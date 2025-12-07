Hynek Beran: Budeme ve větrných plánech minulé vlády potřebovat uhlí?

Jak vidíte jako spoluautor minulé energetické koncepce současné události kolem modelu SEEPIA?
SEEPIA je ve své podstatě účelová trojčlenka. To je jednoduchý matematický postup, který se učí už v obecné škole. Odborníci z energetiky na tom nepracovali, a pokud, tak takoví, kteří se za honorář nebo za peníze pro jejich soukromou společnost, univerzitu nebo ústav podepíšou v podstatě pod cokoli. Tento dokument trpí zásadním nedostatkem odborné úrovně i profesního svědomí.
Princip modelu je v jednoduché úvaze, kolik peněz potřebujeme na úsporu určitého množství tun CO2. Za tím je samozřejmě zájem investorů i jimi ovlivňovaných politiků, aby těch investic a peněz bylo co nejvíce. Jak ale ukazují analýzy kolegů, nemají v těch scénářích ani dobře hodnoty už od samého počátku, kolik té energie u nás vlastně máme. Když si například omezíte o deset procent naši spotřebu elektřiny, a naopak nadsadíte o deset procent výrobu z obnovitelných zdrojů energie, máte o 20 % méně elektřiny v Čechách. Naše domácnosti nebudou svítit, když nebude foukat, a to tihle „odborníci“ ještě nezačali pořádně počítat. A pokud v létě zase chtějí vyrábět až trojnásobek toho, co se u nás spotřebuje, je to také nesmysl. Tolik elektřiny ani nevyvezeme. I kdyby pod nátlakem přinutili státní společnost ČEPS další vedení postavit, narazili bychom na dumpingové ceny v Německu.
Myslíte, že se toho tedy tolik nepostaví?
Oni to ale chtějí stavět. Pokud budou mít podmínky takové, že český spotřebitel jim bude platit, i když elektrárny nebudou mít odbyt nebo budou stát, anebo že jim budeme doplácet dumpingové, nebo dokonce záporné ceny, když se vrtule u nás budou točit a přispívat k evropskému přebytku a nestabilitě sítí, tak to prostě stavět budou a pomocí akceleračních zón si to budou i „ve veřejném zájmu“ s pomocí politiků vynucovat. Na mnoha místech jim budeme muset na ty hory i dostavovat sítě, v lesích kácet koridory a tahat tam vedení. Platit to bude opět spotřebitel, nikoli investor. Ten bude už jenom vybírat.
To se dříve nevědělo? Počítalo se to přece několik let.
Ale vědělo. Takto to bylo objednáno. Akorát se o tom nemluvilo a moc se o tom ani mluvit nedalo. Nikam nás s tím nepouštěli. Ti, kteří to počítali, dostávali peníze a nosili takové výpočty na vládu a jiným názorům nebylo dopřáváno sluchu. Lobbisté za peníze investorů, a dokonce i za nemalé veřejné peníze šili scénáře a nosili minulé koalici, především na průmysl a životní prostředí. Věděli jsme to v oboru skoro všichni. Ti, kdo měli jiný názor, to říkali třeba na seminářích v Parlamentu nebo na dostupných odborných fórech. Naopak pracovníci některých státních firem a institucí se báli proti tomu mluvit nahlas, aby nepřišli o místa. Tak to vypadalo, že naši vědci počítají, inženýři se na to už těší a občas zaprotestuje někdo, kdo tomu ani pořádně nerozumí. Pokud toto podporují dva ministři a generální ředitel ČEZ a ostatní celebrity mlčí, kdo by o tom pochyboval? Prasklo to až teď.
To se doba od revoluce tak změnila?
Podjaté „vědecké“ nebo odborné teorie jsme tu měli už dlouho. V Pačesově komisi v roce 2007 spolu soutěžily dva extrémy. Jedním byl scénář zvaný „nůžky“, který měl kvůli závislosti HDP na spotřebě elektřiny prolamovat těžební limity, a druhé byly scénáře tehdejších ekofanatiků, kteří nechtěli dostavět jádro s tím, že všechno pořídíme z obnovitelné elektřiny. Ornou půdu ale na to tito „odborníci“ spotřebovali celkem čtyřikrát, jednou na biopaliva, podruhé na plodiny pro bioplyn, potřetí na rychle rostoucí dřeviny, ze kterých chtěli vyrábět elektřinu a teplo, a napočtvrté na solární parky. A když jsme s kolegy spočítali, že tolik orné půdy ani u nás nemáme, žádali mé odvolání.
U jedné lobbistické agentury si tehdy „nezávislým evropským“ modelem objednali výpočet uhlíři a dopočítali se k závěru, že nám současné doly nebudou stačit. Pak jim za to samé zaplatilo tehdejší Ministerstvo životního prostředí. Ten samý model spočítal, že nepotřebujeme žádné uhlí, a dokonce ani žádné jaderné elektrárny, ale vystačíme si s biomasou. A protože u nás v potřebné míře nerostla, model nejprve oholil české pohraničí a poté kácel deštné pralesy v Jižní Americe, které s nulovými dopravními náklady dovážel po moři a po železnici jako ekologické palivo do českých tepláren a elektráren.
U větrné elektřiny si zase nejprve objednali zelení „nezávislou odbornou“ studii u Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd. Kolegové spočítali takzvaný teoretický potenciál České republiky a z intepretace těchto výsledků vyplynulo, že nám vítr pokryje většinu našich energetických potřeb. Ovšem ty elektrárny stály ve všech národních parcích a všude, kde alespoň trochu foukalo. Následně si dnes už zesnulý kolega Mirek Vrba objednal tu samou studii na ČEPS s respektováním národních parků a dostatečných odstupů těch větrných stožárů od energetické infrastruktury, zejména vedení vysokého napětí. Výsledek vyšel z téhož vědeckého ústavu velmi zanedbatelný.
Opravdový vědec by měl mít zodpovědnost nejenom za své modely, ale i za jejich interpretaci. Jinak je vážné riziko, že při dezinterpretaci takovýchto výsledků skončíme v energetice u blackoutů, podobně jako kdysi v genetice u Lysenka. Nezáleží na modelu, ale na tom, co s ním počítáte. Jinak je to podobné jako v chirurgii rčení „operace se podařila, ale pacient zemřel“.
Jak je to se stabilitou dodávek elektřiny?
Podstatné je, že u nás, v mírném pásu, v zimě topíme a fotovoltaika prakticky nefunguje. Také vítr fouká jenom občas. Když použijeme „evropský“ přístup třeba ze Španělska, tam v létě klimatizují a v zimě netopí a fotovoltaika u nich vyrábí skoro dvojnásobek energie.
Odborníci vládli ve strategických oborech dokonce i v totalitním režimu v Sovětském svazu, zejména v jaderné fyzice, kosmickém výzkumu nebo právě v energetice. Kádrovák byl až ten druhý. No a dnes máme v energetice na prvním místě „manažera“, který by sice naši soustavu a elektrárny postavit ani řídit nedokázal, ale ostatním určuje, jak mají vydělávat. A když jde do tuhého, že to už nemusí ani takto fungovat, určují našim odborným kolegům, co smějí říkat nebo co si mají myslet, a po blackoutu, který způsobila především ta komerční nenažranost a přetěžování sítí, by nejraději některé odvolávali.
V takové situaci pak považujeme extrémní přetoky přes naši soustavu za normální a viníme dispečery za to, když vypadla? Tohle už je úplná myšlenková totalita bez zdravého úsudku. Ale když to říkají „vědci a odborníci“ na základě nezávislých studií zpracovaných podle evropského modelu energetiky, lépe se tomu uvěří. No a takoví lidé, kteří plánují, jak by se nejlépe vydělávalo, dávají potom počítat scénáře nezodpovědným vědcům a lobbistickým agenturám. Většinou takovým, které se už „osvědčily“ z minulých podjatých výpočtů, a mají v tom tedy praxi. Výsledky těchto studií jsou už v mnoha případech předem známy a často i zaplaceny.
Jsem v tomto ohledu zvědavý, kdo bude počítat nebo oponovat scénáře kolem uzavření dolů a elektráren Pavla Tykače. Pokud to budou zase ti samí, s velkou pravděpodobností to bude scénář, který si zaplatil někdo jiný než český průmysl a český spotřebitel. Ale důvěřuji odborníkům z ČEPS a také novému hospodářskému výboru, ten už na rozdíl od vlády máme.
Jste tedy příznivcem domácího uhlí?
Ne tak docela. Jsem příznivcem národohospodářského přístupu k této vzácné surovině, nikoli jejího překotného spalování a vývozu anebo uzavření bez náhrady. Se zesnulým kolegou MUDr. Radimem Šrámem, Dr.Sc., který předsedal komisi pro životní prostředí Akademie věd ČR a vedl výzkumy o poškození populace v těžebních oblastech, jsme ve spolupráci s komisí pro energetiku, kde jsem byl tajemníkem, uspořádali 31. ledna 2018 seminář na půdě Akademie věd o perspektivách rozvoje energetiky v ČR. Kritizovali jsme mimo jiné export fosilní energie z České republiky, účelové studie, které ho svými výpočty podporovaly, i když se tehdy vůbec nevyplácel, a neochotu energetických společností regulovat stabilitu naší energetické soustavy decentrálním řízením namísto uhelnými elektrárnami, které kvůli tomu údajně musely v létě vyvážet elektřinu, a to i za dumpingové ceny. Necelých čtrnáct dní nato, 13. února 2018, jsem byl odvolán z funkce. Jsem asi ten poslední, kdo by fandil vývozu do Německa a placení emisních povolenek u nás. Ale raději to vydržet až do těch nových reaktorů než riskovat blackouty a další energetickou nestabilitu a také ještě horší energetickou chudobu.
Ale teď je jiná doba a jiné výpočty?
Ano, ale ti, kteří je tehdy dělali, tam sedí dále. Řada z nich přestála změnu a někteří, kteří aktivně počítali export uhelné elektřiny, se podíleli na současných výpočtech. Konkrétně jde u tohoto typu výpočtu především o společnost EGÚ Brno, která v roce 2010 spočítala limity, že se v naší elektrizační soustavě smí vyrábět pouze 2 000 MW solární elektřiny a v létě musíme mít tzv. vynucený export fosilní elektřiny, abychom měli ty nestabilní fotovoltaiky čím regulovat a nahradit v noci a v zamračeném počasí. Nyní spočítali ti samí, že se k nám vejde 19 000 megawattů, tedy skoro desetinásobek, a ještě k tomu nejméně trojnásobek letního zatížení. Tím vlastně spočítali scénář, že to nebude kam dávat, ale investoři chtějí od státu garanci, že dostanou zaplaceno, i když se vyrábět nebude anebo možná opět za dumpingové nebo záporné ceny. Normální investoři ale obvykle investují do něčeho, o co je zájem, i když také někteří motivují své okolí. Ne do něčeho, co vlastně nechceme a co jim budeme muset dalších dvacet let doplácet jako solárním baronům.
Jaký je vztah mezi větrnou elektřinou a fosilními palivy?
V době energetické krize dokonce vyvážel ČEZ fosilní plynovou elektřinu do Německa, zatímco jsme si tu brali dva svetry, a ještě jsme těmi dvěma svetry na energetické drahotě neušetřili, postihla nás jako jedny z nejhůře v Evropě.
Kdo má z toho prospěch?
Především solární a větrní baroni, uhlobaroni nebo investoři do plynových elektráren a překupníci. Stavíme jedny zdroje na léto, druhé stavíme nebo udržujeme na zimu, takže nás toto stojí násobky ceny. Protest Pavla Tykače je v podstatě o tom, že chce dostávat ty samé peníze jinou formou kapacitních plateb, když ponechá své doly v provozu a bude pálit uhlí, když se vrtule nebudou v bezvětří otáčet. Totéž ale může mít v úmyslu státní společnost ČEZ.
Ve svém důsledku budeme přispívat na nové elektrárny, aby na nich investoři vydělali, a na udržování těch starých fosilních anebo na výstavbu nových fosilních elektráren na zemní plyn na období, když ty obnovitelné nefungují, což je ale v našich podmínkách podstatná část roku. Green Deal je v tomto ohledu docela slušný podvod.
Jaká je v tomto role ČEZ?
Jsem inženýr, mohu tedy pouze říci, jaká by měla být technicky. To je především urychlené pokračování jaderné energetiky, zachování energetické soběstačnosti a řiditelnost státu, tedy resilience, než to zvládneme, rozumné, a především decentrální investice do obnovitelných zdrojů energie a reforma pravidel používání distribuční soustavy tak, abychom takto mohli obnovitelnou energii vyrobenou v obcích sdílet mezi sebou a podílet se na regulaci soustavy namísto měřičů energie.
Při současné tarifní politice se nám vyplatí dovážet za dvě koruny zemní plyn z Ruska namísto toho, abychom si zdarma vyměnili přebytečnou elektřinu za poplatek tři koruny a zaplatili za to ČEZ nebo jinému distributorovi, který ovšem část toho obratem ruky přerozdělí „solárním baronům“ a část investuje do připojení solárních a větrných farem. Ve skutečnosti nám takto blokují sítě v našich městech a obcích. Přes takto vysoké distribuční poplatky na ty větrné elektrárny ani levně nedosáhneme, i když stojí u obce. Laik si toto neuvědomí, ale odborníci nám v tomto vědomě lžou. S pomocí účelových a podjatých výpočtů je nám takto blokována naše vlastní obnovitelná energie, kterou bychom si mohli sami vyrobit, a jsou podporováni privilegovaní investoři. Trvá to už patnáct let.
Která energetika podle vás zvítězí?
Největší problém je, když takovouto situaci ovlivňuje vedení státní společnosti, které je motivováno pouze vydělávat, a ještě k tomu je ve spojení s investory do uhlí i do obnovitelných zdrojů, aby nadstandardním způsobem vydělávali i oni. Řítíme se tím v podstatě do permanentní energetické krize. Skutečná výroba elektřiny a stabilita sítí zajímá až ty odborníky pod vrcholovým vedením. O takovýto model vlády odborníků jsme asi v roce 1989 nežádali?
Hlavní problém ale nevidím v tom, že je to příliš drahé. Inflace a zdražování, se kterým je toto spojeno, si u nás zatím málokdo všímá. Problém je, že tyhle dodávky elektřiny nejsou stabilní. Bude to tedy pravděpodobně častěji zhasínat, a to ty politiky bolí hodně. Ale nemají si objednávat podjaté studie, že to bude v pořádku. Doba je rychlá a opakovaných blackoutů se pravděpodobně dočká už i současná koalice. Pokud mohl něco udělat Petr Fiala pro svůj návrat k moci, je to určitě schválení energetické koncepce vyplývající z modelu SEEPIA a druhé vlny emisních povolenek a popularitu z těchto opatření ponechat na vládě Andreje Babiše. Na našich peněženkách, ale i stabilitě dodávek a rázu krajiny se tohle projeví důrazněji než samotná zadluženost státu. Inflace přichází postupně, blackout náhle.
Co bychom měli pro to udělat?
Předně si uvědomit, k čemu máme státní společnost ČEZ. Zda jsou to stále České energetické závody, anebo už nějaká burzovní firma propojená s politiky. Je to podobné jako s těmi cukrárnami: přestavte si, že bychom cukrárny předělali na směnárny, v létě dováželi „levné“ cukroví z Německa nebo až z Balkánu a podíleli se takto na zvýšení ceny potravin. Pokud neudržíme ČEZ především jako inženýrskou státní společnost, která drží státu energetickou bilanci, stabilitu dodávek a také část sociálního smíru, jsme v koncích už nyní. A pokud nám vedení této společnosti tvrdí, že oni jsou komerční firma a za toto nezodpovídají, asi se nechovají jako vedení státní inženýrské společnosti. Tedy přestat věřit tomu, že je to správně tak, jak nám za minulé koalice bylo tvrzeno.
Dalším problémem je držet na univerzitách a v Akademii věd vzdělanost, a nikoli účelová stanoviska někomu na zakázku anebo zneužívané scénáře teoretických vědců. Ve společenských vědách jsme se naučili nekorektní moci klanět už po sovětské okupaci v sedmdesátých letech, kdy byli nepohodlní odborníci vyhazovaní z oboru. Technických a přírodních věd se toto dotklo ale pouze částečně, ve fyzice a chemii jsme vždy excelovali. Velmi bych se přimlouval za to, aby se univerzity a Akademie věd nepokoušely znásilňovat fyzikální a chemické a také přírodní a medicínské zákonitosti včetně bagatelizace vlivu na ekosystém i náš organismus. Jinak to s námi špatně dopadne nejenom v té vzdělanosti.
A nakonec je potřeba, abychom si věcí více všímali. Občan netvoří budoucnost svoji a okolní společnosti jenom jednou před volbami. Když si zástupci investorů umějí zaplatit a prosadit vědecky zneužité a odborně podjaté studie a také média, která tohle následně vydávají za nejlepší budoucnost České republiky, určitě s tím jejich zástupci chodí do Parlamentu a na vládu častěji než zástupci voličů a lidí v postižených oblastech.
autor: Karel Výborný