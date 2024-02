Karel Janeček: Nebezpečí. Nová světová úmluva. Kontrola nad lidmi velmi jednoduše

reklama

Varujete před přijetím tzv. pandemické úmluvy, kterou připravuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Proč? Dosud ve veřejném prostoru mnoho vážných kritických hlasů vůči tomuto dokumentu nezaznělo.

Musíme vyvodit poučení pro příště z toho, jak jsme coby společnost zareagovali na covidovou pandemii a nechali se zmanipulovat strachem. Je třeba, aby si lidé uvědomili, co se tehdy stalo a objektivně si to zhodnotili, ukázali na chyby apod. Jednou z věcí, o kterou se nyní některé nadnárodní struktury snaží, je tzv. pandemická úmluva, kterou navrhuje WHO. Čtenáři jistě mají v paměti Istanbulskou úmluvu, kterou nedávno zamítl Senát. Uděláme-li srovnání, tak Istanbulská úmluva byla sporná a teoreticky zneužitelná, ale svým způsobem nepodstatná věc.

Pandemická úmluva oproti tomu je úplně jiného kalibru. Některé mocenské struktury, které jsou v konfliktu zájmů, chtějí pod záminkou WHO dosáhnout získání více kontroly nad lidmi a moci k výraznější manipulaci, aby to, co se všechno stalo za covidu, bylo příště ještě jednodušší. Lidem by se odebrala možnost se vyjádřit, zavedla cenzura a nikým nevolená WHO by mohla rozhodovat za státy. Některé pasáže, jako například článek 13a byl z návrhu úmluvy vypuštěn, protože byl příliš extrémní. Umožňoval by WHO uzurpovat si právo na řízení jednotlivých států. Bylo to moc i na státy, které se vůči tomu ozvaly a WHO tu pasáž vypustilo. Považuji to za klasickou taktiku, kdy někdo navrhne něco úplně absurdního s vědomím, že to stejně neprojde, ale věci, které jsou o něco méně špatné, zůstanou mimo pozornost a státy si řeknou, že jde o kompromis. To je špatně. V té úmluvě zůstává například článek hovořící o způsobu řízení informací, tedy o faktické kontrole médií a jak by k tomu státy měly přistupovat. Jinými slovy přijetím této úmluvy, v případě další možné pandemie, by se tím státy musely řídit a před občany by se vymlouvaly na to, že to sice nechtějí, ale zavazuje nás k tomu tato úmluva. Takže místo poučení z covidové doby by tzv. pandemická úmluva vedla k mnohem horším věcem.

Počkejte, je to podle vás skutečně tak vážný dokument? Není to přece tak, že ať už obsahuje cokoli, nebude vymahatelná? WHO přece může těžko řídit jednotlivé státy světa.

Častým argumentem příznivců takových opatření je, že tyto úmluvy nejsou vymahatelné a nemáme se tak čeho bát. Je to špatné, ale není to teoreticky vymahatelné. To přece není důvod něco takového schválit. Stačí, aby ta dohoda začala platit a některé až totalitní síly ve státě by měly díky úmluvě obrovský argument v ruce, proč různá omezující opatření a zákazy zavádět.

V žádném případě nezpochybňuji smysl mít mezi státy světa nějakou dohodu o tom, jak se v krizových situacích chovat, jak se koordinovat a sdílet informace a mohly si vzájemně pomáhat. Problém je, že tyto logické a smysluplné argumenty se zneužívají k zakrytí dalších ostrakizačních věcí, jako je kontrola a manipulace. Kromě toho všeho si troufám tvrdit, že po tom všem, jak se WHO chovala, je dnes naprosto nedůvěryhodnou institucí. Jsem racionální člověk a je mi jasné, že řadovým občanům, kteří nemají čas denně studovat veškeré dění, může přijít logické, že tu pandemická dohoda bude, aby to usnadnilo budoucí možné krize. Problém je však v tom, že to nesmí být dohoda, která je zásadním způsobem zneužitelná. Další problém je, že Světová zdravotnická organizace je v konfliktu zájmů. Nemůžeme takové organizaci dát důvěru a mít pak nonstop oči na stopkách, aby nedošlo ke zneužití úmluvy. Umožnit můžeme maximálně sdílení informací a koordinaci. Všechno ostatní je nepřijatelné.

Na základě čeho soudíte, že je WHO v konfliktu zájmů?

Jde o to, jakým způsobem je WHO financována. Pouze méně než 20 procent jejího rozpočtu tvoří příspěvky států. Ostatní prostředky jsou ze zdrojů soukromých organizací, například nadace manželů Gatesových, kteří propagují šílený způsob očkování. Jsou tam farmaceutické firmy sdružené v Gavi alianci, což je organizace zaměřená na očkování. Jasný střet zájmů. Zisk Pfizeru stoupl z nějakých sedmi miliard dolarů před covidem na čtyřnásobek v roce 2022. Jde o strašlivý tlak peněz. WHO je tlačena těmito zájmy a nemůžeme jí důvěřovat.

Míníte, že se díky těmto zdrojům z WHO stala lobbistická agentura velkých farmaceutických společností?

Z velké části ano, bohužel. Proto vnímám tzv. pandemickou úmluvu jako skutečnou hrozbu.

Na druhou stranu, pokud si vzpomeneme na začátek covidové pandemie, téměř všichni byli v šoku, nikdo nevěděl co dělat, jak to bude nebezpečné atd. Lidé se skutečně báli, že budou umírat a nikdo neměl koordinovaný scénář, jak vůči šíření koronaviru postupovat.

Covid byl vážná nemoc pro malé procento, nebo spíš promile populace a nechci se v žádném případě dotknout nikoho z těch, pro které byla tato nemoc závažná a těžká. Nicméně z globálního pohledu byl covid relativně slabý virus. Skutečná smrtnost byla skoro jistě méně jak půl procenta, spíše dvě desetiny. Oficiální čísla jsou strašně nadhodnocená a manipulovaná. Víme, že spousta lidí zemřela na něco jiného a spadla do covidových statistik. Co tím chci říct: Byla zde nemoc závažná pro malinkou část populace, ale udělala se z ní smrtelná hrozba pro celý svět a lidé byli manipulováni strachem.

Navzdory tomu, že šlo o slabou nemoc a opatření proti ní nesmyslná, globální manipulace stále běží a má vést k udržení strachu v lidech, kteří nebudou protestovat proti ještě horším opatřením do budoucna. Je to absurdní, ale vyplývá to z toho, o čem jsme již hovořili. Je za tím finanční motivace velkých společností. Opravdu nevěřím žádným spikleneckým teoriím, že by chtěl někdo ovládnout svět a podobné věci. Vysvětlení je zde velice jednoduché. Jde o peníze. Nesmíme strkat hlavu do písku a najít z toho všeho poučení, nikoli se dostat k ještě horším věcem. Přál bych si, aby se covid stal pomyslnou vakcínou proti lidské blbosti a strachu. Sám se teď věnuji zlepšení situace, hlavně pokud jde o děti.

Jak konkrétně pomáháte v této oblasti?

Hodně času trávím s projektem Dětem 21. století, který jsme rozjeli před Vánoci. Máme k tomu vyjádření osobností, udělali jsme adventní kalendář a zvu čtenáře, aby se podívali na web www.detem21stoleti.cz, kde chystáme velké překvapení. V každém případě cílem tohoto projektu je, abychom poznali realitu, došli poučení a příště chránili svoje děti. Ochrana dětí je ze všeho nejdůležitější. Každý živočišný druh musí primárně chránit své potomstvo, aby mohl přežít. V tom jsme jako lidé strašlivým způsobem selhali. Nechali jsme se globálně vystrašit a na základě našich strachů jsme hrozným způsobem poškodili svoje děti. Česká republika v tom vede prim, měli jsme nejdéle zavřené školy v celé Evropě. To se nesmí opakovat, jinak nemáme jako lidská civilizace na planetě co dělat.

Myslíte, že lidé přijmou vaše slova o tom, že kvůli svému vystrašení poškodili vlastní děti?

Zdůrazňuji, že to z mé strany nebylo žádné obvinění. Jde o zákonitosti, kdy prostě můžeme podlehnout strachu, a pokud čelíme dezinformacím z vládních a mainstreamových médií, je těžké se tomu bránit. Nejde o chybu těch, kteří této masáži podlehli. Obviňuji nefunkční systém a naše mocenské struktury nejenom u nás, ale i v západní Evropě. Řízení státu zde funguje strašně. Právě proto je nutné, abychom se jako lidé sjednotili a postavili se tomu. Neobviňujme sebe, ale dokažme si vlastní chyby připustit. Víte, jaká skupina lidí je nejsnáze zmanipulovatelná?

Nechám odpověď na vás.

Paradoxně to jsou ti nejvzdělanější a nejchytřejší. Vědci. Mám k tomu spoustu příkladů. Měl jsem možnost se zúčastnit Světového ekonomického fóra v Davosu, kde jsem přednášel ve třech panelech. Na jedné z debat, kde jsem byl jako divák, sedělo v panelu několik vědců a jeden brazilský vědec hovořil o tom, jak manipulace ničí výsledky vědy. Popisoval, jak špičkoví vědci přijdou s výsledky výzkumu, který se nelíbí nějakým lobbistickým skupinám a ty proti tomu začnou pomocí svých peněz brojit a vědu potlačují. Ten samý člověk ale během svého vystoupení začal hovořit o tom, jak se během covidu v Brazílii co nejvíce lidí naočkovalo, jak bylo důležité očkování dětí atd. Již tehdy jsme věděli, že očkování zdravých dětí byl zločin, největší špatnost. Mluvil jsem o tom už v té době, mimo jiné na Českých slavících a stojím si za tím. Měl jsem to nastudováno a psal na to téma blogy. Na příkladu onoho vědce, který je z jedné strany racionální a vidí, jak velké peníze dovedou zkorumpovat vědu, u jiné vědecké oblasti to vůbec nevidí nebo si to nepřipouští.

Ukazuje to, že mnoho inteligentních lidí, vědců, bylo zmanipulováno. Takoví lidé jsou o své pravdě přesvědčeni, a tím pádem si ještě výrazněji stojí za svým, přestože se třeba mýlí. Toto je obrovský problém, protože se nechala zmanipulovat elita společnosti. Lidé, kteří tomuto nepodlehli a začali na zjevné nesmysly upozorňovat, čelili ostrakizaci. Jiní dobře věděli, jaké nesmysly jsou šířeny, ale raději nechtěli nic říkat, aby se nevystavili negativním kampaním a nechtěli si přivodit problémy. Věda je zneužívaná k politickým, mocenským a finančním účelům a pravda je v lepším případě posouvána, v horším případě manipulována.

Pokud zůstaneme u příkladu covidu, byli zde přece i vědci, kteří říkali veřejně odlišné názory.

Ano, například profesor Beran vystupoval odvážně, ale bral na sebe obrovské riziko, byl haněn, označován za dezinformátora a jinými nálepkami. Velká většina je potom raději ticho, aby se nevystavila něčemu takovému. Zajímavé je to z druhé strany. Ti, kteří byli posunuti do opačného extrému, jako například profesor Flegr, ti nic neriskují. Na prohlášeních pana Flegra jsme viděli, co je to za blázna. Strašil mrazáky plnými mrtvol v ulicích. Prohlašoval, že díky covidu stoupne IQ společnosti, protože ti hloupí se nenaočkují a umřou. Byl za blázna, strašil, jeho katastrofické scénáře se nenaplnily, nestalo se nic. Nebyl za to nijak kritizován nebo veřejně pranýřován. To by se naopak stalo někomu, kdo by z druhé strany uklidňovali lidi, ať se nebojí, že nic nehrozí a kdyby přišla hrozná mutace viru a zemřelo hodně lidí, toho by bičovali. Bláznovi, který strašil, se nic nestalo. Další příklad, jak byla celá debata posunuta na jednu stranu. Je strašně těžké jít proti mainstreamu.

Daleko horší dopad než slova bláznivého vědce, anebo egoistického a nepříliš chytrého šéfa lékařské komory Kubka, který nálepkoval a dehonestoval, byly zájmy farmafirem. Peníze na prvním místě. Vlivem lobbingu těchto firem docházelo k manipulaci výzkumů vakcín. To je korupce vědy. Zde mohu jmenovat vědce Jana Konvalinku, který byl v jasném konfliktu zájmů a zneužil vědu a zneužil nadační fond Neuron, který jsem roce 2009 založil na podporu vědy, sám ho financoval a poté odevzdal veřejnosti. Z Neuronu se stalo jedno z hnízd covidismu, kdy tam pořádali konference o tom, jak se musíme očkovat, zvali si tam tzv. odborníky a celé to byla šílená manipulace. Člověk jako Konvalinka vypadá akademicky velmi vážně a rozumně. Nikdo nezpochybňoval jeho autoritu, když vyvolával nesmyslný strach, propagoval excesivní očkování, nadměrné testování a extrémní restriktivní opatření. Lidé mu mají tendenci věřit, protože je to přece vědec. V tom vidím nejhorší riziko a největší zneužití vědy.

Dovolte mi ještě připomenout mé tehdejší vystoupení na Slavících, kdy jsem aktivně promluvil proti očkování dětí. Dnes je to úplně jasné, ale už tehdy jsme věděli, že očkovat zdravé děti byl zločin, absurdistán. Nemohli jsme znát dlouhodobé účinky vakcín a dnes víme, že negativní účinky tam jsou. Mé vystoupení bylo něco, do čeho jsem šel „all in“, s hlavou na špalek a počítal jsem s tím, že mě to strašným způsobem poškodí. To se i stalo a byl jsem dokonce v nejhorším případě připraven se odstěhovat z republiky. Přesto jsem dnes rád, že jsem to tenkrát udělal, protože vím, že jsem motivoval k aktivnímu odporu mnoho dalších lidi a přispěl k tomu, aby se u nás očkování dětí ve velkém nerozjelo.

Existuje podle vás základní recept pro běžného člověka, který žije v malém městě, pracuje na směny 12 hodin denně a nemá čas a energii věnovat po večerech studiu všech informací, analyzovat a uvažovat, jak se v jaké situaci zachovat? Co takoví lidé mají dělat, když se nemohou spolehnout na mainstreamová média?

Velmi chytrá otázka. Je samozřejmé, že ne každý má ten čas, aby si všechno nastudoval a těžko se mu hledají objektivní informace. Tím nejzákladnějším receptem je vnitřní síla a odvaha. Když mě někdo straší, musím si udržet myšlení, že to tak nemusí být. Během krizí je důležité se více propojovat s lidmi a snažit se o vzájemnou podporu, setkávat se osobně. Zkrátka táhnout za jeden provaz. Je to velmi aktuální, protože procházíme kolapsem západní civilizace. Kolaps nemusí být špatné slovo, může to mít pozitivní nádech. Jde o zásadní změnu struktur, které jsou nefunkční. U nás jsme na tom ještě relativně dobře, ale více na západ od nás, nemluvě o Spojených státech, se dějí šílené věci. Podívejte, co se tam děje na univerzitách. Probíhá pomalý kolaps provázený ekonomickými problémy a dalšími faktory. Můžeme v budoucnu očekávat výpadky různých služeb, elektřiny, výpadky státních systémů a další věci. Bude se to postupně dít. Plyne z toho, aby se lidé více starali o sebe a budoucnost. Snažit se připravit na řadu situací, aby bylo možné je zvládnout bez závislosti na státu. Spoléhejme sami na sebe či na své blízké okolí, ale nikoli na instituce a stát.

