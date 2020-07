Kalouskův mozek bude chybět. Výborný ekonom, říká lékař Rejmont z TOP 09. Zde vidí budoucnost strany

reklama

Bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek se rozhodl v roce 2021 neobhajovat mandát. Ve sněmovně tak bude scházet poprvé po 23 letech. Jak hodně bude chybět?

Mně bude ve sněmovně chybět jeho mozek. Vážím si ho, že hájí zájmy obyvatel naší země před ziskuchtivým premiérem, že hájí zájmy obyvatel naší země proti hrozícímu nedemokratickému vývoji.

Má sněmovna jiného člena, který by byl tak výrazný, jako je Kalousek?

Lepší rétor ve sněmovně dlouho nebude. Po stránce profesní je Kalousek velice silný. Výborný politik, výborný ekonom. Ne náhodou převzal ve Washingtonu v roce 2011 cenu pro nejlepšího ministra financí v oblasti střední a východní Evropy. Bylo to ocenění snahy České republiky o úspornou fiskální politiku v době hospodářské krize.

Kalousek své rozhodnutí odůvodnil i tím, že nové vedení TOP 09 má obrovský potenciál a mohlo by být „kondenzačním jádrem pro spolupráci tradičních stran“. Sdílíte tento pohled? Padla i úvaha, že by to mohl být krok ke spolku ODS, TOP 09 a možná i STAN. Je to možné a reálné?

Mým přáním je, aby do voleb do sněmovny v roce 2021 kandidovala předvolební koalice konzervativních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. STAN na republikové úrovni inklinuje nyní spíše k Pirátům. Na úrovni krajů, konkrétně Libereckého, by mohla po letošních krajských volbách vzniknout povolební koalice vedená STAN, součástí které bude Společně pro Liberecký kraj /složená z TOP 09, KDU-ČSL a nestraníků/.

Z důvodu věku a zdravotního stavu nebude v příštích parlamentních volbách kandidovat ani Karel Schwarzenberg. Nebudete bez otců zakladatelů tak trochu jako sirotci? Co bude s TOP 09?

Miroslav Kalousek a Karel Schwarzenberg jsou velkými postavami naší politické scény, ojedinělými osobnostmi. Jejich rozhodnutí plně respektuji a chápu. Markéta Adamová Pekarová je skvělou předsedkyní. V našem Libereckém kraji máme v TOP 09 talentované politiky, jen pro příklad uvedu Martina Chrousta, Pavla Nalezeného, Ondru Bašuse... O osud TOP 09 se neobávám.

Jste velkým kritikem premiéra Babiše. V červnu Evropský parlament schválil rezoluci kritickou k možnému střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Usnesení vyzývá české úřady, aby začaly řešit střet zájmů vrcholných politiků. Co tomuto verdiktu říkáte?

Jsme součástí Evropské unie, měli bychom se řídit unijními zákony. Zákony platí jak pro Českou republiku, tak i pro Babiše. Toho zajímají jen dotace. Vždy, když se mu pravda nelíbí, jde proti jeho ziskům, tak je to „kampaň“. Už je tím trapný.

Unikl osobní e-mail Andreje Babiše občance, ve kterém premiér na rezoluci reaguje. E-mail je plný pravopisných chyb, Babiš v něm europoslance označuje za líné parazity a zelené fanatiky, europoslankyni Moniku Hohlmeyerovou pak za pomateného, zkorumpovaného parazita, který se živí politikou. Je to podle vás v pořádku?

Obsah mailu zveřejnila uživatelka sociální sítě Twitter Pavla Němcová. Podle ní premiér v mailu odpověděl na její kriticky laděný dotaz. Text mailu je psaný bez háčků a čárek, interpunkce a s množstvím překlepů, celkově odpovídá Babišovu stylu vyjadřování. Podle IT odborníka Michala Bláhy, který provozuje datový registr Hlídač státu, nejde o falešný mail a je nesporné, že odešel ze serveru hnutí ANO. „Zda ho psal osobně Andrej Babiš, se nedá říci jistě, osobně si myslím, že ano, na sto procent to ale není podvrh,“ uvedl Bláha. Co z toho vyplývá? Nabubřelé chování Babiše, pravopis na propadnutí.

Jak se dle vašeho pohledu lékaře naše země vyrovnala s koronavirou nákazou?

Zásluhou všech občanů poměrně dobře. Největší zásluhu na tom mají zdravotníci, nejen ze záchranky, kteří měli špičkové ochranné pomůcky, ale ostatní personál od sanitářů až po doktory, kteří měli mnohem horší ochranné pomůcky než „záchranáři“, riskovali mnohem víc. Takže v době pandemie hlavní váha zdravotní péče byla na ambulancích a u lůžek. Proto mě mrzí, že zdravotníci z ambulancí a od lůžek nebyli dosud spravedlivě odměněni.

Počet nakažených, včetně vážných případů, v Česku znovu stoupá. Nepropadli jsme příliš pocitu, že už je to všechno za námi?

Karanténa nemohla být do nekonečna, to by stát zkrachoval, ohniska se budou neustále ještě objevovat, jako to vidíme nyní na příkladu Karviné nebo třeba i v Liberci. Větší „nápor“ zřejmě přijde na podzim. Karanténu bych však už nezaváděl. Zvládneme to. Už takhle máme astronomický schodek rozpočtu pro letošní rok 500 miliard. Chudáci příští generace. Myslím si, že Babiš má heslo „po nás potopa“.

