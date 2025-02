Jozef Banáš: V Praze víc ukrajinských vlajek než v Kyjevě. Už začínají obracet

Pane Banáši, v roce 2023 jste nám o tehdejší slovenské vládě a tehdejší slovenské opozici řekl: „Dnes máme na Slovensku prakticky dvě zásadní politické síly – zloději versus hlupáci. Přitom ta první je z kradení podezřelá, ta druhá svůj idiotismus skutečně dokázala.“ No, jak to vnímáte nyní?

Tehdy byl u moci Matovič, a pokud vím, během jeho vlády žádné zlodějny politikům ze Smeru neprokázali. Byly tedy dvě možnosti, čemu věřit – buď nekradli, nebo byli Matovičovi lidé naprosto neschopní. Občané si ve volbách svou možnost vybrali a drtivě matovičovce odepsali. (Mimochodem, jejich hlavní předvolební tvrzení o údajné vile bývalého ministra financí ve Francii se dodnes nepotvrdilo.)

Poslance a ministry současné vládní koalice můžete podezírat z čehokoli, ale rozhodně ne z hlouposti (nevylučuji však, že by se i zde našla výjimka). Můžete Fica kritizovat, jak chcete, ale je to náš nejzkušenější politik evropského formátu. Sám jsem působil v mezinárodních diplomatických i parlamentních strukturách a věřte mi, že když je někdo čtyřnásobný premiér, vzbuzuje to respekt.

Fico vzbuzuje nevoli u oportunistů, protože má odvahu nahlas říct to, co si myslí i oni... To, že mu prezident Trump volal jako prvnímu evropskému politikovi, nebyla náhoda.

Pokud Robert Fico mluví o tom, že současná opozice chystá na Slovensku státní převrat, nepřehání to? Americké i jiné neziskové organizace a ambasády usilují o řízení poměrů na Slovensku už od 90. let, to jistě. Ale státní převrat?

Pokud jde o schopnost západních tajných služeb organizovat převraty, máme jasný důkaz v podobě ukrajinského Majdanu či celé série převratů v latinskoamerických zemích. Premiér Fico oznámil, že má pro svá tvrzení důkazy a brzy je předloží spolu se seznamem lidí, kteří budou ze Slovenska vyhoštěni v souvislosti s chystaným státním převratem. Možná jeho obavy vycházejí z této zkušenosti. Pokud však nepředloží důvěryhodné argumenty a konkrétní jména, jeho pověst tím vážně utrpí.

Musím dodat, že kdyby vládní koalice fungovala jako dobře sehraný stroj, podobné úvahy by vůbec nebyly tématem.

Zelenskyj zrušil dohodu mezi slovenským a ukrajinským premiérem o dodávkách plynu, Fico se naštval, zařídil věci ve prospěch Slovenské republiky, a opozice ho místo ocenění napadá. Dokonce se nestydí za trapná tvrzení, že to byli oni, kdo u Zelenského zařídil obnovení dodávek plynu.

Opozice straší lidi možným odchodem Slovenska z EU a NATO, přestože to nikdy žádný z vládních představitelů neřekl. Reálnou možností však zůstává, že pokud USA odejdou z NATO, celý pakt se rychle rozpadne. Pokud jde o EU, dostane-li se do vážných hospodářských problémů, může to vést k tomu, že jednotlivé části budou zachraňovat samy sebe na úkor celku.

Po posledních parlamentních volbách jsem vyslechl podcast dvou českých historiků Michala Stehlíka a Martina Gromana, ve kterém se snažili zjistit, proč Slováci volí toho „hrozného Fica“. A došli k tomu, že Slováci hledají přísného a spravedlivého „gazdu“ či předáka, který za ně všechno vyřeší. A že vlastně nejsou „západní“ národ. Co říci na takové mudrování?

Mám český národ ve velké úctě, mám u vás nejbližší rodinu a desítky tisíc čtenářů, ale asi by nebylo zdvořilé, kdybych si nahlas kladl otázku: „Jak je možné, že tak skvělý národ jako Češi si zvolil Fialu a Pavla?“

Ani já nemám rád lidi, kteří nemají vlastní názor a jen papouškují názory svého pána, ale to je jejich věc a nebudu je za to kritizovat. Nepoznám pány Stehlíka ani Gromana, ale vzkazuji jim, aby si porovnali Ficovy mezinárodní úspěchy a úspěchy českých vysokých ústavních činitelů. Spolu s Orbánem donutili „mudrlanty“ v Evropské komisi, aby zatlačili na Ukrajinu v otázce plynu. Fica přijal ruský prezident Putin, turecký prezident Erdogan či čínský prezident Si Ťin-pching.

Kritizovat ho za vnitřní záležitosti, zejména hospodářství, je také sporné, protože je rozdíl převzít vládu po Babišovi a převzít ji po matovičovcích.

Co však považuji za neuvěřitelný diletantismus Ficovy vládní koalice, jsou média. Jsou u moci už rok a stále neudělali pořádek ve veřejnoprávních médiích. Dnes jsou hlavními bojišti lidské mozky – vláda má sice „náboje“ (argumenty), ale nemá je do čeho nabít, protože nemá „mediální děla“. Kdyby měl Fico média nakloněná tak, jako je má opozice, měl by padesát procent.

Ptám se na to řady slovenských přátel, s dovolením se zeptám i vás. Proč Bratislava a obecně voliči dnešní slovenské opozice tak emocionálně prožívají cokoliv, co zavání jiným názorem na Ukrajinu a Rusko, než je ten „předpisový“? Podle mého pozorování je to ještě silnější než v Praze. Bojí se opravdu tito lidé, že na Slovensko přijede na tancích Putin a sebere jim jejich majetek?

Svého času jsem v Kyjevě neviděl tolik ukrajinských vlajek jako v Praze… Když se ptám, proč se nesmí klást otázka „proč“ Putin zaútočil na Ukrajinu, nebo proč dosud žádná slovenská (ani česká či jiná západní) televize nebyla na Krymu, aby nás informovala o „utrpení“ Krymčanů pod ruskou vládou, jsem označován za rusofila, konspirátora či dezoláta. Ti, kdo mě tak označují, si zřejmě neuvědomují, že tím, že na tyto otázky neodpovídají, sami sebe usvědčují.

Pokud jde o Putinův „příchod“ na tancích do Evropy: byl jsem pod horou Belucha, která se nachází ve středu Sibiře, a od ní je blíže do Bratislavy než na druhý konec Sibiře na Čukotce. Rusko je obrovská země a nestíhá ani spravovat své vlastní území. Je naprostý nesmysl tvrdit, že 150milionový ruský národ chce okupovat 450 milionů Evropanů. To je fyzikálně vyloučené – pokud okupujete nějaké území proti vůli jeho obyvatel, musíte počítat s partyzánským odporem, nastolením vojenské správy, a na to Rusové jednoduše nemají.

Podstatné však je, že takovou ambici ani nemají, takže argumenty ukrajinských, polských či nizozemských komiků o tom, že pokud Ukrajinci nezastaví Rusy, přijdou do Evropy, jsou naprosto směšné. Nechápu, kdo takovým nesmyslům ještě věří.

A k ruským tankům – kdyby nepřijely do Osvětimi, dnes bychom nemohli oslavovat osvobození tohoto tábora. Považuji za skandál, že na oslavy nepozvali zástupce těch, kdo tento tábor osvobodili!

Mnoho lidí vkládá velké naděje do Donalda Trumpa. Je to namístě, nebo je třeba obezřetnost? V čem vy osobně Trumpovi věříte a v čem ne?

Především mám veřejný vzkaz pro Donalda Trumpa, který je maximalista, a jeho ambici „udělat Ameriku znovu velkou“ považuji za slabou.

Mr. Trump, make the World great again!

Pane Trumpe, dejte si za cíl neudělat opět velkými jen Spojené státy, ale celý svět. Ne však na základě válek a rabování, jak to USA dělaly po celou svou historii, ale na základě spravedlivé, čestné a korektní spolupráce se všemi zeměmi. Je to mnohem levnější a humánnější řešení.

Oportunisté si ještě nevšimli, že doba se mění – globalistické síly slábnou (je to v souladu s přírodou) a konzervativně-národně orientované síly sílí (protože i to je v souladu s přírodou). Doporučuji proto vytyčit nové světové heslo „Oportunisté všech zemí, spojte se!“, aby měli platformu pro své nářky.

Do této platformy by se určitě mohl přihlásit i váš prezident, který o Trumpovi prohlásil, že je odporný člověk a nepodal by mu ani ruku. Doporučuji panu Pavlovi, aby si přečetl knihu Donalda Trumpa „Myslete na velké cíle a dobře se bavte“ (vydala Pragma, 2007). I když opožděně, ale dočetl by se tam, že Trump nezapomíná.

Věřím, že nezapomene ani na Zlín, který několikrát navštívil, a že má k České republice dobrý vztah. Po přečtení této knihy považuji Trumpa za tvrdého, ale férového obchodníka – a takový bude i v politice. Jen jeho heslo „Když tě někdo zraní, vrať mu to i s úroky“ ve mně vzbuzuje obavy.

V Bruselu se zdá, že Trumpův obrat zejména kolem lití peněz do Green Dealu zatím nereflektují a chtějí se držet toho, že Evropané se mají uskromňovat, zatímco Američané se budou mít lépe, protože Trump v zásadě všechny zelené regulace, které vše prodražují, hází přes palubu. Je to udržitelné?

Trumpův obrat sleduji se sympatiemi, ale i s obezřetností. Je to perestrojka, jejímž výsledkem byl rozpad socialistického bloku. To samé bude nyní na Západě. Evropští komici typu Scholze či Macrona jsou bez hlavního velitele bezradní, sami nejsou schopni samostatně přemýšlet, být vůdci – ani jeden z nich není De Gaulle nebo Adenauer. Jsou to jen vykonavatelé pokynů z Washingtonu, stejně jako byli kdysi komunističtí vůdci vykonavateli pokynů z Moskvy. Moskva skončila a ti nešťastníci pobíhali jako mravenci, kterým někdo rozhrabal mraveniště, a nevěděli, co dělat. Totéž se teď děje na Západě. Evropští pseudo lídři se teď budou tvářit, že oni už dávno říkali to, co nyní říká Trump. Scholz bude tvrdit, že už dávno věděl, že Nord Stream nevyhodili do vzduchu ukrajinští potápěči na člunech, i když nás o tom ještě včera přesvědčoval. Všichni budou obracet, už začínají – jak politici, tak novináři. Ale to byl a vždy v historii bude osud oportunistů. V politice platí Talleyrandovo heslo: Pro mě je na prvním místě moje vlast, a proto jsem připraven jí sloužit za každého režimu.

