Kilo brambor za 99 korun. Ať pan Babiš místo řepky zasadí mrkev. Je to habaďůra, nenechte se opít rohlíkem, varuje před volbami Okamura

Ministr zemědělství Miroslav Toman společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem na tiskové konferenci informovali o řešení problému dvojí kvality potravin. Obchodníkům, kteří budou prodávat potraviny i další vybrané zboží se stejným obalem, ale v jiné kvalitě, než jsou dostupné po Evropě, bude hrozit pokuta až do výše 50 milionů korun. Když se nepodařilo více blokovat dvojí kvalitu na evropské úrovni, je toto řešení na národní úrovni správné?



Je to pouze prázdná habaďúra na voliče těsně před volbami do Evropského parlamentu! Návrh novely zákona vlády hnutí ANO, ČSSD a KSČM je totiž úplně stejný, jako jsou pravidla v Evropské unii. Z vládního návrhu vyplývá, že v podstatě výrobce může vyrábět a obchodník prodávat výrobky ve dvojí kvalitě, pakliže to zdůvodní, a to cituji, „oprávněnými a objektivními skutečnostmi“. Nikdo ale neupřesnil, co jsou tyto skutečnosti. Opět je to stejné jako legislativa EU. A co z toho vyplývá? Vážené dámy a pánové, nenechte se opít rohlíkem! Pravidla EU neumožňují, aby se zabránilo dvojí kvalitě potravin, neboli nemůžeme se jakkoli bránit diktátu z EU, který dělá z našich žaludků odpadkové koše. Nadnárodní firmy k nám chtějí dovážet druhořadé výrobky, aby co nejvíce vydělaly, a vedení EU je úplně jedno, že my si kazíme zdraví a životy.



O tom, kdo vlastně může za dvojí kvalitu potravin, se vedou spory. Jednoduše řečeno, jeden hází vinu na druhého. Proč se více nehovoří o tom, kdy a z jakých důvodů vlastně celý problém vznikl?



Návrh SPD je jasný, ale ten nám EU nepovoluje. Vrátit zpátky závazné české státní normy (ČSN) na potraviny a zboží. Ony existují i dnes, jsou to v principu bývalé československé státní normy, ale od 90. let postupně docházelo k harmonizaci legislativy s Evropskou unií a ze závazných norem se staly nezávazné normy proto, aby mohli západní země lifrovat do České republiky druhořadé šunty. Není potřeba vymýšlet nic nového. My říkáme: zaveďme zpět závazné normy. A prostě ten, kdo je nebude splňovat, nebude moct prodávat na území ČR nic, co bude v rozporu s nimi. To ovšem vláda nemůže navrhnout, protože ví, že to EU neumožňuje, a tak navrhují to samé co EU, tedy potvrzení možnosti dvojí kvality potravin. V návrhu neupřesnili, co jsou objektivní a oprávněné skutečnosti, jelikož nám to ani EU upřesnit neumožňuje. Otřesná situace.



Krátce řečeno, všichni výrobci si můžou pokračovat v praxi dál, dokud si zoufalý běžný občan nebude stěžovat někde u soudu v Lucemburku. Pak se dobere možná za deset patnáct let k rozsudku u jedné potraviny. A bude ho takový soud stát statisíce. To samozřejmě žádný občan dělat nebude. Stát, protože jsme členy EU, nemá možnost ochránit české občany, tak abychom mohli kupovat jen kvalitní zboží. Jediné SPD říká, že musíme ukončit současnou EU, je nereformovatelná, musí skončit a musíme se vrátit k jinému modelu evropské spolupráce založenému na spolupráci suverénních zemí bez diktátu Bruselu. Všechny ostatní strany by měly už přestat obelhávat voliče a říct jim, že dokud budeme členy EU, tak nikdy nemůžeme zakázat dvojí kvalitu potravin a zboží v ČR, protože to Brusel prostě neumožní. O směrnici se hlasovalo v Evropském parlamentu letos na jaře a hlasování europoslanců jasně ukázalo, že EU na dvojí kvalitě trvá. Nadále tedy dělají a budou dělat z našich žaludků odpadkové koše.



Ozvala se i Asociace malých a středních podniků, které znepokojuje skutečnost, že odpovědnost, za složení výrobku je na obchodníkovi. „Je třeba vzít v úvahu, že obchodníky nejsou pouze velké řetězce, ale i malé obchody v regionech. Pro maloobchodníka na venkově je tato povinnost téměř nesplnitelná a pokuta zcela likvidační. Jak bude malý obchodník prověřovat složení výrobku? Podle jakých kritérií?“ ptá se generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová. Co tedy s výhradami drobných živnostníků?



Co pro ně můžeme udělat? Jsme jedinou euroskeptickou stranou, která má šanci na úspěch ve volbách, a říkáme jasně, že EU musí skončit, protože je nereformovatelná. Díky členství SPD v jediné a zároveň nejsilnější evropské vlastenecké alianci v čele s Matteem Salvinim, Marine Le Penovou a Geertem Wildersem máme reálnou šanci změny v Evropském parlamentu protlačit. S problémem dvojí kvality potravin přišli už před deseti lety Slováci. Ani po deseti letech se nic nezměnilo. Znovu opakuji, hnutí ANO, KSČM, ČSSD, TOP 09, STAN a ODS už mají europoslance pět deset i více let. Máme eurokomisaře a nikomu se nepodařilo nic změnit. Vážení občané, nenechte se obalamutit sliby současných dosavadních europoslanců a stran. Pokud se jim nepovedlo něco změnit za deset let, buď jsou neschopní, nebo to nejde. Jiná varianta prostě není.

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Tomio Okamura SPD

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)



Souhlasím s živnostníky a podnikateli, ostatně jsem jeden z nich. Jak může jakýkoli prodejce navrhovaný zákon uplatnit? Ani směrnice EU, ani novela české vlády neříká, co jsou „oprávněné skutečnosti“. Je to předvolební křeč probruselských stran, kdy se ještě snaží obalamutit voliče, obelhat občany, že je něco řešitelné. Jediná možnost, jak tento problém vyřešit, je ukončit EU nebo z ní vystoupit. Nalijme si čistého vína. Stojím za živnostníky a malými podnikateli. Není možné, aby někomu hrozila padesátimilionová pokuta, když sám stát umožňuje prodej dvojí kvality zboží. Navíc jakým způsobem má malý podnikatel vůbec kontrolovat, zda jde o dvojí kvalitu nebo ne, když sám nemá přehled o tom, zda se stejné zboží prodává někde v Německu nebo ve Francii? Vždyť ten malý obchodník ani nemá kapacitu toto kontrolovat. To musí zajistit stát. Jenže, a to opakuji od začátku, to nemůže zajistit, protože EU to neumožňuje. Podle mě ta novela vůbec neprojde, je to pouze předvolební šaráda a zoufalá křeč před volbami.



Pro zdraví nás, našich dětí a našich rodin je prvořadá věc, co každý den jíme a pijeme. Uvidíme, jakým způsobem rozhodnou občané ve volbách, zda uspějeme my, euroskeptici. Jak jsem uvedl, SPD je členem jediné a nejsilnější evropské vlastenecké frakce. Mimochodem, poslanci Mattea Sallviniho hlasovali proti směrnici o dvojí kvalitě potravin. Spolupráci po volbách slíbil už i Viktor Orbán a další strany. Máme reálnou šanci jako SPD spolu s našimi partnery tyto věci změnit, proto říkám, přijďte k volbám.

Psali jsme: Nevládní organizace: Senátore Kubero, žádáme vás, abyste se veřejně omluvil Hamáček navštívil ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou Primátor Hřib: Proč stát hradí nové výrobní linky na toastový chléb a ne sociální práci a ochranu ohrožených dětí? Vladimír Dryml: Senioři, nevolte Piráty a lidovce



Samozřejmě zní námitky, že jsme mohli leccos ovlivnit v minulosti ať už na vládní nebo evropské úrovni, množství výrobků tzv. dvojí kvality je prý minimální, a co kdo jí, je každého osobní věc... každopádně v kontextu palcových titulků o dováženém masu se salmonelou bledne debata o dvojí kvalitě potravin…



EU zničila naše zemědělství svojí dotační politikou. Zatímco v roce 1990 jsme byli potravinově soběstační a v ČR bylo pět milionů prasat, teď jich máme jen 1,6 milionu a u vepřového masa dovážíme přes padesát procent spotřeby. U skotu je pokles ze 3,5 milionu na 1,4 milionu a potravinově soběstační jsme snad ze 65 procent. Podobně je to u vajíček. Jsme nuceni dovážet základní potraviny. Dnes víme, že rapidně zdražily základní potraviny, vláda je v tomto ohledu absolutně neschopná.



V Praze na Andělu se o víkendu prodávaly nové brambory za 99 korun za kilo. Kilo petržele bylo v některých supermarketech za 130 korun, někde za 140 korun, zatímco kilo banánů stojí 30 korun. Pokřivená dotační politika způsobila, že místo toho, aby se v ČR pěstovaly plodiny, které národ preferuje a jí taková tradiční jídla jako brambory, petržel, cibule, mrkev, tak jich máme nedostatek. Obyčejná bramborová polévka se stává dražší komoditou než banány.

A máme lány řepky, na kterých vydělává pan premiér. Kdyby byl pan premiér Babiš grand, tak místo řepky zasadí brambory, mrkev, petržel, cibuli a samozřejmě se hned zlevní komodity pro občany ČR. To by ale přišel o miliardy na dotacích a ty by místo něj dostal někdo jiný než pan premiér. Musím se vždy trpce usmívat, když premiér řekne, že se budou zvyšovat o 900 korun důchody, ale zároveň se neuvěřitelným způsobem zdraží potraviny, ale i elektřina, takže seniorům nejenže nezůstane nic, ale jsou v minusu. Jen připomenu, že dotace nejsou dar z Bruselu, ale jsou to daně všech našich občanů, které nejprve odvedeme do Bruselu a ten je pak zpátky rozděluje jen těm vyvoleným.



V této souvislosti dovolte komentář. SPD připravilo ústavní stížnost, kterou budeme podávat příští týden. Polská a maďarská vláda zastropovaly ceny elektřiny na cenách loňského roku, aby nedošlo ke zdražení. Vláda ANO, ČSSD a KSČM se na to vykašlala. Navíc i dnes někteří členové vedení energetického regulačního úřadu už zpochybnili nárůst. Tyto aspekty vytvořily prostor pro ústavní stížnost. Není možné, aby se na to vláda takto vykašlala a do toho populisticky plácala, že zvýší důchody. Když se zároveň nechá všechno zdražit. Mimochodem, rád bych zdůraznil, že ke zvýšení důchodů došlo i díky hlasům poslanců SPD.



Vše jsou spojené nádoby, občané vidí, kam nás vede členství v EU. Neuvěřitelně drahé potraviny, drahé energie, nekvalitní potraviny, nekvalitní zboží a výsledkem je zvýšený výskyt nemocí jako rakovina. Když z vašeho žaludku někdo dělá odpadkový koš, není to správná cesta.

Kvůli dotační politice EU se českým zemědělcům nevyplatí v dostatečné míře chovat prasata a skot, musíme dovážet a vznikají další problémy. Proč je polské maso levné a často nekvalitní? Protože polští zemědělci mají naprosto jiné a výhodnější podmínky jak ze strany Evropské unie, tak díky polským zákonům. Je to opět o nečinnosti české vlády. Dotace v Polsku nejsou předmětem daně z příjmu, a to ani u obchodních společností. Stavby na orné půdě nepodléhají vyjmutí z půdního fondu, díky výjimce EU mohou také používat jiné zastaralé postupy chovu, proto je pak maso levnější a méně kvalitní. Dokud budeme členy EU, nikdy nemůžeme konkurovat dovozu polského masa. Jak víte, bylo na EU zakázáno, abychom se dopředu zaměřili na kvalitu masa, které se dováží do České republiky.



O víkendu jste se účastnil mítinku před evropskými volbami v Miláně. Setkal jste se opět s vašimi kolegy z frakce, italským vicepremiérem a ministrem vnitra Matteem Salvinim, Marine Le Penovou a Geertem Wildersem. S jakým dojmem jste se vracel zpět? A jsou nějaké nové informace z tohoto setkání politických stran a hnutí?



Bylo pozváno několik nových politických stran, nových v uvozovkách, nejsou ještě členy frakce, ale mají zájem se členy stát. Byly to parlamentní strany z Dánska, Finska, Estonska a některé další, které s námi společně vystoupily na pódiu a byly na konferenci. Naše jednotná vlastenecká frakce v čele s Marine Le Penovou, Geertem Wildersem a Matteem Salvinim bude tak ještě silnější. Je reálná šance, že zrealizujeme náš politický program, návrat pravomocí zpět z Bruselu na úroveň národních států, konec současné EU a návrat k modelu před Lisabonskou smlouvou, ukončit tento experiment a vrátit se v podstatě k modelu bývalé EHS, kde bude zachován volný pohyb osob, služeb, zboží a peněz. Chceme zachovat tyto čtyři základní svobody. Nikdo se nemusí obávat izolace, toho, že by odcházeli investoři, je to jen jiný, desítky let ozkoušený model. V Miláně jsme chtěli všem ukázat, že jsme jednotní, dokážeme spolupracovat a dokážeme mít přátelské vztahy bez diktátu Bruselu. Spolupracujeme velmi dobře i bez něj. Velmi dobře a bez problémů se domluví Češi či Italové s Francouzi, Dány, Finy, Rakušany atd.



Le Penová prohlašuje eurovolby za referendum o Macronově vládě. „Pokud Macron uspěje, tak z toho bude čerpat mylný pocit legitimity na národní úrovni a zahájí druhé dějství svého prezidentství,“ řekla Le Penová podle serveru TheLocal.fr. Souhlasíte s ní? A jak je to v Česku? Jsou eurovolby referendem o Babišovi, o Zemanovi…?



Marine Le Penová správně říká a říkáme to i my, že tyto volby jsou referendem o současném fungování EU. Z našeho pohledu to nebude referendum o Babišovi nebo Zemanovi, ale o tom, zda Češi souhlasí se současnou politikou EU, což reprezentují všechny ostatní strany v českém Parlamentu, nebo nesouhlasí a tento program prezentuje SPD spolu s Matteem Salvinim, Marine Le Penovou atd. Otázka je položena takto: mnoho občanů volá po referendu o členství v EU, my ho prosazujeme a ostatní ho blokují. V pátek a v sobotu můžeme toto referendum provést. Přijďte k volbám a vyjádřete se, zdali jste spokojeni se současnou politikou EU, zda chcete jíst druhořadé potraviny a kupovat druhořadé zboží. Zda chcete migraci a islamizaci, či nikoliv.

Jak vidíme, další návrhy z Bruselu mají nově omezovat rybáře, střelce, myslivce, včelaře. EU omezuje různými regulacemi různé zájmové skupiny. A my v SPD s tím prostě nesouhlasíme. Říkáme, pojďme udělat spolupráci svobodných a suverénních zemí, kde se budou pravidla určovat v národních státech. Přibližně 80 procent veškeré legislativy, kterou musíme v současnosti dodržovat, přichází z EU, z 80 procent řídí naše životy Evropská komise z Bruselu. Stejně tak Lisabonská smlouva říká, že musíme přijmout euro. Ostatní strany říkají polopravdu, že až to bude výhodné, přijmeme euro. Nemohou říct ne, protože všichni vědí, že musíme přijmout euro, pakliže jsme v EU. Jediní my v SPD nikdy nechceme přijmout euro. Další volby do Evropského parlamentu budou za pět let a Evropa se může během té doby totálně změnit tak, že už to bude pro Českou republiku totálně nevratné. Jsou to klíčové volby a na to je potřeba myslet.



autor: Daniela Černá