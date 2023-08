Konečná: Ta hra na demokracii je čím dál trapnější. Senát schválil Pavlovi všechny aktivisty a pak se bude divit

reklama

Prezident Pavel podepsal obrannou dohodu s USA. Premiér ji prý podepíše po dovolené. Co bude pak? A co říci na to, že vláda ani prezident nijak zvlášť nereagovali na protesty, které proti této smlouvě jsou?

Reagovali – snaží se protesty zlehčovat. Pokud se veřejnost bude chtít seznámit s jejich obavami, může si je přečíst ve zprávě ministerstva vnitra o projevech extremismu za první pololetí 2023. Tam je zřejmé, že se v řadách občanů tvoří skupiny, kterých se vláda bojí. Nejvíc jim záleží na snižování věrohodnosti lidí, kteří se smlouvou nesouhlasí. Vadí jim mírové iniciativy. To už je opravdu za hranou.

Lidem stále více dochází, že konflikt na Ukrajině je mimo jiné i důsledkem zahraniční politiky USA. A jejich další přítomnost v Evropě bude způsobovat další eskalaci konfliktu. Stačí se podívat na sousední státy. Snad kromě Polska je proti přítomnosti amerických vojáků slyšet odpor občanů. Tato vláda má nyní tak slabou podporu voličů, že by se radši měla věnovat zlepšování ekonomiky naší země, než se starat o nová válečná dobrodružství.



Podívejme se na váš vzkaz premiéru Fialovi. „Fialo, stačilo!“ vzkazujete a zmiňujete drahé energie, nízké mzdy a splašený státní dluh. Nabízíte ale také řešení těchto tří problémů. Jaké?

Samozřejmě, že řešení nabízíme. A každý se s nimi může seznámit. Lidem už dochází trpělivost s představovanými restriktivními vládními opatřeními. Na vládní škrty doplácejí nejen sociálně slabí, ale citelně se dotknou i střední vrstvy. Náklady na bydlení rostou jak těm, kdo si vzali hypotéky, tak těm, kdo jsou v nájemních bytech. Ceny energii máme zastropovány na snad nejvyšší úrovni v rámci EU. Jenom nikdo neřekne našim zaměstnancům, kde na to mají ze svých mezd vzít. Vláda je hrdá na to, že meziročně roste počet lidí, kteří si žádají o sociální podporu.

KSČM samozřejmě má řešení těchto nespravedlností. Prosazujeme progresivní zdanění. Nadnárodní korporace a extrémně bohatí platí nízké daně, proto chybí peníze státnímu rozpočtu a roste zadlužení státu. Do budoucna bude pro náš průmysl i pro obyvatele klíčové udržet si energetickou soběstačnost. Ta je nyní ohrožena lavírováním s odchodem od těžby uhlí. A to v době, kdy není důvěryhodně zajištěna adekvátní náhrada. A nabízíme řešení i pro potravinovou soběstačnost, aby naši občané nebyli nuceni jezdit nakupovat levnější a kvalitnější potraviny do sousedních států.



Senátoři schválili tři kandidáty, které prezident navrhl na ústavní soudce. Paní poslankyně, vy jste na svůj facebook napsala: „Prezident Pavel si zcela nekontrolovaně dosazuje své lidi, navázané navíc na své sponzory z volební kampaně, do jedné nejdůležitějších a nejmocnějších ústavních institucí v zemi.“ V čem vidíte největší problém?

Mezi „novými“ demokraty v ústavních pozicích, ať už Senátu nebo i u samotného prezidenta, dochází k čím dál trapnější hře na demokracii. Senát opět prokázal, že neplní svou základní funkci. Schválí prezidentovi kohokoliv. Podle mě zatím Senát navrhl pouze soudce aktivistické, s liberálními názory na společenská témata. Aby pak sami senátoři nebyli za několik let překvapeni, jakých rozhodnutí se z Ústavního soudu dočkají.



Velká diskuse se rozhořela kolem Roberta Fremra, jehož nominaci do Ústavního soudu Senát také schválil. Odpůrci mluví především o předlistopadové kauze Olšanské hřbitovy. Prezident Pavel nyní sdělil, že chce prý nové informace o jeho minulosti ještě prověřit. Váš komentář?

Pokud kandidáty na ústavní soudce doporučuje kolegium poradců pana prezidenta, měli by si o tom v týmu asi trochu popovídat. Není asi úplně standardní někoho navrhovat, v Senátu i obhajovat a pak ho nechat v nejistotě, že to možná nedopadne. Ale svědčí to o charakteru prezidenta Pavla.

Pojďme dál. Místopředseda vlády Marian Jurečka (KDU-ČSL) plánuje, že by ČR mohla mezi lety 2025 a 2030 přijmout euro. I premiér Fiala prohlásil, že naše země bude brzy splňovat kritéria pro přijetí jednotné evropské měny. Přijetí eura dlouhodobě podporuje i TOP 09. Můžeme podle vás takový návrh očekávat už v tomto volebním období, dokud funguje koaliční stoosmička?

Od této vlády se dá čekat opravdu cokoliv. I navržení přijetí eura. Bohužel se tomu v této situaci nedá zabránit. Jak ze strany TOP 09, tak i ze strany ODS budou na přijetí eura tlačit zejména jejich šíbři v regionech, kteří se oklepali ze svých skandálů a teď vlastní exportní firmy, pro které je nynější kurz nevýhodný. Ideální je pro ně slabá koruna, za kterou budou inkasovat víc. A tak snad ČNB bude dostatečně silná, aby si svou měnovou politiku uměla obhájit. A jistě nebude chtít předat své pravomoce Evropské centrální bance.

Případným vstupem do eurozóny jsme povinni přijmout i její pravidla, která nemusí být přijatelná pro naši ekonomiku. A zrovna s touto vládou si nedovedu představit, že by byla schopna vyjednat kvalitní podmínky. To by byla další tragédie ČR. A tu teď zrovna nepořebujeme…



Podívejme se i do zahraničí. V médiích se objevila zpráva, že podpora Ficovy strany Smer překročila podle průzkumu 20 %. Co Slováky vede k tomu, že řada z nich se opět přiklání k bývalému premiérovi?

Že by to byl zdravý rozum? Že by měli Slováci dost arogance vlády? Že by jim vadila faleš mainstreamových médií, propojených na vysoké státní úředníky, na soudce? Že by lidem vadila „obranná smlouva s USA“? Že by... asi bych mohla pokračovat dále.

Je to podle mě schopnost pana Fica pojmenovat problémy Slovenska a dát na stůl srozumitelný návrh, jak je bude chtít řešit. Vládní koalice se sype jako domeček z karet. Kdo může, tak se teď tváří, že on za nic nemůže a snaží se hodit vinu na ostatní členy koalice. Volby jsou již v září a byla bych samozřejmě velmi ráda, pokud by ve volbách uspěla i Komunistická strana Slovenska. Vidím tam velký prostor pro spolupráci levicových subjektů.

