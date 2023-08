Kauza Fremr. Jen krycí operace. Co měla mediálně zastřít? Vyoral odhadl

reklama

Robert Fremr udělal očekávané. Vzdal se pozice, za jejíž přijetí by sklízel kritiku celou dobu svého působení. Místo něho bychom mohli mít syna Anny Šabatové, advokáta Pavla Uhla. Nebyl by normalizační kádr nakonec lepší? Aspoň by nehrozilo, že stále věří v komunismus.

Jak jsme se bavili minule. Dost dobře to vypadá, že kauza Fremr byla jen „cover“, krycí operací, která měla jen mediálně zastřít něco jiného. Třeba jmenování jiných soudců, ale taky třeba úplně něco jiného. Ačkoliv syna Šabatové neznám, tak si troufám odhadovat, že po čertovi nám elity na post předsedy Ústavního soudu cpou ďábla.

Řekl bych však, že se nemá cenu nijak zvlášť znepokojovat, protože s tímto stejně nic nezmůžeme, a oni si stejně nakonec dosadí toho, koho budou chtít. A že to bude člověk z jejich lodi, je pochopitelné. Jinak vláda, prezident, média i Ústavní soud – všichni z jednoho názorového a myšlenkového spektra. To tady nebylo od dob komunismu. A jakože demokrati a antikomunističtí kverulanti mlčí? Pozoruhodné.

Slováci podle Pirátů mají zbystřit, protože zanedlouho tu jsou volby. A 73 000 Slováků se letos přihlásilo k volbě ze zahraničí. „Je to signál, že šance na změnu tu je. A je jen ve vašich rukou,“ pobízí Pirátská strana. Nevíte, kdy se vžila ta móda mluvit do voleb v zahraničí?

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 9203 lidí

Ministr vnitra nám ve statusu na sociálních sítích legitimizoval kolektivní vinu. „Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to nejde.“ Máme to brát za bernou minci nebo zase Rakušan rychleji psal, než myslel?

To skutečně sněžný barbar z Aspen Institutu řekl? To musel mít náš kolínský hrošík zřejmě opět zorničky jak špendlíčky. Neb co jsem zaznamenal, tak v případě bestiálních znásilnění ze strany ukrajinských nadlidí ještě nedávno prohlašoval, že „kolektivní vina v případě trestných činů neexistuje“. Holt opět orwellovský doublethink, podvojné myšlení, dvojí metry, pokrytectví a bezostyšné lhaní. Na to jsou současní politruci v čele s Rakušanem mistry. Jen si tady odložím pár slov Jana Procházky: „Bezmocnost slabých je totiž jenom zdánlivě nekonečná, ani trpělivost není nekonečná, i když v Čechách je možná o něco delší.“

Fotogalerie: - Vládní tiskovka

Podnikatel Josef Grill má zlost a chystá se firmu přesunout. Naštval ho přístup českých úřadů, které mu za kus vyvlastněného pozemku chtějí dát několikanásobně méně, než je současná cena, ale dokonce i méně, než za kolik ho v roce 2007 koupil. To ale není vše. Není si jist českým právním prostředím, kromě toho stát podle něho zaspal digitalizaci, ale i v jiných oblastech. Dokonce ho prý chtějí vyslýchat za to, že „moc ví“ o kyberútocích na Ministerstvo spravedlnosti. Neměla by údajně pravicová vláda být pro podnikatele lepší?

Správně jste zmínil ono údajně pravicová. Současná vláda samozřejmě není pravicová. Stejně jako ODS není pravicová. Stejně jako v zásadě není pravicové strany. A nejenom u nás. Prakticky všechny politické subjekty ovládla levicově liberální křídla. Ta pak shodně a poslušně poklonkují Bruselu, Washingtonu, LGBTXYZŽ agendě, greténismu, africko-arabské či ukrajinské migraci a dalším současným globalistickým totalitním režimem požadovaným tématům. Tudíž ani vyvlastnění pozemků pod reálnou tržní cenou mě ze strany kolaborantské ukrofilní vlády Petra Fialenka v zásadě nepřekvapuje. Podnikatel může být rád, pokud vůbec něco dostane.

A další perlička. Není penicilin. Ne proto, že by ho bylo málo, ale proto, že za cenu, kterou je české zdravotnictví ochotno zaplatit, ho nikdo nechce dodávat. Může se země, která není schopná dovézt nebo vyrobit základní antibiotika, vůbec považovat za vyspělou?

Především se můžeme považovat za zemi lokajskou. Před časem vůči východu, nyní vůči západu. A co se vyspělosti týče, tak ta neřízenou, respektive řízenou migrační invazí z Ukrajiny půjde sešupem dolů. Co se penicilinu týká, tak je až trestuhodné, že stát není pro své občany schopen zajistit tak základní lék. Když se podíváme, kolik peněz z našich kapes bezostyšně a v rozporu se zájmy České republiky nalifroval do ukrajinských návštěvníků, tak je to pro slušného člověka k zblití.

Fotogalerie: - Levice před MPSV

Sorosova OSF drasticky omezí své působení v EU, místo toho se chce zaměřovat na západní Balkán, Moldavsko, Kyrgyzstán a Ukrajinu. Také se bude v jejích řadách propouštět. Kdo nás teď bude vzdělávat o demokracii? Evropská unie?

Bohužel to vypadá, že u nás mají soudruzi hotovo. Říkám bohužel, protože to, že mají zřejmě „hotovo“ a přesunují se dál, pro naši zem neznačí nic moc dobrého. Ono na vzdělávání o západní demokracii a humanitárním bombardování tady máme aktivistických politických neziskovek mraky, takže že odchází OSF, nebude mít na další likvidaci skutečné svobody a demokracie u nás příliš vliv.

Prezident Zeman na CNN Prima News prohlásil, že kdo může znásilňovat, může i bojovat. Jak se stavíte k myšlence, že kdo se bude v Česku chovat nepřístojně, bude poslán zpátky do své země, ať už se v ní bojuje, nebo ne?

Tak by to samozřejmě v normálním světě mělo být. Ale jak víme, v normálním světě nežijeme, a proto to tak ani v případě ukrajinských, ani v případě africko-arabských nadlidí nebude. Je pozitivní, že Miloš Zeman dokáže i po svém ukrofilním veletoči občas něco objektivně zhodnotit v kontextu Ukrajiny a ukrajinských málem polobohů. Koneckonců opět slovy Procházky: „Nejnebezpečnější je lhostejnost shledávající vše výtečným.“ K čemuž nás mnozí „výtečníci“ mnohdy nabádají.

Psali jsme: „Vždyť tam bydlí.“ Naháněli Blažka, teď se to proti nim otočilo. Drsně Lidé vidí, varuje expert na reklamu před přikrášlováním Ukrajinců. Lež se vždy obrátí proti původci Ostudná postava Zeman, pravil Šídlo. Ale vypadá lépe, než na podzim 2021, ocenil „Pozval jsem si ho. A řekl mu, že ne.“ Miloš Zeman vzpomínal, jak to bylo s Fremrem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE