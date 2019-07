Jsou v tom prachy mafie. Pašování migrantů, oblbnutí řidiči končí za mřížemi. Tomáš Zdechovský na stopě hrozného byznysu

ROZHOVOR Lákavá finanční nabídka v kombinaci s nutností překonat francouzsko-britskou hranici může znamenat pár let za mřížemi. Gangy z Albánie pokračují v pašování migrantů způsobem, který v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz popisuje europoslanec Tomáš Zdechovský: „Inzeráty se na území České republiky už začaly objevovat od května. Často šlo o převoz nábytku nebo rychle se kazícího zboží z Belgie do Velké Británie.“ Několik řidičů už dostalo tvrdé tresty. O tom, že převážejí migranty, nevěděli. „Je důležité, aby se lidé, kteří reagovali na podobné inzeráty nebo vědí, že někdo z jejich okolí odjel na takový inzerát do zahraničí pracovat, co nejrychleji obrátili na Policii České republiky, případně na policii v daném státě,“ říká Zdechovský.

V poslední době se zabýváte také případem Luďka Vaculíka z Karlovarska, který se do vězení dostal poté, co reagoval na inzerát s letní brigádou pro řidiče s oprávněním nad 7,5 tuny. Získal zakázku a při kontrole se pak nestačil divit, když byla v návěsu objevena skrytá přepážka a za ní dvacet Albánců. Jde o promyšlený způsob pašování migrantů, který začíná podáním inzerátu. Máte více informací o tom, kdo za tím stojí?

V současné době je to předmětem policejního vyšetřování. Nicméně už z dřívějších podobných kauz víme, že za tím stojí různé gangy z Balkánu, nejčastěji gangy nebo mafiánské spolky z Albánie.

Všechny lidi, kteří teď hledají letní brigádu, je potřeba upozornit, že neexistuje jednoduchý způsob vydělat si velikánské peníze. Chtěl bych varovat mladé lidi, kteří nejsou tak zorientovaní, aby se nenechali napálit různými podvodníky.

Co dál může řidiče, který se zajímá o brigádu, upozornit kromě toho, že je práce až příliš dobře placena?

Mělo by je vždycky zarazit, když jde o překonání francouzsko-britské hranice. To je nejproblémovější hranice, přes kterou se chce dostat nejvíce migrantů. Ozval se mi už jeden mladý člověk, který teď vystudoval střední školu, měl patřičné řidičské oprávnění, chtěl reagovat na podobný inzerát, nakonec neodjel. Opravdu bych chtěl říct všem, ať si dávají pozor.

Inzeráty se už na území České republiky začaly objevovat od května. Často šlo o převoz nábytku nebo rychle se kazícího zboží z Belgie do Velké Británie.

Pokud se k někomu dostane tato informace a už je na cestě, co s tím?

Jestli si není jistý tím, co veze, musí vyhledat nejbližší stanici policie a nechat si zkontrolovat náklad.

Jenže na to, že veze běžence, neměl např. pan Vaculík šanci přijít…

Když ho vzbudili v noci, převoz se uskutečnil v noci… neměl čas. Dvakrát zastavil u čerpací stanice, jednou aby natankoval, pak aby zaplatil nějaké poplatky za užití cesty. Prostě na to nepřijdete…

Lidé z Europolu mi říkali, že podobné případy se už objevily v Polsku, Maďarsku a na Slovensku.

Případ pana Vaculíka je poslední, nebo se už objevily i další?

Je to nový případ. Ale máme i další. Pan Žiga byl chycen ve Velké Británii a hrozí mu až osm let vězení.

Na brigádu do Belgie, potažmo do Velké Británie odjelo více řidičů. O dalších nemáme žádné zprávy. Je důležité, aby se lidé, kteří reagovali na podobné inzeráty nebo vědí, že někdo z jejich okolí odjel na takový inzerát do zahraničí pracovat, co nejrychleji obrátili na Policii České republiky, případně na policii v daném státě.

Používá organizovaný gang, který za pašováním migrantů v kamionech stojí, i další metody než ty, o kterých hovoříme?

Těch způsobů je několik. První byly snahy dostat je na člunech přes Lamanšský průplav. Nebylo to moc úspěšné. Pak vloupání do vozu, aby řidič nic nepoznal. Rozpárání horní plachty a z dodávky se spustí do nákladu. Nebo byla do skupiny šesti osob při cestování umístěna skupina dvou běženců s falešnými doklady.

Pan Vaculík byl odsouzen na dva roky, ale neodvolal se. Proč nedošlo k podání odvolání?

Z dostupných informací, které máme k dispozici, na jednání snad neměl být přítomný nikdo z ambasády. On nevěděl, jak se má bránit. Bylo mu sděleno, že může dostat ještě vyšší trest. Úplné podrobnosti nemám tak jako v případě pana Sagana, kde znám celý spis. Mám informace pouze od policistů a lidí, kteří se tím případem zabývali.

Jaké jsou šance, co se týká převozu do České republiky?

Šance jsou veliké. Pan Vaculík má bydliště na území České republiky. Pokud požádá, v průběhu podzimu by mu mělo být vyhověno a měl by být převezen na zbytek odpykání trestu do České republiky.

V současné době začínají ve Francii justiční prázdniny. Pokud mám správné informace, tak mu sociální pracovnice teď připravuje žádost o přesunutí do lepšího typu vězení a přesunutí do České republiky a také žádost, aby se mohl sejít s rodinou a kontaktovat českou ambasádu.

A co zmírnění trestu, zrušení, přehodnocení?

Vše je teď otevřené. Bude záležet na průběhu vyšetřování a dalších okolnostech. Pracují na tom specialisté z Europolu. Víc vám k tomu nemůžu říci.

Jaká je situace, co se týká Jiřího Sagana? Ten byl také odsouzen na dva roky za podobnou věc.

Je stále ve vazbě. Nicméně během podzimu bychom chtěli požádat o propuštění z vazby s tím, že bude čekat na rozhodnutí o kasační stížnosti na svobodě. Jiří Sagan je velmi pozitivně hodnocen zaměstnanci věznice, maká na sobě, čas využívá, připravuje se na kasační stížnost. Ani on, ani řada lidí, které jsme oslovili z francouzské justice, nepochybují o tom, že vše dobře dopadne. Pevně věřím, že bude osvobozen. Znovu chci zopakovat. Odehrálo se to v noci, řidič nic nevěděl, migranti vypověděli, že se do vozu vloupali, zámek byl poškozen tak, že řidič nemohl zjistit jeho otevření.

Rozsudky padají, řidiči jsou odsuzováni. Do jaké míry mohou něco ovlivnit např. naši ministři?

Mohou. Je to věcí premiéra, ministra zahraničí, ministra dopravy, vnitra. Předchozí ministr dopravy Ťok měl tohle jako jeden z bodů jednání s britským protějškem. Nějaký čas se situace stabilizovala a řidičům byly odpouštěny tresty.

Teď je ale ve Francii nulová tolerance u takových případů. Jednání mohou probíhat na úrovni ministra zahraničí, dopravy, vnitra. Chápal bych, kdyby padla podmínka nebo vyhoštění, ale tresty odnětí svobody nepochopím. Zvlášť když člověk spolupracuje s policií, vše rozkryl, policie si vše mohla ověřit, a přesto je tvrdě odsouzen.

Říkáte ministerstvo zahraničí, vnitra, dopravy… zabývá se těmito případy někdo z nich, nebo je nezajímají?

Tohle bych nechal bez komentáře. Ať si každý udělá úsudek sám.

Ještě jedna aktuální zpráva, která se týká problémů s migrací. Eritrejec v pondělí ve Frankfurtu nad Mohanem shodil ženu s dítětem na koleje před přijíždějící rychlovlak. IDnes píše o tom, že Němci se přou, jak na zločin reagovat. Část vládních sociálních demokratů volá po dalších bezpečnostních opatřeních, podle jiných ale při ztrátě elementární lidskosti nepomohou. AfD vidí problém v otevření hranic. Jak se na to díváte vy?

Více policistů na nádražích nepředejde tomu, aby někomu cvaklo v hlavě a shodil ženu s dítětem pod kola jedoucího vlaku. Tohle je bezprecedentní čin, který nesnese žádnou omluvu. Žádná policie na světě není schopná ani v sebevětší síle zamezit tomu, že když někdo stojí u kolejí, nebude shozen pod kola jedoucího vlaku.

Německá členka strany Zelených, odbornice na dopravu, poznamenala, že cestující by neměli stát příliš blízko u kolejiště. „Pokud se všichni budou držet pravidel, budou tato opatření stačit pro bezpečné užívání nástupišť,“ tvrdí. Její slova přinesl německý bulvární deník Bild. Co vy na to?

Největší blábol, co jsem slyšel.

Tohle ale nebyl první případ. Podobný se stal před pár dny…

Nelze to přejít tím, že bude více policistů. Nelze to přejít! Vše má dlouhodobé podhoubí. Je dobré se podívat, jaké útoky byly za poslední dva roky. Útoky mačetami, noži, sekerami…

autor: Daniela Černá