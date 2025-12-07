Deset milionů za příplatky bude ušetřeno. Okamura ve Sněmovně čistí dál

V týdnu jste byl na své první státní návštěvě na Slovensku. Jak byste ji zhodnotil a jaké jsou vaše dojmy ze setkání nejen s vaším slovenským protějškem Richardem Rašim, ale i prezidentem Pellegrinim a premiérem Ficem?
Podařilo se mi obnovit přátelské vztahy se Slovenskem, poničené končící Fialovou vládní koalicí. Zároveň se podařilo získat podpůrné stanovisko Slovenska pro prosazování programu naší nové vládní koalice na evropské úrovni.
Chceme odmítnout implementaci emisních povolenek ETS 2 a migračního paktu a také zrušit zákaz spalovacích motorů od roku 2035.
Oba cíle mojí návštěvy se splnily a já jsem rád, že máme dalšího partnera v prosazování našich zájmů proti Bruselu. Proto cestu hodnotím jako velmi úspěšnou.
V příštím týdnu se do Bratislavy chystá naopak nastávající opozice, která se chce sejít se zástupci slovenské opozice a prezentuje to jako odpověď na vaši cestu. Co na to říci?
Myslím, že strany končící vládní koalice si mohou dělat, co chtějí. Byl bych však rád, kdyby nepokračovaly v ničení našeho vztahu se Slovenskem. My považujeme Slovensko za bratrský národ, se kterým chceme mít pozitivní a co nejhlubší vztahy, a rovněž spolupracovat na společných stanoviscích proti Bruselu.
Věci, které takto chceme prosadit, České republice a českým občanům prospějí, chceme zvyšovat životní úroveň a zlepšit bezpečnost občanů. Fialova vláda naopak podporovala a stále podporuje bruselské nesmysly, které našim občanům a ekonomice škodí.
Opozice se do vás kvůli zahraničním cestám v týdnu pustila, třeba poslanec Pavel Žáček kritizoval vaše škrty v zahraničních cestách slovy, že tyto cesty jsou důležité, a byl v šoku, že to nechápete. Jak tedy chcete do budoucna přistupovat k zahraničním cestám poslanců?
Vyjádření pana poslance Žáčka nesleduji, protože to nemá žádný smysl.
Za čtyřleté Fialovy vlády a předsedkyně Markéty Pekarové Adamové došlo ke 430 zahraničním cestám poslanců. Stálo to daňové poplatníky více než 50 milionů a v průměru každé tři dny nějací poslanci cestovali do zahraničí. Cesty často neměly smysl a počet účastníků byl zbytečně nabobtnalý. Poslanci Fialovy vlády s Piráty si ze Sněmovny udělali luxusní cestovní kancelář za veřejné peníze.
Přestože cestovali po světě ostošest, tak Fialova koalice zničila vztahy s USA, když kritizovali prezidenta Donalda Trumpa, zničili vztahy ve střední Evropě, zničili vztahy i s Čínou. Ocitli jsme se kvůli hloupé aktivistické politice v mezinárodním prostoru osamoceni a nebaví se s námi už ani v Asii, ani v rozvojovém světě.
Zatímco lídr Západu Trump jedná se všemi zeměmi světa bez ohledu na ideologii a jejich politické zaměření.
Tomio Okamura
Je zřejmé, že jste se do „úklidu“ po vaší předchůdkyni pustil s vervou. Dnes jsem zaznamenal informace, že chystáte další úspory, dokonce v milionových částkách. O co prosím jde?
Ušetřil jsem ve Sněmovně dalších deset milionů z veřejných peněz. V rámci nové koalice jsme se totiž dohodli, že zrušíme podvýbory, které nepracují, ani se nescházejí.
Za Fialovy vlády bylo zřízeno neuvěřitelných 63 podvýborů. A předseda takového podvýboru má k platu příplatek, který za volební období dosahuje kolem milionu korun. Takže si chtěli rozdat co nejvíce trafik.
Já jsem zjistil, že některé z těchto podvýborů se sešly za celé čtyři roky pouze třikrát. Je zjevné, že tyto výbory nepracovaly.
V nové koalici jsme se tedy dohodli, že snížíme počet podvýborů o ty, které se nescházejí. Některé budou zrušeny, jiné sloučeny. A jen tím, na čem už jsme se dohodli, ušetříme daňovým poplatníkům deset milionů.
Já nemám problém s podvýbory obecně. Některé jsou potřebné, protože některé výbory mají tak široké portfolio, že skutečně je užitečné, když menší skupina poslanců připravuje agendu. Ale mám velký problém s podvýbory, které jsou jen politickou trafikou a sešly se za čtyři roky třikrát.
Podrobně jsme to analyzovali a velmi mi s tím pomohla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Táťáňa Malá, které bych chtěl poděkovat za skvělou spolupráci.
Lze očekávat nějaké další kroky v tomto směru?
Už minulý týden jsem občanům ušetřil stovky tisíc korun na třech zahraničních cestách, které jsem proškrtal. Podařilo se mi ušetřit 200 tisíc korun jen na dvou předražených letenkách na cestu poslanců do USA. A zcela jsem zrušil cestu poslankyň ze STAN a Pirátů do Bruselu, kde se chtěly účastnit akce na téma právního státu v EU.
Argument zněl, že tam jedou proto, že se na tu cestu nikdo jiný nepřihlásil. Já se nedivím, že tam nikdo nechtěl, já bych taky nechtěl jet někam, kde se bude pomlouvat Slovensko, Maďarsko a Polsko.
Tuto akci jsem škrtl, protože my chceme vztahy ve střední Evropě rozvíjet. A při návštěvě v Bratislavě jsem ujistil pana předsedu Národní rady Richarda Rašiho, že za této vlády nebudu schvalovat cesty, které budou namířeny proti Slovensku a středoevropským státům.
Pokud jde o cestu do Washingtonu, pokusili se mě navíc poslanci končící Fialovy koalice uvést v omyl, když mi tvrdili, že akce se mohou zúčastnit jen jejich poslanci Žáček a Langšádlová, protože žádný jiný poslanec by nebyl schopen tak rychle získat víza do USA.
Ukázalo se to jako nesmysl, pan poslanec Karel Beran, kterého jsme vybrali jako zástupce nové koalice, následně získal vízum rychle a bez problémů.
A teď poslanci končící Fialovy vládní koalice na mě všude útočí a pomlouvají mě za to, že hlídám veřejné peníze, protože byli dosud zvyklí hodně cestovat.
Pan předsedo, chystáte při této snaze o řádné hospodaření nějaké konkrétní kroky?
Již v pondělí jsem na základě stanoviska legislativního a zahraničního odboru Sněmovny zadal audit všech zahraničních cest za minulé volební období, jelikož jsem objevil předražené letenky a cest se účastnilo mnohem více poslanců, než bylo nutné. Mám tedy podezření na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.
Bylo zjištěno, že zahraniční cesty byly zařizovány dvěma firmami, vybranými na základě výběrového řízení za předsedkyně Markéty Pekarové Adamové v roce 2022, spolupráce fungovala od začátku roku 2023.
Já hlídám veřejné peníze. Na poslanecké cestě do Dánska bylo snížením počtu účastníků ušetřeno 60 tisíc, na cestě do USA 200 tisíc, na nepracujících podvýborech teď bude ušetřeno deset milionů. Za Okamury se bude šetřit a s veřejnými penězi se bude hospodařit řádně.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Vosáhlo