Jurečka pro PL: Budeme dělat sociální, ne socialistickou politiku. Ne jako Maláčová

Pane předsedo, co je důvodem toho, že se s vámi, odborníkem i zkušeným praktikem v oboru zemědělství, nyní uvažuje na post ministra práce a sociálních věcí (MPSV)? Jedná se jen o předběžnou úvahu a zmíněný post bude nakonec přece jen zastávat někdo jiný z křesťanských demokratů? Ve vší úctě, první ohlasy na sociálních sítích, že bude tomuto resortu šéfovat předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, byly dost negativní. Lidé mají ještě v dobré paměti, jak působil na MPSV v Nečasově vládě dost neoblíbený Jaromír Drábek ze stejné politické strany. Obsazení tohoto postu křesťanskými demokraty má přece jen ve veřejnosti větší podporu...

Já vám nepotvrdím ani nevyvrátím nic, co se týká personálií ohledně obsazení postů ve vládě. Nejprve musí být Petr Fiala jmenován premiérem a ten se pak domluví s panem prezidentem. Následně jména nových ministrů sdělíme veřejnosti. Omlouvám se, ale tak to prezentuji všem médiím, která se mne na to ptají. Mohu ale potvrdit, že tento post určitě obsadí KDU-ČSL. My jsme o Ministerstvo práce a sociálních věcí měli vždy zájem a vyplývá to i z podepsané koaliční smlouvy. Víme o všech problémech, které na MPSV existují. Chceme se zaměřit na podporu rodiny, dále pak například na úpravu vyplácení sociálních dávek, na určitou změnu v zákoníku práce atd. Takže tento resort budou určitě řídit křesťanští demokraté.

Po internetu se už šíří různé „zaručené zvěsti“ o tom, že Zbyněk Stanjura, co by ministr financí, bude chtít zavést platby nemocenského pojištění i pro seniory, a to přímo srážkou z jejich penzí. I když tato zpráva zní hodně neuvěřitelně, myslíte si, že MPSV dozná zásadních změn ve svém řízení oproti tomu, jak toto ministerstvo vedla Jana Maláčová? A pokud ano, které zásadní změny by to měly být z vašeho pohledu.

My něco takového určitě nemáme v programu. To jsou spíše zavádějící informace, které mají vyvolat strach z naší nové vlády. Nic podobného není ani v programovém prohlášení našich koalic a je nám všem jasné, že musíme zachovat sociální politiku a solidaritu vůči lidem, kteří si sami pomoci nemohou. V tomto směru budeme chtít vytvořit přehlednější a transparentnější soubor opatření. Na druhou stranu je pravdou, že sociální politiku nemůžeme dělat stejnou cestou jako Jana Maláčová, která se snažila před volbami uplácet voliče. My jsme nyní v jiném postavení a za současné, nepříznivé ekonomické situace se budeme muset chovat poněkud jinak. Nebudeme dělat politiku socialistickou, ale politiku citlivou a sociální.

Velkým problémem stále zůstává v ČR výstavba bytů pro mladé rodiny. Ani vláda Andreje Babiše s tím nedokázala nic zásadního udělat, i když větší část svého fungování působila za celoevropské ekonomické konjunktury. Myslíte si, že vaše vláda dovede s tímto problémem pohnout, když přebírá moc za dost nepříznivých podmínek po kovidové pandemii a s velkým státním dluhem? Situaci také nyní dost zkomplikovala ČNB svým zvýšením úrokových sazeb.

Já věřím, že naše vláda s tím dokáže pohnout. V našem programu k tomu máme připraveno několik opatření. Například chceme podpořit výstavbu obecních i družstevních bytů, kdy se bude stát částečně podílet na úhradě nákladů. V rámci některých operačních programů máme v úmyslu začít více stavět sociální byty a nechat mladým rodinám snížit DPH při výstavbě bydlení na hypotéku. Je nám jasné, že tento problém úplně neodstraníme za ty 4 roky, co budeme vládnout, nicméně chceme udělat bydlení určitě dostupnější, než tomu bylo doposud.

No, a k těm zvýšeným úrokovým sazbám – v roce 2005, kdy jsme si s manželkou pořizovali bydlení, tak byl úrok celkem běžně ve výši 4,5 až 5 procent. Tedy ke zvýšení teď určitě došlo, ale není to zas nic nového a i dříve se museli lidé s podobnými problémy potýkat.

Nastávající ministr financí Stanjura uvedl v otázkách Václava Moravce, že nepodpoří plošné navýšení mezd státních úředníků, ale jen to cílené, tedy těm, kteří odvádějí kvalitní práci. Na sociálních sítích si za to od mnoha respondentů, pracujících v soukromých firmách, vysloužil pochvalu. Nicméně zaměstnanci ve státní správě tuto informaci nepřijali zrovna pozitivně. Budete tento návrh podporovat?

Budeme ten návrh revidovat. Lidé pracující ve státní správě musí za současné situace, kdy je dost vysoká inflace, taky dostat přidáno, aby se to nedotklo negativně i jejich rodin a může se přitom přihlížet i k jejich pracovním výkonům. Samozřejmě s ohledem na možnosti státního rozpočtu, protože ten původní návrh Jany Maláčové – plošné navýšení tarifů – byl naprosto nepřijatelný. Pak ho vláda sice ještě upravila, ale myslím si, že i tak dozná dalších změn.

Nebudou vám chybět finance, zvláště v sociální sféře na mandatorní výdaje, když hnutí ANO a ODS zrušily před několika měsíci superhrubou mzdu a připravily tak státní rozpočet o cca 100 miliard korun?

Nejprve je nutné říct, že to nebude výpadek 100 miliard, protože ty peníze nikde jen tak nezmizí. Zůstávají lidem, kteří je mohou použít na spotřebu, a tím se do rozpočtu alespoň část z těchto peněz vrátí díky jiným daním. Abych vám ale z té otázky neutekl, samozřejmě je třeba v rozpočtu najít i další úspory, které to vykompenzují. Jsme připraveni významně snížit objem neinvestičních dotací a na každém resortu snížit provozní výdaje alespoň o 5 procent, abychom ušetřili na provozu státu. Chceme taky rozjet digitalizaci státní správy, což do budoucna přinese další úspory. Určitě ale nebudeme šetřit na pracujících rodičích, seniorech nebo matkách samoživitelkách. Touto cestou jít určitě nechceme.

Ministryně Maláčová se zasloužila o výrazné zvýšení penzí i minimální mzdy, což veřejnost přijala s povděkem, zvláště když v obou zmíněných finančních „ukazatelích“ dost pokulháváme za vyspělou Evropou. Poněkud odlišné reakce však vyvolal zákon, také z pera Jany Maláčové, který by měl od příštího roku zvýhodňovat ženy, když za každé dítě obdrží k penzi navýšení o 500 korun. Někteří starší muži to vnímají jako genderově omezující rozhodnutí. Argumentují tím, že oni za bývalého režimu 2 roky sloužili na vojně, nemohli si tedy také vydělávat a žádnou částku za to k penzi nedostanou, přitom to byla za socialismu služba, kdy šlo mnohým minimálně o zdraví. Co vy na to?

Tak ohledně penzí je jasné, že zde musí hrát významnou roli zásluhová položka pro lidi, co pracovali celý život a poctivě odváděli daně. Nemůže to ale být na úkor dalších generací, které budou za své rodiče a prarodiče léta splácet státní dluhy. Jinak počítáme s tím, že všechny druhy sociálních podpor budeme pravidelně valorizovat i vzhledem k tomu, že ekonomická situace nebude v nejbližších letech moc příznivá.

K druhé části vaší otázky – v právě končícím vládním období KDU-ČSL velmi dlouho usilovala o prosazení návrhu, aby se ženám, které pečovaly o děti, navýšil důchod. Třikrát nám to nevyšlo. Podařilo se to až napočtvrté nedlouho před volbami. Já si myslím, že maminkám ta pětistovka k důchodu za jedno vychované dítě právem náleží. Dám vám k tomu svůj osobní příklad. Naše maminka vychovala pět dětí, které získaly vysokoškolské vzdělání.Tím pádem mají nadprůměrné příjmy a platí státu vyšší daně. Přitom naše máma dostávala ještě nedávno penzi ve výši 3800 korun, i když kromě naší výchovy pracovala ještě v zemědělství a má vysokoškolské vzdělání.

Jak už jsem řekl v úvodu, není to jen o tom v novém důchodovém systému změnit zásluhovou položku, ale také patřičně ženy odměnit za to, že obětovaly kus svého života i svoji profesní kariéru kvůli výchově dětí. To se samozřejmě také týká mužů samoživitelů. Jedná se o spravedlivé narovnání penzí, které dříve úsilí rodičů o výchovu dětí vůbec nezohledňovalo.

Stále se u nás setkáváme s tím, že někteří vychytralí podnikatelé, majitelé zchátralých bytových domů, obchodují s chudobou. Tedy ubytovávají za nehorázné sumy v malých, nedostatečně vybavených bytech rodiny sociálně slabých a stát jim vyplácí za nájem, v rámci sociálních dávek, přemrštěné sumy. I když tento nešvar měla novela z roku 2015 upravit, Ústavní soud před několika měsíci například zrušil část zákona o hmotné nouzi, čímž zamezil vytváření ve městech tzv. doplatkových zón. Myslíte si, že si i s tímto problémem nová vláda poradí?

Budeme muset tento problém vyřešit, protože platí prakticky pro celou Českou republiku. Vidím to jako kombinaci více opatření, kdy nějaký univerzální, jednoduchý recept na to neexistuje. Musí se více zpřístupnit forma sociálního bydlení, na což dostanou města i obce více peněz, aby takové domy mohly postavit. Navíc můžeme pomoci novou legislativou i tlakem na majitele podobných domů, aby tyto byty měly běžné vybavení a splňovaly potřebné hygienické standardy.

Někteří nezaměstnaní lidé předdůchodového věku se také obávají návratu tzv. veřejné služby, která zde fungovala před několika lety za ministra Drábka. Tedy, když si nezaměstnaný nenajde do půl roku zaměstnání, úřad práce ho automaticky zaměstná na veřejně prospěšných pracích, jako je třeba úklid městských či obecních ulic a podobně. Volil byste tento způsob „motivace“ starších nezaměstnaných lidí anebo byste raději zvolil jinou formu?

Já si myslím, že v těchto případech by měla opět zafungovat podpora měst i obcí poté, co v této oblasti skončily programy na podporu zaměstnanosti částečně financované z Evropské unie. Mělo by se zapracovat na tom, aby těmto lidem byla nabídnuta vhodná práce dříve, než se stanou pravidelnými příjemci podpory v nezaměstnanosti. Pokud se ale dostanou na úřad práce, pobírají dávky a jsou schopni pracovat, měli by v co možná nejkratší době vykonávat nějakou činnost, ať neztratí pracovní návyky, disciplinovanost atd. Viděl bych to jako kombinaci restriktivních pravidel s vhodnou motivací, kde by hrály hlavní roli ty jmenované města a obce, jež by těmto lidem nabízely uplatnění v jejich organizacích, jako jsou například technická správa a podobně.

