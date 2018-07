Jaroslav Foldyna se řízně vložil do křiku na Trumpa: Česká kavárna je zaskočena jako komunisti v roce 1987. Tihle Klvaňové, ČT, lidi, kteří hlásají jedinou svou pravdu o demokracii...

ROZHOVOR „Myslím, že česká kavárna a její okolí se cítí zaskočena, jako byli naši komunisté v roce 1987, když Gorbačov vyhlásil perestrojku. Je to identické s koncem socialismu v Československu, že se něco mění, a oni to nestačí ti pohůnci – kteří hlásají jedinou pravdu o demokracii, a sice tu svoji – pochopit. Chápou to jako zradu na nich a zastavuje se jim z toho dech. O to více kolem sebe kopou,“ komentuje v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna některé výhrady k americkému prezidentu Donaldu Trumpovi, který se dle nich choval při setkání v Helsinkách k ruskému protějšku Vladimiru Putinovi příliš mírně, či dokonce jako jeho agent.

K hodně sledovanému summitu Putin–Trump se objevují výtky na adresu amerického prezidenta, že byl na Putina příliš mírný. V amerických novinách se už před setkáním s Putinem psalo o Trumpovi, že je zrádce. I v našich luzích a hájích se objevil názor, že se Trump choval jako Putinův agent. Co říkáte na tyto názory?

Myslím, že česká kavárna a její okolí se cítí zaskočena, jako byli zaskočeni naši komunisté v roce 1987, když Gorbačov vyhlásil perestrojku. Dostáváme se do stejné situace. V osmdesátých letech cokoli tehdy Československá televize řekla, si divák okamžitě převáděl v opačný pól. Řekla plus, divák si řekl, tak to je minus. A hledal pravdu v tom minusu. Je to identické s koncem socialismu v Československu, že se něco mění, a oni to nestačí ti pohůnci pochopit. Chápou to jako zradu na nich a zastavuje se jim z toho dech. Teď je to ještě více viditelné než u těch komunistů. Ti se aspoň trošku přetvařovali. Ale tihle Klvaňové, Česká televize, lidi, kteří hlásají jedinou pravdu o demokracii, a sice tu svoji, jsou zaskočeni, že ten velký člověk zpoza louže, kterému dříve odezírali ze rtů, se vyslovuje racionálně. Staví se k věcem tak, aby je řešil, nikoliv aby je ideologicky pojmenovával. Nejsou schopni to pochopit. Je to identické s pádem socialismu v Československu – tihle kavárníci včetně České televize.

Anketa Je dobře, že se Donald Trump snaží vyjít s Vladimirem Putinem, i když mu za to v USA nadávají? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 8506 lidí

Když už jste to nakousl, musím dovysvětlit, o co jde. Fotbalový komentátor Jaromír Bosák uvedl, že se v Rusku šampionát neměl konat. I když i on uznal, že bylo mistrovství zorganizováno dobře, mnozí o něm dokonce mluví jako o jednom z nejlepších mistrovství světa vůbec, například právě americký prezident Trump to sdělil svému ruskému protějšku...

No jasně. Trump to říkal veřejně na kamery. A teď to zklamání tady toho pana Bosáka. Když tam byl Obama, tak oni byli šťastní, když mohli do všeho kopnout stejně, jako do toho kopnul velký muž z Washingtonu. Teď se ten muž vyslovuje jinak, a oni to nejsou schopni rozdejchat a pochopit. Bosákovi neberu jeho názor. Jenom se musím smát. Pak se člověk diví, že Česká televize vystupuje tak, jak vystupuje. Tendenčně zvou lidi, aby událost komentovali – pan Romancov, Klvaňa a spol. Je jasné, co z nich pro veřejnost vypadne. Tendenční ideologická informovanost, rok 1987. Zase jsme v něm, akorát trošku naruby.

Je třeba ovšem říci, že americká média se k Trumpovi chovají také v uvozovkách velice objektivně...

Je vždycky otázka, kdo ta média platí. Není tajemstvím, že je velmi silná lobby pana Sorose, která se promítá zejména k demokratům a do médií. To jsou ta mainstreamová média. Jsou závislá na tom, kdo v nich dělá reklamu. Asi to fouká tady tudy.

Kterým kruhům – napadají mě třeba zbrojařské – vyhovují spíše vyostřené a napjaté vztahy mezi Západem a Ruskem, v tomto případě tedy USA a Ruskem?

Když se podíváme na čísla zbrojní výroby, tak lokální konflikty vyžadují a spotřebovávají to, co ten průmysl produkuje. Takže penízky se sypou. Vedle toho je ropa a další věci. A to všechno se schovává za slova demokracie a svoboda. Potom se to promítá do ceny ropy a dalších. Globální kapitál se najednou spojuje s neomarxisty, protože oni vytvářejí beztvarou masu, která by neměla přemýšlet, ale měla by horovat. Někteří si myslí, že mluví pravicově, ale chovají se jako neomarxistická skupina. Oni si s globálním kapitálem nepřekážejí. Ten potřebuje konzumenty a oni konzumují. Lidi, co začnou nad tím přemýšlet a mluví o tom, nikomu nezakazují jiný názor. Já panu Bosákovi nezakazuji jeho názor, pouze ho komentuji. Veřejnoprávní televize je veřejnoprávní. Když jsou jednostranné informace, tak to vytváří jednostranný názor. To je jediné, co můžu kritizovat. Nikomu nechci zakazovat či omezovat jeho svobodu projevu. Mají ji stejnou jako já. Mně celá řada lidí vyčítala, že jsem se k tomu vyjádřil. Mám ale stejnou svobodu projevu jako pan Bosák.

Přispěje tento summit ke zmírnění napětí ve vzájemných vztazích, když se prezidenti či ministři zahraničí takto osobně setkají?

Jednoznačně ano. Jakékoliv setkávání a diskuze je něco pozitivního, co vždy ovlivní pozitivně další vývoj. Hlavně je to i viditelný signál pro všechny ostatní. Vedle toho věcného, co tam dohodnou, je i vidět, že tito dva velcí politici se potkají, usmívají se na sebe, mluví spolu. Tato gesta mají velký vliv. Nemusí nikdo ani číst noviny. Vidí ty tváře, vidí, jak si podávají ruku, a veřejnost si oddychne, protože napětí ve vztazích nepřináší nic dobrého.

autor: Oldřich Szaban