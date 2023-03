Kdo doopravdy odpálil Nord Stream? Tomáš Vyoral tuší, co je za novou verzí z USA

reklama

Miloš Zeman definitivně skončil a jeho konec mandátu provázely bouřlivé oslavy, dokonce i rituální upalování a shazování „Zemany“ do řeky. Asi přeskočíme otázku, zda je to důstojné. Ale myslíte, že po pěti letech Petra Pavla dojde k něčemu podobnému z druhé strany?

Já bych jen vyjádřil myšlenku, že fanatismus jakéhokoliv směru je špatný. A to, co pravidelně vídáme a slýcháme od některých dobroserů, kteří mluví o spojování a spojují jen sami sebe ve své nenávisti, fanatismus je. Nemyslím si, že by po pěti letech mělo dojít k něčemu obdobnému z druhé strany. Je nicméně třeba možné – i když ne úplně pravděpodobné, že se Petr Pavel svým dosavadním zbožňovatelům vymkne z ideologické pravověrnosti – ostatně na obrátky o 180 stupňů je Pavel expert – a oni titíž mu ztropí to, co tropili při odchodu Miloše Zemana.

Petr Pavel tvrdí, že může přispět k návratu „hodnotové politiky“. A že díky jeho voličům „pravda zvítězila“. Jak se na to díváte? Jaká pravda s Pavlem zvítězila?

To bychom se měli spíše zeptat soudruha Pavla. Zda má na mysli vítězství své pravdy: předpřevratová socialisticky totalitní prosovětská, nebo ta nynější: popřevratová liberálně-demokraticko totalitní proamerická. Troufám si směle tvrdit a dám za to ruku do ohně, že s ambiciózním převlékačem uniforem, který je s každým režimem zadobře – a to na věčné časy – pravda zvítězit nemohla, ani kdyby se snažila jak Meresjev. Pravda se hlavně neleskne a netřpytí, jak si bohužel mnozí často stále myslí.

Moderátorka a spoluzakladatelka projektu DVTV Daniela Drtinová uvedla, že v ČT se dala udělat kariéra „přes sexualitu“ a že je logické, že to leze na povrch právě teď. Souvisí to podle vás s tím, proč se s Markem Wollnerem televize dohodla, že ukončí spolupráci, zatímco Nora Fridrichová byla od bossingu očištěna?

Co si myslíte o teorii, že za výbuchem Nord Streamu je údajně nějaká „proukrajinská skupina“, která ovšem nemá nic společného ani se Zelenským, ani s jeho poradci? Je to možné, nebo je to jenom klasické mlžení?

Pro člověka s otevřenou hlavou musí být možné vždy všechno, jakkoliv se to zdá nemožné. Takže možný je i výše v médiích popsaný příběh. Ovšem z mého pohledu je to podobná odrhovačka vycucaná z pera zpravodajských služeb jako v případě již provařených estrád a grotesek pro pamětníky známých jako kauzy novičok, ricin a Pat a Mat ve Vrběticích. Zřejmě začínalo smrdět, že by se pravda o sabotáži Nord Streamu a jeho skutečných jestřábích strůjcích mohla provalit, tak nám zpravodajci s mediálními pologramoty raději předhodili trochu jiný příběh.

Jaký máte názor na pomalé pochody po magistrále, které pořádá hnutí Extinction Rebellion, aby dosáhlo cíle omezení rychlosti v Praze na 30 km/h. Měly by bezpečnostní složky konat? Nebo ještě lépe, měly by aktivisty donutit vyvinout rychlost 30 km/h?

Pokud aktivisté opakovaně narušují provoz na magistrále a svévolně narušují „svobodu pohybu“ ostatních, měli by pěkně podemokraticku být hnáni k zodpovědnosti. V první řadě pokutami. V řadě druhé by pak klidně, jak předesíláte, měli být přiměřenými prostředky „motivováni“ k vyvinutí rychlosti 30 km/h.

Zúčastníte se sobotní demonstrace Česko proti bídě? Jaký máte názor na tyto obnovené protesty?

V sobotu jsem mimo republiku, takže se nezúčastním. Navíc jakkoliv si myslím, že některé demonstrace jistý smysl mají – přinejmenším ve vyslání signálu, jak říká signální klasik Petro Fialenko – tak zpravidla nejsem demonstrativní typ. Mé bojové a signální pole je trochu někde jinde.

