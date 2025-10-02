Konečná: Nevím, jestli Lipavský myslí. Rodiče straší čerty, Fiala ruskými tanky

Česká republika má hodně problémů. Od ekonomiky po absenci zahraničně-politických vztahů, ale kampaň vládní koalice byla bezobsažná. V pořadu Rozhovory PL to řekla lídryně STAČILO! Kateřina Konečná.
„Očekávala bych, že si lidé od nich zaslouží říci, jak to udělat, aby se jim žilo lépe. Ať někdo klidně řekne, že odmítá plyn z Ruska a miluje Green Deal a někdo zase Green Deal nenávidí, protože ví, že jde pouze o přesun peněz od těch nejchudších k nejbohatším. Jenže ta kampaň byla bezobsažná a byla rámována kampaní vládní koalice, která nemá co prodat, takže šla do strašení, nálepkování. Použít v kampani fotky někoho jiného je stupidní a ukazuje to, jak jsou zoufalí,“ konstatovala Konečná.
Zdůrazňuje, že vláda podle ní za sebou nemá nic pozitivního, čím by se na volebních billboardech mohla chlubit. „Mohli by si tam dát jen Kyjev a Ukrajinu nebo Brusel a Evropskou komisi, tam jim tleskají. Pro české občany fakt neudělali nic. Poslední dva dny před volbami jsem ještě byla mezi lidmi a bavili jsme se o tom. Lidé vědí, co mají v peněženkách a nemusíte jim tvrdit, že aktuálně máme nízkou inflaci. Dobře vědí, že po působení Fialovy vlády zaplatí za nákup o třetinu víc než před tím. Dobře vědí, jakou mají mzdu a kolik jim přidali na důchodech,“ uvádí Konečná.
„Petr Fiala si myslí, že občané jsou malé děti. Pamatujete, jak nás ve třech čtyřech letech strašili čerty? Když budeš zlobit, přijde pro tebe čert a odnese si tě. Petr Fiala a jeho tým si myslí, že voliči v České republice jsou ty tří- nebo čtyřleté děti, které musejí vyděsit ruskými tanky u nás, což není reálné, aby mu to ještě vůbec hodili. Být pravicový volič, nevím, proč bych ho volila. Zvedl daně, zničil zahraniční politiku, přijal další nařízení a regulace EU, podepsal závazky znamenající obrovské dluhy. Co jiného, než strašení čertem v podobě Ruska, mu zbývá? Kromě toho vždycky říkám, že Rakousko není v NATO a nevšimla jsem si, že by ve Vídni jezdily ruské tanky,“ popisuje lídryně STAČILO!.
Podivuje se i nad vládními proklamacemi, že má Česko opět respekt v zahraničí. „Nevím, jestli Jan Lipavský myslí. Podle mě celé čtyři roky nemyslel. Nevšimla jsem si ničeho, co by vymyslel. Lipavský je pro mě nejhorší ministr zahraničí. Nerada říkám, že nikdy nemůže být hůř, ale Jan Lipavský dělal, co mu diktovali při Bidenově administrativě z americké ambasády, co mu nadiktoval Brusel, co mu nadiktovali ti podle něho správní kamarádi a podle toho, co chtěli zbrojaři a Kyjev. Dělal politiku Zelenského, dělal politiku, která se líbila Ursule von der Leyenové. Chybí mi tam ta Česká republika. Neuvědomil si, že je českým ministrem. Kdo na ministerstvo zahraničí přijde, to bude mít těžké a tu misi mu opravdu nezávidím. Je to jako by vám vyhořel dům a zůstal tam jediný sloup či zeď, na které můžete začít. ¨. Omlouvám se, že jsem tak expresivní, ale jinak to říci nejde,“ říká v pořadu Rozhovory PL.
„Podnikatelé mi opakovaně říkají, že díky ministerstvu zahraničí přišli o tolik zakázek a víte třeba proč? Takovou blbostí, že na každém papíře české ambasády, která vás třeba doporučí nějakému ministerstvu, je napsáno, že podporujeme Ukrajinu. Je spousta zemí, které mají jiný názor, protože jsou třeba historicky spjaty s Ruskem. Podnikatelé říkají, že kvůli tomu nestojí o žádné přímluvy z ministerstva zahraničí, protože by jim to spíš uškodilo. Neměli by šanci se do žádného tendru ani přihlásit,“ prozradila.
Je to podle Konečné aktivismus místo politiky? „To už není ani aktivismus, to je blbost. Můžete být aktivista, ale nesmíte poškozovat české zájmy a české firmy. Jenže právě to na ministerstvu zahraničí dělají,“ pokračuje Kateřina Konečná.
Podle jejích slov je strašné pózerství, když se nejen vládní, ale i další opoziční strany vymezují proti STAČILO! a předem oznamují, že s tímto hnutím nebudou spolupracovat.
„Jsem v politice hodně dlouho, mockrát jsem zažila takové vymezování před volbami a pamatuji si také, jak to vypadalo po volbách. Mělo by nám v opozici všem jít o to, aby Fiala skončil a neměli bychom si vzájemně okopávat kotníky. Řeknu dva příklady. Andrej Babiš před krajskými volbami vykládal, jak jsou o tom bojovat proti vládě. V Ústeckém kraji dnes ANO vládne s ODS, v Plzeňském kraji se STAN atd. Mohl využít hlasy SPD nebo STAČILO!, aby v těchto krajích vytvořil levicovou vládu, ale nestalo se. Druhý příběh se váže k evropským volbám. V průzkumech nám tehdy dávali tři, čtyři nebo pět procent. Bylo to brutálně těsné. Nakonec jsme ve volbách získali necelých 10. Zatímco SPD byla před volbami v klidu, protože měla v průzkumech kolem devíti procent, aby se nakonec téměř nedostala do Evropského parlamentu, protože hranici 5 procent překročila jen o půl procenta,“ připomíná lídryně STAČILO!.
Ing. Kateřina Konečná
Sama prý lidem říká, že pokud jsou pravicoví, ať volí SPD. Pokud jsou levicoví, mají jedinou možnost volit STAČILO!, a pokud si nejsou jistí, mají tu Andreje Babiše. „Tomia Okamuru i Andreje Babiše respektuji a trochu mě mrzí, když třeba Okamurovi vůbec nejde o to, aby tu vznikla vláda proti Petru Fialovi, protože bez nás to nepůjde. Proto se kope jen do nás, proto máme za sebou Fialajugend, proto nám ničí billboardy, proto nám napadli webové stránky. Takto intenzivní antikampaň jsem za celý život nezažila. Důvod je jediný. Bude-li STAČILO! mít ve sněmovně 10 až 15 mandátů, budou vždycky klíčové k tomu, aby vládní pětidemolice neměla 101. Nerozumím tedy, proč někdo z opozice kope do jiných opozičních stran. Chci voliče poprosit, aby nenaskakovali na tuhle lacinost,“ uvedla Konečná.
Závěrem ocenila podporu, kterou hnutí STAČILO! vyslovil prezident Miloš Zeman, který dokonce vystoupil na několika veřejných akcích a dorazí do volebního štábu STAČILO! v Ostravě.
„Vážím si Miloše Zemana za odvahu. Už jenom to, že se k nám dneska někdo přihlásí a veřejně řekne, že nás bude volit, stojí tisíckrát víc odvahy než říci, že volíte SPD nebo hnutí ANO. Vždycky jsem věděla, že je Miloš Zeman levičák a levicový prezident. Určitě se neshodneme ve všem, ale to se neshodnete ani doma s manželem či manželkou. Zastává levicové hodnoty. Byla jsem strašně šťastná, když jsem od Miloše Zemana v rádiu Prostor slyšela, že nás bude volit. Miloš Zeman je pro mě autentický levicový politik a kdo jiný by měl tuto naši levicovou alternativu podpořit než on. A když se rozhodl, že pojede přes celou republiku za námi do Ostravy, vnímala jsem to opravdu skvěle. Není to jen o nějaké deklaraci, ale snaží se nás podporovat i svou účastí na řadě akcí. Doufám, že společně s Milošem Zemanem náš volební výsledek oslavíme,“ dodala Kateřina Konečná pro ParlamentníListy.cz.
autor: Radim Panenka