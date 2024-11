Josef Mašín o Harrisové i komunistech v USA. A pan Lukeš, „Američan“ z ČT...

Jak vnímáte multikulturní společnost v USA?

Mezi rasami bude vždy určitý kulturní rozpor. Je v tom rozdíl, s tím nic nenaděláme. To je příroda. Máme tady lidi, velice úspěšné doktory, kteří se dostali na vrchol svou pílí. Soudce, právníky, podnikatele. Jsou to černoši a vůbec nehodlám jejich profesionalitu zpochybňovat. Jsou výjimečně inteligentní a pracovití. Lékař a Trumpův ministr pro bydlení a rozvoj měst Ben Carson, přísedící soudce Nejvyššího soudu Clarence Thomas, Oprah Winfreyová a další…

Nicméně většina černochů nemá ráda lidi, kteří mají úspěch. Ve smíšené nebo i pouze černochy obsazené školní třídě je těmi, kteří jsou pracovití a chtějí mít úspěch, opovrhováno. Ti ostatní jim říkají, že oni „are acting white“, „chovají se bíle“. Třeba zde v Oaklandu v Californii jsou černoši, kteří si vystačí se slovní zásobou pouhých tří sta slov. Nebo zde narození mluví pouze „ebonics“, etnickou angličtinou. To je úroveň některých, co skončili na základce. Neumějí číst, neumějí psát.

Podle vás jsme my v Česku vazalové Evropské unie. Jsou však lidé v USA svobodní?

Teoreticky ano. Dnes však máte lidi, kteří když mluví o politice nebo občanském dění, obávají se říci, co chtějí. Kamala Harrisová prohlásila, že stane-li se prezidentkou, omezí svobodu vyjádření na sociálních sítích. Jako příklad vzala Elona Muska, který se jí v tom snaží bránit. Ten z Twitteru udělal X a osvobodil ho od masy „woke spratků“ nasazených předchozími majiteli a poslušných instrukcí Bidenovou administrací nasazeného Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Stačí si něco přečíst o veřejném slyšení Marka Zuckerberga před soudní komisí Kongresu.

Jak vlastně vnímáte Muska, jednoho z nejbohatších lidí světa?

Aby jedinec dosáhl toho, čeho dosáhl Elon Musk, musí mít neobyčejné schopnosti, které on má. Souhlasím s jeho výrokem, že to, co dokázal v Americe, by nikdy nemohl dokázat v Evropské unii (EU). Možnosti osobního vývoje a svoboda podnikání jsou v Americe dány její ústavou.

V současné době EU páchá hospodářskou sebevraždu orientací na Green Deal a globální oteplování.

Celá euroatlantická civilizace je na ústupu. Kdo za to může?

Euroatlantická civilizace je myšlenka uskutečněná Marshallovým plánem, který postavil válkou zničenou Evropu pod americkou ochranou na vlastní nohy. Americká dobrota byla a ještě stále je jejími chráněnci zneužívána jak na vojenském, tak na hospodářském poli. Imigrace do Ameriky po skončení druhé světové války, hlavně z Evropy, naprosto změnila tvář této země. Akcelerace této změny se stala nejmarkantnější od rozpadu Varšavského paktu.

Francie, Itálie, ale i Německo a Anglie měly během studené války velice silná socialistická hnutí. Mnohé z tohoto smýšlení se přeneslo do Ameriky.

Po skončení druhé světové války měly USA 135 milionů obyvatel a dnes přes 340 milionů. Za pouhé poslední čtyři roky Bidenovy administrace přibylo Americe více než 15 milionů ilegálních imigrantů ze 181 zemí s ambicemi stát se americkými voliči. Další čtyři miliony přišly legálně.

Vlna přistěhovalců pocházejících z bývalého sovětského bloku započala proudit do Ameriky již v šedesátých letech, kdy nastaly první trhliny v jeho soudržnosti. Tito noví přistěhovalci byli ve svých původních zemích vychováni v duchu marxismu a leninismu, což přinesli s sebou. Mnozí z nich skončili jako učitelé na amerických školách. Důsledky jejich působení jsou viditelné dodnes.

Předchůdce EU, Evropské hospodářské hnutí (EHS), byl vytvořen v roce 1958. Německo tehdy bez své dnešní východní části bylo jedním ze zakládajících členů. Jeho východní část se stala též členem po sjednocení Německa, čímž se Německo stalo tou hospodářsky nejsilnější a politicky nejvlivnější zemí Evropské unie. Angela Merkelová pochází ze zajímavé rodiny z bývalého východního Německa, kdy její taťka přešel z Německé spolkové republiky (SRN) do Německé demokratické republiky (DDR), kde jí byla umožněna převýchova ve Svobodné německé mládeži (FDJ). Byla to ona, která de facto dohlížela na vývoj EU. Její zahraniční politická a hospodářská orientace byla po chuti německého, nyní levičáckého parlamentu. Otevřela hranice EU přílivu imigrantů ze zemí neshodných kultur a nízkých stupňů civilizace. Následky nesete, slovo nemáte.

Jedním z těch přistěhovalců je americký profesor a podporovatel demokratů Igor Lukeš, který kritizoval Čechy za odmítavý postoj k uprchlíkům během migrační krize. Také prohlásil, že když se dostane v USA k vládě Donald Trump, tak by se v Česku mohli dostat k moci „putinovci“. Jak na vás působí?

Igor Lukeš získal podstatnou část svých profesorských kvalifikací studiem marxismu-leninismu na Karlově univerzitě před svým odchodem do USA koncem sedmdesátých let. Také zde existovala komunistická strana a jí blízká hnutí jako Weather Underground, Symbionese Liberation Army (SLA) a tak dále. Dneska se jejich nová vydání podporovaná demokraty jmenují Black Lives Matter a Antifa. Též otec Obamovy matky, Davis, byl členem komunistické strany. Spojení na univerzitách najít nebylo těžké. Profesoři ze zemí bývalého východního bloku byli vítáni. „Oni věděli“ a mohli ty studenty učit.

Výsledky jsou zde. Pětaosmdesát procent studentů při otázce, zda by raději žili v socialismu než v kapitalismu, řekne, že v socialismu.

V Česku dávají Lukešovi média hodně prostoru, protože si myslí, že je to ten inteligentní Američan, který žije v Americe. A v Americe jim tyto myšlenky může věrohodně přednášet, poněvadž jim říká, že on utekl z komunismu a on musí vědět, co komunismus a socialismus obnáší. Tito takzvaní Američané jsou většinou zlatokopové, kteří odešli v 60. a 70. letech a mají dva pasy. Nejsou to Američané, ale zlatokopové. Necítí loajalitu k nikomu a k ničemu. Oni jsou „světoobčané“. Ke kteréžto filozofii jsou dnes též vychováváni lidé v dnešní České republice, kde se máte cítit jako Evropané poslušní Bruselu, a ne Češi.

Chceš-li se stát americkým občanem, musíš složit přísahu. Tito lidé nevědí, co je přísaha. Je to bezcharakternost, podle které si také vysvětluji jejich popis dnešního dění v USA. Oni nemají žádný problém obelhávat i své bývalé spoluobčany.

Přirovnává-li někdo řád panující v Rusku k období studené války, komunismu nebo socialismu, neví, o čem mluví. Rusko zrovna tak jako Ukrajina jsou oligarchie, kde Putin je ten šéf oligarchů, podílející se na lupu svých podřízených, kterým patří suroviny země tak jako výrobní prostředky. Kulturu woke netrpí a žádný z nich o marxismu nebo komunismu nechce ani slyšet. To raději fotbalový klub v Anglii nebo jachtu v Monte Carlu. Komunismus Lenina a Stalina dnes existuje pouze na Kubě a ve Venezuele.

Nicméně vy jste také začal v Americe a posléze v několika dalších zemích úspěšně obchodovat a podnikat…

Jsem občanem USA a jenom USA. Československé občanství mi sebrali a žádné jiné nemám a nechci. Jsem Američan.

Podnikal jsem po celém světě. V Německu jsem otevřel americkou leteckou školu FAA, ale Lufthanse se to jako konkurence nelíbilo, takže mi ji německý Národní úřad pro civilní letectví, Luftfahrt-Bundesamt, zavřel. Nicméně nemám jim to za zlé, poněvadž další obchodní kroky, které jsem v leteckém, civilním a vojenském průmyslu podnikl, byly ještě úspěšnější.

Mnozí Američané jsou ke své zemi velmi kritičtí. Třeba dokumentarista Michael Moore…

Já osobně neznám nikoho z okruhu mých známých zde v Americe, který Michaela Moorea považuje za dokumentaristickou věrohodnou kapacitu. Mimo jiné Michael Moore je naprostý levičák.

Režisér Oliver Stone natočil už před lety kritický film W. o mladším z prezidentů Bushů. Jak jste tu rodinu vnímal?

Staršího Bushe jsem si vážil pro jeho účast v boji ve válce v Pacifiku proti Japoncům. Jako prezidenta jsem ho volil, poněvadž jiná volba nebyla. Jeho činnost jako Reaganova viceprezidenta nebyla pozoruhodná. Myslím, že ani Reagan sám jím moc nadšen nebyl. Mladého Bushe jako prezidenta jsem volil též pouze proto, protože jiná volba nebyla.

Stonea znám osobně. Byl kdysi na návštěvě v mém minulém domě. Moc už si to ale nepamatuji. Asi mne moc nezaujal. Myslím, že též chtěl později točit v mém domě nějaký film.