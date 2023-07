Kdo jde po Ševčíkovi? Stopy vedou výš. „Budu se bránit,“ slibuje děkan a začal jmenovat

reklama

Senát školy dal rektorovi mandát k tomu, aby vás odvolal z pozice děkana. Kdy očekáváte, že tak rektor učiní?

Pan rektor toto stanovisko legislativní komise nevzal v úvahu. Sám řekl, že má dvě vyjádření. Jedno bylo z právního odboru Vysoké školy ekonomické, které se přiklánělo k názoru legislativní komise VŠE a říkalo, že podle zákona je postup takový, že napřed by se členové velkého senátu měli seznámit se stanoviskem členů malého (tzn. fakultního) senátu, a pak teprve rozhodovat. Ale pan rektor si nechal udělat stanovisko od nějaké právní kanceláře, které jsem já ani senátoři za naši fakultu neviděl.

Na mimořádném zasedání velkého (celoškolského) senátu VŠE dne 26. června 2023 tvrdil, že ho mohl svolat, aniž by to bylo projednáno, a aniž by měl stanovisko senátu Národohospodářské fakulty. Pan rektor na zasedání prezentoval dvě právní stanoviska, kdy podle jednoho se zasedání celouniverzitního senátu vůbec konat nemělo, podle druhého nebylo zasedání vyloučeno.

Bylo to zcela v rukou pana rektora, protože o bezodkladné zasedání celouniverzitního senátu požádal právě on, takže zase jen on mohl požádat o odklad. Ale ta snaha o moje rychlé odvolání je zcela evidentní. Jenom když vezmete, že 25. května byl odsouhlasen zápis z etické komise VŠE, kam se pan rektor předtím obrátil, a hned toho 25. května podal podnět na náš senát, kde se na závěry etické komise odkazuje. Pokud pak jde o svolání celouniverzitního senátu, požádal o to pan rektor 12. června a ta žádost šla ve 21:54 hodin, aby se to právě dalo stihnout do konce června.

Mrzí mě na tom i ten naprostý nerespekt pravidel, protože ta posloupnost, nejprve fakultní senát, následně celouniverzitní senát, je stanovená v zákoně. Navíc si myslím, že stanovisko fakultního senátu samozřejmě pro rozhodování celouniverzitního senátu, potažmo pro pana rektora, by mělo mít nějaký význam

Myslím si, že to je doklad dalšího politického tlaku, protože už na zasedání Akademického senátu Národohospodářské fakulty, které probíhalo 21. 6. 2023 a nakonec muselo být přerušeno, pan rektor nepřišel a poslal tam místo sebe prorektora Hnáta. Prorektor Hnát tam sdělil na dotaz, co se bude dít, až mě odvolají, cituji: „Samozřejmě tahleta věc se bude konzultovat i s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy… Také pan ministr bude do toho mít jistě co hovořit.“ Prorektor doc. Hnát dále uvedl: „… ale tak, ministerstvo přece mluví do samosprávy vysokých škol…“. To je k situaci, kdo bude po mně vykonávat funkci děkana. Prorektor Hnát tak mimochodem přiznal jasné pošlapávání samostatnosti a autonomie vysokých škol v ČR. To jen na dokreslení absurdnosti situace a politické objednávky, protože z veřejného prostoru je zřejmé, že požadavek na mé odvolání z funkce děkana vyslovil již ministr školství Balaš. Mimochodem, ten už na ministerstvu nepůsobí, já zatím děkanem jsem. A pro mé odvolání se vyslovili i další politici, jako paní Langšádlová, paní Nerudová – ta dokonce ve svém tweetu sdělila, že nestačí mé odvolání a že je potřeba pokračovat v dalších změnách (resp. čistkách) na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické.

Je smutné, že rektor mě chce odvolat ze samosprávné funkce navzdory většinovým názorům svobodně zvolených senátorů Národohospodářské fakulty VŠE v rok 70. výročí založení VŠE. Navíc je to v době ukončení mého 80. semestru akademického pracovníka. To je příznačná politická „oslava“ akademických svobod, svobody názoru, svobody slova a svobody vyjadřování.

Jaký důvod, podle vás, spatřuje rektor ve vašem odvolání z funkce děkana Národohospodářské fakulty?

Vůbec žádný důvod pro mé odvolání, dle § 28 odst. 3 zákona o vysokých školách, neexistuje, neboť nedošlo ani k tomu, že bych závažným způsobem neplnil své povinnosti, ani k tomu, že bych závažným způsobem poškozoval zájmy vysoké školy nebo fakulty. To je znění tohoto paragrafu. Nic takového nevyplývá ani z materiálu, který předložil členům Akademického senátu Národohospodářské fakulty a Akademickému senátu Vysoké školy ekonomické pan rektor. Já mé odvolání považuji za naprosto neopodstatněné, diskriminační. Jedná se o bossing. Jak jsem již zmínil výše, mé odvolání je jednoznačně a zcela zřetelně politicky motivované, protože jsou mi vyčítána má hodnocení – včetně toho, jakým způsobem byla tato hodnocení řečena – hospodářsko-politických pochybení, jež současná vláda bezpochyby dělá. Snahy o mé odvolání nabraly na intenzitě po návštěvě VŠE ministrem školství Balašem na počátku tohoto roku. Jsou medializované a jsou známé. Osobně si myslím, že se jedná o naprostý zásah do akademických svobod, svobody vyjadřování, svobody slova a svobody názoru. Opakuji, mé odvolání je jednoznačně politicky motivované, a velká část veřejnosti to tak chápe.

Navíc rektor spolu s PR oddělením zcela bezdůvodně diskriminoval Národohospodářskou fakultu a používal tzv. kolektivní vinu. Například 2. března 2023, jsem požádal PR oddělení, paní Koukalovou, o zveřejnění informace o významném projektu smluvního výzkumu NF VŠE ve spolupráci s Evropskou komisí. Odpověď byla následující: ‚Po dohodě s panem rektorem ji uveřejňovat nebudeme... není nyní v našem zájmu zviditelňovat aktivity NF.“ To je projev kolektivní viny.

Pan rektor odmítl podepsat darovací smlouvy ve prospěch Národohospodářské fakulty, i když text se změnil podle jeho požadavku. Tím poškodil finanční zájem naši fakulty.

Je mi vyčítána např. účast na protivládních demonstracích. Tyto demonstrace byly legální. Navíc jsem se aktivně účastnil pouze dvou. V obou těchto případech jsem vystupoval ryze v odborných blocích s ekonomickými tématy. Proto jsem překvapen, jaké závěry mi pan rektor z těchto demonstrací podsouval, žádná z jeho obvinění nejsou pravdivá. Byly mi vyčítány i určité výrazy, které se u nás na Moravě používají pro hodnocení hloupých výrazů nebo lidí (hňup). A ten výraz je jedním z hlavních důvodů pro mé odvolání. Ale samotný výraz jsem použil jako reflexi na to, co řekl pan premiér o demonstrantech, kterých bylo minulé září přes 100 tisíc na legálně svolané a realizované demonstraci. Řekl, že jsou to proruští trollové. Já jsem pak reagoval bezprostředně, tedy emotivně, tím výrazem, kterým se hodnotí hloupý člověk, a jsem bytostně přesvědčený, že kdyby pan předseda vlády neřekl, co řekl, tak já bych nemusel použít výraz pro hodnocení jeho slov o demonstrantech. Takže jednoznačně si myslím, že na základě tohoto je nemožné mě odvolat. Nota bene za situace, kdy spousta politiků odsoudila to, jak pan premiér nazval demonstranty. A to včetně politiků z jeho strany – ať už to byl pan Kuba anebo pan ministr Blažek. (Viz např. Kuba: „Fialova slova o proruských silách na demonstracích byla nešťastná.“ – ČTK, Seznam Zprávy, 4. 9. 2022, 16:55)

Budete se bránit u soudu, pokud k vašemu odvolání skutečně dojde?

Pokud pan rektor nepřehodnotí své názory a svůj záměr a odvolá mě z pozice děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, první nebo druhé nejúspěšnější ekonomické fakulty na českých vysokých školách v poslední dekádě, tak se budu opravdu bránit. Budu se bránit právní cestou. Budu se bránit jednak proti způsobu – tzn. procesu, jakým způsobem pan rektor realizoval toto odvolání – a hlavně se budu bránit proti věcným důvodům, které uvedl pan rektor v materiálu na mimořádné zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické. A to z toho důvodu, že nespatřuji ani náznak něčeho takového, co pan rektor popisuje, tedy že jsem měl poškodit zájmy Vysoké školy ekonomické.

Nutno podotknout, že s mými názory nesouhlasí část veřejnosti, ale naopak na druhou stranu velká část (několikanásobně větší) mi vyjadřuje podporu a jsou proti mému odvolání. Mám několikanásobně větší kladné odezvy ke svému vystupování, a to napříč celým spektrem společnosti – od akademiků, profesorů, bývalých politiků, bývalého premiéra, bývalých ministrů, bývalých prezidentů ČR (dneska už obou dvou). Kdežto proti mně vystupuje současný univerzitní establishment, který ani nepočkal na stanovisko Akademického senátu Národohospodářské fakulty, jak stanovuje zákon, a nepočkal si ani na odborné stanovisko z hlediska právního postupu. Takže ano, budu se bránit.

Kdo, podle vás, vede tažení proti Miroslavu Ševčíkovi? Je to z vůle rektora nebo je za tím i někdo jiný?

Z veřejných zdrojů víme, že tažení proti mně vedou politici. Včetně dnes už bývalého ministra školství Balaše. Dále se k tomuto přidal další bývalý ministr školství Plaga. Dále proti mně velmi silně vystupuje ministryně vědy Langšádlová. A v poslední době se proti mně vyhraňuje také bývalá kandidátka na prezidenta republiky a bývalá rektorka Mendelovy univerzity paní Nerudová, která, byť „má máslo na hlavě“ z poskytování přístupu k doktorskému studiu zahraničním studentům za úplatu, tak si troufá vyhraňovat se vůči mé osobě. Je naprosto zřejmé, že je to politická záležitost stávajícího establishmentu, kterému vadí, že vyslovuji srozumitelně své názory na jejich chování, na jejich rozhodnutí. Koneckonců tzv. odůvodnění k mému odvolání, které použil pan rektor Dvořák, se týká jenom mého hodnocení stávající vlády. Ať už je to premiér Fiala. Ať už je to komisařka Jourová. Ať už je to bývalá kandidátka na prezidenta republiky Nerudová. Anebo ať už se to týká toho nechutného zásahu, který proběhl u Národního muzea.

Mám taktéž odezvu od řady novinářů, kteří mi mimochodem píší. „Je to až neuvěřitelné, ale není to jen z hlavy pana rektora. To si pište. To je na pokyn. To z novinařiny, tohle hnusné zákulisí znám a on plní zadání,“ píše jedna novinářka. Jiná novinářka píše: „Vy to máte se svými přestupky jasné. Nejenže se žádné nekonaly, ale jednal jste v zájmu lidskosti nejvyš etický. Je jasné, že tohle je na objednávku.“ A pokračuje dál, jak dopadla ona, kdo jí co blokoval, jaké diskuze a jaké články. Takže to je na dokreslení a nutno dále ještě konstatovat, že proti mé osobě začala tato kampaň již v roce 2021 především ze Seznam Zpráv, ke kterému se postupně přidávali různí Hovorkové, Moláčkové, Volnerové, také Fridrichová a další. A je to spojeno s atakem, který byl učiněn spolu s bývalým děkanem Schwarzem proti mé osobě, kde se mě snažili očernit. Seznam Zprávy v rámci článků od Koutníka tím následně pokračoval kampaní proti senátorům naší fakulty a proti mé osobě před mým zvolením děkanem v roce 2022 , pak po zvolení děkanem v dubnu 2022 a štafetu teď přebírá Dolejší ze Seznam Zpráv. Všechny kampaně připomínají metody boje proti třídnímu nepříteli, které známe z různých období vlády totality v minulém století.

Když jsme tak u toho, Václav Dolejší ze SeznamZpráv by nejradši zrušil celou Národohospodářskou fakultu. Máte nějaké vysvětlení, proč vedou SeznamZprávy tuto křižáckou výpravu proti jedné fakultě? Někdo z NF jim snad něco zlého provedl? Jde snad o postoj fakulty během covidu?

Václav Dolejší dlouhodobě bojuje za dehonestační média a vystupuje dlouhodobě proti tomu, jakým způsobem připravujeme studenty na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické ke kritickému myšlení. Václav Dolejší používá nepravdivé údaje, které si manipuluje tak, aby mohl vykládat o něčem, co vůbec není pravda. Václava Dolejšího jsem potkal po televizním přenosu 27. června 2023 v České televizi a upozornil jsem ho na to, že lže a manipuluje fakty a na to, že neříká pravdu. On přiznal, že ví, že patříme mezi nejlepší ekonomické fakulty v ČR, ale to přeci nebude říkat. Václav Dolejší slíbil před svědky, že příště, až půjde do televize proti nám, tak se zastaví a zeptá se na náš názor. Nevěřím mu. Nikdy se na náš názor nezeptal a lhal o nás již před lety.

Takže Václav Dolejší plní příkaz někoho, komu vadí naše fakulta. Vadí jim to, že jsme jedna z mediálně nejúspěšnějších fakult v České republice. Ať už bych mohl jmenovat vyučující – pana prezidenta Klause, pana profesora Dybu, pana profesora Janáčka, paní docentku Zamrazilovou, paní doktorku Kubelkovou, které mají významné posty v České národní bance. Mohl bych jmenovat i například pana doktora Skopečka, který je absolventem našeho doktorského studia a učí na naší fakultě. Mohl bych jmenovat pana doktora Pikoru, pana doktora Macha, pana doktora Slaného, pana doktora Bednáře, ale třeba i pana doktora Kovandu, pana Křečka a další velmi úspěšné kolegy. To jsou všechno osoby, které k hospodářsko-politickým záležitostem hovoří v televizi. Copak někdo může věřit, když bude vědět, že tito lidé vyučují a jsou zaměstnanci Vysoké školy ekonomické na naší Národohospodářské fakultě, že je pravda to, co lživě tvrdí do médií pan Dolejší, případně jindy pan Koutník či další redaktoři ze Seznam Zpráv? Ano, vadíme jim názorově. Ano, vadíme jim, že učíme studenty ke kritickému myšlení. Ano, vadíme jim z toho důvodu, jaké jsme měli stanoviska k lockdownům v rámci covidismu. Ano, vadí jim, že jsme poukazovali na nekalé praktiky spojené právě s covidismem. Ano, vadí jim, že kritizujeme Green Deal. Ano, vadí jim, že si jsme vědomi, že klimatické změny jsou tu od nepaměti a že nedochází k takovým zvratům, které by se měly hradit masivním přerozdělováním z veřejných rozpočtů, které se následně dostávají do fatálních problémů. Ano, vadí jim, že poukazujeme na to, že Evropská unie, a tím i my, ztrácíme konkurenceschopnost vůči jiným zemím. Ano, vadí jim, že poukazujeme na to, že dochází ke zpomalování tempa růstu životní úrovně – respektive v této době dochází dokonce k poklesu, a to právě díky tomu, co kritizuji, a to je neomluvitelně chybná hospodářská politika současné vlády. Zaznamenali jsme nejvyšší pokles růstu reálné mzdy za posledních 35 let. To všechno jim prosím vadí. Takže tady je potřeba hledat důvody těch nekalých praktik, které používají novináři, o kterých jsem se výše zmínil.

Jeden z akademiků jiné VŠ udělal analýzu v diskusi pod články na Novinkách a na SeznamZprávách, které se zaměřují na mou dehonestaci a dospěl k zajímavým závěrům, cituji: „Příspěvky jsou v poměru 5:1 ve prospěch Ševčíka, ty příspěvky, které jsou ve prospěch Ševčíka mají naprosto dominantní (většinou blížící se stu procentům) pozitivní ohlas. Ty, které jsou proti němu mají vysoký, téměř stoprocentní počet záporných ohlasů, který dosahuje někdy i přes tisícovku“.

A jsou další akademici, kteří přirovnávají snahu o mé odvolání z funkce děkana absurditě. V této souvislosti byly publikováno desítky článků. Za všechny připomínám: „Odvolat Ševčíka? Pěna demokracie a maccarthismu“, „Akademická svoboda, Miroslav Ševčík“, „Centralizace na VŠ, i o tom je kauza Ševčík“, „Nečekaně mohutná podpora děkana Ševčíka“, a další články „Je třeba zabít Ševčíka…..“, atd.

Jak hodnotíte průběh snahy o vaše odvolání. Vím, že jste si už na průběh v některých případech stěžoval, mohl byste tedy zmínit některé nejkřiklavější příklady toho, kdy tento proces neprobíhal neférovým, možná i nelegálním způsobem?

Bylo by to možná až úsměvné, kdyby se nejednalo o tak vážnou záležitost… Pan rektor na základě lživého prohlášení tiskové mluvčí Koukalové z PR oddělení Vysoké školy ekonomické z 11. března 2023 po demonstraci o tom, že jsem překročil nějaké hranice, vyjádřil snahu o to, abych se sám vzdal funkce děkana. Přitom pan rektor věděl již ten samý den, že tisková mluvčí Vysoké školy ekonomické paní Koukalová mě vůbec nekontaktovala, aby se zeptala, jak události u Národního muzea probíhaly, a tak mě, stejně jako již několikrát předtím poškodila svými vyjádřeními. Stejně tak pan rektor věděl již od téhož večera 12. března 2023, že jsem se žádné potyčky u Národního muzea nezúčastnil. Věděl to z písemného vyjádření pana svědka doktora Michala Semína a dalších, kteří mu je poslali tentýž den 12. března 2023. Přesto trval na tom, abych odstoupil z funkce děkana. Z toho je zřejmé, že tato akce se chystá dlouhodoběji a je na politickou objednávku. Proto si myslím, že celý proces je uměle vytvořený. Já jsem se ničeho nedopustil. Pomohl jsem zraněnému člověku a pomohl jsem mu identifikovat útočníky, kteří na něj naprosto bezdůvodně zaútočili. Všechno je to zdokumentované. Konec konců to projednával i parlamentní výbor pro bezpečnost a pokud vím, tak jsou podány stížnosti na GIPS. Dokonce je tam myslím podáno trestní oznámení.

Pan rektor posléze viděl, že je naprosto neudržitelné, co tvrdí a proč mě chce odvolávat. Proto změnil argumenty a nyní tvrdí, že mé jednání 11. března 2023 byla nevhodná sebeprezentace. Prosím zdůrazňuji, že já se v žádném případě nepotřebuji sebeprezentovat. Já jsem pouze chtěl, aby byla zachycena ta situace, aby případné video mohlo být použito pro doložení neadekvátnosti zásahu a postupu Policie České republiky. Tu negativní mediální odezvu vyvolalo PR oddělení Vysoké školy ekonomické ještě před vydáním stanoviska. Opakuji, vůbec mě nekontaktovalo jako osobu, která v tom byla zainteresována a následně vlastně i sám rektor svým tvrzením a akceptováním prokazatelně nepravdivého článku o mé účasti mě na nějaké akci, toto začal prosazovat dál. Já jsem se ničeho takového nedopustil. Všechny ty důvody, které jsou uváděny k mému odvolání jsou až směšné a zavání snahou najít si „hůl na psa“.

A je zřejmé, že rektor vůbec nerespektuje Ústavu České republiky, zákony České republiky a Listinu základních práv a svobod. Nebere v potaz to, že jsem poskytl primární pomoc člověku, který byl nedůvodně zbit, což postižený sám doložil. Osobně přišel na zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické 26. června 2023 a vše tam popsal. Je zajímavé, jakým způsobem rektor postupoval. Nejdříve se snažil přemluvit senát Národohospodářské fakulty. Tento senát ho odmítl a vyslovil důvěru mně. Následně se rozhodl, zřejmě aby si své oznámení „vyfutroval“, svolat Etickou komisi Vysoké školy ekonomické. Ta mi na svém zasedání ale nedala potřebný prostor, abych se mohl obhájil a přijala stanovisko, které bylo v rozporu s průběhem daného zasedání. Na to jsem reagoval svým prohlášením k průběhu jednání a zápisu z této etické komise. Obdobně zareagoval i místopředseda Akademického senátu Vysoké školy ekonomické a člen Etické komise Vysoké školy ekonomické. To jeho stanovisko je dlouhé a můžete si ho přečíst na tomto odkazu.

Musím zdůraznit, že došlo k naprostým manipulacím a ke zkreslení zápisu. Má slova, která jsem v průběhu zasedání říkal, do zápisu uvedena nebyla, a naopak se v něm objevily závěry, které na zasedání vůbec nebyly přijaty. Je zcela jasné, že předsedkyně etické komise VŠE jednala v zájmu pana rektora. Stejně tak by mělo být řečeno, že sedí ve správní radě firmy s manželem paní Nerudové, které se to oznámení pana rektora také týká. Dále je zřejmé, a to jsem se dozvěděl až po zasedání etické komise, že její bývalý předseda a i v současné době člen, který měl v průběhu daného zasedání proti mně nejmilitantnější vystoupení, byl před rokem 1989 spolupracovník Státní bezpečnosti. Jak paradoxní, bývalý „estébák“, se dnes coby člen etické komise VŠE podílí na odvolání děkana Národohospodářské fakulty. Zdá se mi prostě neuvěřitelné, že například ani prorektor Hnát se touto záležitostí nechtěl a zřejmě ani nechce zabývat. Vrcholem pro mě pak bylo, že když skutečnost, že etické komisi VŠE dříve předsedal, a i v současnosti je jejím členem, bývalý „estébák“, otevřel na jednání Akademického senátu VŠE 26. června 2023 jeho místopředseda, senátoři Mazouch, Staněk a někteří studentští senátoři se se slovy, že „tohle nebudou poslouchat“, ostentativně zvedli a opustili jednání akademického senátu. Následovali je i další zástupci akademické obce z řad učitelů. To o něčem svědčí a já to zmiňuji jen na dokreslení absurdního jednání při hledání důvodů pro mé odvolání z funkce děkana Národohospodářské fakulty.

Chcete sdělit či vzkázat něco, k čemu vám během tohoto procesu nebyla dána možnost?

Pouze zopakuji, že všechny výhrady a výtky vůči mně, které na zasedání Akademického senátu VŠE 26. června 2023 uváděl rektor, jsem v průběhu tohoto jednání vysvětlil, případně tato svá vysvětlení podložil vědeckými články a citacemi autorit nejenom českých, ale i zahraničních. Rektor naopak nepředložil jediný věcný důkaz o tom, že jsem závažným způsobem poškodil zájmy VŠE nebo Národohospodářské fakulty. Žádná fakta, žádná čísla. Vše, co nabídl senátorům coby potvrzení svých obvinění vůči mé osobě, byly tři nepravdivé, spekulativní a pomlouvačné novinářské články stažené ze serverů Aktuálně.cz a e15.cz. Navíc jeden z nich byl napsán autorkou, která se přiznala, že práce v médiích ji pomohla na psychiatrickou kliniku VFN.

Na mých webových stránkách je i podrobný popis zásadních pochybení a neetického jednání etické komise VŠE.

Dále zopakuji, že při jednání, které mi rektor vytýká, jsem neporušil žádný zákon ani žádný vnitřní předpis VŠE. Neporušil jsem a ani jsem nemohl porušit Etický kodex VŠE, protože své projevy jsem pronášel ve svém volnu, a ne v práci, takže mimo podmínky přímo uvedené v tomto kodexu. Podrobnostmi se budu zabývat až při svém soudním podání, včetně role některých studentských senátorů a jejich manipulačních technik, neetického chování a mccartismu. Za akademické svobody budu bojovat i nadále.

