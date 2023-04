Kdyby EU přestala dýchat, tak se toho s emisemi CO2 moc nestane. Bezpečnostní inženýr Čížek o nerealistických touhách Zelených

Kdybyste chtěli vést boj proti CO2 vážně, tak pomalu abyste zakázali lidem dýchat. Pro informaci, lidstvo, tedy těch zhruba osm miliard, vydýchá ročně asi 2,5 miliardy tun CO2. A to je základní lidská potřeba. To sdělil ParlamentnímListům.cz předseda spolku Realistická energetika a ekologie Jaroslav Čížek. Bavili jsme se i o chování Fialovy vlády a směrnici Euro 7.

reklama

Když v roce 2007 sepsal Václav Klaus knihu Modrá, nikoli zelená planeta, sklidil za ni vlnu kritiky. Vy dnes tvrdíte, že Green Deal není rozumným programem pro Evropu. Jak by tedy měl vypadat váš, dejme tomu, „Blue Deal“?

Je jedno, jak budeme rozumnou energetiku v rámci přijatelné ekologie nazývat, třeba Blue Deal. Hlavně ale musíme nejdřív počítat. Green Deal si bere vzor z nového údělu, což byla opatření Franklina D. Roosevelta v Americe třicátých let minulého století, ale ta byla zaměřena na rozvoj a spotřebu, kdežto tady je to úplně obráceně. Tím, že si Zelená dohoda pro Evropu vytkla za cíl oddělení hospodářského růstu od využívání zdrojů, tedy spotřeby, ve skutečnosti vymyslela něco jako perpetuum mobile. Když jsme to v roce 2021 Fransi Timmermansovi napsali do uvítacího dopisu při jeho návštěvě u nás, tak se mu to tak líbilo, že nám odpověděl během jednoho měsíce hned třikrát. Jestliže totiž chceme udržet v chodu a rozvíjet společnost a mít se lépe a lépe, tak si musíme přiznat, že to bude úměrné spotřebě naší energie. Když chcete běžet rychleji, vydáváte víc energie, a musíte tedy víc jíst a dýchat, což v ekonomice platí úplně stejně.

Jestli chceme skutečně bojovat s CO2, což je zase na dlouhou diskusi, jestli to v rámci všech různých přírodních procesů tak škodí, a nahradit fosilní paliva, tak musíme jít směrem k energii s větší energetickou hustotou, a to je jádro. Aby bylo jasno, tak energie ze slunce a větru je velmi řídká. Netřeba se k těmto zdrojům vracet, protože od nich jsme se dostali k dnešnímu stupni rozvoje, kvality života, snižování lidské úmrtnosti a tak dále. Měli bychom jít přirozeným směrem než udělat čelem vzad a vracet se zpět.

Když se v tehdejším Československu rozhodlo o spuštění prvního výzkumného reaktoru, postavili ho za dva roky a hned v něm proběhla první štěpná jaderná reakce. Bylo to v Řeži a psal se rok 1957. Plánované hospodářství nahradilo tržní a namísto malého výzkumného potřebujeme velké, plně fungující reaktory. I tak. Rozhodnutí o dostavbě Dukovan je na stole, v Česku má jádro největší podporu v historii, a přesto se stále pořád jen žvaní. Proč?

Protože se pořád neví. Jedni tlačí tam, druzí onam. Vzpomeňte si, jak byl Martin Bursík a Zelení proti, a ozvěny těchto názorů stále ještě formují dnešní společnost. Chtěli to přece nahradit sluncem, větrem, biomasou. Z mých výpočtů, které nazývám „Sklizeň energie“, vyplývá, že hustota fosilních paliv je milion dvě stě tisíc Wattů na metr čtvereční, konkrétně nafta. Slunce, vítr či biometan jsou o mnoho řádů slabší, ale přesto pořád mnoho lidí tvrdí, že nás to zachrání. To ale nejde. Jestli nás má něco při současném boji proti CO2 zachránit, je to opravdu jen jádro.

Zelené strany v Česku ztratily svůj kredit a skoro vymizely. Je to těmi nerealistickými představami?

Ano, občan seznal, že „Zelení“ by se chtěli vrátit do středověku a jen to různě halí. Na druhou stranu to byl ale jasně označený protivník, kdežto dnes se za Green Deal bijí zčásti Zelení a zčásti určité nepřiznané úřednické struktury. Navíc rozdělovat lidi na levicové, pravicové, zelené, hnědé, konzervativní či liberální se už trochu dostává za zenit. Každý by měl přemýšlet o ekonomice a hospodářství tak, aby vše fungovalo komplexně. Podnikatelské strany si nemohou myslet, že budou žít na úkor dělnictva a naopak. Zelení nemohou řešit jen ekologii, to už nefunguje, protože hranice tématu jsou dostatečně známé.

Když jste ředitelem fabriky nebo nemocnice, tak musíte vytvořit podmínky, aby ta fabrika nebo nemocnice nějak fungovala. Musíte zaměstnat špičkové doktory a osblužný personál, ale také musíte mít uklízečky a údržbáře, aby vše fungovalo. Když vám jeden kvádr z téhle pyramidy vypadne a nikdo neuklidí operační sál, tak jste nakonec stejně v loji.

V Česku vyráběné energie bude ubývat, protože jednání kolem té jaderné neberou konců. Je v tomto kontextu prozíravé zavírat hnědouhlené lomy a černouhelný důl?

Byla by to sebevražda. Od té husté fosilní energie je hlavní a nejširší cesta pouze k jádru. Fosilní energie je totiž minimálně desetitisíckrát silnější proti obnovitelné. Je třeba jít dopředu k té hustší a tou je jaderná energie, která navíc uspokojuje i boj proti CO2. A i ten je marný, protože všem rozvíjejícím se společnostem, které nás chtějí dohnat, nezbývá nic jiného než nedostatek energie dohánět tou fosilní.

Kdybyste chtěli vést boj proti CO2 vážně, tak pomalu abyste zakázali lidem dýchat. Pro informaci, lidstvo, tedy těch asi osm miliard, vydýchá ročně asi 2,5 miliardy tun CO2. A to je základní lidská potřeba. Nadechnout se kyslíku, který se v těle spojí s uhlíkem, dodá vám to energii, ale vydechnete CO2, přičemž energie vám zůstane. Kdyby tahle spalovací reakce neexistovala či nefungovala, tak nežijete, nedýcháte. Když klesne CO2 v atmosféře pod 150 ppm (parts per milion je jednotkou koncentrace s významem počet částic v milionu, pozn. red.), tak se zastaví život, zastaví se fotosyntéza. Přesličky, z nichž je dnes to uhlí, nejvíce rostly v době, kdy bylo v atmosféře CO2 možná až čtyřikrát tolik. Měly prostě dostatek potravy pro fotosyntézu, díky které mohly intenzivně růst.

Takže je boj Evropské unie proti emisím CO2 nesmyslný?

Je absolutně nesmyslný a nikam nevedoucí. Je nás půl miliardy, a i kdyby Evropská unie přestala dýchat, tak se ohledně boje s CO2 až tak moc nestane. Je to jen jedna šestnáctina celosvětové populace.

I tak se musíme dostat k jádru, asi milionkrát hustější energii, než je ta z fosilních paliv. Ale vzhledem k tomu, že máme u nás fosilních paliv tak zhruba na sto dvacet let, tak máme asi sto let na to, abychom vybudovali přijatelnou síť pro využívání toho nejkoncentrovanějšího zdroje energie, tedy jaderné energetiky. Do té doby snad už konečně začne sloužit i jaderná fůze.

Dnes se sází na malé modulární reaktory. Není to ale i rozšíření možnosti jaderných havárií?

To je obava namístě. Musí se s tím počítat. Ale když se podíváte na všechny statistiky, je to stejně pořád jeden z nejbezpečnějších zdrojů energie. Stejně jako jsou dnes letadla nejbezpečnější dopravou. Navíc jsme stále jednou z mála zemí, která jaderné technologie dobře zvládá. A je to budoucnost. Proč? Protože ta roura o průměru tří metrů se dá vyrábět takřka jako na běžícím páse. Dá se odvézt kamionem, vyvrtat díra do země a tak dále. Když se stane něco jako v Černobylu, tak je to, pravda, zlé. Pravděpodobnost havárie je ale o něco větší než ta, že vás praští meteorit do hlavy. A kvůli tomu taky nebudete pořád nosit helmu. Technologie jdou navíc stále dopředu.

Fotogalerie: - V jaderném reaktoru

Přeposlal jste mi článek s titulkem: „Fialova vláda rozhoduje o energetické bezpečnosti. Hrozí náraz do zdi!“ Opravdu?

Ano, hrozí náraz do zdi. Premiér a jeho souputníci si neuvědomují, že rozhodnutí o tom, jestli budeme to uhlí ještě těžit dál, se nedělá jen tak mávnutím rukou. Jako když máma řekne tátovi: „Dojdi pro uhlí, už došlo!“ Tak to není. O těžbě uhlí se rozhoduje deset let dopředu. Když ho budeme chtít těžit i pro roce 2030, tak je třeba rozhodnout teď a hodně rychle. Prostě je to třeba naplánovat hodně dlouho dopředu.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Oni si ale na vládě pořád myslí, že to vysedí jako slepice vejce anebo že se to vyřeší samo. A nedej bože si možná i myslí, že to vyřeší miliony větrníků a solárních panelů. Nic takového to nevyřeší. Jde o problém husté a řídké energie. Na gigawatt hodinu dodané solární energie je třeba čtrnáct tun oceli. Na vítr sedm a půl tuny, uhlí necelé dvě tuny a jádro půl tuny. Je tam daleko větší materiálová náročnost, ale slavný Green Deal by ji chtěl snižovat. To nemůže fungovat a někteří lidé si tuto triviální souvislost nejsou schopni vůbec uvědomit.

Čím si vysvětlujete tuto zaslepenost?

Jsme celou dobu masírovaní požadavkem, že je třeba zastavit CO2. A jakýsi koumák přišel s tím, že to zastavíme sluncem a větrem, které máme zdarma. Ono je to ale o dost složitější. Představte si lán obilí, kde jsou klasy od sebe vzdálené asi 4 centimetry. Moderní kombajn dokáže za hodinu posekat kolem osmi hektarů a sklidit asi tak 50 tun obilí s pomocí energie z pouhých 80 litrů nafty. A představte si klasy od sebe vzdálené tak čtyři metry sklízené ručně. Víte, kolik lidí by bylo potřeba ke sběru stejného množství obilí, kdyby se měli pohybovat stejnou rychlostí jako ten kombajn, tedy sedm kilometrů za hodinu? Asi tak 40 000 a ta rojnice by měřila asi 170 kilometrů. Srovnáte-li to se sebranou energií, která je obsažena v tom obilí, tak kombajn jí sebere asi tak dvěstěkrát více, než spotřebuje, kdežto člověk pouze desetkrát více. Sklízet hustou energii je asi tak dvacetkrát efektivnější, a to je důvod, že jsme dnes tam, kde jsme, a nejsem tam, kde byli naši předkové.

Měl by České energetické závody (ČEZ) vlastnit stoprocentně stát?

Ano. Současné podmínky jsou nastavené tak, že to s trhem už nemá nic společného. Zákonodárci si to často představují jako Hurvínek válku.

Máme nového ministra životního prostředí Petra Hladíka. Jak ho vnímáte?

Na moje gusto je moc aktivistický. Dál už to rozebírat nebudu, protože s ním mám devátého května schůzku. Zbytek řeknu panu ministrovi mezi čtyřma očima.

Odmítanou podobu směrnice Euro 7 dohodlo oslavované české předsednictví jako přijatelný kompromis, přestože dříve premiér Petr Fiala prohlašoval, že zákaz spalovacích motorů pro nás nepřipadá v úvahu. A nyní spolu s Německem zase obrací. Jak si ty veletoče vysvětlujete?

Když si dáte za cíl vymyslet perpetuum mobile, tak narazíte do stěny, pak se otočíte a vyrazíte na druhou stranu. Nikdy to nemůže dopadnout jinak. Já bych to předsednictví vládě moc nevyčítal, protože prostě táhla za kratší konec. Předsedající má za úkol dirigovat, ale tu symfonii už vymyslel někdo jiný. A hodnotí se virtuozita dirigenta. A hodnotí se, jak ten dirigent ty nesmyslnosti ukočíroval. Ostatně někdy před dvěma roky jsem Poslanecké sněmovně na nějakém semináři řekl: „Buď zničíte Green Deal, anebo necháte Green Deal zničit nás.“ Ale jak je vidět, na úrodnou půdu to nepadlo.

Ceny energií kupodivu klesají. Jak by se měli chovat spotřebitelé?

Tak, aby přežili. Evoluce. Ceny sice klesají, ale jde jen o určité výkyvy. Zima nebyla. Ale nemysleme si, že tak ideální to bude i do budoucna. Tak ideální jako kdysi to už nikdy nebude, protože jsme spoustu fosilní energetiky nahradili větrem a sluncem, což je přesně o té sklizni desetitisíckrát řidšího obilí. Po covidu jsme se chtěli nadechnout, ale s Green Dealem jsme zjistili, že není kyslík.

Ještě se vrátím k jádru. Když Francouzi dokázali svou jadernou flotilu postavit asi tak za dvacet let, proč my bychom to nedokázali také. Vždyť jsme na tom dnes po všech stránkách lépe, vědomostně i technicky, než jsme byli v době, kdy to oni stavěli. Problém je v tom, že máme mnohem více i strachu, který je výsledkem naší zdegenerovanosti způsobené blahobytem.

Psali jsme: Nord Stream: „Nechtějí vědět...“ Hvězdný deník z USA šokuje Stovky malých Fukušim a Černobylů? Sázka na malé reaktory. „Bude to bezpečné,“ ujišťuje expert 6000 svítidel v českých obcích dosud vyměnila ČEZ ESCO v rámci programu Osvětlení za korunu Ivan Noveský: Žádná velká elektrárna nepřibyla, ale cena elektřiny narostla





Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.