Konečná: Rozpočet je Pavlova a Fialova habaďůra na lidi

Prezident Petr Pavel i přes řadu výhrad z různých stran, ostatně i ze strany jeho samotného, podepsal státní rozpočet na příští rok. Jedná se o rozpočet se schodkem 241 miliard korun. Co k tomu říci?

Že to byla opět jedna velká habaďůra na lidi. To pan prezident vždycky dělá ramena, jak s něčím není spokojen, ale pak – jakmile mu jeho mocipáni ze čtyřkoalice vysvětlí, kde je jeho místo, tak podepíše. Promiňte, ale na to skutečně nepotřebujeme prezidenta, ale stačilo by nám razítko s jeho podpisem, který by si vláda automaticky na schválené zákony dávala. Anketa Jste pro zvýšení a rozšíření poplatků za Českou televizi a Český rozhlas? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16037 lidí

„Ústavní soud vyhověl volební straně Stačilo!, která zpochybňovala výsledky voleb v Libereckém kraji,“ napsala jste na Facebook. Co na to říkáte? A můžete, prosím, pro čtenáře připomenout, o co konkrétně šlo, a co tedy bude v tomto případě dál?

Zkusím to v krátkosti shrnout. Během voleb se výsledek koalice Stačilo! v Libereckém kraji dlouho držel okolo pěti procent a velmi dlouho jsme čekali na výsledek, který nás o několik hlasů poslal pod tuto hranici. Ozvali se nám ale lidé, kteří upozornili na chyby – zápis z Českého statistického úřadu dostupný na známém portálu www.volby.cz nezohledňoval jejich hlasování. Spousta lidí nám napsala jen přes sociální sítě, ale několik lidí bylo ochotných svá tvrzení doložit úředně ověřeným čestným prohlášením. Měli jsme podle zákona jen krátkou lhůtu, ale přesto se nám podařilo doručit libereckému krajskému soudu několik takových voličů a voliček. Ten však celou stížnost shodil ze stolu naprosto bezprecedentním způsobem. Proto jsme se obrátili na Ústavní soud ČR, který konstatoval to co my – že liberecký krajský soud porušil Ústavu ČR, respektive ústavní práva… Nyní se tedy případ vrací zpět ke krajskému soudu v Liberci.

Ať už to dopadne jakkoli, jedno je naprosto zřejmé – dochází k systematickému chybování při sčítání hlasů, ovšem tyto chyby lze zpětně odkontrolovat. Jak to ovšem bude v rámci korespondenčních voleb, to si nedovedu představit. Celý tento paskvil prošel jen proto, že pěti-, teď už čtyřdemolice si potřebovala zajistit hlasy těch, kteří tady její hrůzovládu nezažívají.

Mimochodem, jsou nějaké novinky ohledně jednání Stačilo! a Socdem?

V tuto chvíli mohu pouze říct, že jednáme se všemi, kdo o jednání mají zájem. Rozhodující bude shoda na volebním programu. Ten je pro nás alfou a omegou nejen, jestliže se bavíme o možné spolupráci, ale také po volbách. To je zásadní rozdíl od ostatních, protože my svůj program za koryta neměníme.

Ve svém pořadu BOčko jste mluvila například o tom, co odhalily výsledky testování F-35. Takže co odhalily?

Toto testování odhalilo, že ony slavné F-35 jsou extrémně poruchové, potřebují mnohem více servisu, než se očekávalo. A co to znamená? V první řadě to, že je otázka, jak moc jsou bezpečné a akceschopné, ale v neposlední řadě také to, že občanům vytáhnou z kapes mnohem více miliard.

Což vlastně platí už teď – protože vláda svým trucovitým postojem, kdy znemožnila třeba Švédům vůbec dodat nabídku na gripeny – tak se jí to vrátilo i s úroky. Za roky, kdy musí ČR ještě gripeny využívat, cena za jejich pronájem stoupne o 100 a možná i více procent. A aby bylo jasno, bavíme se o řádech miliard korun. Tak skvěle to ta Fialova demolice zase vyvedla.

Český spolek Skupina D chce vybrat peníze na 100 tun plastické trhaviny pro ukrajinské vojáky. Už předtím vybrala peníze na drony pro ukrajinskou armádu. Co na činnost této skupiny říkáte?

Když se mohou členové vlády navlíkat do trapných mikin propagujících militarismus, pak mě to vlastně až tak nepřekvapuje. Já se budu maximálně snažit, aby po volbách byl zase cennější mír než válka.

Zmínila jste také informaci o tom, co měla vláda podle premiéra Fialy všechno splnit z programového prohlášení. Co vás na tom zaujalo natolik, že jste to použila v „BOčku“?

No, samo o sobě to číslo 93 % je nějaký sebeklam, v němž pan premiér poslední měsíce uvízl. Každopádně zřejmě jeden z bodů možná překoná. Závazek 2 % HDP na obranu. V rámci několika debat, které jsem měla v uplynulých dnech s představiteli vládních stran, tak by rádi zbrojili za tři, či dokonce čtyři procenta. Abychom se bavili v číslech. Na zbrojení by tak mohlo jít naprosto astronomických 320 miliard korun ročně. Šílené.

Na závěr. Co byste lidem popřála k Vánocům?

Chtěla bych jim popřát, aby si tu atmosféru nenechali nikým a ničím pokazit. Rovněž bych moc ráda poděkovala vašim čtenářům za přízeň a celé vaší redakci za to, že zvedáte témata, kterých se mainstreamová média bojí. Tak – snad jsem vám před koncem roku nedala polibek smrti (smích).

Psali jsme: Šídlo překvapil: „Vymlčet Kateřinu Konečnou nejde.“ Ale někteří by to stejně zkusili Konečná (KSČM): Opravdu jsem nečekala, že nám dá Ústavní soud plně za pravdu Jde o dva mandáty. Ústavní soud podpořil stížnost Konečné. Nové sčítání hlasů Pracovníci ČT mají „vedlejšáky“. Konečná má jasno, pro koho bokem ČT pracují