Konečná k Jurečkovým reformám: Jak jsem ateistka, tak se modlím

Ve svém pořadu „Bočko“ jste se dostala k růstu platů politiků. Tedy, co na toto téma, které vyvolalo v minulých dnech velkou diskusi a z některých míst kritiku, říci?

Je to naprosto skandální, že o tom lžiministr za lidovce Jurečka vůbec mohl začít uvažovat. Ve chvíli, kdy si více než milion lidí nemůže dovolit doma ani zatopit, kdy reálné mzdy poklesly na úroveň roku 2019, tak je hanebnost, pokud o nějakém zvyšování platů vůbec uvažují.

Premiér Fiala v rozhovoru pro Seznam Zprávy mimo jiné řekl, že by chtěl mít ještě druhé (volební) období, že chce dotáhnout změny a že o to bude žádat voliče. Když se podíváme na výsledky krajských voleb i voleb do Evropského parlamentu, jak moc reálné to podle vás je?

Jak jsem ateistka, tak se modlím, aby tato čtyř (dříve pěti) demoliční vláda už žádné změny nedotahovala. Doufám, že voliči jejich volání nevyslyší a Fialovi i zbytku těch nekompetentních, nabubřelých a arogantních politiků řeknou STAČILO!.

S komunisty by do vlády nešel, se STAČILO! si prý umí vládu představit, pak zase kvůli programu ne. V takovém smyslu citovala v minulých dnech média A. Babiše. Jak vy toto vidíte? Mluvila jste už s Babišem na toto téma? Třeba na narozeninách Miloše Zemana, kam jste byli oba pozvaní?

To, s kým chtějí v ANO vládnout, si musejí ujasnit především oni sami. V případě krajských zastupitelstev mě hnutí ANO v tomto ohledu hodně překvapilo, ba dokonce zklamalo. Nemyslela jsem si, že několik desítek hodin poté, co úhlavním nepřítelem hnutí ANO byly vládní strany, je přizvou ke společnému vládnutí na krajích.

Chtěla bych také říct, že KSČM ani STAČILO! rozhodně nechtějí kupčit s podporou občanů. Program za koryta zkrátka nevyměníme! Naší prioritou je důsledně mírová politika bez nesmyslného zbrojení za stovky miliard korun z kapes našich občanů. Nehodláme se krčit před Bruselem, Washingtonem ani kýmkoli jiným. A hlavně je třeba změnit stav, kdy máme nejdražší bydlení, energie, platíme je z nízkých mezd, a ještě platíme nadnárodním korporacím a bankám tak, že nás ročně okrádají o stovky miliard, které posílají ze země pryč. Kdo bude tento stav chtít změnit, s tím najdeme společnou řeč. Zatím jsem ale moc takových na české politické scéně neviděla.

Andrej Babiš prohlásil, že pokud se vrátí do vlády, bude usilovat o zestátnění skupiny ČEZ. Využil by k tomu prý dividendy, které ČEZ odvádí státu, a vyplatil by minoritní akcionáře. Je to podle vás dobrá cesta? A je to reálné?

My dlouhodobě říkáme, že strategická infrastruktura a podniky důležité pro chod státu by měly být ve veřejných rukách. Říkáme to dlouhodobě a všechny krize nám daly jednoznačně za pravdu.

V případě ČEZ to byla ve Sněmovně jediná KSČM, která vůbec odmítala, aby se stát zbavoval jakéhokoli vlastnického podílu v Českých energetických závodech. A je jen souhrou okolností, že pravice v naší zemi nestihla zprivatizovat celý podnik…

Soud na Slovensku stvrdil dohodu mezi Babišem a slovenským ministerstvem vnitra, kterou je ukončen spor o to, zda je lídr ANO zapsán v seznamech StB oprávněně, nebo ne. Od Babišových odpůrců ale okamžitě zazněla kritika. Jak vy tuto „kauzu“ vnímáte?

Jako čistě kauzu pana Babiše – či ještě lépe – jako kauzu novinářů. Myslím, že nikoho z normálních lidí už to nezajímá. Psali jsme: Fialovi se vrací nadávání Slovensku. Se soudem je to jinak

Vrátíme se ještě ke sjezdu lidovců. Co říkáte na to, že chtějí řešit drahé bydlení nebo pomoci rodinám?

Výsměch a faleš. Buď z lidí dělají blbce, nebo ztratili naprosto smysl pro realitu. Když pominu to, že za jejich spoluvládnutí se z bydlení stal pro obrovskou skupinu lidí nedostižný sen, protože ho máme nejdražší v EU, tak lidovci tady sedí v různých vládách většinu z 35 let polistopadové historie. Co dělali? Proč to nezměnili? Vládnou na mnoha městech, jsou součástí některých krajských rad, sedí ve vládě, ba dokonce sedí ve vládnoucí frakci EU.

To stejné je s tou jejich mantrou – prorodinnou politikou. Porodnost za jejich vlády klesla na naprosté historické minimum. Je trapné, když se Jurečka srdnatě pere za automat pro navyšování platů politiků, ale podobnému valorizačnímu mechanismu se brání třeba u rodičovského příspěvku. A jeden mechanismus – ten na valorizaci důchodů – pro jistotu rozbili…