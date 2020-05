Komu slouží hloupost s jedem v batohu? Ti tři jsou jen užiteční idioti. Je potřeba děsivého nepřítele, aby se lidé začali bát vystoupit z EU, uvažuje zkušený generál Blaško

ROZHOVOR „Hrozí jim asi takové reálné nebezpečí, že je někdo potká na ulici a nafackuje jim. Ale že by je někdo vraždil, o tom silně pochybuji,“ tvrdí europoslanec a generálmajor Hynek Blaško (SPD) k policejní ochraně tří pražských komunálních politiků. Informace, že do České republiky přijel ruský agent s jedem ricinem, považuje za hloupost; prohlásil, že kdo má o problematice tajných služeb přehled, musí se smát, až se za břicho popadá. Blaško má podezření, že účelem je poškodit mezinárodní vztahy s Ruskem, a navíc vystrašit lidi, aby netíhli k vystoupení z Evropské unie.

Velkou pozornost nyní budí diskuse, nakolik je reálné, že by Ruská federace vyslala do České republiky ruského agenta s jedem ricinem, který měl údajně být použit proti českým politikům? Má jít o starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (za TOP 09).

Tito tři, ať už udělali, co udělali, ruskému medvědovi nestojí ani za to, aby se ohnul, a víte co…? To je hloupost nejvyššího kalibru. Pokud by něco podobného chtěli udělat, tak úplně jinak, jinde a nebudou si nabíhat. Podle mě je to totální nesmysl a oni si tím nějakým způsobem řeší jakési svoje ego.

Proč je to podle vás takový nesmysl?

Protože takovým způsobem přeci tajné služby nepracují. A pokud by tak pracovaly, tak už nejsou tajné služby, ale veřejné služby a najednou se všichni dozvíme, že sem letí agent z Ruska s jedem v batohu, který tu bude rozprostírat kvůli třem lidem… to je nesmysl. Ať se na mě nikdo nezlobí, ale kdo má o této problematice trochu povědomost, tak se musí smát, až mu praská bránice.

Řekl jste, že tajné služby tímto způsobem nepracují, tím máte na myslí české nebo…

Jakékoliv.

To znamená, že se vám jednak nezdá, že by české zpravodajské služby předaly tuto informaci médiím, ale stejně tak se vám nezdá pravděpodobné, že by ruské tajné služby takovým způsobem poslaly svého agenta s tímto úkolem?

Ani tak, ani tak. Proč by v této vypjaté chvíli ausgerechnet běžely zpravodajské bezpečnostní služby a předaly to do médií? Ať si lidé položí otázku: Komu a čemu to vlastně slouží? Takové prohlášení, že sem jede nějaký agent, který tu má za úkol někoho zabít. Komu to slouží?

A komu nebo čemu to slouží, podle vás?

Když jsem četl projev Markéty Pekarové Adamové (TOP 09, pozn. red.) na Parlamentních listech, člověk se opravdu nestačí divit, jak ti lidé uvažují. To je naprosto nenormální, a bohužel scestné.

Čemu nebo komu tedy vypuštění takové informace slouží, pokud není pravdivá?

Komu to slouží? Jen těm, kdo tu rozdmýchávají protiruské vášně, které začaly motanicí kolem maršála Koněva, a říkají, aby se Rusko nevměšovalo do vnitřních záležitostí Česka. Jestliže někdo takhle postupuje a dokonce primátor Hřib vykládá, že Sovětská armáda vstoupila do již osvobozené Prahy... Já tedy nevím, kde primátor Hřib tyto vědomosti sbírá, asi pravděpodobně od těch, co už zemřeli, protože mu předali vzkazy ze záhrobí. Podle něj to, co je podáváno v dějepise, není pravda.

Člověk opravdu neví, co se děje. Chodili tito lidé někdy do školy? Ale zase se rozdmýchávají vášně proti Rusku. Podle mého se začíná ukazovat, že v chaosu, který způsobil koronavirus, by se s největší pravděpodobností také mohlo stát, že tak, jak chtějí někteří čelní představitelé různých stran vystoupit z Evropské unie, potažmo ze Severoatlantické aliance, tak je potřeba tady vytvořit nějakého nepřítele s obrovskými chapadly, svaly, aby se lidé začali bát.

Jak si tedy vysvětlujete, že se taková informace objeví v médiích, jakým v tomto případě byl Respekt?

Já pochybuji a všichni, kdo v tom jsou zainteresováni, že by zpravodajské služby, jakákoliv ze služeb, které se zabývají těmito otázkami, že by poskytly nějakému novináři podobnou informaci. Takové informace se podávají prezidentovi a předsedovi vlády. Jestliže jeden nebo druhý uzná za vhodné, aby tato informace byla zveřejněna, tak buď dají pokyn, aby zveřejněna byla, nebo ji zveřejní sami. Jinak veškeré informace, které tečou do těchto dvou kanceláří, jsou charakteru, o kterém si mohou pánové Hřibové, Kolářové a Novotní nechat jenom zdát.

Skočil tedy Respekt na fake news, které zveřejnil? Vojenský analytik Jaroslav Štefec mi na to odpověděl, že podle něj se redakce Respektu vědomě podílí na tažení proti Rusku.

Před chvilkou jsem o tom mluvil. Jde o součást vlivu v Evropě, kdy má spousta zemí a spousta občanů už plné zuby směrnic Evropské komise a jejich neustálého buzerování. A tak se rozjel pohyb vážného uvažování o vystoupení, či nevystoupení z Evropské unie. A kdo, když vystoupíme, bude našim partnerem? Opět je potřeba vytvořit nějakého velkého nepřítele, aby se lidé začali bát a opustili myšlenku něco měnit.

Tak tedy, nechala se redakce napálit informací, nebo souhlasíte s teorií, že se na tom Respekt podílel vědomě?

Já si myslím, že Jaroslav Štefec má naprostou pravdu. Přesně tak to na mě působí.

Každopádně zmínění tři politici jsou pod policejní ochranou právě kvůli politickým krokům, které se nějak Ruska týkaly. Domníváte se, že jim hrozí reálné nebezpečí?

Jim hrozí asi takové reálné nebezpečí, že je někdo potká na ulici a nafackuje jim. Ale že by je někdo vraždil, o tom silně pochybuji.

I na jejich kroky se názory různí. Ať už jde o postavení pomníku vlasovcům, přejmenování náměstí, kde stojí ruská ambasáda, na náměstí Borise Němcova, nebo odstranění sochy Koněva. Lidé se dělí na dva tábory. Jedni to vidí jako provokaci vůči Rusku, druzí to označují za demokratické činy suverénního státu, do kterých Rusko nemá právo zasahovat. Vy to vidíte jak?

Jako provokace.

Všechny tři činy?

Ano, samozřejmě. To jsou lidé, kterým se říká „užiteční idioti“, protože vším, co dělají, se ukazují jen jako nastrčené figury, které sice mají svůj vlastní náhled, ale že jsou řízeni někým zcela úplně jiným, v jehož zájmu a žoldu tito tři pracují.

Kdo to je?

To vědí jen oni sami, a ode mne by šlo o čirou spekulaci, protože já jsem jim na to nesvítil.

Kolářovi například při vycestování hrozí, že by mohl být vydán do Ruska ze země, s níž má Rusko smlouvu o vydávání. Kolář tak napsal šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, aby se rázně postavila proti takovému jednání Ruska. Jakou reakci čekáte?

Co Ursula von der Leyenová může udělat, než napsat prezidentu Putinovi nebo ministru zahraničí nějakou protestní nótu? To je tak všechno. Co jiného může? Pustit se do křížku s ruským medvědem? Potěš pánbůh. Jestliže si někdo stěžuje na chování někoho k někomu, tak je to obyčejná srágora. Leyenová s tím naprosto nic nedokáže.

A tato dáma může být vůbec ráda, že sedí, kde sedí. Aby jí to někdo nepřipomněl, když bude do něčeho strkat svůj ctěný nos za přispění Koláře. Ona si to jistě zcela vyhodnotí a zaujme pozici mrtvého brouka, aby na ni někdo nevytáhl něco z doby jejího působení na ministerstvu obrany Spolkové republiky Německo. Nebojte se, myslím, že kdo by do toho chtěli šťourat, tak tyto informace určitě mají.

Akorát si tady někdo myslí, že ho může Leyenová zachránit. Kolářovi nehrozí nic jiného, než pár facek od nějakého občana. To je asi tak všechno, co mu hrozí.

