Kolikrát jste u podvraťáka Moravce viděli Okamuru? Zato ODS trvale tlačí. Pat a Mat, velká huba Fiala, neudržel se Pavel Černocký

ROZHOVOR „Za úspěch ODS může strana jednoznačně poděkovat ČT, která Pata a Mata (Fialu a Stanjuru) usilovně tlačila před sebou,“ vrací se k výsledku voleb publicista a první československý diskžokej Pavel Černocký. A ptá se: „Kolikrát jste viděli u toho podvraťáka Moravce jako hosta třeba Okamuru?“ Předsedu ODS rozhodně nešetřil a použil mimo jiné slova „velká huba“. Zmínil opatření proti koronaviru a kroutí hlavou nad zákazem zpívání. Přečtěte si také, co řekl o české kultuře a podpoře pro ni. Za to ho, jak říká, kolegové umělci asi příliš nepochválí.

Máme za sebou krajské volby, tento týden vznikaly vládnoucí koalice. Na většině míst sice zvítězilo ANO, koalice přesto vznikly v převážné většině bez tohoto hnutí. Může v tom případě Andrej Babiš vůbec mluvit o vítězství?

Složitá věc... Je to vítězství spíše morální, než praktické. Ovšem, dalo se očekávat. Na druhé straně mám pocit, že tady poněkud selhává Babišův mediální „mág“ Prchal. Tato situace přece byla už dlouho předem očekávatelná.

A co vlastně politici tím, že složili většinou koalice bez vítězné strany, vzkazují voličům?

Vzkaz je naprosto jasný, jenomže velká část voličů ho není schopna pochopit. Ovšem voliči a politici stran „demobloku“ to pochopili přesně. Chtějí se zbavit Babiše a Zemana, a tak se houfují a pilně chodí k volbám. Odpůrci tohoto seskupení jsou laxní a pohodlní. Vzkaz je tedy jasný – Chcete vyhrát? Tak držte pohromadě a běžte k volbám, ke všem... Pokud nepůjdete, tak potom v hospodě nenadávejte.

Sám Andrej Babiš tvrdí, že je proti němu vedeno „spiknutí nenávisti“, které se spojuje proti „hnusnému Babišovi“. Promluvil i o mediální masáži, zmínil také poslední předvolební superdebatu v ČT, kterou označil za „neuvěřitelnou“…

Ale tady má Babiš pravdu! Strategie je zřejmá, jak už jsem o tom mluvil v předchozí odpovědi. Liberálové vypověděli Babišovi válku. Hrr na něj... A ono se to bojuje, když máte v zádech ČT a ČRo, které zase podporují a propagují tiskoviny jako Deník N, Respekt a další média financovaná přímo Bakalou anebo oklikou Sorošem a jeho kumpány. Na toto téma připravuji obsáhlejší materiál, kde situaci podrobněji rozeberu.

Co je vládě, a především premiéru Babišovi, vyčítáno, je unáhlené rozvolňování opatření proti koronaviru před létem. Ten určitou chybu přiznává, na druhou stranu ale poukazuje, že právě na rozvolňování byl obrovský tlak veřejnosti. Co vy si o tom myslíte, a jak moc právě toto, podle vás, ovlivnilo výsledky voleb?

Babišovi sympatizanti jsou přesvědčení, že se Babiš opravdu snaží. Že to občas nevychází? Není divu. Protivník je nevyzpytatelný a o covidu-19 stále víme jen málo. Především to, zda se jedná o „přírodní úkaz“, anebo o zákeřnou zbraň, vytvořenou neviditelným nepřítelem. Můžeme se jenom dohadovat... Komunální a senátní volby to neovlivnilo, tady šlo o jiné hry. Ani odborníci se nedokážou shodnout, tak čeho se má držet laik, ministerský předseda?

A čím si vysvětlit takový úspěch ODS a Pirátů, a na druhou stranu historický neúspěch KSČM nebo málo hlasů pro Trikolóru? Poměrně dost ztratili i sociální demokraté…

Úspěch Pirátů je vysvětlitelný. Volí je především velmi mladí lidé, snadno ovlivnitelní a životem ještě neotřískaní. Jsou přesvědčeni, že „mladá krev“ změní svět k lepšímu. Konečně, to si mysleli i mladí v roce 1918 v Rusku a řada mladých v Německu po roce 1934. Úspěch Pirátů v krajských volbách ukazuje jasně, že tato strana už má podporu nejenom ve velkých městech, ale bohužel i na venkově.

Za úspěch ODS může strana jednoznačně poděkovat ČT, která Pata a Mata (Fialu a Stanjuru) usilovně tlačila před sebou. Dostávali na obrazovce naprosto neúměrný prostor (vzhledem k volebním preferencím) u Moravce i v dalších pořadech. Kolikrát jste viděli u toho podvraťáka Moravce jako hosta třeba Okamuru?

Za pokles si KSČM může zčásti sama. Podle mého názoru se už měla dávno přejmenovat, třeba na Stranu moderní levice, čímž by liberálům a médiím vyrazila velkou část zbraní z ruky. Oni už to konečně začínají chápat. Předseda Filip není vůbec špatný, ale už je poněkud okoukaný, a tak se hledá nová, mladá krev. Uvidíme.

Ta ČSSD neví, čí je. K „demobloku“? K Babišovi? Jako partner je naprosto nepochopitelná a neakceptovatelná, hloupě populistická... její záměry nechápe snad ani Hamáček, ten je stejně amorfní a houbovitý jako Fiala z ODS.

„Výsledek krajských voleb je nadějí, že se podaří odstavit ANO od vlády po volbách do Sněmovny v příštím roce,“ řekl mimo jiné pro iDnes předseda ODS Petr Fiala. Co na jeho slova říkáte?

Pan Fiala je velká huba a malá mozková kapacita... Já už ho dlouho neberu vážně. Myslí si, že volební vítězství je možné vykecat, a ne odpracovat. ODS je zcela nečitelná, roztříštěná a bez viditelného programu. Sněmovní volby budou zajímavé. Tam se ukáže, kdo je chytřejší a schopnější politik. Fiala se už vidí jako ministerský předseda, což je opravdu smíchutvorné. Je docela možné, že ho příští sjezd ODS smete.

Mluvili jsme o chybě při rozvolňování opatření proti covidu, teď naopak vláda přitvrdila. Souhlasíte s vydanými nařízeními? Co říci například na zákaz zpěvu, který přišel ještě před zavřením divadel a kin a stal se terčem řady vtipů na internetu?

To si opravdu netroufám hodnotit... Lidé se dělí na dva tábory, jako obvykle. Kdo má pravdu, o tom rozhodnou až výsledky a budoucnost. Tedy nevím, ale ten „zákaz zpívání“ mi přijde dost směšný. Ten nic nevyřeší. Za největší chybu pokládám zanedbání osvěty. Místo hloupého dohadování politiků na obrazovce, měl někdo trpělivě vysvětlovat národu, že se jedná o neznámé nebezpečí, čili je zapotřebí chovat se odpovědně. Tedy... pokud cítím sebemenší podezření na koronavirus, mám zůstat doma, a ven vycházet jenom s rouškou.

Plošná opatření se ukázala jako dost neúčinná a nadělala víc škody než užitku. Na jednotném řešení se měla shodnout celá Evropa, ale to je zjevně nad její síly. Hospodářské škody tak budou nesmírné.

Co doslova rozbouřilo sociální sítě, byl nápad ministra Prymuly na evidenci hostů v hospodách a restauracích. Mají pravdu ti, kteří mluví o ztrátě svobody, nebo bychom i toto, stejně jako v některých okolních státech, měli nakonec raději přijmout?

Poněkud absurdní nápad, ale byl obratem odmítnut. Co by pomohlo? Umístit stoly daleko od sebe, omezit kapacitu a restaurace s mizernou klimatizací bez milosti zavřít – dokud si ji nevylepší. Bohužel, spoléhat na zdravý rozum a sebekázeň hostů je asi iluzorní... Chytrý člověk by snad měl zvážit sám, zda je návštěva restaurace rozumná.

Epidemie a opatření proti ní zasáhla celou řadu odvětví. Velké dopady má už od tzv. první vlny na kulturu, například již zmíněný zákaz zpívání, nyní nově opětovné uzavření divadel, kin… Ozývají se i hlasy, že tohle „kultura nepřežije“. Byla od začátku pomoc pro kulturu dostatečná? Je potřeba umělce více podpořit, nebo mají pravdu ti, kteří říkají, že pokud pro umělce nyní není práce, mají si najít jinou, tak jako ostatní lidé?

Těžká věc. Každý na to bude mít jiný názor. Já si myslím, že podpora filmařů, zpěváčků a divadelníků je naddimenzovaná. Fůra přátel mě asi bude nenávidět, ale já si myslím, že třeba divadel máme spoustu, a přežít by měla jen ta, která se dokáží sama uživit – bez dotací. (Konečně, třeba v USA je tomu nejinak.) A podobně i naši slavní filmaři. Ty dotace, to je residuum „sociálsizmu“. V naší malé zemi se točí ročně spousta nesmyslných, nudných filmů za pomoci státní dotace. V kině se ani neohřejí, a tak šup s nimi do televizí :-) Nejenom za první republiky, ale ani za okupace tahle nesmyslná politika nefungovala. A kolik skvělých filmů, které milujeme dodnes, se v té době natočilo... za vlastní. V Hollywoodu je film buď ziskový – anebo režisér další šanci těžko dostane. Třetí už určitě ne...

Covidem se nakazil i americký prezident Donald Trump. Ten musel kvůli tomu přerušit kampaň. Ohrozí covid Trumpovy šance v případě, že se bude nakonec třeba zotavovat dlouho? Nebo to naopak bude dojemná story, která mu u voličů pomůže? Podle vašich zkušeností, jaký je v těchto věcech postoj Američanů?

Už se zotavil. Zřejmě má dobré lékaře, ale i dobrý úsudek a zdravý kořínek. Postoje voličů se nemění. Trumpa budou volit skuteční Američané. Bidena levičáci, liberálové, komunisté, přivandrovalci a muslimové, kterým předcházející slabodušší prezidenti neuváženě poskytli volební právo.

Kterému z kandidátů dáváte vy větší šance, a proč? A co by, podle vás, nejen pro Ameriku, ale nakonec i pro celý svět, znamenalo vítězství Trumpa, a co Bidena?

Vítězství Trumpa bude vítězstvím naděje a zdravého rozumu. Vítězství Bidena by znamenalo příklon USA ke komunistickým myšlenkám a postojům a ohrozilo by mír a rovnováhu na celé naší zeměkouli.

