Jitka Chalánková promluvila o TOP 09, se kterou se rozešla

ROZHOVOR O pár hlasů postoupila do druhého senátního kola v Prostějově Jitka Chalánková. „Už jsem v politice zažila takové nervy, že jsem byla docela v klidu,“ okomentovala toto drama v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz. Bývalou místopředsedkyni TOP 09, která se se stranou názorově rozešla, podpořil před druhým kolem i Miroslav Kalousek, podporu má i od jiných. „Velice si vážím toho, že pan profesor Piťha přijel osobně do Prostějova na přednášku, která se setkala s velkým zájmem. Paní inženýrka Lipovská také, obě přednášky se vhodně doplňovaly. Jsou postavené na konzervativním zakotvení. Lidé tady u nás tomu rozumějí. Což mě velice těší,“ konstatovala.

Jak okomentujete první kolo senátní volby v obvodě Prostějov, kde jste postoupila do druhého kola o několik hlasů?

Jsem samozřejmě velice ráda, že jsem sice velice těsně, ale přesto postoupila do druhého kola. To mě velice potěšilo. I vzhledem ke kampani, kterou jsem měla především jako kontaktní. Kandiduji jako nezávislá, to je všeobecně známo. Musela jsem si nasbírat podpisy ke kandidatuře. Už tímto jsem se vydala mezi občany a pokračovala jsem i při vlastní kampani. Byla založena především na tom, že byla kontaktní. Navštívila jsem opravdu všechny vesnice, kde jsem oslovovala občany při jakékoliv příležitosti.

Asi to v sobotu večer byly pěkné nervy...

Asi ano. Novináři se mě na to ptali. Musím říci, že jsem už v politice zažila takové nervy, že jsem byla docela v klidu.

Vaše senátní bitva byla v něčem zcela výjimečná. Nikde jinde o postup nesváděly souboj tři ženy...

Ano. Je to pravda. Nás tam vůbec bylo jedenáct kandidátů, což je hodně. Samotnou mě překvapilo, že se objevilo tolik kandidátů. Ten prapůvod, že se nedohodla nějaká širší podpora pro mě, protože jsem už před rokem řekla, že nebudu kandidovat do Poslanecké sněmovny, ale soustředím se na volby do Senátu, tak se o tom mohlo diskutovat, ale to už je pryč. Výsledek je ten, že jsem kandidovala samostatně. Pokud jde o souboj těch tří žen, měla jsem to asi těžší v tom, že jsem musela řešit kampaň takto osobně. Podpora strany, která je momentálně populární, tak ten rozdíl v nasazení mohl být. Přesně ale nevím, co dělala která kandidátka. Musím ocenit, že obecně všichni kandidáti navzájem se chovali korektně. Abych pravdu řekla, zatím jsem tak korektní kampaň ještě nezažila.

Trošku jsem to předpokládal právě s ohledem na ten ženský souboj...

Ale já si nestěžuji ani na ty pány.

Zaznamenal jsem na Facebooku názor Dany Lapáčkové z TOP 09, že váš úspěšný postup do druhého kola je ťafkou pro ty v topce, kteří vaši kandidaturu nechtěli podpořit. Berete to i z tohoto důvodu jako satisfakci?

Tohle vůbec neřeším a je mi to jedno. Rozhodla jsem se, že budu kandidovat do Senátu, vím proč a co chci. Co teď řeší topka, je mi jedno, protože jsem opravdu upozorňovala opakovaně na jakékoliv pozici ať už ve vedení strany, na sněmech, že strana jde jinam, že takhle to nemohu podporovat. Že názory jsou tak rozdílné, že to nemůže fungovat. Z tohoto důvodu mi to je jedno.

Určitá podpora od některých topkařů ale je, kromě zmiňované Lapáčkové vám na Facebooku poblahopřál i bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek a vyzval k podpoře demokratické opozice ve druhém kole. Mimochodem, něco takového se rýsuje?

Určitě ne. Pan Kalousek mě podporoval i v době, kdy mě vedení strany odmítlo. Vzhledem k jejím názorům. Měli by to ale vysvětlit oni, protože já jsem odkazovala novináře, ať se zeptají pana předsedy Pospíšila a paní Adamové. Ať oni to odůvodní. Oni mě totiž neodmítli, tam nebylo přijato žádné usnesení. To je tedy jejich věc. Rozhodně pro mě podpora této strany vůbec nepřipadá v úvahu.

Vás však podporuje třeba bývalý ministr školství profesor Piťha, ekonomka Lipovská, Roman Joch, konzervativně založení lidé, vaše soupeřka Božena Sekaninová je sociální demokratka – takže na rozdíl od některých jiných senátních klání, kde jsou si soupeři politickým založením podobní, tady je to čitelně rozdělené názorově...

Přesně tak to beru. Velice si vážím toho, že pan profesor Piťha přijel osobně do Prostějova na přednášku, která se setkala s velkým zájmem a je k dispozici stále, čtenáři si ji mohou přečíst na mých webových stránkách. Paní inženýrka Lipovská také, navíc se obě přednášky vhodně doplňovaly. Jsou postavené na konzervativním zakotvení. Lidé tady u nás tomu rozumějí. Skutečně mají o to zájem. Což mě velice těší. Vzhledem k té kontaktní kampani jsem zjistila, jaký zájem o to je.

Teď vás však čeká náročný úkol přivést voliče ke druhému kolu, ke kterému se jim moc chodit nechce. Co pro to budete dělat?

Budu na ně apelovat, aby tu chviličku obětovali, našli si čas a došli do volebních místností. Budu jim za to velmi vděčná. Jsem přesvědčená, že Senát je důležitý, zvláště v době, kdy by mohlo nastat ohrožení ústavních pořádků.

autor: Oldřich Szaban