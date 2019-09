Kavčí hnízdo. Dezinformace, prostříhané příspěvky, zavádějící reportáže, štvavé kampaně. Poslanci, konejte, vyzývá dáma, která to v ČT poznala na vlastní kůži

ROZHOVOR „Česká televize je nyní skutečně nezávislá v tom smyslu, že si děla co chce, protože ti, kdo mají vynucovat dodržování zákona o ČT, na svou povinnost rezignovali,“ říká bývalá europoslankyně a známá moderátorka Jana Bobošíková. Zákonodárci podle ní svou dvacetiletou nečinností vytvořili „opevněné kulometné Kavčí hnízdo“. Na rozdíl od prezidenta se domnívá, že řešením není „uvažovat", ale buď vyzvat televizi, aby plnila svou funkci, nebo poplatky zrušit a rady odvolat. A slova prezidenta o abolici v kauze Čapí hnízdo? „Spustil bouři a uvolnil stavidla nejnižším lidským pudům. Část politické scény i novinářů ztratila jasný úsudek a klid. Dala průchod svému pravému já a sdělila, co si o prezidentovi mysli a co mu přeje, včetně brzké smrti,“ podotýká Bobošíková.

Opět se začíná debatovat o koncesionářských poplatcích. V reakci na dotaz čtenáře pro ParlamentníListy.cz prezident Miloš Zeman uvedl: „Uvážíme-li, že Česká televize hospodaří s rozpočtem sedmi miliard korun, zatímco konkurenční televize si na sebe musí vydělat samy, pak si myslím, že je namístě uvažovat o zrušení koncesionářských poplatků.“ Podle Karla Schwarzenberga by to znamenalo konec nezávislosti veřejnoprávních médií. Jak se díváte na diskuse na toto téma?



Dokud se nenajde většina ve Sněmovně, která by jasně prohlásila, že Česká televize neplní svou zákonnou funkci – tedy poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názoru – jsou tyto diskuse zbytečné. Jediný, kdo může změnit současný stav zpravodajství a publicistiky České televize, jsou poslanci. Ti ale, přestože často deklarují nespokojenost s Českou televizí, odvahu situaci řešit nemají. Česká televize je nyní skutečně nezávislá v tom smyslu, že si děla co chce, protože ti, kdo mají vynucovat dodržování zákona o ČT, na svou povinnost rezignovali.

Výsledkem této rezignace zákonodárců je skutečnost, že ČT ve svém zpravodajství a publicistice tvrdě a nekompromisně pranýřuje každého, kdo nesouzní s liberálním progresivismem převládajícím v přístupu a obsahu zpravodajství a publicistiky. A ti, kdo by měli trvat na nestrannosti a vyváženosti, kdy vedle liberálního progresivismu jsou slyšet ve zpravodajství a publicistice ostatní politické směry, nejednají. Diskuse o koncesionářském poplatku je tak jen pláštěm na zakrytí skutečného problému absolutní jednostrannosti, nevyváženosti a tím hluboké neprofesionality a nenaplňování zákona o ČT, které ale nemá nikdo zodpovědný odvahu řešit, a to zejména v roce dvacátého výročí takzvané televizní krize.

Zákonodárci svou dvacetiletou nečinností vytvořili opevněné kulometné Kavčí hnízdo, ze kterého jsou i sebemenší projevy jiného názoru, než mají místní zpravodajci a publicisté, tvrdě ostřelovány. Diskuse tedy nic neřeší. Co něco řeší, je odvaha stav změnit: odvaha zrušit koncesionářské poplatky, odvolat Radu ČT a Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, prostě konat. A odvaha, ta v Poslanecké sněmovně není. Na rozdíl od pana prezidenta se domnívám, že v této situaci není řešením „uvažovat“, ale buď vyzvat televizi, aby plnila svou funkci, nebo poplatky zrušit a rady odvolat.



Do jisté míry s prezidentem souhlasí i premiér. Podle něj by se mohlo zvážit, jestli zrušit poplatky pro seniory, samoživitelky a další nízkopříjmové skupiny. Mimochodem, slovenský parlament aktuálně zrušil koncesionářské poplatky pro seniory a příjemce dávek v hmotné nouzi od ledna 2020. Je to dobrý nápad?



Toto je jen rozmělnění diskuse a odvádění pozornosti stranou. Nedomnívám se, že kvalitu života seniora nebo samoživitelky by zlepšilo neplacení 135 Kč měsíčně, což je výše koncesionářského poplatku. Vzhledem k tomu, že mluvím i se seniory i se samoživitelkami, tak vím, co od televize veřejné služby očekávají. Vím, že by se ve zpravodajství a publicistice chtěli dozvědět něco o problémech, které se dotýkají jejich každodenního života. Naopak nechtějí být poučováni a školeni jak mají používat internet a sociální sítě. A už vůbec nechtějí, aby televize veřejné služby vnucovala jejich dětem ideologii namísto informací.

Velmi bych ocenila, kdyby premiér našel odvahu problém skandální názorové a politické jednostrannosti České televize nerozmělňovat do problému „samoživitelek a babiček“. Jejich finanční situace jádrem problému skutečně není. Místo toho by měl nedodržování zákona o ČT řešit, obzvlášť když má podporu jak ze strany hlavy státu, tak evidentně i ze strany občanů. Ve svém okolí neznám mnoho lidí, kteří by zpravodajství a publicistiku ČT za nestranné považovali.



Jak si myslíte, že debata dopadne?

Nijak. Drtivá většina zodpovědných, včetně premiéra, bude nadávat na Českou televizi. Česká televize dále bude šířit své dezinformace, své prostříhané příspěvky, své zavádějící reportáže a bude dále pokračovat ve svých štvavých kampaních směrem k těm, které nemá ráda. Bude pokračovat ve volném zacházení s fakty, bude pokračovat v nerespektování plurality názorů a v jejím potlačování. A to bude dělat, i kdyby přestaly koncesionářské poplatky platit ony samoživitelky.

Jaký systém financování veřejnoprávních médií by byl nejvhodnější?

Spíše než systém financování veřejnoprávních médií u nás v tuto chvíli považuji za problém, že nikdo zodpovědný netrvá na tom, aby Česká televize dodržovala zákon. To znamená, cituji, „aby poskytovala objektivní a ověřené informace, aby přispívala k právnímu vědomí občanů České republiky a aby rozvíjela kulturní identitu občanů České republiky.“ Toto Poslanecká sněmovna po České televizi nežádá.

A právě v té nedůslednosti, anebo možná zbabělosti, poslanců, nikoli ve způsobu financování, je jádro problému.

Veřejně dostupné normy pro užívání sociálních sítí nemá ani jedna ze tří veřejnoprávních institucí – Česká televize, Český rozhlas ani Česká tisková kancelář. Zabývá se tím poslanec Juchelka, který si, jak zjistil Médiář, nechal na jaře od Parlamentního institutu zpracovat studii, jež shrnuje příslušné normy veřejnoprávních televizí v šesti evropských zemích. „Jde mně o zachování nezávislosti a veřejnoprávnosti, takže jsem si nechal udělat tuto studii, abych věděl, jak to funguje někde jinde,” řekl člen volebního výboru Juchelka pro uvedený server s tím, že z vyjadřování novinářů na sociálních sítích je jasné, kdo komu fandí. Měla by v případě veřejnoprávních médií existovat nějaká zvláštní norma pro vyjadřování na sociálních sítích? Nestačí kodex, který mají?

Nemyslím si, že by jakákoli regulace vyjadřování kohokoliv, včetně novinářů, na sociálních sítích měla smysl. Znamenala by zcela nepřípustné omezení svobody slova, což se neslučuje s nejzákladnějšími principy naší demokratické společnosti a už vůbec ne s Ústavou České republiky. Diskuse o této regulaci jen odvrátí pozornost a rozmělní základní problém, o kterém zde hovoříme. A tím je nefunkčnost ČT v oblasti zpravodajství a publicistiky a nedodržování zákona a Kodexu. Znovu důrazně připomínám, že tato pravidla zcela jasně říkají: „Česká televize poskytuje nestranné a nezávislé zpravodajství, informace a komentáře, vytváří svými pořady orientační bod pro všechny členy společnosti.“ A právě toto ČT nedělá.



A navíc dnešní realita je přece taková, že současné osazenstvo zpravodajství a publicistiky ČT naprosto nepotřebuje pro zveřejňování svých osobních názorů žádné sociální sítě. Většina je vyjadřuje denně přímo ve vysílání České televize. Osobní politické preference jsou z práce řady redaktorů naprosto jasné a patrné. A v tom je právě problém. Promítání osobních politických názorů do novinářské práce ve veřejném médiu je vrchol neprofesionality, kterou neustále přehlíží jak RRTV, tak Rada ČT i Poslanecká sněmovna. Nechť tedy zaměstnanci ČT šíří na sociálních sítích zcela svobodně své názory. Ale nechť také na obrazovce ČT vysílají v souladu se zákonem informace objektivní, vyvážené a nestranné, ze kterých nebude patrné, kdo komu osobně fandí. Obávám se ale, že většina zaměstnanců, poté co už dvacet let bezpečně a blahobytně žije v opevněném kulometném Kavčím hnízdě, není absolutně ochotna a možná už ani schopna oddělit profesionální pracovní výkon od soukromých politických názorů.

Mimochodem, dívala jste se na pořad o dezinformacích s názvem To se ví? Je to přínosná novinka do vysílání ČT?

Ne, nedívala. Nemyslím si, že ke svobodné a demokratické společnosti patří vysílání pořadů o dezinformacích, vytváření úřadů pro dezinformace a školení ze strany veřejné televize, vysokých vládních úředníků včetně eurokomisařky a senátorů o obětech a zdrojích dezinformací, a už vůbec ne o tom, co si má občan myslet. Jsem přesvědčena, že tím jen nadřazeně urážejí inteligenci lidi a využívají své momentální pozice pro šíření své pravdy, možná propagandy, kterou evidentně nejsou schopni v diskusi obhájit. Ve svobodné společnosti si občan sám rozhoduje, čemu věří. Nepotřebujeme k tomu rady a doporučení ani od ČT, ani od eurokomisařů, ani od Ministerstva vnitra.

Ať navážu na další téma… Myslíte si, že o případu Čapí hnízdo informovala ČT objektivně a vyváženě?

To si nemyslím. Stačí neuvěřitelný, bohužel mlčky tolerovaný, skandál z poslední doby, kdy ČT ve zpravodajství hovořila o Andreji Babišovi jako o „bývalém premiérovi“. A takoví lidé tam dále každý večer vytvářejí „důvěryhodné a objektivní“ zpravodajství.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání premiéra Andreje Babiše a jeho rodiny v kauze Čapí hnízdo. Celou věc ještě může zvrátit nejvyšší státní zástupce, ale prozatím to vypadá, že Babiš je z problému venku. Váš komentář?

Jak jsem pochopila ze zveřejněného zdůvodnění, bylo jednání Andreje Babišem v kauze Čapí hnízdo účelové, ale nikoliv nezákonné. Co mi opravdu vadí, a co považuji za velmi nebezpečné, je fakt, ze Andrej Babiš i jiní politici prohlašuji, že v ČR lze objednat trestní stíhání. Navzdory tomu, že je o tom premiér přesvědčen, jím dosazených pět ministru spravedlnosti v posledních šesti letech zjevně neudělalo nic, co by tuto situaci, která v podstatě staví každého občana do role možné oběti zvůle orgánů činných v trestním řízení, změnilo. To považuji za zhoubné pro svobodu a demokracii. Vědět, pojmenovat a nečinit – tak skutečný státník nejedná.

Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek opět promluvil k českým divákům na TV Barrandov. Věří, že už se do případu nebude vrtat a bude klid. Zastavil by prý stíhání Babiše v případě, že by bylo obnoveno. „I když bych váhal o abolici před rozhodnutím obou státních zástupců, protože bych to pokládal za poněkud svévolné, pokud by to bylo nutné, pak bych k tomuto kroku sáhl,“ prohlásil Zeman. Co jeho výrok podle vás vlastně přinese?

Už přinesl. Spustil bouři a uvolnil stavidla nejnižším lidským pudům. Část politické scény i novinářů ztratila jasný úsudek a klid. Dala průchod svému pravému já a sdělila, co si o prezidentovi mysli a co mu přeje, včetně brzké smrti. Je dobře, že známe jejich reakci ve vypjaté situaci. Je vidět, kdo vyhrocené momenty nezvládá. A vědět, kdo je kdo, se hodí pro těžké časy.

Souhlasíte s tím, že ať už kauza skončí jakkoli, na Babišovi ulpěla jakási pachuť či stopa podvodu, kterou už nesmyje?

Samotná kauza Čapí hnízdo podle mého názoru nezměnila a nezmění vnímání Andreje Babiše u veřejnosti. A to proto, že způsob její medializace a používání ze strany politiků a novinářů nebyl profesionální žurnalistikou ani politickým bojem, ale působil spíše jako fascinace, posedlost a lynč. Výsledek je podle mě kontraproduktivní pro ty, kteří doufali, že takto Andreje Babiše zničí v očích veřejnosti. Volební výsledky i preference hnutí ANO jsou dlouhodobě stabilní a hovoří za vše.

Ohledně verdiktu státního zastupitelství padají i názory, že jde o dvojí metr a je ohrožena nezávislost justice. Je to tak?

Nevím. Ale opět upozorňuji – pokud ti, kdo mohou zabránit tomu, aby šlo v ČR objednat trestní stíhání, vědí, že v justici lze páchat nesprávnosti a nezákonně pronásledovat a šikanovat občany, a nečiní nic proti tomu, pak nebojují za svobodu a demokracii, ale proti ní.



autor: Daniela Černá