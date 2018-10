Kandidát na primátora Brna Ivan Fencl: My lidé z SPD můžeme překvapit naším dobrým výsledkem dokonce i ANO 2011

Kandidujete v komunálních volbách v řadách SPD v Brně. Jaké jsou podle vás vaše šance?

Kandidujete v komunálních volbách v řadách SPD v Brně. Jaké jsou podle vás vaše šance?

Nechci předbíhat volebním výsledkům, ale domnívám se, že hodně lidí, a nejen v Brně, chce zásadní změnu v pojetí komunální politiky a my jim tu změnu nabízíme. Stávající koalice politických stran a hnutí v Brně selhala (tj. ANO 2011, Žít Brno/Piráti, KDU-ČSL, TOP 09, Zelení). Podle analýzy tří aktuálních nezávislých průzkumů obsazujeme v tuto chvíli průběžně v Brně pomyslné 4. místo, ale stále se zlepšujeme a čísla našich voličských preferencí jsou stále vyšší. Cítíme silnou voličskou podporu. Víme proč. Přece si Brňáci nenechají vzít své město nějakými Sorosovými (čti šorošovými) piráty, aby pak nad městem vlály černé vlajky s lebkami, ne nepodobné vlajkám Islámského státu! My lidé z SPD můžeme překvapit naším dobrým výsledkem dokonce i ANO 2011.

Brněnská média vás a vaše spolustraníky prý ve svých článcích a besedách v souvislosti s komunálními volbami opomíjejí. Proč tomu tak je?

Tak předně, my se určitě komunikaci s médii rozhodně nevyhýbáme, z toho vyplývá, že to vnímám spíše jako otázku pro zástupce médií. A ty jejich odpovědi by mě opravdu velice zajímaly. Např. Babišův pražský institut, think-tank ANO 2011/Agrofertu, který pořádal jednu diskusi v Brně (pozval si nesportovně dokonce i zástupce svého ANO), nás odmítl s tím, že prý nevyznáváme dostatečně teze liberální demokracie (komunistu ale pozvali). Nám to ale samozřejmě příliš nevadí, My si cestu k našim voličům dovedeme najít i jinými způsoby. Máme rádi kontaktní kampaň, tedy setkávání se přímo s obyvateli města Brna v ulicích našeho města, a umíme se bavit o jejich problémech a tom, co je tíží ve vztahu k městu. Smutné je, že při mém setkání s premiérem Babišem (současný předseda ANO) na znojemském vinobraní před 10 dny popřel na můj přímý dotaz jakýkoliv vztah k tomuto institutu. Bylo to trapné. Každý si může snadno najít na webu oslavy založení jeho institutu v říjnu 2014, kterých se on účastnil. Cílem jeho institutu je prý vychovávat mladé liberálně demokratické politiky. To pobavilo.

Jedno z vašich hlavních hesel zní „Odvaha říkat pravdu“, máte ji? Budete svým voličům za všech okolností říkat pravdu o tom, co se v Brně děje?

To je samozřejmé. Pravdu budeme říkat vždy a nejen našim voličům, ale i našim odpůrcům. K této zásadní tezi jsem se vyjádřil ve videu ještě před začátkem finální části volební kampaně. Video je k dispozici na mém facebooku.

Kde vidíte právě největší problémy Brna, na čem by bylo potřeba zapracovat?

Problémů v Brně je mnoho, a nemyslím si, že je možné všechny v průběhu jednoho volebního období vyřešit, nebo dokonce je všechny během jediného rozhovoru jenom vyjmenovat. Jako ty nejpalčivější vidím především problémy s dopravou. Pak také s bydlením, a na to se vážou sociální problémy, které vznikly hlavně kvůli neschopnosti současné koalice dokázat je efektivně a racionálně řešit. Dále rozvoj Brna zásadním způsobem zpomaluje absence tolik potřebného nového územního plánu kvůli (ne)systémovým brzdám při jeho přípravě od aktivistů Zelených a od dalších jim podobných aktivistů.

Další problém – koncertní sál pro Brňany – Janáčkovo kulturní centrum (JKC). Představte si, že v době, kdy končící koalice doslova otravuje život Brňanů na poslední chvíli zaváděním zcela nedomyšleného systému rezidentního parkování, Vokřálův magistrát si dovolí nedokončit ani první etapu této stavby, která reprezentuje 190 podzemních parkovacích míst pod budoucím JKC. To vše v době, kdy je parkovacích míst v centru zoufalý nedostatek. Tato parkovací místa budou nedostupná dalších pět (!!) let. Budou prý „zakonzervovaná“. A samozřejmě nesmíme zapomenout ani na současné neuvěřitelné množství uzavírek ulic po celém Brně.

Chybějící finanční prostředky jsou hlavní příčinou. I přes celkové zvýšení příjmů města, tak kvůli novému rozpočtovému určení daní (RUD) finanční objem investic v Brně v posledních dvou letech poklesl. Magistrát města Brna ale hojně sype neúměrně vysoké částky do podivných, tzv. měkkých sociálních projektů, z větší části zcela nepovedených pokusů o realizaci neomarxistických programů generovaných Žít Brno. Stojí to vše poslední čtyři roky stovky miliónů a nepostavil se ani metr čtvereční nového sociálního bydlení. Tohle mi tedy ale vážně vadí.

A perlička na závěr, dosluhující primátor Vokřál (ANO) a jeho tým naplánoval další bonbónek obyvatelům Židenic, Líšně a Vinohrad, a to hned na období po volbách. Zcela uzavře Zábrdovický most přes řeku Svitavu v úseku mezi ulicemi Cejl a Zábrdovickou. Přestanou tak jezdit důležité tramvajové spoje z centra města na Starou Osadu. Ulice Gajdošova u tramvajového terminálu linek 2 a 3, která je už dnes přes den stejně ucpaná, trpí neustálými kongescemi, zkolabuje zcela. Máme se tedy na co těšit.

Co by bylo vaším prvním úkolem, kdybyste se podílel na správě druhého největšího českého města?

Tuto otázku už jsem částečně zodpověděl v otázce minulé. Musíme postupně řešit problémy, o kterých jsme mluvili, a současně také věci, které jsou uvedeny v našem volebním programu. Takže kdyby zafungovalo ono KDYBY, tak určitě to bude zásadní revize rezidentního parkování, stejně jako revize investic, zejména do neustále bobtnajících multikulturalistických sociálních programů bez metru nového sociálního bydlení pro potřebné. Budeme analyzovat příčiny, proč vlastně „sociálně marketingové" programy Žít Brno a jejich koaličních partnerů, kteří jim umožnili je „realizovat", nezafungovaly. I když odpovědi na tyto otázky se nabízejí už teď.

Dalším velkým oříškem je připojení uvažovaného nového železničního nádraží za 44 mld. Kč na naplánované vysokorychlostní železniční tratě Praha-Brno-Bratislava a Ostrava-Brno-Vídeň. Je skutečně tento tak nákladný projekt už připraven? Nezapomenuli projektanti a zastupitelé Brna na něco důležitého? A co Severojižní diametr cca za 7 mld. Kč? Co železniční nákladní doprava v oblasti Železničního uzlu Brno (ŽUB)? Je to už vše dořešeno se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC)? Když se setkávám s manažery některých těchto velkých stáních podniků z pozice člena dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), vidím těch problémů před položením základního kamene nového brněnského železničního nádraží ještě opravdu mnoho. A to se ještě ani raději nebavím o alokaci nezbytných finančních prostředků na tuto akci.

Navíc máme před sebou jeden dlouhodobý, už zmiňovaný úkol, a to na celé nadcházející volební období. Po celou dobu naší práce v Zastupitelstvu města Brna budeme soustavně tlačit na rychlejší dopracování a schválení územního plánu. A poslední KDYBY. Kdybych se já stal primátorem města Brna, tak bych si vyhradil každý měsíc 90 minut na setkávání se s Brňany, ve kterých bych si s nimi osobně vyměňoval názory na budoucí rozvoj města a naslouchal bych jejich problémům. SPD Brno a její zvolení zastupitelé budou pracovat především pro občany Brna a budou jim samozřejmě ŘÍKAT PRAVDU.

Další kandidát na brněnského primátora, Oliver Pospíšil z ČSSD, ve svém předvolebním klipu „vyskakuje z popelnice“ na své potenciální voliče a láká na odvoz popelnic zdarma. A další kandidát a současný primátor za ANO Petr Vokřál zase natočil hudební klip, ve kterém tančí a zpívá. Mohou se vaši voliči dočkat něčeho podobného i od vás?

V kůži pana Pospíšila bych se trošku bál, aby popelnici nevyvezli ještě dříve, než by stačil vyskočit. A hvězda showbyznysu ze mě už asi taky nebude. Ale kdo ví? Nechte se překvapit v kampani SPD pro komunální volby v roce 2022. Třeba mě k nějakému podobnému zoufalému šaškování přemluví můj volební manažer.

