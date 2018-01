Jiří Zimola zcela otevřeně prozradil, jaké pomsty na neposlušné straníky dělali lidé kolem Sobotky

Letošní rok nebyl, co se týče české politické scény, rozhodně „nudný“. Jak těchto dvanáct měsíců hodnotíte? Co se podle vás v České republice povedlo a co naopak můžete označit za problém, nebo dokonce „průšvih“?

Nevím, jak vám, ale mně ten rok nepřišel nijak extrémně zajímavý. Někteří politici se, jak je jejich zvykem, předvolebně předváděli, o jiných, kteří na rozdíl od těch prvních pracovali, jsme moc neslyšeli. Novináři se, jak je také jejich zvykem, věnovali bohužel těm prvním, protože z popisu vykonané práce by je bolely ruce. A svět se točil dál, i když si někteří mysleli, že si z nás sedne na zadek.

Komu z politiků můžeme za posledních dvanáct měsíců opravdu poděkovat? Je někdo takový?

Děkovat můžeme těm, kteří uplynulý rok pracovali, aby se naše obce, kraje a celá země posouvaly dopředu a lidem se lépe žilo. O nich se ale moc nepíše, takže jim třeba poděkujeme až za pár let. Děkovat můžeme těm, kteří se nebojí projevit svůj názor a stát si za ním, i když je za to jiní vláčejí kanály. Protože politika není jen naskakování na „vox populi“, ale odvaha přijmout odpovědnost i za nepopulární věci.

Samozřejmě se musíme vrátit k pádu ČSSD. Tato do té doby vládnoucí strana utrpěla v parlamentních volbách opravdu obrovskou porážku. Kde vidíte hlavní důvod, že u voličů tento rok tak ztratila?

Těch důvodů bylo několik. Za hlavní ale považuji ten, že jsme se soustředili sami na sebe, na upevnění pozic ve straně pro spolehlivé přitakávače a likvidaci vnitrostranické opozice. To je sice normální a děje se tak ve všech stranách, ale v ČSSD to přerostlo ve válku, kterou sledovala veřejnost prostřednictvím médií. A z konkrétních osob to přecházelo na spolky, města nebo kraje. Chcete konkrétní příklady? Tak třeba při rozdělování dotací pro sportovní kluby a spolky měly smůlu ty, které byly ze Zimolových jižních Čech nebo z Brna od Tejce. Tak to alespoň vyplynulo z uniklých odposlechů.

Nebo zatímco leteckou záchranku všude nadále bezproblémově provozují soukromníci, jen na jihu Čech (Zimola) nebo Moravy (Hašek) to natruc zajišťuje armáda či policie, ačkoli pro to nemá nejlepší podmínky a v případě jižních Čech se dokonce musela přesunout z nově postaveného heliportu v Č. Budějovicích do zastaralých prostor armádního letiště v Bechyni. Byly to takové zbytečné pomsty lidí kolem Sobotky, které ale odnášely naprosto nevinné oběti. A voliči to všechno viděli a svůj hlas i proto hodili někomu jinému.

Jak vidíte budoucnost ČSSD? Co musí strana udělat, aby opět získala důvěru voličů, a co říct na postoj vedení ČSSD?

Jak celkově hodnotíte volby a domníváte se, že vlastně jde o konec jedné éry v České republice ohledně politické scény vzhledem k tomu, že tradiční strany z velké většiny propadly?

To si nemyslím. Lidé přirozeně reagují na stav politických stran, jejich kondici a nasazení jejich hlavních reprezentantů. A když se jim nelíbí lídři tradičních stran, přikloní se k jiným. To se stalo i letos a já bych se z toho úplně nehroutil. Důležité je si přiznat chyby, poučit se z nich a příště se může politické kyvadlo zase posunout k nám.

Co říkáte na to, že se bývalý šéf poslaneckého klubu ČSSD Jeroným Tejc vrací do politiky?

Především bych si počkal na oficiální vyjádření Jeronýma Tejce. O jeho odborné erudici není pochyb, a pokud se skutečně stane náměstkem ministra Pelikána, může to být pro českou justici dobrá zpráva.

Když odhlédneme od toho, co se tento rok dělo v ČSSD, a podíváme se na prezidenta Miloše Zemana, který určitě patří k nejvýraznějším postavám české politiky, jak hodnotíte jeho působení coby hlavy státu v tomto roce? Je možné ho za všechno pochválit, nebo je něco, co byste mu vyčetl?

Pan prezident je jednoznačně nejvýraznější postavou české politické scény. To s sebou nese jak slova uznání od jedné části, tak i hlasy, které mu nemohou přijít na jméno, od druhé části. Nutno říct, že těch hlasů první skupiny je mnohem víc, což jen zvyšuje agresivitu skupiny druhé. Já se snažím nepodléhat názorům ani jedné části společnosti a řídit se vlastním rozumem. A ten mi říká, že máme prezidenta výrazného, názorově konzistentního, nepodléhajícího mainstreamu, a proto neoblíbeného u současných takzvaných elit. Svou zahraniční politikou všech azimutů otevřel dveře českým firmám v místech, o kterých si ještě nedávno mohly nechat zdát. Na české politické scéně budí respekt a díky jeho působení si političtí lídři nemohou dovolit dělat, co se jim zlíbí.

Stejně tak Andrej Babiš je velmi výraznou postavou české politické scény. Jeho spor s Bohuslavem Sobotkou patří mezi důležité události, které se v tomto roce staly. Jak to celé s odstupem doby hodnotíte, a to i včetně postoje právě pana prezidenta?

Pan Babiš je bezesporu houževnatý a svým způsobem zajímavý politik, ale výraznou postavou se nestal díky své pracovitosti a politickému nadání, ale kvůli chybám ostatních stran a jejich lídrů. Své o tom už asi nyní ví i pan Sobotka. Babiš se ochotně nechal vmanipulovat do role mučedníka, kterému všichni házejí klacky pod nohy v jeho protikorupčním tažení. On sám nejlépe ví, že hnutí ANO je jeho produktem, které stojí a padá s ním, a že kolem sebe, až na výjimky, nemá dost kvalitních spolustraníků. Teď ale vyhrál volby, to je potřeba sportovně uznat a demokraticky mu umožnit vládnout. Že to respektuje i pan prezident a nechce nic slyšet o předčasných volbách, je pro kultivaci českého politického prostředí správné.

Když se podíváme mimo Českou republiku, jednou z hlavních událostí v zahraničí byly tento rok volby v Německu a ve Francii. Co podle vás jejich výsledky znamenaly pro tyto země a co pro celou Evropu?

Francouzské prezidentské a německé parlamentní volby dopadly podle odhadů. Nezbývá, než jejich výsledek respektovat a přát si, aby tento silný tandem nezapomněl na malou zemi v srdci Evropy.

V Německu zvítězila opět Angela Merkelová, ačkoliv výsledky voleb nebyly pro ni zdaleka tak dobré jako v minulém volebním období. Proč jí podle vás stále tolik Němců věří, a to i přestože právě ji mnozí označují za jednu z hlavních příčin masového přílivu migrantů do Evropy?

Můžeme si o německé kancléřce myslet cokoli, ale její další vítězství svědčí o tom, že je úspěšnou političkou. Protože v demokratické společnosti o úspěchu a oblibě u voličů rozhodují právě volby, nikoli kritiky na sociálních sítích. Myslím si, že i pro paní Merkelovou byly poslední roky velmi těžké a že své názory musí přehodnocovat, i když to nedělá veřejně. Důležité nyní je, aby si na svém i dnes stála Česká republika a odmítala nesmyslné uprchlické kvóty, kterými se Německo a jiné země chtěly svého problému zbavit.

Když jsme u toho, jak vidíte vývoj takzvané uprchlické krize za tento rok? A jak hodnotíte postoj České republiky k tomuto problému a k „uprchlickým kvotám“?

Kvóty byly od začátku nesmysl, který vymysleli rozumové v Bruselu. Jak můžete někoho držet násilím tam, kde být nechce? Řešení uprchlické krize musí být jiné: tvrdě vystupovat proti převaděčům, kteří si z krize udělali výnosný byznys, a pomáhat zlepšovat podmínky přímo v zemích, odkud k nám uprchlíci utíkají. Že nás to bude stát něco ze společných evropských peněz? No samozřejmě, ale ochrana vnějších hranic a bezpečnosti v Evropě přece musí být naší prioritou!

Už za pár týdnů tady máme prezidentské volby. Jak by se podle vás změnila naše republika v případě, že by vyhrál profesor Drahoš, a co pro nás bude znamenat, pokud prezidentský úřad obhájí Miloš Zeman?

O mně je známo, že podporuji Miloše Zemana a věřím, že se mu podaří prezidentství obhájit. A třeba už v prvním kole! O žádném jiném jménu neuvažuji, protože žádný z protikandidátů nesahá svým rozhledem a uměním ovládat politické řemeslo Miloši Zemanovi ani po kotníky. Chci mít prezidenta politika schopného kormidlovat zemi v případě krize, nechci mít na Hradě kladeče věnců a organizátora kavárenských dýchánků.

autor: David Hora