Klimatická mládež je Balda od SPD jinak. Z ODS tak, že mnozí zaúpí

Právník a komunální politik ODS Ondřej Šimíček se baví tím, jak jsou protivládní demonstranti rozhádaní. „Vrabel má sedět za jiné věci a mám za to, že k tomu také dojde,“ míní ohledně výroků o útočení na Rusko atomovými zbraněmi. Ale tvrdě se opírá i do klimatických protestů. „Antikapitalismus nemá v demokratické zemi místo. Antikapitalismus končí stamiliony zmařených životů. Vystrašení mladé generace jde přirovnat k jedinému českému teroristovi Baldovi,“ říká.

Ondro, od našeho posledního rozhovoru proběhlo několik demonstrací proti vládě. Například před ČT. Jak se jejich lídrům (vzájemné rozpolceným) daří zaujmout veřejnost?

Pan Vrabel má na krku zřejmě i policii, když plácnul, že česká armáda chce americkými stíhačkami zasypávat Rusko jadernými hlavicemi. No, popravdě, zase ten samý příběh: Měl by někdo za to, že není, řekněme, intelektuálně na výši, být popotahován policií?

Nemyslím si. Vrabel má sedět za jiné věci a mám za to, že k tomu také dojde. Je to očividně gauner, jehož podporovatelé (považte, prvotní impuls prý byla drahota a jejich chudoba) mu posílají finance na různé účty, aby mu nebyly obstaveny. Podvádějí se mezi sebou v rámci kolaborantské party… Na druhou stranu, pro spáchání trestného činu musí být určitá míra společenské nebezpečnosti. Nedokážu odhadnout, jaká je její míra při šíření očividné pitomosti. Schopnost většiny protičeské „elity“ vnímat realitu nejen historicko-společenskou, ale také např. technickou, se limitně blíží nule. Takže mám za to, že šíření těchto pitomostí míru trestného činu nepřekročilo. Ale nechme to povolanějším.

Už rok máme nejlepšího premiéra, hlásí facebookový profil ODS. Není to trochu sebechvála, která, jak známo, smrdí? Co se Petru Fialovi za rok podařilo, a co nikoliv?

On se sám pan premiér nechválí. Naopak! Velmi skromně a soustředěně, pokorně a s rozvahou provádí – prozatím velmi úspěšně – zemi největší geopolitickou krizí v moderních dějinách. Že se všechno nedaří na 100 %, a někde se dokonce přímo pokulhává, je pravda. Jsme lidé. Politici jsou lidé, lidé chybující. Na druhou stranu mediální strašení chudobou, nedostatkem plynu či dalšími hrůzami dneška, se ukazují jako liché. Jsem přesvědčen, že pan premiér Fiala je skutečně nejlepším možným premiérem pro tuto dobu.

Výkony jednotlivých ministrů nechci rozebírat dopodrobna, ale neodpustím si vyzvednout ty, kteří mají 1 s hvězdičkou. Je to paní ministryně Černochová, pan ministr Blažek. Z ostatních stran chválím pana Lipavského, který dokazuje větší geopolitický přehled, než jaký kdy měli jeho kritici. A za skvělé zvládnutí uprchlické vlny zaslouží pochvalu také ministr Rakušan (tam však nehodnotím na 1 celé jeho působení – viz STAN a jeho problémy). A v tomto hodnocení se shoduji i s panem prezidentem (s výjimkou ministra zahraničních věcí).

Demonstrují nejen lidé kolem pana Vrabela; do akce šli studenti, kteří cítí strach z toho, že shoří svět. Čili ti „za klima“. Co cítíte, když vidíte, jak okupují vysoké školy? A někteří záměrně ničí obrazy, například? Bojí se oprávněně?

Opět – jako výše. Demonstrovat je výsostné právo každého v demokratické zemi. Něco jiného je však šíření extrémismu. Pokud považujeme destrukci ústavního systému a bezpečnosti ČR za extrémismus – a já ano – pak je extrémistou pan Vrabel. Když na klimastávkách zaznívají hesla jako „kapitalismus = holocaust“ či antikapitalistická provolání, považuji je za stejný extrémismus, jako vrabelovce. Pan děkan FSS, kde se stávka konala, prof. Balík, byl také nechutně dehonestován na sociálních sítích ze strany některých novinářů, o čemž jsem napsal delší text.

Antikapitalismus nemá v demokratické zemi místo. Antikapitalismus končí stamiliony zmařených životů. Vystrašení mladé generace jde přirovnat k jedinému českému teroristovi Baldovi. Toho bláboly o uprchlících od rasistů a latentních nácků z SPD a jiných partiček vystrašily natolik, že se pokusil vykolejit vlak. Ano, čin spáchal on, ale minimálně morální odpovědnost za to nesou také ti, co šířili stupidní lži o uprchlících. Tak podobně jsou za vystrašené mládežníky odpovědní levicově progresivní zelenokomunisté, kteří zneužívají objektivní skutečnosti – změny klimatu – k tomu, aby svrhli demokratický systém. Stejný model, a „podezřelí“ na obou stranách extrémistické mince.

Pojďme si dát trochu té volební taktiky. A predikce. Babiš a Pavel jsou v preferencích nastejno, dotahuje je Nerudová. Hilšer a Fischer nic moc. Jak blízko je opakování roku 2018, kdy se tak spojovali proti Zemanovi, až vyhrál? Jak by měl teď volit ten, kdo nechce Babiše?

Protože ani jeden z kandidátů není můj srdcový, bavím se prezidentskou volbou jako homo politicus. Preference bych nepřeceňoval. V této době před 10 lety si expremiér Jan Fischer už leštil boty do nové funkce, neb průzkumům s odstupem vévodil, a jak to dopadlo, víme všichni. Já vidím ve volbě jen tři relevantní kandidáty – jak sám velmi přesně naznačujete. Myslím, že do druhého kola se dostane Babiš vs. Pavel. Může samozřejmě překvapit i paní Nerudová, ale já jsem v tomto ohledu skeptický.

Na druhou stranu existuje varianta, že by se tam Babiš nedostal. Paní Nerudové preference kontinuálně rostou a záleží, zda předstihnou Babiše před prvním kolem. Podle prozatím nejpodrobnějšího průzkumu od IPSOS je také zřejmé, že generála podporuje až čtvrtina voličů ANO z parlamentních voleb a 20 % voličů SPD. To je hodně na to, než aby ho mohl Babiš porazit. A důvody jsou prozaické. Babiš není člověk, kterého byste chtěli jako reprezentanta státu. Jestliže mu někdo dokáže po 10 letech nonstop lží věřit, že je „těn manažer, čo to tu řídí a všetko robí pre naše ludi“, tak to se týká premiérského křesla. I většina jeho voličů ví, co je zač, ale tak nějak jim to u premiéra nevadí, když on je uplácí tunelováním veřejných rozpočtů.

Ale na hradě českých králů tohle nechce ani velká část lidí, kterým jako premiér nevadí. Uvidíme. Necháme se překvapit. Já sám jsem patrně rozhodnutý, ale ještě ne definitivně. Mám čas.

Jste hudebník a samozřejmě politik. Jak se vám líbila písnička Jarka Nohavici o tom, že čekáme, až se probudí Joe Biden, který „spinká“?

Je to mnoho povyku pro nic. Ano, Jarek Nohavica se vydal směrem, který je mi cizí. Z určité části vcelku normálních lidí se stali během posledních měsíců ti, kteří relativizují ruský teror a hledají, jak by poškodili soudržnost demokratických zemí a naší země zejména. Staví se „jakože za mír“, přitom jediný mír je porážka Ruska. Jinak mír nebude. To už po tři čtvrtě roce agresivní nevyprovokované války vědí i poloviční blázni, jen tihle lidé ne. Jeho obhájci mají mrzení, že se už nesmí zpívat satira a blábolí zase svoje kecy o cenzuře; já si o té satiře myslím jen tolik, že je pitomá.

Ještě k té cenzuře, to je asi největší demagogie dneška. O cenzuře blábolí statisícoví influenceři, kteří bez jakýchkoliv problémů natáčejí videa, šíří obsah – a nikdo je necenzuruje. Pak o cenzuře blábolí prokremelská pátá kolona, která se bez jakýchkoliv problémů schází na ix místech (a dobře tomu, neb to patří ke svobodné zemi), z jejich podií znějí věci za hranou trestního zákona – a stejně je všichni nechávají být, protože vědí, že takto morálně a mentálně zdegenerovaných existencí je u nás naprosté minimum… – tak kde je ta cenzura? Vždyť je přenášela všechna relevantní média. Cenzuru mají v Rusku, v té zemi, ke které se protičeské síly chtějí přiklonit a způsobit tak návrat naší země do středověku.

Celý svět kouká na fotbal v Kataru a hned ze začátku mistrovství světa se odbyly politické přeháňky: Katařané netolerují projevy solidarity vůči homosexuálům. Mají na to právo? Jste vy osobně pro to, abychom přesvědčovali zbytek světa o našich představách, jak žít?

Já MS nesleduji. Jsem fotbalový fanoušek, jako děcko jsem dokázal na MS 94, 98 a 2002 vyjmenovat většinu sestav a viděl skoro každý zápas. Mistrovství světa v poušti mě ale nezajímá. Takový šampionát nemá hostit Katar. Z mnoha různých důvodů, které by vydaly na samostatný rozhovor.

K těm politickým okolnostem. No, ukazuje se, že fotbalové asociace jsou jedny z nejodpornějších institucí vůbec. Zatímco na evropské půdě mají plné huby lidských práv až ad absurdum, v Kataru je ticho po pěšině. Já respektuji jejich zvyklosti pouštní despocie. Mám ovšem za to, že právě na svobodě jedince a na jeho právech se pozná vyspělost civilizace. Mohu tedy za sebe říci, že kultura, která lidi s odlišnou sexuální orientací jakkoliv šikanuje, není kulturou, i kdyby měla HDP vyšší než všechny ostatní země dohromady. Pravděpodobně popudím řadu latentních homosexuálů mezi vašimi čtenáři, kteří obvykle vyjadřují nad lidmi s odlišnou sexuální orientací největší opovržení, ale právě tak se pozná člověk od barbara. Že respektuje osobnost člověka. Všichni jsme na jedné lodi.

Na druhou stranu, jedná se o zajímavý střet dvou skupin, které jsou v oblibě u levicově progresivních extrémistů. Vzpomeňte na některé duhové pochody, kde se balí do palestinských vlajek… to je stejná pitomost. Podporují islámské radikály – a ti by je při první příležitosti shodili ze střechy. Je to výsledek jejich zřejmé kognitivní indispozice, když ve svém neexistujícím světě spojují nespojitelné. Hlavně, že se mohou vymezit proti kapitalismu a proti Západu. Západ píšu s velkým Z, protože nemám na mysli západ geografický, ale Západ jako nás, jako civilizaci humanity, které jsme tisíce let součástí i my v zemích Koruny české.

