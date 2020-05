Koněv, vlasovci? Martin Komárek: Novotný si dělá ze svého starostenství velkou show, ale Kolář a Hřib to berou vážně. Jako děti, přihlouplé

reklama

Po plošném testování se ukázalo, že promořenost v České republice je velmi nízká. Překvapilo vás to a je to podle vás dobrá vizitka pro vládu?

Nemohu a nechci komentovat věci, které jsou pro imunology, mikrobiology a virology. Ti, pokud já vím od svých známých lékařů, se snaží zjistit maximum informací o novém koronaviru. Zatím toho nevědí dost ani kapacity, profesoři, docenti a nositelé mnoha titulů před jménem i za jménem, takže já nemohu a nechci hodnotit, protože tyto tituly nemám, věci, které jsou ryze odborné.

Každopádně vláda bude účty skládat voličům. Je nízká promořenost dobrá vizitka pro vládu?

To s vládou nemá nic společného, vláda udělala, co měla, co schvaluje 75 procent obyvatel, tedy poměrně přísná opatření proti šíření epidemie. Já osobně s tím souhlasím a napsal jsem to v mnoha komentářích. To, jestli jsou lidé promoření, není záležitost vlády. Záležitostí vlády bylo zastavit šíření pandemie, to se jí zatím – musím opakovat a podtrhnout – s přispěním zdravotníků, hasičů, prodavačů, popelářů a hlavně nás všech podařilo a zaslouží si zatleskat. Jestli je někdo vedle toho promořený, nebo nepromořený, to skutečně patří profesorům.

Nesouvisí tak nízká promořenost s kroky, které vláda udělala?

Úkolem vlády bylo předejít katastrofám, ke kterým došlo v části Itálie, Španělska, Belgie, Anglie. Ani vláda, ani Radim Prymula, natož pak já nevíme, zda to do budoucna bude výhodné proti případné druhé vlně.

Jak tedy reagovat na kritické názory, že česká reakce byla zbytečně rázná a rychlá a příliš zasáhla ekonomiku? Tedy zda cena nebyla příliš vysoká?

Tedy pochvala od vás míří k Čechům samotným.

Určitě. Občas čtu komentátory – kolegy a vstávají mi zbytky vlasů na hlavě, protože píšou, že jsme zbabělci a stádní typy a podobné žvásty a kecy. Ale lidé jednoznačně pochopili, že ochrana zdraví a zejména ochrana seniorů, dědečků a babiček je priorita, a zachovali se podle toho. Je to do jisté míry důvod k oslavě po třiceti letech od sametové revoluce.

Prožil jste pandemii jako novinář – neustálé změny v opatřeních, nařízeních, vše se měnilo velmi rychle. Souhlasíte s kritikou, že kroky vlády byly až příliš improvizované a neustále se měnily?

Mám tu zkušenost, na rozdíl od kolegů komentátorů, na které jsem nyní právem nadával, že jsem blízko vlády byl. A vím, že vláda rozhoduje chaoticky vždycky, i když je úplný klid, a že státní správa je velice liknavá a velice děravá. Takže naopak – pro mě, který do toho do jisté míry vidí, šlo o neuvěřitelný pořádek na to, jak těžká byla rozhodnutí. Rozhodnutí byla skutečně nesmírně těžká a nesmírně zodpovědná a samozřejmě je provázely protiklady, paradoxy, chaos, někdy přehnaná opatření, přehnané zákazy, rozvolnění, přitvrzování. Například pendleři by o tom mohli mluvit dlouhé hodiny, u nich bylo naprosto zbytečné původní opatření, když museli odjet do ciziny na tři neděle a pak se vrátit do karantény. To jsou dílčí chyby, bylo jich mraky, ale v situaci, ve které vláda byla a dodnes je, jsou ty chyby pochopitelné. A jak jsem už napsal ve svém komentáři, historie odpustí, protože výsledek je prostě dobrý.

Co si myslíte o novém televizním kanálu CNN Prima NEWS a jeho startu? Má podle vás šanci uspět a zaujmout diváka?

Domníváte se, že CNN Prima NEWS je něco, co v českých televizích chybělo?

My máme už jeden 24hodinový stream ČT24 a dlouhou dobu byl zcela bez konkurence. Toto je konkurence, která donutí i ČT24 podívat se na své zaběhlé postupy, být rychlejší, možná věcnější, možná se podívat, zda někteří reportéři tam už nejsou takříkajíc ochození. To je výzva, hozená rukavice, která byla hozena včas, možná měla být hozena ještě o pět let dříve a je super, že si diváci mohou vybrat.

Připomněli jsme si konec druhé světové války po 75 letech. Sledujete rozpor, jak média a reportéři přistupují k vinám nacistů a Sovětského svazu? I 75 let po konci války se diskutuje o roli vlasovců, Koněva, sovětských vojsk a diskuse se vyostřuje.

Oddělil bych to na dvě věci. Nikdo normální nezpochybňuje vinu Hitlera, nacistů a Německa, které jim podlehlo, za rozpoutání druhé světové války, a tím pádem za všechna zvěrstva, která proběhla. Pokud to někdo nějakým způsobem relativizuje, tak je hlupák. Co je druhá věc, je rozporuplná role Sovětského svazu. Sovětský svaz byl taktéž diktatura, spolu s Němci se podílel na rozchvácení Polska, na polském území spáchala NKVD (Lidový komisariát vnitřních záležitostí SSSR, jinak ale sovětská tajná policie, pozn. red.) nesmírné zločiny, to je pravda. A druhá věc je, že Sovětský svaz také nesl největší tíhu bojů s Německem, umřelo tam nejvíce lidí, Sovětský svaz osvobodil největší část Evropy, Sovětský svaz patří mezi velké vítěze války.

Je naprosto v pořádku, když mluvíme o obou stránkách historické role Sovětského svazu. Jak o té velké a hrdinské, kdy měl největší zásluhu na pádu Hitlera, tak o tom, že Stalinovi lidé páchali zločiny jak doma, tak na dobytých územích. A z tohoto pohledu můžeme považovat Československo do jisté míry za dobyté území.

Souhlasíte s vyjádřením bývalého premiéra Mirka Topolánka, který na sociální síť napsal: „V květnu 1945 osvobodila většinu naší země Rudá armáda. Osvobození byl ale jen náš subjektivní pocit. Stalin neosvobozoval, Stalin dobýval a dobývaná území držel. Na svobodu jsme čekali dalších 44 let.“

Já bych to takto nehodnotil vůbec. To je strašlivé zjednodušení, jako je vůbec role Topolánka strašlivá, ale v roce 1945 rozhodně bylo dohodou mocností, to znamená nejen zvůlí Sovětského svazu určeno, že Československo spadá do jeho mocenské sféry. To je bohužel prostě fakt, to Churchill (Winston, britský premiér, pozn. red.) neuhádal. Do jisté míry tím byla naše budoucnost předurčena, ale nebyla předurčena na sto procent, ani ne na padesát. Všechno, co se pak událo, byly konkrétní činy konkrétních lidí. A skutečnost, že naše vláda po roce 1946 a zejména po roce 1948 byla natolik protinárodní a natolik prosovětská, už není ani vina Jaltské konference, ani samotného Stalina.

Jak se tedy díváte na vyostřené diskuse kolem událostí v poslední době, ať už přejmenování námětí s ruskou ambasádou, odstranění sochy Ivana Koněva, pomník vlasovcům nebo chování Pavla Novotného, starosty pražských Řeporyjí, který přijel na ruskou ambasádu a vykřikoval, že Řeporyje válčily s Ruskem a válku vyhrály? Jak s odstupem těch 75 let – tedy tak citlivé záležitosti v rámci českých zahraničních vztahů – přistupovat? Kde najít zlatou střední cestu?

Já sám jsem odpůrce odstraňování soch, jsem odpůrcem odstraňování sochy Koněva. Vůbec se mi nelíbí, když je vláčen za krk, jako byl vláčen Saddám Husajn. To neznamená, že schvaluji, co Koněv dělal při obsazování Maďarska sovětskými vojsky, to neznamená, že obdivuji jeho strategické umění, ale Koněv u nás nestál jako Koněv, ale jako symbol vděku Rudé armádě, rudoarmějcům, těm milionům a desítkám milionů lidí, které padly v boji proti nejhorší diktatuře na světě. A já naprosto chápu Rusy, že je to hluboce uráží. Rusové nedokážou pochopit, že si nějaký Kolář s Koněvem vyřizuje své účty. Rusové to nedokážou pochopit a teď nemyslím ruské propagandisty, kteří toho samozřejmě zneužili, využili a případně poslali nějaké ricinové vrahy. Ale já kdybych byl normálním Rusem, jehož dědeček padl při osvobození, tak bych odstranění Koněva za výjimečného stavu považoval za akt čiré zvůle a idiotismu.

Protože v Rusku není příliš rodin, které by neměly oběti přímo v této válce?

Přesně tak. Oni to musejí považovat za naprosto nepochopitelnou urážku. Já chápu, že si to starosta Kolář neuvědomuje, že si to neuvědomuje primátor Hřib. Starosta Novotný si to pravděpodobně uvědomuje, ale to není starosta, to je spíše bavič, který to dělá pro svoji popularitu. Jen toho posledního z nich chápu, protože když si Novotný dělá velkou show ze svého starostenství, to si zaslouží rozporuplný obdiv. Ale Hřib a Kolář to berou vážně a chovají se jako děti. Je to přihlouplé.

Jak si tedy vysvětlujete, že z ODS se proti chování Pavla Novotného zatím příliš hlasů neozývá?

To je velmi jednoduché, protože to je jediná výrazná osoba, kterou dnes ODS má.

On je tedy nejvýraznější figurou?

A znáte nějakou druhou?

O čem svědčí, že v české politice působí někdo, jako je Pavel Novotný? Co to říká o české politice?

O české politice nic, říká to o světové politice. Ve světové politice všude se prosazují lidé, kteří mají schopnost bavit, přitahovat pozornost. Beppe Grillo, komik, založil Hnutí pěti hvězd. A když se vrátím do Itálie, tak byla skvělou ukázkou showbyznysu ve vysoké politice Ilona Stallerová, zvaná Cicciolina, pornoherečka, která se stala poslankyní už v 80. letech. Myslím, že herci, komici a vůbec lidé, kteří mají smysl pro bavení diváků, budou v politice nejen u nás, ale kdekoliv ve světě čím dál častějšími.

