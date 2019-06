Klaus načůral do mraveniště. Tady se někdo opravdu bojí, všiml si Petr Štěpánek. Vždyť ty legrační šmouly z demobloku si oligarcha doteď mazal na chleba...

ROZHOVOR Plné Václavské náměstí neznamená nic. Je třeba se obléct do dresu a jít bojovat na hřiště. To si myslí spisovatel a hudebník Petr Štěpánek, rovněž jeden ze zakladatelů ODS i Alternativy pro Česko. Podle něj máme ponechat stranou právní souvislosti a zapojit selský rozum: „Vrcholový politik, ministr financí a nyní dokonce předseda vlády, se musí rozhodnout, jestli bude velkopodnikatel, natož největší příjemce dotací, nebo bude vrcholový politik.“ Štěpánek v rozhovoru zároveň dodává, že program Antibabiš nefunguje. Je nutné něco dělat.

Václavské náměstí se nám naplnilo demonstranty. Atmosféra houstne s návrhem auditu Evropské unie. Co pro vás znamená stodvacetitisícový dav na Václavském náměstí?

Nic.

Někdo tvrdí, že jde o pouhá dvě procenta voličů, někdo, že by se tak velký počet měl už brát vážně.

V roce 1999 byl Václavák také plný. Děkujeme, odejděte! Odejít měli Klaus a Zeman. A výsledek? Oba se posléze stali prezidenty. Aby se dnešní demonstranti, kteří volají po odchodu Babiše, ještě nedivili.

Když jsme demonstrovali v roce 1989, jedno z hlavních hesel bylo „svobodné volby“. Demonstrace vzor 2019 spíše protestují proti výsledkům svobodných voleb, čímž neříkám, že lidé nemají právo kdykoliv, kdekoliv se sejít a říkat, co si myslí. Ale přeci jenom bych těm lidem, kteří chtějí změnit politické poměry, vzkázal, že lepší je angažovat se přímo v politice než hulákat na náměstích.

Shodou okolností právě tento týden měl jeden šikovný politik tiskovou konferenci, na které představil úplně nové politické hnutí. To je podle mě ta správná cesta ke změně poměrů.

K Václavu Klausovi mladšímu se v rozhovoru dostaneme...

Dovolím si můj oblíbený fotbalový příměr. Prostě když chci vyhrát fotbalovou ligu, tak si navléknu nějaký dres a nastoupím na hřiště. V ochozech se liga nevyhrává.

Abych reagovala na tuhle metaforu, tak přece i ve fotbale se fauluje, a podle toho se mění zápas nebo obsazení týmu. Znamená to snad, že ať se o politikovi objeví jakékoliv informace, musíme počkat do dalších voleb?

Určitě nemusíme, ale výsledek zápasu se určuje na hřišti, a nikoliv v hledišti. V ochozech se může fandit a může se tam křičet, ale to je asi tak všechno. Takže bez toho politického angažmá, bez onoho aktivního navléknutí dresu, je to trochu na nic. Výsledek zápasu se stanovuje na hřišti. Pokud chce někdo změnit výsledek, tak musí na hřiště nastoupit. Současní demonstranti se vlastně dožadují, aby jejich podměrečná mužstva vyhrála způsobem, že Babišův tým opustí hřiště. Ale tak prostě politický svět nefunguje.

Ono je totiž úplně jedno, jestli vám v hledišti fandí deset tisíc anebo sto tisíc fanoušků, když za váš názor hraje mizerné fotbalové mužstvo. Já když ve Sněmovně za kecpultem vidím ty legrační politické šmouly z takzvaného demobloku, jejichž jediným viditelným programem je takzvaný Antibabiš, tak se nedivím, že si je problematický oligarcha maže na chleba.

Je podle vás Andrej Babiš ve střetu zájmů?

Samozřejmě, že ano. Na to, abych to věděl, ale nepotřebuju ani bruselský audit, natož zpovykané gaunery a lháře z partičky Milion chvilek pro demagogii. Tak jim říkám na základě osobní zkušenosti: Vzpomínáte, jak i proti mně, zcela bezúhonnému člověku, v souvislosti s mojí nominací do Rady pro vysílání demonstrovali s hubou plnou lží a demagogie? A co těm pseudodemokratům ve skutečnosti vadí? Pouze moje názory.

Ale zpátky k meritu věci. Andrej Babiš je ve střetu zájmů, a to od prvního okamžiku, kdy se stal ministrem financí v Sobotkově vládě. Ponechme pro tuto chvíli stranou právní konotace a zapojme pouze selský rozum. Vrcholový politik, ministr financí a nyní dokonce předseda vlády, se musí rozhodnout, jestli bude velkopodnikatel, natož největší příjemce dotací, nebo bude vrcholový politik. Není sporu, že z tohoto banálního pohledu je Andrej Babiš ve střetu zájmů, protože kumulovat moc politickou, ekonomickou a ještě k tomu mediální je vždy problematické a k ničemu dobrému to nevede. A jestliže se scházejí desetitisíce lidí na demonstracích, tak jde pouze o reakci lidí na stav, který se jim nelíbí. V tomto slova smyslu jsou protesty lidí oprávněné.

Zároveň ale říkám, že ten rozhodující střet se musí odehrávat jinde, nevede se na náměstích, ale na pomyslném fotbalovém hřišti, a je potřeba si na to navléknout dres a vyhrát. Proto tu dávám do protikladu, že například Václav Klaus mladší nehuláká na náměstí, nýbrž si organizuje svůj vlastní tým a chce s ním změnit poměry. Nehraje za Babiše, hraje za sebe, nabízí alternativní program. Takhle se to má dělat. To jen někteří komentátoři se nám snaží vnutit myšlenku, že svět je pouze bipolární, pročež naši politickou scénu dělí na babišovskou a antibabišovskou. Ale tak to není. Svět je pestřejší a barevnější.

Jak tedy vnímáte zprávu auditorů Evropské komise o střetu zájmů premiéra?

Žádný člověk s mozkem v hlavě nemůže nevidět, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů už od roku 2013, kdy se stal ministrem financí. Jestliže to bruselským papalášům najednou vadí až v roce 2019, tak jsou buď úplně impotentní, nebo je jejich motivace jiná, neboť samotný střet zájmů jim byl šest let šumafuk. Spíš asi půjde o něco jiného.

Nicméně i se zpožděním závěr přišel z Bruselu. Je pravda, že už šest let na to upozorňuje spousta kruhů v Čechách, a byla to také Transparency International spolu s Pirátskou stranou, které ten podnět do Bruselu poslaly. Co vy na to? A co dál? Změní se něco?

Nyní tady máme vidličku, jsou dvě možnosti. Buď je to jen nevhodné či nemravné, pročež za situace, kdy to třetině voličů vůbec nevadí, Babiše i přes tento střet zájmů volí a on vyhrává volby, s tím mnoho nenaděláme. Druhá možnost je, že je to navíc protizákonné. Tady si ale musíme počkat na jasný rezultát.

A ještě si rýpnu. Zatímco předchozí politické garnitury vládly za pomocí kmotrů, Babiš to změnil do podoby „sám sobě kmotrem“. Jaký je v tom rozdíl?

A co reakce premiéra Andreje Babiše, který označuje všechno za manipulativní, komplot, lež a podobně?

Každý se brání, jak umí. Babiš křičí, že je to kampaň, účelovka a podobně. Chci ale zdůraznit jinou věc. Jestliže říkám, že každý, kdo má v hlavě mozek, musel vidět, že nejde o zdravý stav, když někdo takhle kumuluje politickou, ekonomickou a mediální moc v jedněch rukou, jak to, že to Bruselu vadí až po šesti letech? Není to náhodou proto, že Brusel potřebuje Babišovi přitáhnout uzdu, protože v rámci V4 teď nějak moc kamarádí s Maďarskem a s Polskem? A že tahle skupina dělá samostatnou politiku?

Druhá věc je tohle odpudivé žalobníčkování Pirátů a dalších politiků, kteří nejsou s to porazit Babiše na domácím hřišti, a tak si musejí na pomoc volat Brusel. Jenže Babišovo ANO neporazí, pokud budou jen křičet, že Babiš fauluje. Chci-li zvítězit ve volbách, musím přijít s lepším programem. Program Antibabiš je prostě zoufale málo.

Ten dres se tedy rozhodl navléknout Václav Klaus mladší, který založil hnutí Trikolóra. Jaké šance hnutí dáváte?

Ani na okamžik nepochybuju, že ten projekt bude úspěšný, protože je tu obrovská poptávka po normálnosti. Poptávka typu, že normální je pracovat, a ne čerpat dotace, že rodina je maminka, tatínek a děti, a ne Franta s Karlem, že příroda zná jen dvě pohlaví, a ne sedmdesát dva, že napřed se musíme postarat o své lidi a až potom se starat o jiné včetně onoho antarktického lachtana a tak dále... Jedná se o tak strašně normální věci, že Trikolóra určitě má šanci oslovit řadu obyčejných, normálních lidí, kteří dnes nemají koho volit nebo jen zoufale volí jakési menší zlo.

… kdo se podle vás má obávat největšího odlivu voličů směrem k hnutí Trikolóra? Je to SPD, ODS, kdokoliv jiný?

Všichni.

Jak to?

Nemyslím si, že Trikolóra bude jen čistě pravicový subjekt. Ta poptávka po normálnosti, po hodnotách a pravidlech ověřených staletími přece není pouze pravicová. Ostatně největší společenské a politické střety se dnes neodehrávají na pravolevé ose. Na to, abych věděl, že hodnoty se vytvářejí prací, a ne dotacemi, nemusím být pravičák, stejně jako nemusím být levičák, abych věděl, že slabým a potřebným se má pomáhat.

Takže Trikolóra má šanci oslovit lidi svojí normálností. A nejen ty, co se řadí napravo. Elektorát, který může jít za Trikolórou, je daleko širší. Ostatně podívejte se, co se děje na sociálních sítích, jaké tam panuje zděšení, kolik okamžitě vzniklo falešných profilů a falešných webů Trikolóry, na tu lavinu fake news, která má Klause a spol. poškodit. Jako by mladej Klaus načůral do mraveniště. Někdo se tu opravdu bojí. Konkrétní lidé, konkrétní strany mají z této nastupující konkurence strach.

Václav Klaus mladší představil trojici priorit hnutí a ihned po skončení tiskovky došlo na hodnocení obsahu. Zaznělo, že úvodní tiskovka byla plná prázdných proklamací a nepřinesla konkrétní návrhy. Je čas na hodnocení?

A to říká kdo?

Dan Přibáň prohlásil, že jde o zahnívání, stagnaci a nemá žádnou budoucnost. Marketér Martin Jaroš kritizoval Klausův příměr s lachtanem z Antarktidy – prý je špatně, když „kašleme na problémy venku, za kopečky“. Dřívější brněnský zastupitel za Žít Brno Martin Freund pro změnu Klausovo hnutí označil za uskupení mužů ve věku 45-64 let, kteří odmítají vidět dnešní realitu.

To je taková snůška pitomostí, že vůbec nemám potřebu to jakkoli komentovat.

autor: Zuzana Koulová