Konec se blíží. Profesor Jiří Svoboda PL o lhaní a dnešku

V posledních dvou týdnech vyhrály ve dvou velkých evropských zemích volby strany, označované jako „levicové“. Má ale podle vás coby pamětníka levicového hnutí už od šedesátých let ještě dnes smysl uvažovat v klasickém pravo-levém dělení, ve kterém levice slouží k napravování sociálních nespravedlností?

„…stále častěji mne napadá, že se blíží konec. Definitivní a neodvratný. Nevím, čím si takovou náladu vysvětlit – svou vlastní blížící se smrtí, nebo stínem, který vrhá budoucnost na veškerý nedávno ještě křesťanský svět? Kéž bych už nespatřila ještě vidoucíma pozemskýma očima, co se možná blíží…“

To jsem nenapsal já, ale manželka zavražděného básníka Osipa Mandelštama, Naděžda. Se svým manželem prošla vyhnanstvím, hladem, terorem Sovětského režimu a konečně Mandelštamovým zatčením a jeho smrtí kdesi v dalekém Gulagu v roce 1938.

Kupodivu to nenapsala v nejhorších časech, ale v roce 1966 po pohřbu básnířky Achmatovové, kdy šrouby iracionálního stalinského vraždění povolily.

Občas mívám podobný pocit blížícího se konce západní civilizace. Bezhraničná víra v racionální poznání, narůstající přesvědčení člověka o nadvládě nad přírodní určeností a obecná sekularizace nutně ústí ve ztrátu smyslu existence. Vzpěčujeme se uznat, že na svět přicházíme jako muž nebo jako žena, abychom splnili své poslání. Popíráme přírodní cykly panující miliony let a přisuzujeme je naší aktivitě. Využíváme schopnosti rozumu vyvíjet smrtící epidemie a stále snadněji vraždící stroje. Masy lidí jsou dezorientované brutální mediální manipulací a stávají se její snadnou kořistí, jelikož ztratily pevné opěrné body, které trvale vedly člověka celými jeho dějinami.

Idol konzumní společnosti během půl století rozvrátil systémem „vařené žáby“ hodnotový řád, v němž byla (bez ohledu na relativně krátkodobé excesy) v kultuře západní civilizace ústředními kritérii úcta k životu, k rodičům, pravda, zákonnost, čest, empatie, závazná platnost smluv, vždy se vracející respekt ke svrchovanosti hodnot, které člověka přesahují. O jaké principy se opírají „myslitelé“ Davoského fóra, když si osobují ambici stvořit „nový světový řád“? Z jakých vyšších mravních principů vychází koncepce „globalistů“, zkráceně NSG?

Zhoubné procesy, které popisuji, v zásadě respektují na pravo-levé škále politiky všichni. Jedny i druhé motivuje „vůle k moci“ (F. Nietzsche) a „stopa peněz“ (M. Friedman). Jedni i druzí se zaklínají pojmy „svoboda“ a „demokracie“, které v praxi přetavují v Orwellovské „jediné pravdy“ (mám-li žertovat s Leninem, pak „poznanou nutnost“) a vláda „oligarchie“.

Dualita pravice a levice měla v 60. letech daleko hlubší hodnotové podloží, než jen žonglování s ekonomickými parametry. Pravice byla ukotvená ve staleté historické tradici, zatímco levice hodlala otevírat nové horizonty – zen buddhismus („Nezabývejte se minulostí, nesněte o budoucnosti, soustřeďte mysl na přítomný okamžik“ – Gautama Buddha).

Pravicové politické myšlení u nás dnes neexistuje. Pokud za ně nepovažujeme zapomenutý milion v kampeličce, šifrované mobily, utajované byty či stíhačky F-35.

Čím dál častěji se skutečně hovoří o „vyprázdnění politiky“, nedostatku nápadů i řešení a zaměnitelnosti stran a jejich programů. Proč se podle vás nedaří reflektovat nové výzvy, kterých 21. století již přineslo požehnaně, do politické agendy? Třeba v šedesátých letech, kdy se formovala moderní levice, to přece bylo úplně jinak...

Promítněte si znovu film Easy Rider (Bezstarostná jízda) nebo si prolistujte konfesní román J. Kerouaca Na cestě. To je zcela jiná „levice“, než zpovykaní, arogantní adolescenti, jejichž vzdělání a touha po vzdělanosti končí na displeji mobilu a tabletu.

Upřímně řečeno nevím, co považujete za „nové výzvy 21. století“. Já vidím jen odborně nezpůsobilá rozhodnutí nikým nevolených úředníků EU, která zavlečou Evropu do role hospodářsky bezvýznamné periferie, aniž by přinesla jakýkoli duchovní přesah (kupř. Green Deal). Výzvou k zamyšlení je jistě apatie davů, bez protestů přijímajících diktaturu v době Covidu-19, neméně pak očkovací posedlost vakcínami mRNA, která byla vyvolána striktním omezením společenského života bez tzv. „tečky“ v mobilním telefonu.

S apatií byla přijímána i skutečnost, že právo šířit motivovaný názor mají pouze odborníci konformní s oficiálními stanovisky. Takový přístup byl v evidentním rozporu s vědeckým poznáním, založeným vždy na názorové pluralitě. Odborníci nemotivovaní či nekonformní byli mainstreamovými médii zcela vytěsněni. To bylo v 60. letech pro profesi novinářů nepřijatelné. Připomeňme si reakci tisku i veřejnosti na pokus ministra SRN F. J. Strausse kriminalizovat v roce 1962 novináře týdeníku Spiegel. Pod tlakem ostatních médií byl donucen podat demisi.

Za „výzvu 21. století“ považuji poznání, že mainstreamová média nejsou důvěryhodná, neboť jsou zcela ohebná podle motivace penězi či mocí. V politické agendě byl tento trend reflektován snahou o legalizaci cenzurních zásahů a kriminalizací nositelů nepohodlných názorů. Tyto „výzvy“ ovšem nijak nevoní novotou a XX. století si jich užilo vrchovatou měrou.

Nás čekají volby za rok. Budou podle vás sociální otázky jejich hlavním tématem, nebo se premiéru Fialovi podaří přeformulovat je jako volby mezi „demokratickými silami“ a „extremisty a populisty“?

Na politickém hřišti chybí osobnosti typu V. Havla, V. Klause či M. Zemana, které by přesvědčily charismatem a důvěryhodným projektem budoucnosti. A to nejen v Čechách. Kde v Evropě najdeme politika takového ražení, jako byl O. Palme, Ch. de Gaulle, W. Brandt? Se zánikem demokracie, kterou nahradila vláda obřích korporací a jejich dominantních vlastníků, se vytratila motivace schopných osobností, obdařených touhou pozvednout národní étos vstupem do politiky. Ta se stala dobře placeným zaměstnáním s řadou výsad a výhod a jediným nepříjemným průvodním znakem, kterým je vazalství.

„Demokratické síly“ jsou slogan bez obsahu. Fungující demokracie je podmíněna schopností parlamentního vyjednávání, kdy se strany vládní a opoziční jsou schopné dohodnout na přiměřených kompromisech. Tzv. „stoosmičková“ demokracie je ohrožením pro další volební období, kdy vládní většinu může získat současná opozice a podle receptů současné většiny řadu zákonů opět změní podle vlastních představ.

Vyprázdnění pojmu demokracie je dáno i radikálním omezením práv opozice při jednání ve sněmovně. Demokracie naopak počítá s tím, že by měla být řadou brzd v jednacím řádu chráněna práva menšiny. Ta byla v tomto volebním období v rozporu s demokratickými principy opakovaně přejeta „stoosmičkovým“ parním válcem. I když někteří vládní představitelé patrně nejsou schopni definovat principy demokratického uspořádání, premiér Fiala jako bývalý politolog to dobře ví.

Ve všech politických stranách si udržují dominantní pozice lidé, kteří se dostanou do vedení. Vzpomeňte si na kauzu Okamura (bratr T. Okamury, předsedy SPD) a jeho kandidaturu do EP. V obavách, že by mohl počtem preferenčních hlasů ohrozit jiného kandidáta koalice, byl z kandidatury sesazen a nabídnuta mu podpora do Senátu.

Domnívám se, že premiérovi Fialovi, jehož jméno je ozdobeno množstvím kdysi úctyhodných titulů před i za jménem, nemůže být vnitřně uspokojující vědomí, že musí s neměnnou pravidelností veřejně lhát a tvářit se přitom důstojně a upřímně.

Sociální problémy nebudou podle mého názoru rozhodujícím tématem parlamentních voleb. Přízeň mas je vrtkavá, některé tváře se okoukají, ale na trhu toho moc nového není. Záleží na tom, jak se přeformátují Rychetského koalice.

Rozhodující vliv na poměry nejen u nás, ale v celé Evropě budou mít prezidentské volby v USA a iracionální, nepředvídatelný vývoj mezinárodní situace, jehož křeče mohou způsobit, že nás naznačené problémy už nebudou zajímat.

Když už jsme u těch „demokratických sil“, vláda tvrdí, že demokracie, včetně svobody slova, máme nejvíce v historii, s čímž si mnozí dovolují zdvořile nesouhlasit, například při pohledu na stále přísnější „metr“ soudů při posuzování verbálních trestných činů. Jak se na to díváte vy?

Předně: Slovo demokracie znamená, že většina občanů projeví ve volbách názor na dominantní otázky duchovního, společenského a hospodářského vývoje a realizací těchto názorů pověří své zástupce v Parlamentu. To je ovšem možné pouze za dvou podmínek: Parlament musí mít svrchovanou moc nad děním v suverénním státu. Tato podmínka je v současném světě nesplnitelná. Stále více pravomocí si nárokují nadnárodní korporace, v rámci Evropy reprezentované EU. Druhou podmínkou je vůle pověřených zástupců (poslanců a senátorů) realizovat názor většiny, z něhož odvozují svůj mandát. Ze zkušenosti víme, že pověření zástupci lidu mnohdy již ve volebním programu mají napsané závazky, které vůbec nehodlají splnit (stačí si přečíst 4 pilíře volebního programu ODS – kupř. předvídatelný penzijní systém bez neustálých změn; stát udrží vyrovnaný rozpočet; místo zvyšování daní stabilní systém… atd.). Situaci ODS navíc komplikuje programová heterogennost Rychetského koalicí.

Vláda je buď jistá sebedůvěrou, vnímá svou silnou legitimitu a pak ji kritické poznámky netrápí. Nebo cítí nedůvěru občanů a vnímá problémy, ve kterých se topí a pak hledá oporu v silových resortech a vyhrožuje perzekucí. To je problém současnosti – učitelka Bednářová, doc. Ševčík, prof. Drulák. Vždycky se najdou lokajové, kteří se snaží moci zavděčit. Po listopadu 1989 jsme všichni pevně věřili, že čas „verbálek“ (verbálních trestných činů) zmizel v hlubině minulosti. Vládu V. Klause ani nenapadlo dávat nějaké represivní pokyny za kritické hlasy z auditoria. Byla si jistá svou legitimitou.

Vláda nedávno ustanovila funkci „koordinátora strategické komunikace“, které se ujal plukovník Otakar Foltýn. Ten se uvedl nastolením zásady „jsme Češi, tak věříme českým institucím“. Měla by společnost skutečně důvěřovat státu a institucím jen proto, že jsou „Češi“? Nebo by si stát měl důvěru spíše sám zasloužit? Dělala podle vás Fialova vláda tři roky dost, aby si důvěru občanů zasloužila?

Pan plukovník měl možná na mysli důvěru ke kvalitním českým potravinám a plodinám, které vypěstovali čeští zemědělci. Jinak je ten výrok poněkud nešťastnou parodií hesla ultrapravice „Čechy Čechům“. O současné důvěře vládě a jejím představitelům vypovídají dostatečně jasně průzkumy mínění veřejnosti. Ale některé české instituce jsou jistě důvěryhodné.

V souvislosti s rázným nástupem plukovníka Foltýna někteří používají termín „propagandista“. Vy už ledacos pamatujete, snese podle vás jeho „strategická komunikace“ srovnání s tvůrci režimní propagandy?

Těmi „tvůrci režimní propagandy“ myslíte třeba mainstreamová média? Mne na tom spíše zneklidňuje, že do funkce tvůrce komunikace civilní vlády jmenovala vláda uniformu. To je zvykem spíše jihoamerických vojenských vlád po státním převratu. To se ve stejné míře týká i náčelníka generálního štábu Řehky. Svého času se objevoval se zásadními sděleními veřejnosti dost často. My ale máme snad stále ještě civilní vládu, v jejíž kompetenci jsou všechna důležitá rozhodnutí. Nepatří k dobrým zvyklostem, aby se vláda schovávala v mírových časech za výložkami důstojníků.

Eurovolby, které jsme absolvovali v minulém měsíci, skončily úspěchem dvou neparlamentních subjektů. Levicové koalice STAČILO! a koalice hnutí Přísaha se stranou Motoristé. Někteří zejména úspěch druhé kandidátky, reprezentované automobilovým závodníkem Turkem, vykládali jako vzpouru mladé generace proti nabídce parlamentních stran, jak koaličních, tak opozičních. Neorientovala se sněmovní opozice až příliš na voliče ve starších věkových skupinách?

Určitě máte pravdu. Je to dáno tím, jaký věkový průměr poslanců je ve sněmovně a jaká klíčová témata se tam probírají. Myslím, že i Piráti během funkčního období zestárli. Relativní úspěch koalicí, které zmiňujete, je nepochybně dán osobnostmi těch, kteří získali mandát. Pan Turek oslovil voliče optimismem a razancí projevu, zároveň ale i spektrum elektorátu bez ohledu na věk důvěrou, že se zasadí o zachování aut se vznětovými motory a bude čelit nesmyslným dopadům Green Dealu. Že by volby do EP nějak predikovaly výsledky budoucích parlamentních voleb, o tom dost pochybuji.

To otevírá celkem zásadní otázku, co vlastně mohou politici nabídnout mladé generaci? Generaci, která pociťuje velmi omezené možnosti získání vlastního bydlení, cítí se odsouzena k celoživotnímu „přežívání“ a čekání na společenský vzestup limitovaný neochotou starší generace vzdát se svých vysokých postů, ke kterým se dopracovala za předcházejících třicet let. Nezačíná se ukazovat, že tradiční liberální poučky o píli a vlastním úspěchu zde narážejí na společenské limity? Vidíte nějaké možnosti, jak tyto limity řešit?

Těžko mohu vymýšlet nosná témata pro třicátníky jako bezmála osmdesátník. Bytová otázka a s ní spojené platby jsou jistě nosná témata. Věk pro založení vlastní rodiny se ale oproti starším ročníkům celosvětově posunul. Z toho vyplývá i krize většinového přežití bílých Evropanů a západní civilizace. Ženy myslí více na profesní uplatnění a průběžně roste počet jednočlenných domácností (podle průzkumu Eurostatu 30,4 %). Před několika lety tento vývoj pro Německo exaktně popsal T. Sarrazin (kniha Německo páchá sebevraždu, založená na analýze mnoha dat, vyvolávala premiérce Merkelové kopřivku).