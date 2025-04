Josef Mašín: Geniální! Trump je v šachové hře o svět napřed o celou jednu partii

Co říkáte na eliminaci prezidentských kandidátů v Rumunsku a Francii? Může se něco takového stát i v Německu či Česku?

Eliminací prezidentských kandidátů v Rumunsku a Francii byl učiněn pokus o záchranu demokracie nedemokratickými prostředky. Georgescu v Rumunsku a Le Penová ve Francii jsou označováni za populisty a fašisty. Na populismu nevidím nic špatného. Populista je od být populární. To znamená, že je ten člověk oblíbený u lidí.

Anketa Který dosavadní český prezident byl nejlepší? Havel 0% Klaus 0% Zeman 0% Pavel 0% hlasovalo: 0 lidí

Alternativa pro Německo (AfD) je dnes v Německu víc populární než CDU/CSU. Lidé už mají dost Green Dealu a podobných ideologií. Když si přečtete stanovy a volební program AfD, není na tom vůbec nic fašistického. AfD je proti imigrantům, a to je celé jejich provinění. Za to, že je někdo vlastenec, dívá se na dobro svého lidu a chce zachránit zemi před záplavou přistěhovalců z cizích kultur, je nazýván fašistou. V Německu, Rumunsku, Francii, Maďarsku.

Problém je, že soudci se míchají do politiky. Také soudce Pavel Rychetský jako předseda Ústavního soudu pomohl před volbami 2021 změnit volební zákon tak, že poškodil větší politické strany. V Česku nemáte právní systém, který by se opíral o demokracii. Stále máte kontinuitu komunistických zákonů. Všechny pokusy o odklon od komunistického práva byly jednorázové.

V českém tisku se objevila zpráva o francouzském vědci, kterému byl odepřen vstup do USA poté, co se ukázalo, že má v mobilu zprávy vyjadřující nesouhlas s Trumpovou politikou. Co vy na to?

Vstup do USA je privilegium, nikdo na něj nemá automaticky nárok. Pokud chce někdo přijít do USA s tím, že tu například povede propalestinskou propagandu na univerzitě, tak USA má právo ho nepřijmout. Svoboda neznamená, že sem každý může přijít a pracovat na rozpadu Ameriky.

V USA můžeš žít a pracovat z blahovůle amerického lidu. Je znám i případ profesorky, která jela do Libanonu na pohřeb muslimského fanatika zabitého ve válce. Tato profesorka pak nebyla vpuštěna zpátky do Ameriky, ačkoli měla zelenou kartu. To je naprosto správné.

Naši někteří amerikanisté a ekonomové vidí v Trumpově celní politice chaos. Co v ní vidíte vy?

Jde o zavedení nového světového obchodního systému, který nebude stát pouze na Americe. Každý schopný stát vydělá na tom, pokud budou cla a další zábrany výměny zboží na stejné úrovni. Problém je, že na stejné úrovni nejsou lidé. Je pomýlené se domnívat, že jsme všichni stejní. Jsou lidé líní a jsou lidé pracovití. Elon Musk i Jensen Huang řekli, že v Evropě nebo na Tchaj-wanu by nemohli dosáhnout takového úspěchu jako v USA, kde dostali příležitost.

Nevěřím na štěstí, spíše jde o možnost se osvobodit od překážek, které člověku brání v rozvinutí svých schopností. Podívejte se na Česko, které je otrokem v rámci Evropské unie (EU). EU těmi svými cly zabraňuje svým členům, aby něco samostatně dokázali. Když by byly zrušeny překážky v obchodování, EU by se rozpadla, protože Česko a další země by měly přímý vstup na trh.

Když Trump přišel s 25% cly na dovoz z EU, Von der Leyenová přišla po kolenou s návrhem nulových cel. To Trump zcela správně odmítl, protože EU má mimo celní politiky řadu dalších předpisů a nařízení, kterými zabraňuje vývozu z USA do EU. Takže i kdyby byla nulová cla, USA jsou ze strany EU stále šikanovány řadou dalších opatření a regulací speciálně zaměřených proti Americe. Ty je třeba zrušit. Tím chce Trump dát příležitost celému světu. Otevřený trh, ukažte, co umíte.

Co si myslíte o Trumpově kroku, zdvojnásobení cel Číně po jejím vstupu do hospodářského souboje s Amerikou?

Naprosto geniální! V této situaci udělal Trump ten nejlepší krok, který mohl udělat. Má rozehráno několik partií najednou a když něco řekne, musí ukázat, že za tím stojí. A chce to ukázat bez nějakého krveprolití. Jeho další důležitý cíl je, aby mezi Ruskem a Ukrajinou nastalo příměří. Je iluzí se spoléhat na to, že Putin zemře, jak hlásá Zelenskyj.

Je třeba být realista, pragmatik a dívat se na situaci tak, jak je. Situace je taková, že Rusko každým dnem, každou hodinou dobývá novou ukrajinskou půdu a denně umírají tisíce Ukrajinců i Rusů. Putinovi je to však jedno, protože se drží hesla „Nas mnogo“. V této situaci Trump ukázal, že Číně neustoupí. Ukázal, že svůj tlak naopak zesílí a další jeho jednání je nepředvídatelné. A přesně to Trump potřebuje.

Trump vyslal Íránu vzkaz v podobě šesti bombardérů B-2 a třiceti tankovacích letadel v Indickém oceánu, což by stačilo, společně s izraelskými americkými F-35 a dvěma letadlovými loděmi ke zničení Íránského jaderného potenciálu. A Írán teď neví, s čím může počítat. Použije Trump ty bombardéry, nebo ne?

Podobně Čína také nepočítala s tím, že Trump zdvojnásobí cla. Jenže v případě Číny šlo o laskavý krok, kterým Trump i na velkém nepříteli ukázal, že nemůžou dopředu kalkulovat s tím, co on udělá. Trump má rozehráno osm horkých polí, na kterých musí jednat a se všemi jednat najednou je těžké. Aby ostatním ukázal, jak to může být, si vybral Čínu jako svého protivníka. Otázka je, zda druhý bude Írán.

Mohl by si to rozdat s Putinem, to by však znamenalo třetí světovou válku. Mohl by si to rozdat přímo s Íránem, to by znamenalo třetí světovou válku. Mohl by si to rozdat se Severní Koreou, to by znamenalo třetí světovou válku. Tak si raději vezme jednu velmoc, hospodářsky silného protivníka, kde se jedná jen o peníze, a kde to nestojí lidské životy.

Hospodářské problémy jsou menší než válečné problémy, kde jde o statisíce životů. Trump je chytrý a má schopnost hospodářské problémy přeměnit na jiné pole, kde je to vážnější. Je třeba číst Trumpovu knihu z roku 1987 The Art of the Deal (Česky vyšla v roce 2006 pod názvem Umění udělat dohodu. Pozn. red.). Tento rok může připsat novou kapitolu. Když se Trump stal prezidentem, převzal po svých předchůdcích světové problémy, které daleko přesahují problémy stavby několikapatrového baráku na pokraji Central Parku. Ukrajina, Čína, Severní Korea, Střední východ, Írán, který za pár týdnů bude schopen použít jaderné rakety nejen proti Izraeli, ale též proti USA. Toto je šachová hra a Trump není jen o několik tahů napřed, on je napřed o celou jednu partii!

Dotknou se nově uvalená cla i vašeho podnikání?

Ano, dotknou, ale já rozumím problematice, proč jsou cla zaváděna. Budeme muset využít příležitosti, která je nám dnes daná. V obchodě není nic statického, vše se vyvíjí dennodenně.

Jak se díváte na to, že se Trump jako prezident obklopil miliardáři?

To je to nejlepší, co mohl udělat. Tato skupina lidí není závislá na úplatcích, jako tomu bylo v případě lidí kolem Bidena. Jsou to velice zkušení a úspěšní lidé. Amerika je dnes na pokraji bankrotu, má dluh 37 bilionů dolarů. To je suma, která se nedá nikdy splatit. Trumpovi poradci jsou lidé, kteří jsou úspěšní, stojí za nimi nějaké výsledky. Ministr obchodu Howard Lutnick je velmi chytrý člověk. Když ho posloucháte čtyřicet minut mluvit o ekonomice, naučíte se víc, než když absolvujete Univerzitu Karlovu.

Samozřejmě jsou i miliardáři, kteří stojí na opačné straně. Ti vsadili vše na Čínu. Mezi těmito miliardáři jsou však i zkorumpovaní lidé. Zvlášť mezi kongresmany, jejichž hlasy Trump potřebuje kvůli schvalování rozpočtu. Ti mají svoje akcie na čínském trhu a začali panikařit kvůli jejich poklesu. Také většina zemí, na která byla cla uvalena, nyní stojí u dveří Bílého domu a prosí o vyjednávání. Trump jim dal 90 dní na vyjednávání. Cla proti Číně jsou však v platnosti, protože to je Trumpova karta pro další jednání s Íránem, Ruskem, Severní Koreou a EU.

V našem tisku se objevují informace o masových protestech proti Trumpovi v USA. Je situace v USA skutečně taková?

Desetitisíce Palestinců s dvojím občanstvím neznají loajalitu k nikomu a ničemu, to jsou ti protestující proti Americe. Trump je symbol amerického systému, on je výkonný ředitel, tedy CEO, firmy zvané Amerika a oni proti němu protestují, protože nenávidí Ameriku.

Trump naproti tomu, co se píše v Čechách, se u občanů USA těší velké oblibě. To nelze říci o demokratické straně, která se stále ještě nachází v šoku po tom, co se stalo. Čtyři roky Bidenova mandátu naslouchali demokraté lžím a těmto lžím věří i nadále. Příkladem jsou i pánové typu Igora Lukeše a Tomáše Klvani.

Jak vidíte budoucnost NATO? Co říkáte na to, že státy, včetně České republiky, budou zbrojit na dluh?

NATO je od počátku devadesátých let přežitek. Zodpovědnost za NATO nese Amerika. Každá z malých zemí, které přispívají na obranu jen minimálně, může rozpoutat válku s kýmkoli. Přitom úplně nejvíce výdajů NATO je placeno Amerikou. Zbrojení na dluh je hrůza! Češi mají štěstí, že nemají euro, protože ostatní země zadluží celý eurosystém. Dluhy, který udělají Němci, budou uvaleny na všechny členy EU.