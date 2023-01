Jaroslav Bašta varuje: Vyhrocená kampaň. Blíží se to tu studené občanské válce. Jako v USA

reklama

Jaroslav Bašta v prvním kole volby prezidenta ČR skončil na pátém místě s necelými pěti procenty. Sám hodnotí průběh tak, že nejlépe uspěli kandidáti, kteří se kampani věnovali nejdéle.

„Tedy generál Petr Pavel, který vedl kampaň skoro tři roky, pak Andrej Babiš, který ji vlastně také vedl minimálně celý loňský rok, a bylo vidět u Danuše Nerudové, která šla do kampaně se slušnými prostředky a intenzivně, že její kampaň byla krátká a nevyšlo jí to. A já jsem měl kampaň jednu z nejkratších, takže se i některé věci daly očekávat,“ řekl Bašta pro ParlamentníListy.cz. Výsledek podle něj ovlivnil i kontakt kandidátů s veřejností, besedy a podobně. „Je vidět, že Petr Kolář, který organizoval předchozí kampaně Karla Schwarzenberga a Jiřího Drahoše, se poučil a nyní neudělali chybu,“ zmínil Bašta.

V druhé části prezidentských voleb vnímá navíc negativní moment, a to neznalost postojů a vzorů generála Petra Pavla. „Projevil se akorát jednou a musím se přiznat, že mě vyděsil. To byl okamžik, kdy řekl, že by nikdy nejmenoval nikoho z hnutí SPD, i kdyby SPD uspělo ve volbách. Budeme mít prezidenta, který předem říká, že nebude respektovat výsledky demokratických voleb,“ zdůraznil Bašta.

Na otázku redakce PL, proč více voliči neslyšeli na jeho názory, Bašta odvětil, že se mu překvapivě podařilo oslovit více bývalých voličů Spolu, hnutí ANO, PirSTANu i prvovoličů, než voličů SPD. „A to nemluvím o podpoře ze strany neparlamentních stran. Takže na jednu stranu se mi podařilo to, s čím jsem do voleb šel, abych získal širší portfolio voličů, než má nyní SPD,“ řekl. Dále upozornil na zlom v posledních preferencích, což byl výrok soudu o zproštění obžaloby Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo.

Ne demokratické, ale posttotalitní Česko

Bašta aktivně vystupoval proti minulému režimu a byl politickým vězněm. Jak tedy vnímá, že o post hlavy státu bojuje bývalý kariérista socialistického režimu, který schvaloval rok 1968, proti expremiérovi, který je podezřelý ze spolupráce s StB?

„Finálové složení mimo jiné svědčí o tom, že všechno povídání, jak se musíme vyrovnat s totalitní minulostí a podobně, neplatí. A je to obraz toho, že naše česká společnost ještě není tolik demokratická, jako spíše posttotalitní. Navíc bych rozlišoval mezi těmi dvěma, protože jeden byl vlastně zneužit ze strany orgánů jako většina agentů a lidí, kteří nesloužili vědomě, v tomto byl spíše pasivní objekt zájmů ze strany Státní bezpečnosti – zatímco ten druhý byl aktivní příslušník represivních komunistických orgánů,“ zdůraznil Bašta.

Jak se tedy vypořádat s posttotalitou? A znamená to, že tento spor skončí až s dobou, kdy všichni možní aktéři minulého režimu už nebudou naživu? „Tohle je záležitost poměrně krátká, protože až skončí prezidentské volby, stačí se podívat, co všechno na nás vláda chystá. Co to bude znamenat, jak vše dopadne na lidi, takže bych očekával, že až začnou zrát švestky, bude tady hodně horko. Budou znovu demonstrace a tentokrát daleko masivnější, sociální smír bude minulostí, naopak se objeví sociální bouře a tentokrát budou chvíli trvat,“ poznamenal Jaroslav Bašta.

Současná doba je neobvyklá i tím, že bohatí bohatnou a chudí chudnou v jeden okamžik. Poslanec SPD tvrdí, že na to už doplatily dva miliony Čechů, což je 20 procent populace, což jsou většinou lidé, kteří k volbám nechodí, a tudíž se jejich nespokojenost zatím neprojevila. „V momentě, kdy se naplno začne implikovat a zavádět, co má vláda připravené – tedy placené zdravotnictví, omezení valorizací penzí – a dále bude pokračovat inflace, zadlužování států a podobné věci, dotkne se to dalších 40 procent populace občanů. A v tomto momentě už začne jít do tuhého,“ tvrdí.

Prázdný papír nebo prázdná obálka

K volbám nyní Bašta půjde, avšak hodí do urny buď prázdný papír, nebo prázdnou obálku. „To je můj osobní postoj. A chápu všechny, kteří seznali, že generál Pavel je daleko větší nebezpečí. Jak to charakterizoval můj kolega, rozdíl prostě vidí v tom, že pokud by vyhrál Petr Pavel, tak ho (mého kolegu) zavřou v pondělí. Když vyhraje Andrej Babiš, tak až ve středu. Tam je tím plusem to úterý, kdy ještě se může něco stát. Tyhle postoje chápu,“ podotkl Bašta s tím, že k volbám každopádně půjde.

Nelíbí se mu také současný střet mezi většími městy a venkovem, a to kvůli volební mapě po prvním kole prezidentských voleb, která ukázala, že Babiš má větší podporu právě v menších městech a vesnicích. Následně se objevila tvrdá kritika vůči venkovu, útočící na inteligenci tamních obyvatel, slova o mazání hnoje na chleba nebo parafráze „Praha a láska zvítězí nad vsí a nenávistí“. „Svým způsobem je škoda, že tohle neříkali už před prvním kolem voleb, protože by vybudili ještě více lidí na venkově. Ti, kdo tohle hlásají, si myslí, jak moc tím pomohou svému kandidátovi, ale spíše pomáhají druhé straně. Jestli Babiš vyhraje, tak to bude kvůli podobným výrokům a billboardům, které útočí na národnost ve státě, který je jedním z nejtolerantnějších na světě,“ řekl.

Vnímá také vyhrocenější kampaň, která začíná připomínat volby v USA. „Dělo se to kolem Donalda Trumpa, přerostlo to ve studenou občanskou válku. Současná kampaň před volbami u nás se tomu už blíží. Jeden tábor proti druhému. Jsou jen dvě možnosti, a že prý nemůže být žádný kompromis,“ poznamenal.

Bašta: V politice budu pokračovat dál

Stručnost a málomluvnost generála Pavla má podle Jaroslava Bašty svůj důvod. „Kdyby generál říkal, co si opravdu myslí, tak by spoustu lidí vyděsil. To je můj dojem z toho, jak ujel v té euforii a začal vysvětlovat, že by neuznal výsledky voleb,“ sdělil Bašta.

A přidal další faktor, který z jeho pohledu může hrát roli. V tomto smyslu prý udeřil hřebíček na hlavičku bývalý prezident Václav Klaus, když říkal, že přímá volba má také charakter volby královny krásy. „Část voličů se bude rozhodovat podle vzhledu kandidátů, případně podle toho, co si do nich budou promítat. To je asi ten moment, který na jedné straně hraje ve prospěch generála Pavla. Na straně druhé hrají ve prospěch Babiše pochybnosti nad tím, zda je pan generál demokrat a zda to převáží nad euforií z toho, jak hezky drží vojenský postoj,“ poznamenal Bašta.

I přes neúspěch v prezidentských volbách Bašta dle svých slov zůstane aktivní v politice i nadále. Motivuje ho také skutečnost, že žádný z ostatních prezidentských kandidátů neměl takovou podporu dobrovolníků, kteří sami tiskli letáky, vylepovali je a podobně. „Protože moje podpora od sedmdesáti různých stran, hnutí a spolků je něco, co tu předtím nebylo. To je věc, která se může v další politice velmi dobře zúročit. Jen je třeba s tím pracovat dál,“ dodal Jaroslav Bašta.

