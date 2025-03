Jo Ludvík... Bývalý předseda ČSSD vzpomíná

„Kradou všichni?“ Ptáte se ve svém komentáři na webu vasevec.cz. Můžete tuto vaši otázku i pro naše čtenáře více rozebrat?

Víte, já si myslím, že je trošku zvláštní několik věcí. Že už poněkolikáté se objevuje, že se krade v nemocnicích, jako kdyby všude jinde se nedělo nic. V tom svém článku se také zamýšlím nad tím, jestli to náhodou není tím, že ti lidé, kteří jsou v čele těch nemocnic, jsou známí, ale v zásadě vzdáleni od moci. Takže jejich eventuální pád nikoho nebude kompromitovat, kromě nich samých. A prakticky do těch dalších okruhů moci se policie jakoby nedostává. Je to zvláštní. Já jenom vidím na ministerstvu obrany, že jsou desítky výběrových řízení. Některá výběrová řízení jsou obří, pokud jde o rozsah, některá v desítkách milionů korun, některé v miliardách korun. Jsou z volné ruky a všechno tam probíhá OK. Takže já si myslím, že policie a státní zastupitelství řeší ty věci trochu výběrově. Je to možná můj dojem. Já bych si přál, aby byla nepoctivost soustředěna jenom na jeden obor, jednu oblast společenské činnosti. Ale obávám se, že pokud by chtěli policisté hlídat takovým způsobem, jako hlídali teď třeba vedení motolské nemocnice a některé další lidi, kteří s nimi přicházeli nejblíže do styku, všude tam, kde se zabývají toky veřejných peněz, no tak bychom se třeba divili. Ale výběrově tedy to jsou jenom nemocnice. Tak já nevím, na základě čeho se to spustilo. Samozřejmě na základě anonymního udání, jako obvykle. Zlí jazykové říkají, že si to policie píše sama, tato anonymní udání. Ale ten jeden obor, kde shodou okolností to úsilí těch lidí je obrovské, toho zdravotního personálu, lékařů a také ta kvalita práce je velmi slušná, tak je vlastně svým způsobem dehonestován. Tím, že se ukazuje, že tedy šéfové kradou. Ať už je to teď Motol, nebo předtím to byla Bulovka, na Františku a já nevím, kde ještě všude…. Už si to pomalu ani nevybavuji, kde to všude bylo. Takže je to takové zvláštní a podle mého názoru divné. A stejně tak těch divností je tam celá řada.

Jaké máte například na mysli?

Domnívám se, že není zrovna dobrou vizitkou právního státu, pokud se v přímém přenosu dostávají odposlechy z policie a státního zastupitelství přímo do denního tisku. Protože pak už je to tedy podle toho, jak to bylo ve Švejkovi, jak tam přísedící říkal – přiveďte odsouzeného, pardon, obžalovaného. No tak to už opravdu zůstává rozum stát. A není to první případ. Pak se zalomí rukama a řekne se – no ono se vlastně na nic nepřišlo, oni to asi pustili advokáti. Tak ti na tom neměli nejmenší zájem, kromě toho ani neměli k těm spisům přístup. Takže je jasné, že ty odposlechy vycházejí pořád od stejných lidí, nebo okruhů v policii a ve státním zastupitelství a samozřejmě, že tedy na tom participují někteří novináři. A asi by stálo zato tyto věci, v zájmu právního státu, třeba podrobit nějakému trestu, minimálně pokutám a podobně. To si myslím, že by bylo fér a že by to trošku vyčistilo prostor.

Pojďme dál a podívejme se na snad nejvíc diskutovanou věc těchto dnů. Co říkáte na to, co se minulý v pátek odehrálo v Bílém domě?

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 78% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 18% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 7654 lidí

Co to přesně znamená….?

Situace, kdy ty tři supervelmoci se budou navzájem respektovat, mají početnou klientelu. Jak se ukazuje, tak západ dnes tvoří asi 40 států, Čína obchoduje nebo spolupracuje v rámci Pás a stezka s desítkami zemí. No a Rusko je obrovským dodavatelem potravin. Takže to má také klientelu několika desítek zemí. Některým dokonce dodává obilí zdarma. Takže já si myslím, že ve Spojených státech došli k názoru, že nastal čas pro reál politiku a začali ji uplatňovat.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden prý naznačil, jak by mohla vypadat první fáze příměří s Ruskem. Zmínil třeba propuštění vězňů nebo zákaz dronů. V příspěvku na síti X vzkázal, že je připraven na trvalém míru spolupracovat se Spojenými státy. Je to podle vás překvapivý obrat? Po tom, co se odehrálo ten minulý týden v Bílém domě?

No tak já si myslím, že bude každopádně manévrovat a to je jeho svaté právo. Tak jako budou manévrovat Rusové i Američané. A také třeba Evropa. Myslím si, že Evropa bude tak trošku braná stranou. Už také proto, že vlastně není schopna se na něčem jednotícím dohodnout.

A když se podíváme k nám, co říkáte na návrh ze strany vedení Motoristů na povinnou vojnu, konkrétně tedy povinný tříměsíční výcvik pro muže od 19 let?

Já jsem Motoristy považoval za rozumné lidi, do této chvíle. Tak v té zahraniční politice mají rozumné názory, to je dnes v podstatě určující pro tu vnitřní politiku. Samozřejmě třeba ze zdravotního hlediska, z pohybového hlediska by asi hochům u nás prospělo, kdyby třeba měli rok základní služby. Ale myslím, že ve svobodné společnosti je věcí každého, jak si udržuje kondici, jak se stará o své zdraví, o svoji výživu atd… Takže já to považuji za ztracený čas. Nemyslím si, že je to rozumný nápad. A pokud páni Motoristi balancují kolem pěti procent, tak já si nemyslím, že tento návrh zrovna mladou generaci natolik oslní, aby je volila.

Podívejme se i do Rumunska… Minulý týden policie v Rumunsku zadržela vítěze zrušeného prvního kola prezidentských voleb Georgescu. V některých médiích zaznělo, že se zrovna údajně chystal zaregistrovat jako kandidát do blížících se nových voleb…. Co na to říkáte?

Já myslím, že toto je skandální. Víte, že já jsem tehdy (když došlo ke zrušení prezidentských voleb v Rumunsku), napsal článek na toto téma, že je to zásah do voleb ze strany Ústavního soudu, naprosto protiústavní. Srovnatelný s tím, co tady v roce 2009 udělal Rychetský a spol, kteří zrušili ústavní zákon, což jim naprosto nepřísluší, podle Ústavy. Oni mohou zasahovat do zákonů, ale rozhodně ne do ústavních zákonů, které byly přijaty třemi pětinami členů Parlamentu. Takže toto je něco podobného. Prostě, má to pečeť na sobě, jak je zřejmé, amerických tajných služeb. Takže když tam dělá Musk s Trumpem pořádek, tak se domnívám, že už se v těch jarních volbách nikdo neodváží takovýmto způsobem manipulovat s volebním výsledkem nebo s volbami. Tak zmanipulovat volby a pak to ještě svést na Rusy, to už je úplně skandální. Myslím si, že viceprezident Vance to na mnichovské bezpečnostní konferenci popsal naprosto přesně.

Na FB se objevovaly informace, že se v Rumunsku údajně v minulých dnech konaly velké demonstrace, ale u nás v médiích jsem to nějak moc nenašel. Nemáte nějaké informace, jak to v Rumunsku po této stránce opravdu vypadá? A očekáváte třeba i nějakou vyhrocenější situaci v tomto směru kolem voleb?

Tak já se přiznám, že nemám nějaké bližší informace, ale máte pravdu, že Rumuni jsou trošku jiná nátura nežli my. Takže určitě nad tou zjevnou manipulací nemávnou voliči toho kandidáta, který možná i fakticky není nějakým ultrapravičákem, jak z něj někteří dělají, rukou. Přijde mi, že u některých těch lidí, kteří si myslí, že mají jediní pravdu v té Evropě a ve světě, se stalo obvyklým, že se někomu dá nálepka – ten je proruský, ten je dezolát, ten je ultrapravicový, ten je populistický…. No a ono to je vždycky trošku jinak. Takže já ty věci beru s rezervou a jen doufám, že rumunská demokracie to všechno unese, co se na ni teď hrne. Aby lidé neztratili důvěru v ten systém.