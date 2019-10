Kellner kupuje TV Nova! Ordinaci teď přeobsadí čínští herci, Klausovi ml. pomůže na Hrad... Komentátorka se neskutečně vysmála vyděšené „kavárně“

Velké spekulace vzbuzuje zdravotní stav Miloše Zemana. Před ceremoniálem 28. října strávil několik dnů v nemocnici na „rekondičním pobytu“, během svého projevu, který byl nejkratší za dobu Zemanova úřadu, prezident seděl. Dělá vám jeho zdravotní stav starosti?

Já sama za sebe říkám, že zdravotní stav vnímám jako informaci osobního charakteru, a to i za předpokladu, že se jedná o zdraví veřejně činné osoby. Navíc je třeba mít na paměti jednu celkem podstatnou věc: různé věro- i nevěrohodné informace o zdravotním stavu prezidenta se objevovaly už před samotnou prezidentskou volbou. Prezidentovo zdraví vlastně bylo jedním z ústředních témat celé prezidentské kampaně. A přesto byl Miloš Zeman zvolen a byl zvolen právě s vědomím, že se rozhodně nejedná o žádného mladíka, který už zase skáče přes kaluže. Anketa Je dobře, že Jaromír Jágr dostal od Zemana Medaili za zásluhy I. stupně? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 7308 lidí

Kromě toho na stylu, jakým Zeman bojuje se svými odpůrci, je zjevné, že sice není v dobré kondici tělesně, zato duševně ano – i když by si názoroví oponenti prezidenta přáli opak.

Ukradl si pro sebe Miloš Zeman oslavy 28. října, jak tvrdí opozice?

V zásadě ano, i když je třeba dodat, že z logiky věci prezident je a má být hlavním aktérem hradních oslav. Na druhou stranu ale musíme dodat, že se mílovými kroky blíží další svátek, 17. listopad, a ten si zase nepochybně ukradnou pro sebe Zemanovi odpůrci. Řečeno sportovní terminologií to tedy bude 1 : 1 a obě strany si nebudou mít co vyčítat. Jediný, kdo by měl co vyčítat, jsou občané. Protože tohle kradení svátků, kdy se vlastně z oslav stává jen další zbraň v bitvě rozdělené společnosti, ničemu nepomáhá a původnímu významu připomínané události to spíše škodí.

Je tedy i 17. listopad „zprivatizován“ jednou skupinou lidí?

Definitivně ano. Svátky a významná výročí už dávno nejsou o připomínce toho, co se stalo tehdy, ale jsou o neustálém zdůrazňování některých aspektů současnosti. Dávná výročí vlastně slouží jako prostředek aktuálních politických bojů, jako jejich další katalyzátor. Řada lidí má pocit, že si Miloš Zeman krade pro sebe 28. říjen, a řada lidí má naopak pocit, že 17. listopad si pro sebe zase kradou názoroví oponenti prezidenta či premiéra. A většina společnosti si pak říká, že tyhle ukradené svátky jí můžou být ukradené. Což je ovšem celkem škoda!

Předseda ODS Petr Fiala se do Zemana opřel skrze to, kdo byl a kdo nebyl na Hrad pozván. „Myslím, že rozdělování společnosti začíná na Hradě při rozesílání pozvánek,“ napsal na Twitteru. Souhlasíte?

Rozesílání pozvánek rozhodně není ani začátek, ani příčina rozdělení společnosti. Je to spíš jeden z příznaků. Hodně se na to už zapomíná, ale pro dělení společnosti byly masivně vytvořeny podmínky v době, kdy Parlamentem prošla nesystémová přímá volba prezidenta. Ta vykopala základy dnešních okopů, z nichž na sebe dva znepřátelené tábory střílejí při každé příležitosti. A dlužno v této souvislosti podotknout, že zrovna Petr Fiala, či přesněji řečeno jeho ODS v tomto rozhodně čisté svědomí nemají. Byla to totiž právě ODS, která (ač konzervativní strana) se o přímou volbu prezidenta zcela nekonzervativně a v rozporu s principy fungování parlamentní demokracie zasadila a pomohla ji uvést v život. Ačkoliv už tehdy bylo jasné, že právě dělení společnosti bude jedním z hlavních „benefitů“ tohoto nesystémového nesmyslu. Zkrátka – nemůžete pro něco vytvořit podmínky a pak si stěžovat nebo se divit, že to něco skutečně nastalo.

Anketa Vnímáte zdraví prezidenta Zemana jako problém? Ano 19% Ne 81% hlasovalo: 9514 lidí

Je pravda, že Miloš Zeman vytvořil jakési „síto“, některé pozval, jiné ne. Je v pořádku, že si prezident takto vybírá, kdo bude přítomen a kdo ne?

Osobně si myslím, že existují nějaké zvyklosti a ty by se měly dodržovat na obou stranách. Prezident by tedy podle zvyklostí měl zvát ústavní činitele a nevybírat si, že Pepa s Láďou pozvánku dostanou, zatímco Máňa s Karlem už ne. No a na druhé straně Máňa s Karlem nemají dopředu avizovat, že by na Hrad stejně nešli, i kdyby nakrásně pozvánku dostali. Dělat politikum či předmět politických sporů i z takové věci, jako je účast na hradním ceremoniálu, je hloupé, zbytečné a trapné. Přičemž část oné hlouposti, zbytečnosti a trapnosti ulpívá na obou stranách pomyslné barikády. Tedy jak na prezidentovi, tak i na těch, kdo se v médiích holedbali, že pozvánku sice dostali, ale na protest přesto nepůjdou. Což ještě navrch směšně vydávali za jakési „hrdinství“ a znak odporu.

Prezident měl podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila také vyznamenat více těch, kteří se před 30 lety zasloužili o pád komunismu. Chartistu Jana Schneidera, který letos vyznamenání obdržel, prý nepočítá, protože propaguje „Putinovy postoje“. Lze se s postojem Jiřího Pospíšila ztotožnit, nebo jde spíše o kádrování?

Na to je jednoduchá odpověď: kdyby pan Pospíšil a další politici před prezidentskou volbou totálně nerezignovali, nevyklidili pole a raději nasadili do volby vlastního solidního kandidáta, mohl dnes na Hradě sedět někdo jiný než Miloš Zeman. A ten někdo mohl rozdávat vyznamenání těm osobám, z nichž by pan Pospíšil měl větší radost a které by více vyhovovaly jeho osobním preferencím.

Takže pan Pospíšil sice pláče hezky, ale na špatném hrobě. A pokud nechce hezky plakat i nadále, měl by možná začít rychle uvažovat o tom, koho TOP 09 nasadí do dalších prezidentských voleb. Tyhle úvahy jsou totiž mnohem užitečnější než zdlouhavě kritizovat něco, co už se stejně změnit nedá…

Nejbohatší Čech Petr Kellner koupil společnost CME a s ní i TV Nova. Někteří varují, že se tím dále média dostávají do područí českých miliardářů, kteří skrze ně chtějí ovlivňovat voliče, jiní zase říkají, že lepší Kellner než někdo z ciziny. Který postoj je vám bližší?

Líbí se mi tyhle výkřiky, z nichž má člověk pocit, že se někteří lidé narodili teprve včera nebo že se včera přinejmenším probudili z dlouhého spánku. Realita je přece taková, že média jsou v područí miliardářů už dávno! To je přece obecně známý fakt, který je ostatně na práci těch médií i zcela jasně vidět. Podívejte se na pana Bakalu a jeho mediální dům nebo na média vlastněná premiérem. Teď nedochází k ničemu jinému než k tomu, že na seznam českými miliardáři vlastněných médií přibude i TV Nova. Znamená to snad nějakou katastrofu? Ne, naznamená!

Ale vlastně je celkem humorné sledovat, jak jsou novináři z miliardářských stájí Bakaly a Babiše zděšení, že si další miliardář dovolil koupit další médium. Možná by neškodilo, kdyby se někdy tihle zděšení novináři podívali na svou výplatní pásku a připomněli si, kdo platí je.

Stane se nyní TV Nova terčem „pražské kavárny“? Můžeme ze strany televize očekávat jakýsi pročínský narativ?

Vůbec si nedovedu představit, jak by ten pročínský narativ měl nebo mohl vypadat. Petr Kellner udělal obchod s CME především jako investici. A když děláte investici, tak čekáte, že se vám vynaložené peníze v toku času vrátí a zhodnotí. To je přece základ investic a investování. S Petrem Kellnerem a jeho aktuální akvizicí to není jiné. Iluzorní představy zděšené „kavárny“ o tom, že Ordinaci v růžové zahradě snad přeobsadí herci z Číny nebo že Kellner koupil Novu za bezmála 50 miliard jen kvůli tomu, aby pomohl Václavu Klausovi staršímu na Hrad, jsou naprosto mimo a jen dokládají, jak málo tihle lidé ve skutečnosti rozumějí našemu mediálnímu a politickému prostředí.

