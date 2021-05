Kauza Vrbětice a obvinění Hamáčka. Co se povídá nejen v Bruselu? Prozradil europoslanec Zdechovský

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KUD-ČSL) reaguje na informace o údajném plánu vicepremiéra Jana Hamáčka vyhandlovat vakcíny za utajení kauzy Vrbětice. „Jestli ho někdy něco takového napadlo a řekl to veřejně, šíleně se ztrapnil a v bezpečnostní komunitě odvařil. Takový nápad nesmí ani vyslovit.“ Ať už to dopadne, jak chce, i tak by měl podle Zdechovského Hamáček odstoupit. Podotýká: „Vláda je natolik neschopná, že když opozice nebude dělat nic a do voleb se vůbec vyjadřovat, vyhraje.“

reklama

Server SeznamZpravy.cz napsal o tom, že ministr vnitra Jan Hamáček měl plán jet do Moskvy se záměrem vyměnit utajení kauzy Vrbětice za milion dávek vakcíny Sputnik V, případně i za setkání Vladimira Putina s Joem Bidenem v Praze. Sám Hamáček na tiskové konferenci médiím řekl, že jde o lži a spekulace. S odstupem několika dnů, co byl text publikovaný – co na to říkáte?

Věřím, že pan ministr Hamáček chtěl prokázat historickou roli a jet do Ruska. Nevěřím, že by tohle byla nějaká kamufláž. Ale, jestli chtěl něco vyměnit, nebo nechtěl... Ať vyřeší orgány v trestním řízení. Spekulovat nebudu. Samotná informace je natolik závažná, že by se tím měly zabývat, aby vyhodnotily, jestli se pan ministr Hamáček dopustil nějakého trestného činu, nebo ne.

Ve chvíli, kdy se vědělo, že ve Vrběticích nevybuchl muniční sklad jen tak, mi přijde za hranou, že chtěl jet do Ruska. Měl by to být důvod, aby odstoupil.

Souhlasíte s názorem některých představitelů opozice, že se Hamáček choval „vlastizrádně?“

Anketa Komu víc věříte? Janku Kroupovi 9% Janu Hamáčkovi 84% Já fakt nevím 7% hlasovalo: 12149 lidí

Vše se točí kolem utajované schůzky, kde měli účastníci Hamáčkovi záměr rozmlouvat. Zatím ale nikdo nepotvrdil verzi, kterou zveřejnil Seznam Zprávy. I přesto by měl podle vás odstoupit?

Je spousta věcí, kvůli kterým by měl odstoupit. Ať už zpackané testování žáků, kdy se nakoupily testy s malou účinností, a další věci, které nedokázal vykomunikovat a zvládnout. Tohle je třešnička na dortu. Jeho vyjádření, jak reaguje, působí nedůvěryhodně. Z mého pohledu nebyl schopen do bezpečnostní komunity dát jasný vzkaz. Minimálně mlžil. Na postu tak důležitém jako ministr vnitra si tohle člověk nemůže dovolit.

Český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka se také schůzky účastnil. V minulém rozhovoru jste zmiňoval, že je to podle vás nejlepší a nejzkušenější diplomat, kterého Česká republika má. Nemyslíte si, že by měl v této chvíli vystoupit a sdělit nějaké informace?

Myslím si, že ne. Diplomat by měl v tuto chvíli mlčet. Schůzka byla utajovaná. Není politik. Musí se chovat jako diplomat. Zachoval se přesně tak, jak měl. Je loajální k České republice. Jediný, s kým by měl komunikovat, jsou vyšetřovatelé, aby pomohl něco objasnit. Přesně pro tyto kvality si Víta Pivoňky obrovsky vážím, je to člověk na svém místě, jeden z nejkvalitnějších diplomatů, které Česká republika má. Znalec Ruska a vztahů. Nevidím, co bych jemu osobně vytknul. Chová se tak, jak by se měl chovat každý velvyslanec.

Poslanci mají za sebou dvě tajné schůzky, o kterých se píše, že nepřinesly nic. Jak si to vysvětlujete?

Když nikdo nic nechce říct, neřekne to ani na tajné schůzce. Vláda nemá snahu záležitost objasnit. Účelem opozice je trvat na objasnění některých věcí, volat po zodpovědnosti vlády. To se v současnosti děje. Vláda působí nedůvěryhodně, nedokáže kroky vysvětlit. Pro řadu lidí jde o signál, že vláda nejen že nezvládla koronavirovou krizi, ale nemá ani elementární důvěru veřejnosti. Vždyť to je skandál za skandálem! Další ministr zdravotnictví čelí podezření, že v daňovém přiznání nepřiznal některé příjmy. Neskutečné. Ministři vlády nezvládají své funkce. Řada z nich není schopná provést elementární kroky k fungování ministerstev. Ministerstva jsou v rozkladu. Z mého pohledu musím říct, že to, že neřeknou nic o plánované schůzce, mě nepřekvapilo. Spíš by mě překvapilo, kdyby přiznali pravdu a řekli okolnosti.

Psali jsme: „Nic zlého Pražanům neudělal.“ Dcera maršála Koněva: Otcovu sochu dát na Olšanské hřbitovy. To by bylo velmi pěkné „Mám s tím pánem oučty. Starý oučty!“ Těžká palba u Xavera. Tlustý se s Kroupou vůbec nemazal Ministerstvo průmyslu a obchodu: Začíná nový ročník Národních cen České republiky Pavel Bém naložil Praze: „Prožerou“ Blanku. Každý rok! Ale on už se zajímat nemusí

Hamáček oznámil, že podá trestní oznámení na autory materiálu Seznam Zprávy ohledně jeho cesty do Moskvy. V civilním řízení pak bude požadovat odškodné 10 milionů korun. Šéfredaktor Seznam Zpráv Jiří Kubík Kroupu podpořil a vzkázal, že případné důkazy je připraven předložit v soudním řízení. Myslíte si, že vše půjde do ztracena a po čase možná projde médii nějaká zpráva, která už málokoho bude zajímat?

Je to spíš mediální divadlo. Podání žaloby a trestní oznámení je rada, kterou by dal každý mediální poradce svému ministrovi za současné situace, ať už by byl v právu, nebo ne. Kdyby pan ministr vystoupil, řekl nějakou klíčovou informaci, která by mě přesvědčila, řekl bych: O. k. Teď si myslím, že jde spíš o zastrašování a snahu ukázat, že Seznam nemá pravdu. Do doby, než proběhne soudní řízení, nemusí být ČSSD ani ve vládě, ani v Poslanecké sněmovně, a všichni na to zapomenou. Mediální divadlo pro lidi, a žádný výsledek to mít nebude.

Osobně, domníváte se, že by pan Hamáček mohl plánovat handl s Rusy?

Já to raději nebudu ani komentovat. Jestli ho někdy něco takového napadlo a řekl to veřejně, šíleně se ztrapnil a v bezpečnostní komunitě odvařil. Takový nápad nesmí ani vyslovit. Pokud to neřekl, což já ctím presumpci neviny, měl okamžitě vystoupit na tiskové konferenci s premiérem a měli to vyvrátit. Čekali, nechali rozjet spekulace. To je z mého pohledu špatně.

Do jaké míry všechno nahrává opozici?

Vláda je natolik neschopná, že když opozice nebude dělat nic a do voleb se vůbec vyjadřovat, vyhraje. Není den, aby něco na povrch nevyplavalo. Všichni, kteří tuto vládu podporují, podporují vládu lidí absolutně neschopných řídit tuto republiku. Český národ je velmi schopný, ale nesmějí ho řídit nemehla.

Jak se komunikuje kauza kolem cesty pana Hamáčka v Evropském parlamentu a jaké jsou reakce vašeho okolí?

Ptají se mě nejen kolegové, ale i známí a příbuzní. Nikdy jsem nedostal tolik dotazů ze zahraničí jako teď. Lidé jsou překvapení. Se slovenskými kolegy se špičkujeme, kdo měl horšího premiéra, jestli byl horší Matovič, nebo Babiš. Každý si může obrázek udělat sám. Jestli tohle je něco, s čím republika vyhrává, získává kredibilitu, uznání, a dokážeme více prosazovat své zájmy, tak ani omylem. Průmyslu se daří dobře, rozrůstá se. Ale dlouhodobě, pokud vláda není schopná pomáhat české ekonomice, dělat mantinely, aby se tu žilo dobře… Lidem musí být jasné, že by měl vládnout někdo kompetentní, který dokáže vyvést republiku z ekonomické krize.

Jak je to v současné době s postupem Evropského parlamentu v kauze Vrbětice?

Evropský parlament přijal rezoluci, ve které vyzval Evropskou komisi a členské státy, aby tvrdě přistupovaly k celé kauze. Mezitím i bulharský prokurátor oznámil výsledky jejich vyšetřování, kde zdůraznil, že za kauzou jsou ruští agenti a že tato verze je z jejich pohledu nejpravděpodobnější. Vydali na ně mezinárodní zatykače. Evropský parlament je na straně České republiky, jen bohužel máme v současné době vládu, která o žádnou součinnost nepožádala. Projev pana vicepremiéra Hamáčka na Radě ministrů byl tak slabý a neurčitý, že nedošlo k tomu, k čemu došlo, když byl pokus zabít dvojitého agenta Skripala. Evropa ukazuje, že je na naší straně, ale my musíme vědět, co chceme. Z kroků, které vidím…Česká republika to neví.

Psali jsme: Úniky od policie, sebevražda, Kroupa u soudu těžce narazil. Zase. Petr Žantovský připomíná selhání novináře, které uniká veřejnosti Vytvořili štvanici, pak je oběsili. A dnes? Pozor! Jiří Svoboda o únicích do novin Zdechovský (KDU-ČSL): Prosím vás, už tu šarádu skončete! Zdechovský: Kdo straší plynem a ropou, zamrzl v 90. letech. Konec vlivu Ruska!

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.