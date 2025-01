Jednosměrná jízda. Co bude, až si Česko zničí průmysl

V Česku se propadá průmyslová výroba už 2,5 roku, loni v listopadu byl zaznamenán meziroční pokles 2,7 %. Příčina je známá, s drahými energiemi nelze průmysl provozovat. Má Česko nějakou alternativu, co budeme dělat? Služby? Nebo se necháme vyživovat Evropskou unií?

Nechat se vyživovat Evropskou unií – to jste mě pobavil! A Evropskou unii bude vyživovat kdo? Už Thatcherová věděla „Problém se socialismem je v tom, že nakonec vám dojdou i peníze ostatních lidí.“ Nic trefnějšího se v této souvislosti říci nedá. Ony totiž peníze docházejí už i té EU, jak nám to ukazuje Německo, které je v recesi, nebo Francie, která není schopna stlačit svůj rozpočtový schodek. Alternativa není. EU zavelela vstříc zelené sebevraždě, aniž vymyslela záložní plán. Ono to nejde jen tak se rozhodnout: „Tak, a teď budeme mít ekonomiku založenou na tom a tom oboru.“ Takhle to nefunguje. My měli naši ekonomiku založenou na průmyslu, protože jsme v tomto odvětví měli komparativní výhody. Jinde je nemáme. Nemáme je vlastně nikde. Pokud se EU nevzepřeme, nezastavíme tuhle ideologii a necháme si průmysl zničit, už ho do původní podoby nenastartujeme. Protože naše trhy už budou obsazené jinými zeměmi. Ona je to dost jednosměrná jízda a nejde si to jen tak rozmyslet a myslet si, že svou ztracenou konkurenceschopnost hned vrátíme zpět. To, co roky ničíme, bychom zase roky budovali – i kdybychom se k tomu hned rozhodli. Jenomže ono se to zatím naopak pořád zhoršuje.

Šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg otočil, co se týče internetové cenzury, fact-checkeři již nebudou prověřovat příspěvky. CNN už varuje, jak to může Facebook a další sociální sítě poškodit, že mohou klesnout příjmy z reklamy atd. Může se něco takového stát? Nebo se CNN jen snaží strašit, protože fact-checkeři byli z řad spřátelených médií?

Zazněl další argument vůči euru. Totiž že bychom ho měli přijmout, až se začnou plnit závazky dané v Paktu růstu a stability, které neplní snad už vůbec nikdo. Není to v podstatě jen trochu jiný způsob, jak říct „až opadá listí z dubu“? Nebo se to dotýká hlubšího tématu, totiž že v EU není možné schváleným smlouvám a dohodám věřit, protože pravidla platí jen pro někoho?

Ach božíčku, kdyby nevzdělanost mohla nadnášet… a tak dál. Anebo to není nevzdělanost, nýbrž pouhý pokus o manipulaci? Nevím. Každopádně je to úplně jalové tvrzení.

Problém eura není JEN v Paktu růstu a stability. To sice je vážný problém, ale ani zdaleka to není problém nejvýznamnější. Jsou tu mnohé jiné a daleko vážnější problémy eura, kvůli kterým nesmíme euro přijmout. První z těch důvodů je, že euro by nám naprosto odstřelilo náš už tak živořící průmysl. Koukněte se, jak dopadla například Itálie poté, co přijala euro. Jak dopadlo Řecko, Španělsko… To všechno jsou země, které si svou konkurenceschopnost eurem naprosto odpravily. A druhý a ještě důležitější důvod, proč nesmíme přijmout euro: euro přejde časem na digitální euro nebo takzvané CBDC. A CBDC je v podstatě technologie odpovídající čínským sociálním kreditům. Chcete sociální kredity? Přijměte euro. Nechcete sociální euro? Vyhněte se euru!

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová podle Bloombergu chce setkání s Donaldem Trumpem ještě před inaugurací. Myslíte, že se ho bude snažit přesvědčit, že nemá Evropu drtit cly? A bude úspěšná?

Pravděpodobně něco takového chtít bude. A pravděpodobně úspěšná nebude. Trump sice má ve zvyku se svými plány hodně mlžit, často hází různá numera, na jaké výši cla stanoví, aby pak otočil, používá tuto rétoriku jako formu obchodního nátlaku, ale činí tak sám o své vůli a jako strategický záměr, rozhodně ne na nátlak EU, která v tomto ohledu tahá za mnohem kratší konec provazu.

Prosincová nezaměstnanost je nejvyšší za osm let. Značí to nějaký znepokojivý trend? Nebo je to pro Česko stále marginální vzhledem k tomu, jak nízká je nezaměstnanost vůči ostatním státům?

Tady jde o trend. My ten útlum pozorujeme i v dalších indiciích. Například průměrný evidenční počet zaměstnanců v českém průmyslu se v listopadu 2024 meziročně snížil o 2 %. A to se nutně muselo odrazit také na trhu práce. Míra nezaměstnanosti během prosince roku 2024 vyskočila nad 4% úroveň. Tam se dostala poprvé od začátku roku 2021. To znamená od doby, kdy českou ekonomiku naplno trápily lockdowny. Konkrétně v posledním měsíci minulého roku nezaměstnanost dosáhla 4,1 %. Počet uchazečů o jedno volné místo narostl na 1,2. To je nejvíc od ledna 2018.

V rámci objektivity je sice potřeba dodat, že v prosinci dochází pravidelně k sezónnímu nárůstu nezaměstnanosti, protože s příchodem zimy končí některé sezónní práce ve stavebnictví nebo v zemědělství. Ale ani tak nelze vysvětlit ten návrat na předcovidovou úroveň. Ten je jednoznačně daný tím, že se bohužel v celé Evropě včetně nás rozpadá průmysl. V tomto smyslu jde bohužel o začátek trendu a v roce 2025 bude v tomto ohledu hůř.

Olaf Scholz se vzpírá požadavku Donalda Trumpa, aby státy NATO dávaly na obranu pět procent HDP. Asi je těžké se tomu divit, státy EU jsou předlužené už teď, když dávají na obranu ani ne dvě procenta. Jak vysoké daně by asi musely být, když by to mělo být pět procent?

Jak vysoké daně by asi musely být, abychom mohli dát na obranu pět procent? Mnohem nižší než dnes. Jedině s nižšími daněmi bychom si to mohli dovolit. Zdá se vám to jako protimluv? Vysvětlení je jednoduché. Jsme už za takzvaným Lafferovým bodem. Neboli jsme už za bodem, kdy každé zvýšení daní vede k menšímu daňovému výnosu. Evropa potřebuje nikoliv zvyšovat, ale snižovat daně. A navíc Evropa potřebuje zrušit zelený ESG nesmysl, který stojí kolem bilionu eur ročně. Neboli my nepotřebujeme zvýšit příjmy rozpočtu, my je potřebujeme drasticky snížit.

