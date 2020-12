Jidášský groš a likvidace Prymuly. A Kalousek se pak suverénně zdekuje na pivko. Spisovatel Kimla se obává, jaký atentát vymyslí na Blatného

ROZHOVOR „Víte, od té doby, co byla kultura ponížena na zboží, je všechno jinak. Aniž bych se teď chtěl dotknout jakéhokoliv řemeslníka či jiné profese, je umělec v poněkud jiné pozici. Nevytváří hodnoty pro fyzický život, ale pro duchovní, který je stejně důležitý, ale přece jen ne životně důležitý,“ říká spisovatel Jiří Kimla. Kromě osudu českých umělců ho znepokojují také ilegální migranti, z nichž někteří mají bojové zkušenosti v řadách islámského státu, ale pro jistotu žádné doklady. A vyjádřil se i k dění v České televizi, ukřičenost, mentorování, nevhodné skákání do řeči a nadřazenost podle Kimly do výbavy špičkového moderátora nepatří.

Jak se podle vás proměnila česká společnost za dobu, co se koronavirus stal součástí našich životů?

To je taková zapeklitá otázka. Ono asi záleží, z jakého úhlu pohledu se na to člověk dívá, jakýma očima. Jinak se bude cítit malý podnikatel, jinak umělec, politik, zdravotník, samoživitelka, důchodce… Každý z nich má jiné představy o životě, někdo miluje společnost, jiný je solitér, někdo bojuje o přežití, jiný na tom třeba vydělá. Vyberte si! Já si ale myslím, že navzdory pandemii lidé zůstali takoví, jací jsou. Sobci, altruisté, ignoranti… agresivní, mírumilovní, lhostejní i škodiči. A covid nám řadu charakterů odkryl. No a jejich životy a přístupy k němu, ty tu společnost mění. Ale tak to bylo asi vždycky, když nastaly mimořádné situace. Národ se z toho vždycky nějak vyhrabal a já věřím, že tomu tak bude i teď.

A jak koronavirus proměnil váš život, spisovatele, scénáristy…?

Na naší poslední členské schůzi jsem byl zvolen předsedou výboru Severočeského klubu spisovatelů. To s sebou nese řadu povinností, kromě jiného i jednání s úřady. A to se smrsklo na přišpendlení u počítače a internetovou komunikaci. Členská základna se rekrutuje ze spisovatelů Ústeckého kraje a většina z nich žije mimo Ústí nad Labem, takže se nemůžeme dost dobře scházet a kontakt zase nahrazuje počítač. Většina členů je důchodového věku a někteří z nich si s počítačem úplně nerozumí, a tak i to je problém. Měl jsem na říjen naplánovanou operaci kyčle a týden před výkonem mi ji zrušili z důvodu onemocnění pooperačních zdravotníků. Výroční schůzi jsme naplánovali před tímto datem, ale i to padlo. Takže jsme na dálku sestavili publikaci Almanach 2020 z prací členů našeho spolku, momentálně je v tiskárně. Budeme mít aspoň vánoční dárek. A pokud tento článek bude číst paní Melicharová z našeho klubu, tak ať přijme i touto cestou velké poděkování za rozhodující podíl na sestavení knihy.

I scenáristický život se zpomalil. Režisér Šajmovič dokončuje ve střižně natočený film – Tady hlídáme my, rodinnou komedii o psech a lidech, takže si jen k večeru telefonujeme, chybí nám osobní kontakt, telefonicky nebo s počítačem to není ono. Už jsem viděl první verzi filmu. Musím říct, že je povedený a divákům by se mohl moc líbit. Nu a koronavirus nám zatočil i s premiérou, bude asi až v květnu. V závěsu za tím se bude také technicky dokončovat film Praga pana Příhody, takže píšu sám a doufám, že to k něčemu bude…

Nakolik dokázala vláda podpořit kulturu a umělce v druhé vlně koronaviru? A co byste jí vytkl?

Víte, od té doby, co byla kultura ponížena na zboží, je všechno jinak. Aniž bych se teď chtěl dotknout jakéhokoliv řemeslníka či jiné profese, je umělec v poněkud jiné pozici. Nevytváří hodnoty pro fyzický život, ale pro duchovní, který, abych řekl, je stejně důležitý, ale přece jen ne životně důležitý. Řemeslník, zemědělec, ti nás živí a i umělci čerpají dotace a granty vzešlých z jejich daní a z jejich výrobků. A co ti kumštýři, kteří nejsou vidět na obrazovkách, ale excelují v oblastních divadlech, sochají a malují… Na ty se často zapomíná nebo jim není věnována náležitá pozornost. Nicméně se asi nemůžeme divit, když starost o potraviny, zdravotnictví a dopravu musí být zajištěna v prvé řadě. Myslím, že i umělcům je poskytována podpora, ale stát nemůže nasypat do každé natažené ruky. Poklonu mám pro ty, kteří to pochopili a pracují dočasně v jiných oborech. A zároveň věřím, že pandemie brzy pomine a do kin a divadel, do galerií a koncertních síní se vrátí diváci.

A vládě bych nevytkl nic. Ta nákaza řádí celým světem a jediné, co může dělat, je improvizace dle vývoje, reagovat na něj a zajistit základní potřeby, jak jsem už zmínil. Ve stejné pozici by byla jakákoliv vláda. Docela mě otravuje, když se na televizní obrazovce objeví pultíky, za kterými stojí politici jak na pisoáru a ohnivě přesvědčují, že oni by to udělali líp, že to říkali. Místo toho, aby odhodili stranické uvázání, sešli se a řekli: Je to náš společný průser, pojďme do toho jít společně! – tak se štěkají a hašteří ve Sněmovně, Senátu, v televizních stanicích. Co z toho lidé mají? Dosaďte si sami, nechci být sprostý. Takže, podle mě, vláda udělala pro kulturu, co udělat šlo a jiná vláda by zřejmě těžko mohla něco udělat jinak.

Po dalším uzavření restaurací, obchodů a dalších podniků přichází rozvolnění. K orientaci pomáhá protiepidemický systém PES, který je prvním přehlednějším nástrojem pro veřejnost, aby věděla, co a kdy se bude dít. Jak ho hodnotíte?

Tak něco se vymyslet či přijmout muselo. Takže PES. Abych se přiznal, nalepený na něj až tak nejsem. Rozvolnění je fajn věc, ale souhlasím se zdravotníky, že lidé by měli protiepidemická nařízení dodržovat nadále a být k sobě ohleduplní. PES nepes. Zrovna ráno jsem nechal pozdravovat sousedčina bratra a dozvěděl se, že dostal covida s velmi těžkým průběhem, s velkými plicními problémy a defibrilacemi síní. Předtím zdravý a odolný chlap. A není to ojedinělý případ v mém okolí. Proto bych apeloval na všechny, aby to nepodceňovali, a i když PES bude dostávat příznivější barvy být pořád opatrní. Hledat stále v něčem nějaké chyby nebo problémy, to umí každý blbec. Borec je ten, kdo s něčím přijde, třeba nedokonalým, ale něčím jiným než nekonstruktivní kritikou.

Psali jsme: Nehoda Jana Hrušínského. Mrzela ho. Po čase to s covidem zkusil znovu Piráti zorganizovali pečení a distribuci vánočního cukroví nejpotřebnějším Jaroslav Kopista: Mají pravdu, Země je placatá Laudát (KAN): Už se to nedá poslouchat

Minule jste slova prezidenta Miloše Zemana o tom, že si nedokáže na postu ministra zdravotnictví představit nikoho kompetentnějšího, než je Roman Prymula, nechal bez určitého komentáře s tím, že se uvidí. Roman Prymula po té, co ho deník Blesk vyfotil vycházeje z uzavřené restaurace, rezignoval a nastoupil Jan Blatný. Má on vaši důvěru?

To je přesně ono. Někdo si na profesora Romana Prymulu počíhal, aby ho mohl zdiskreditovat. Kdo a komu to mohlo sloužit, netuším, neznám zákulisí, a tak můžu jen spekulovat. To nechci, ale neodpustím si poznámku, že to akce novinářů nebyla, že ti jen dělali špinavou práci za jidášský groš. A vidíte, Miroslav Kalousek poté, co s mrtvičným výrazem sípavě vyžadoval okamžitou rezignaci ministra, se zdekoval dát si pivko. S ledovým klidem pak vysvětlil, že to není totéž, co provedl ministr a je vymalováno. Tomu se už člověk nemůže ani smát.

Lékaři a zdravotnický personál všech stupňů, záchranáři, učitelé, prodavačky potravin, dopraváci a další, to jsou bezejmenní hrdinové dnešních dnů. Ti musí sloužit lidem covidu navzdory a často riskují ohrožení svého zdraví. Mít důvěru v nového ministra, ode mě, řadového občana, má asi takovou váhu a efekt, jako když vlk vyje na měsíc. Já jen cením jeho odvahu. V této situaci a na toto ministerstvo může přijmout funkci jen snílek nebo dobrodruh. Snad na něj někdo zase nespáchá politický atentát.

Vyšel průzkum agentury Median. Podle Čechů není viníkem současný premiér Andrej Babiš, ale nezodpovědní občané. To uvedlo 29 procent dotázaných, zatímco Andreje Babiše za těžkosti viní jen 11 procent. Co si myslíte vy?

Už jsem o tom psal. Chybí takt a ohleduplnost. Předevčírem jsem musel jet trolejbusem. Roušky sice měli všichni, ale víc než dvě třetiny lidí z plného vozu měli roušky pod nosem nebo pod bradou. Na náměstí běhali frajeři i bez roušek. Co Babiš pak zmůže? To má za každým běhat s rancem plným ústenek a nutit ho k ohleduplnosti? Měl jsem tetu, která, když se nemohla uprdnout, vinila Husáka. To je stejný případ. Na premiéra je vyvíjen enormní tlak ze všech stran. Člověk pod tlakem může dělat chyby, ale já si myslím, že fatální chyby Babiš neudělal. Zda těch jedenáct procent si myslí něco jiného, pak by měli vysvětlit, za jaké těžkosti může. Já jsem mu ve volbách hlas nedal, ale nemůžu na něj házet špínu, i když není můj favorit. Čemu ale nerozumím je, že pevněji nespolupracuje s Visegrádskou čtyřkou. Společný postup, bych řekl, je víc než nutný.

A ještě něco, kolem toho koronavirového blázince se pozapomíná na jinou věc, a tou je islámská migrace. Znepokojuje mě, když vidím odchycené migranty, mladé kluky do třiceti let, z nichž mnozí, a nikdo mě nepřesvědčí, že ne, mají bojové zkušenosti v řadách islámského státu. A pro jistotu nikdo z nich nemá doklady totožnosti nebo je má padělané. To by se mělo urychleně řešit okamžitou deportací a podpořit Mattea Salviniho. Nechápu, jak může být politikům Evropské unie jedno, že naše budoucnost bude islámská. Anebo je to cíl?

Politiky i odborníky bylo neustále opakováno, že je nutné dodržovat opatření v rámci solidarity se seniory. Je v pořádku vyžadovat solidaritu, když vláda nezvládla ani testování v domovech důchodců?

Důchodci jsou nejohroženější skupinou. Se stářím přicházejí nemoci, a tak mají právo na zvýšenou pozornost. Už taky proto, že celý život pracovali a společnost z nich žila. Teď by to měla vracet. Já nevím, jak bylo připraveno testování v domovech pro důchodce, nevím, kdo a jak to zajišťoval, nejsem z těch, kteří se vyjádří ke všemu, protože všechno znají. Proto nechám tuto část vaší otázky bez odpovědi.

Byli a jsou Češi ochotni obětovat této vyslovené solidaritě část své budoucnosti?

Já myslím, že ve velké většině ano, vždyť budoucnost má základy v této solidaritě. Každý, kdo bude mít to štěstí, jednou zestárne, a bude potřebovat, aby se mladí o něj postarali. Je to tak po celé generace.

Bouřlivá diskuse se teď vede ohledně České televize a odvolání dozorčí komise Radou České televize. Už byla zvolena nová, avšak průběh znamenal protesty, vyjádření různých osobností, obvinění z politizování a likvidaci České televize. Je podle vás nezávislost veřejnoprávní televize ohrožena?

Bouře ve sklenici vody. Vysílání kanálů ČT1 a ČT2, ČTArt a ČTSport je místy velmi kvalitní a asi není předmětem pozornosti. Ta je soustředěna na vysílání ČT24. Televize je veřejnoprávní a podle zákona má poskytovat divákům vyvážené pořady. Vyváženost nejsou stálí hosté ve studiu anebo arogantní redaktoři, kteří si vynucují takové odpovědi, které chtějí slyšet. Nechci hovořit za jiné, ale i jejich názory nejsou, aspoň pro mě, vůbec zajímavé. A jak je patrné, i pro další diváky a posluchače. Od redaktorů se očekává zpravodajství objektivní a já se domnívám, že není.

Pokud se budeme bavit o Radě České televize, tak asi musíme začít od toho, že byla zřízena zákonem, tuším někdy ze začátku devadesátých let a má přesně vymezené pravomoci, práva a povinnosti jednotlivých členů. Dozorčí komise je poradním orgánem Rady České televize a má taky přesně určené povinnosti a pravomoci. Svoje zjištění a návrhy předkládá radě, která je odpovědná Sněmovně. Co se tady řeší? Zákon platí pro každého i pro různé osobnosti, a pokud vše probíhá ve smyslu zákona, tak jaká nezávislost je ohrožena? Něčí? Nepleťme si dojmy s pojmy!

Nakolik považujete roli veřejnoprávních médií v České republice za podstatnou?

Jejich role je striktně určena zákonem, tedy by jejich role měla být, když ne podstatná, určitě významná. Nechám na vás, zda tomu tak je.

A je třeba něco v současném systému měnit? Koncesionářské poplatky, způsob volby radních…

Asi ano, ale mělo by se tak stát s přičiněním a souhlasem všech politických subjektů. Vždyť jde o veřejnoprávní záležitost, nikoliv zájmovou záležitost. Obávám se ale, že v dohledné době k takovému konsenzu nedojde, i proto je důležitá úloha rady a dozorčí komise. Všechno souvisí se vším.

Od obránců České televize můžeme často slyšet, že kupříkladu kritika zaměstnanců Wollnera, Fridrichové, Železného, Moravce a jiných, je ve skutečnosti jen útok na nepohodlné. Je na tom cosi pravdy?

Řekl bych, že ani zbla! Nechci snižovat kvality jmenovaných, svými vystoupeními se dehonestují sami. Ukřičenost, mentorování, nevhodné skákání do řeči a nadřazenost do výbavy špičkového moderátora nepatří. A ve veřejnoprávním orgánu by špičkoví pracovníci být měli. Jsou placeni koncesionáři a měli by za to odvádět slušný a špičkový výkon. Chci vědět, co se ve světě děje v plné šíři, ne to, co se hodí a s příkazem, co si mám o tom myslet.

