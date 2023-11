Kaufland a jiní: „Po volbách...“ Za škubání Čechů varování

VIDLÁKŮV TÝDEN „To se mi ulevilo, že elektřina zdraží maximálně o 10 %,“ sdělil ironicky moravský bloger a zemědělec Daniel Sterzik, zvaný Vidlák. Rozporoval také tvrzení, že zatímco poslední dobou řetězce typu Kaufland zlevnily, výrobci potravin zdražují. „Já jim vzkazuju, že udělám všechno pro to, abych to jejich obchodní tajemství ohledně marží ukončil. Vím, nebudu to mít lehké, protože zákony jsou napsané jinak, ale já si prostě kličku najdu,“ sdělil se slovy, že po volbách se leccos změní, stejně jako na Slovensku. „Škubání Čechů“ prý musí skončit. Věnoval se i článku v časopisu TIME o nedobrém vývoji na Ukrajině. „Problém je v tom, že Zelenskyj přesvědčil svůj národ, že vyhraje,“ soudí.

reklama

Vláda nás zásobuje. Energetický regulační úřad oznámil, že regulovaná složka elektřiny stoupne o 1400 Kč za MWh. A co víc: Spotřebitel si musí zvykat, že dekarbonizace elektřiny s sebou ponese vyšší náklady, takže ho na to ERÚ tímto připravuje. Bum, prásk! Nejste v šoku? Vždyť Green Deal je přece bezva a trendy věc, úplně bezproblémová?

Neměl Petr Fiala (nebo ODS nebo ta jejich SPOLUkoalice) ještě nedávno na sociálních sítích takový pěkný reklamní letáček, že zvládli ceny energií? Tohle mi nepřipadá moc zvládnuté. Také si matně pamatuju, jak nám před několika lety „éxperti“ vysvětlovali, že elektřina z větrníků, slunečníků a měsíčníků je mnohem levnější než elektřina z fujky atomové elektrárny a kdo měl jiný názor, byl dezinformátor. Kde se stala chyba?

Já už z toho v šoku nejsem, z fyziky jsem měl vždycky jedničku a učil jsem se ještě podle starých dobrých komunistických osnov, ale bohužel si dovedu také představit, jak moc ještě cena elektřiny může vyrůst.

V poslední době si začínám říkat, že Fialu snad platí Jindra Rajchl, aby mu dělal předvolební PR a aby mu nahnal na demonstrace co nejvíc lidí.

Fiala a Síkela okamžitě přispěchali s vysvětlením, že celkově elektřina zdraží max. o 10 %, protože hlavní složka ceny se drasticky sníží. Už jste klidný?



Jéžiš, to se mi ulevilo. Cena elektřiny vzroste jen o deset procent? To je ale krása. My tu máme největší pokles kupní síly v EU a vláda je tak hodná, že nám elektřinu zdraží jen o deset procent. Jen by mě zajímalo, jestli to Síkela domluvil také ze Stanjurou. Ten nám naplánoval vyšší daně a také vyšší výběr daní. Uvědomuje si tam na vládě někdo, že lidé si peníze tisknout nesmějí? Že jich je konečné množství? A když budou muset platit drahé energie, tak si budou moci koupit méně věcí, což se projeví na poklesu HDP, to se projeví na výběru DPH a konečné příjmy státu budou... Nižší, Halík! Budou ku*va nižší! Halík, myslete politicky... To věděl už nadporučík Hamáček z Černých baronů.

Možná by někdo mohl tomu elektrikáři na Ministerstvu financí vysvětlit základy ekonomie.



A teď pozor: Zástupce Svazu průmyslu a dopravy, nám dobře známý Tomáš Prouza, tvrdil ještě před vystoupením Síkely, kterému dělá poradce (!), že ERÚ zničil snahu krotit inflaci a že díky tomu porostou náklady i v potravinářství. Ještě se v tom vyznáte?



Já Prouzu nemám rád, ale v tomto ohledu má pravdu. Energie je všechno a když zdraží, tak se zdraží všechno. V poslední době normálně začínám věřit na konspirační teorie, protože není možné, aby tam nahoře byli všichni takhle blbí. Oni prostě musejí být navedení a dělat to schválně. Protože jestli jsou jen chudí duchem, tak jsme pitomci my všichni, že jsme tohle zvolili do Parlamentu.

Fotogalerie: - Odbory proti vládě



Pokud jde o to jídlo, protože jíst se bude vždycky, je to prostě důležitý sektor: V minulých dnech pan Prouza zveřejnil sérii grafů o cenách jídla. Jak se vám líbily?



Bylo krásné sledovat profesionálního lobbistu v akci. Vybral si do svých grafů přesně ty potraviny, kde byly marže hytlermarketů naprosto nesouměřitelné s čímkoliv, takže lidé už tyto potraviny prostě přestávali kupovat, protože na ně neměli. A když je markety o něco zlevnily, zatímco výrobci je pro neúnosné vstupy trochu zdražili, on to hned prezentoval jako nenažranost výrobců a naopak lidumilství řetězců. Bylo krásné sledovat profesionálního lobbistu v akci. Vybral si do svých grafů přesně ty potraviny, kde byly marže hytlermarketů naprosto nesouměřitelné s čímkoliv, takže lidé už tyto potraviny prostě přestávali kupovat, protože na ně neměli. A když je markety o něco zlevnily, zatímco výrobci je pro neúnosné vstupy trochu zdražili, on to hned prezentoval jako nenažranost výrobců a naopak lidumilství řetězců.

Sviňárna je to. Prouzovi tímto vzkazuji, že hytlermarkety by jeho vyjmenované potraviny mohly zlevnit ještě jednou o stejná procenta a pořád by na tom vydělávaly víc než v Německu či Rakousku. O Polsku ani nemluvím. A kdyby výrobci potravin o stejná procenta, jak Prouza uvádí, ještě jednou zdražili, tak potom bychom se teprve začali pomalu blížit normálním maržím, a tím pádem normálním ziskům.

Prouza je pro české zemědělství nepřítel číslo jedna a já požaduji, aby byl ze své funkce vynesen v zubech. Čím dřív, tím líp.

Ale na druhou stranu se ukazuje, že náš rétorický odboj proti řetězcům začíná přinášet plody. Zlevňují. Už začínají chápat, že to s cenami prostě přehnali. A já jim vzkazuju, že udělám všechno pro to, abych to jejich obchodní tajemství ohledně marží ukončil. Já vím, nebudu to mít lehké, protože zákony jsou napsané jinak, ale já si prostě kličku najdu. V této zemi vládnou hytlermarkety, které na jedné straně škubou zákazníky a na druhé straně škubou dodavatele. Buďto to manažerstvo pochopí a ukončí to sami, nebo budou ukončeni. Fico na Slovensku teď ukazuje, co všechno jde a jak rychle to jde. I u nás jednou budou volby a Fiala dělá všechno pro to, aby je nevyhrál.

Ono je to už asi obligátní a nudné, to srovnávání cen jinde, ale: Kolega Panenka byl nakoupit v Drážďanech . Zjistil, že situace je pro českého zákazníka čím dál bolestnější. Díval se dobře? Nepřehlédl něco?



Zeptejte se Prouzy na německé výrobce potravin. Oni tam Milku vyrobí levněji než u nás? Nebo hořčici? Nebo příkrmy pro děti? Jak je možné, že v Německu prodávají levněji a přitom nakupují za stejnou cenu, nebo možná dokonce dráž, protože v Německu je dražší pracovní síla? Zeptejte se Prouzy na německé výrobce potravin. Oni tam Milku vyrobí levněji než u nás? Nebo hořčici? Nebo příkrmy pro děti? Jak je možné, že v Německu prodávají levněji a přitom nakupují za stejnou cenu, nebo možná dokonce dráž, protože v Německu je dražší pracovní síla?

Prolomit jejich obchodní tajemství, to je cesta. Ukázat beze vší pochybnosti, jak to s těmi cenami doopravdy je. Zbytek se stane sám.

Prouzovi přeju posledních pár měsíců lobbistického žvanění... Po volbách zúčtujeme s ním i s obchodními řetězci. Dovedete si představit, kolik peněz nám z republiky utíká? Kolik peněz by mohlo zůstat v peněženkách lidem, kdyby je Kauflandy nebraly na hůl? Kolik jiných věcí by si občané mohli koupit, kdyby u moci nebyli takoví tragédi, jako byl Nekula, Výborný nebo Fiala? Kdyby se nenechali vodit na drátku ďáblovým advokátem Prouzou?

Odhaduju, že by to vlastně zaplatilo ty drahé hračky ministryně Černochové! Ano, kdybychom vzali Kauflandy u huby a srovnali je na úroveň Německa, tak bychom si za ušetřené peníze klidně mohli postavit tu velkou armádu, co bude připravená na jaderný konflikt s Ruskem a obešlo by se to bez konsolidačního balíčku.

Fotogalerie: - Ples ČSBS nejen se Zemanem



Co se zemědělské prvovýroby týče, prý se chystá pád cen obilí. To je ho tolik? Mají se děti v Africe radovat?



Musím říci, že v posledních dnech sleduju signály, že skutečně začne brzy pád cen. Několik našich zákazníků, kteří jsou vlastněni zahraničním kapitálem a mají zahraniční vedení, přestalo nakupovat obilí pro krmné směsi, ledaže bychom byli ochotni akceptovat úplně absurdní cenu někde kolem patnácti set korun za tunu. Ausgerechnet je to přesně tolik, kolik loni stála ukrajinská pšenice i s dopravou... Jedna a jedna jsou dvě.

Už jsem tu několikrát meldoval, že obchod s komoditami se skoro nehýbe, nikdo od zemědělců moc nechce nakupovat, a pokud se nějaký obchod udělá, jedná se o okamžitou spotřebu. Nikdo nenakupuje do zásoby, protože nikdo nečeká, že by ceny stouply. Ano, nedaleko za našimi hranicemi je neskutečná hromada levného obilí, které není jak vyvézt do Afriky. Ceny spadnou... Logika trhu je v tomto naprosto neúprosná a překoná jakákoliv embarga a omezení. Když stojí pšenice patnáct stovek na tuně a normální cena by měla být kolem pěti tisíc, tak za tento kšeft se vyplatí i vraždit.

Děti v Africe také dostanou svoje... Ani ten nejhorší diktátor si dneska už nedovolí hladomor. Nestojí to za to. Rusko Afriku zásobí a i chudí černoušci si budou moci dovolit alespoň kukuřičnou kaši.



Magazín Time, čili prestižní americké médium, vylíčil prezidenta Ukrajiny Zelenského jako muže nezlomné víry, který se však už značně míjí s realitou, pokud jde o vítězství Ukrajiny. A popsal situaci poměrně děsivě. https://www.parlamentnilisty.cz/…289. Koresponduje to se zprávami od vašich příbuzných z Ukrajiny, pokud se smím po čase zeptat?



Jo, koresponduje to s mými zprávami úplně dokonale. Všichni moji příbuzní už jsou z Ukrajiny pryč. A čím jsou od rodných stepí dál, tím zajímavější zprávy si dovolují vypouštět z úst. Jo, koresponduje to s mými zprávami úplně dokonale. Všichni moji příbuzní už jsou z Ukrajiny pryč. A čím jsou od rodných stepí dál, tím zajímavější zprávy si dovolují vypouštět z úst.

Ano, Zelenskému už dávno ruplo v bedně. Uvěřil falešným prorokům, že podpora Ukrajiny je nekonečná a nedovedl si představit, že stačí jeden větší útok Hamásu na Izrael a všechno bude rázem jinak. Stejně tak si neuvědomil, že ovace ve stoje mají v USA vyhrazené jen pro úspěšné. Neúspěšní tam končí na ulici a nikoho už nezajímají. Zelenský teď měl jednu neúspěšnou ofenzivu. První a poslední.

Fotogalerie: - Slova o Hamásu

Problém je v tom, že Zelenský přesvědčil svůj národ, že vyhraje. Přesvědčil ukrajinské matky, aby daly svoje děti, přesvědčil ukrajinské otce, aby dali svoji práci, přesvědčil podnikatele, aby dali své firmy a finančníky, aby dali své peníze. Přesvědčil je úžasnou mediální šarádou, kterou ho naučili jeho západní kamarádi. Ale... byla to jen šaráda. Show končí, teď se bude platit... bude to velmi drahý účet. Krev statisíců padlých volá do nebe. Mrtví se dají ospravedlnit, když válka skončí vítězně, ale pokud válka skončí porážkou, hledá se viník, kdo za ty mrtvé může. Zelenskému nic jiného nezbývá, než mesiášsky věřit ve vítězství. Nejspíš ve svých posledních projevech také zdůrazní, že si ho národ vlastně ani nezaslouží.



Ale zpět na Moravu. Jak vaši sousedé a přátelé přijali projev prezidenta Pavla 28. října?



Ten o batmanovi? Všichni jsme si řekli, že to vlastně ještě dopadlo dobře. Jeho copywriter mohl být fanoušek třeba do Pirátů z Karibiku. Nebo do Slunce, sena.

Marta Kubišová by mohla svoji slavnou píseň ještě předělat... Ať batman dál zůstává s touto krajinou...

Ale nejlépe celou věc zhodnotil můj bratr pomocí staročeského vpravdě sedláckého přísloví: Zvolenému prezidentovi na proslov nehleď!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.