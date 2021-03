Kopnout Pekarovou za „autonomní“ protektorát. Kam? Čím? Tomáš Vyoral má jasno

Mladí Piráti se přejmenovali na Mladé Pirátstvo, aby bylo jasné, že jsou vítáni muži, ženy a nebinární osoby. Podle komentátora Tomáše Vyorala ovšem ještě spoustu identit trestuhodně zapomněli, např. zoofily a dobytek. „Marx by z nich měl nebývalou radost,“ říká. A ještě tvrdší byl na předsedkyni TOP 09 za výrok o „autonomním protektorátu“. Markéta Adamová Pekarová dle něho „plave s proudem jako leklá ryba“ a je otázka, co by jí řekli pamětníci. Ale Tomáš Vyoral ví, co by si zasloužila.

Zvracející smajlík. To je reakce hokejového gólmana Dominika Haška na informaci, že vakcínu na covid-19 obdržel přednostně i ministr zemědělství Miroslav Toman (61). Haškovi vadilo, že se Toman ani neobtěžoval vysvětlit, proč byl očkován přednostně. „Jsme pro něj plebs, který má držet hubu a krok,“ myslí si. Má pravdu?

Mládežnická frakce Pirátů se přejmenovala z „Mladí Piráti“ na „Mladé Pirátstvo“. „Chceme tím dát najevo, že u nás jsou vítáni všichni. Muži, ženy a samozřejmě také nebinární osoby,“ uvedl místopředseda Mladého Pirátstva Radek Holodňák, který změnu navrhl. Váš komentář?

Ideologie novodobého rovnostářství a uctívání jinakosti. V tom pejorativním slova smyslu. Nic překvapivého u globalistického extremisticky levičáckého projektu známého jako pirátské strany všech zemí. Myslím, že trestuhodně opomenul, že jsou ve straně vítány i skříně, lednice, veškerá zelenina, dobytek, upíři, zoofilové nebo kdokoliv, kdo se jimi cítí po právu být.

Pojďme ještě k osobě Radka Holodňáka. Jde o politika, který je velmi aktivní na sociálních sítích. Místopředseda Pirátstva Holodňák má za jeden ze vzorů Karla Marxe, jehož spisy nabízí k prodeji od 250 Kč za jednotlivé publikace. Zároveň je asistencem pirátského poslance Navrkala. Je to jakési snoubení kapitalismu a komunismu? A měli by Piráti přítomnost Holodňáka v těchto pozicích nějak veřejnosti vysvětlovat?

Piráti, kteří se na oko tváří jako svobodomyslní mladí dredáči jsou bytostní ultralevičáci nejhrubšího zrna, z nichž by Karl Marx měl nebývalou radost. Osobní vlastnictví, kromě toho jejich pochopitelně, je pro ně cizím pojmem. Cenzuře, navzdory dříve proklamované svobodě na internetu, naopak rozumí jak Prymula tunelování všeho, co mu dojde pod ruku. A správné prorežimní postoje u nich naleznete prakticky ve všech aspektech, které vymykají naši dobu z kloubů a které vedou k likvidaci národa, rodiny a tradičních, staletími prověřených hodnot. Ať už jde o nelegální migrační invazi, LGBTQ, bruselský diktát, černošský rasismus ala Black Likes Mordor nebo o nyní vyzmizíkovanou nejprotežovanější světovou záškolačku Gretu.

Na TV Barrandov budeme moci sledovat společnou talkshow Jaromíra Soukupa s Miroslavem Kalouskem. Jde o zajímavý obrat, neboť ještě před rokem či dvěma měl Soukup během svých pořadů ve studiu kartonového Kalouska, kterého s chutí karikoval a posmíval se mu. Co tomuto novému partnerství říkáte? Koho může oslovit?

Obrat Jaromíra Soukupa, který se otočil jak korouhvička na obrtlíku, je obecně smutným odrazem lidského charakteru, vypočítavosti a finanční závislosti. Je asi irelevantní, zda vidíme skutečného Jaromíra Soukupa nyní, nebo zda jím byl předtím. Konečně obrátil-li o sto osmdesát stupňů nyní, může tak učinit v budoucnu opět. Zřejmě mu někdo povolil, nebo naopak někdo utáhl, případně podmínil, finanční přítoky a kohoutky. A Jaromír coby podnikatel a podnikavec se přizpůsobil. Koneckonců názorovou vyhraněnost, ať už tím, nebo oním směrem mu nevyčítám. Jedná se o soukromý subjekt, na rozdíl od ideologů a aktivistů z Dvořákovy eurounijně-washingtonské ČT, která vychovává diváky, filtruje „závadné“ informace a nálepkuje nepravověrné názory a jejich nositele ve stylu politického školení mužstva za miliardy z našich kapes. Vyčítám mu pouze jeho překabátění. V tom si ostatně bude se známým vymetačem sněmovní hospody Miroslavem Kalouskem náramně rozumět. Jinak se zdá, že Kalousek jde ve dvou věcech ve šlépějích svého v současnosti nejlepší kámoše – prázdného Mirka Topolánka. Nejprve se pokusí překonat tragickou Topolánkovu talkshow. Ačkoliv je Kalousek o něco vtipnější, tak myslím, že úspěch pořadu bude podobný. A poté přijde kandidatura na prezidenta. Síly za Kalouskem přitom budou podle mě silnější než za prázdným Topolem, který v minulé prezidentské volbě posloužil jen jako stafáž na odebrání hlasů Miloše Zemana a následné doporučení svým pěti voličům volby kohokoliv z liberálně-kavárenských paňáců v druhém kole.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se postarala o pozdvižení svým tweetem, ve kterém připomínala 82. výročí okupace Československa nacistickým Německem. „Zatímco za tuto okupaci proběhla omluva a pokání, jiní okupanti i dnes otevřeně vyhrožují,“ narážela Pekarová na Rusko. Protektorát označila za „autonomní“, shodou okolností je tak popsán i v české Wikipedii. Právě tento přídomek mnohé rozlítil. Je to podle vás k vzteku? Je spravedlivé Pekarové Adamové tento tweet vyčítat?

Ani ne tak k vzteku jako k pořádnému nakopnutí do zadku. Nejlépe okovanou botou. Že předsedkyně TOP 09 není zrovna chodícím rozumem, je, myslím, zřejmé. Jedinci, jimž jsou rozum, talent, schopnosti a dovednosti uplatnitelné v životě cizí, často své nedostatky musí nahradit přehnanou ambiciózností, pravověrností a svazáctvím. V každé době, za každého režimu. Adamová Pekarová je typickým příkladem. Za každou cenu chce a musí plavat s proudem jak leklá ryba. V tomto případě se navážet do Ruska, jak jsem alespoň já pochopil, a na druhou stranu uvědoměle a pravověrně postupně bagatelizovat německé nacistické zločiny. Že si možná „autonomní protektorát“ zkopírovala z Wikipedie je jen odrazem mdlého rozumu a charakteru. Nevím, co by jí na to řekli pamětníci. Nicméně nepřekvapuje to z hlediska toho, že jednou z agend a befelů, které TOP 09 více či méně skrytě plní – a nejzřejmější je to v osobě Karla Schwarzenberga – jsou zájmy Německa, prolamování Benešových dekretů a podobně.

Vládě radí nová vědecká skupina, která spadá pod ministra zdravotnictví Jana Blatného. Jsou v ní třeba epidemiolog z institutu IKEM Petr Smejkal, ředitel ústavu STEM Martin Buchtík, výzkumník z Oxfordské univerzity Jan Kulveit, výzkumník CERGE-EI René Levínský, epidemiolog Rastislav Maďar nebo imunolog z Alabamské univerzity Zdeněk Hel. Co si o tomto poradním orgánu myslíte? Pomůže konečně vládě skoncovat s epidemií?

Na první pohled skupina koronapsychopatů, která vládě jen posvětí jejich likvidační totalitní restrikce a formálně jim dodají „expertní“ a „vědeckou“ váhu, především zcela skoncuje se zdravím občanů. Farizejové ze zahraničních univerzit, lobbisté farmaceutického průmyslu typu Maďara a jako třešnička na dortu šéf STEM, který zřejmě v roli Goebbelse bude koronafašistickému režimu kontrolovat veřejné mínění. Tihle bezpáteřní mloci, nezřídka placení z našich kapes, zakleknou i na ty, co už zakleknutí jsou. Dříve nikomu neznámé a často bezvýznamné nicky, které by si daly partičku mariáše i s Mengelem, se dostávají do mediálního prostoru a k moci. Obojí je opojné. A obojí stejně jako peníze či alkohol odhaluje charakter. Často se lživě tvrdí, že ho kazí. Zajímalo by mě, zda se na ústředním výboru zdraví Covid Heil, nebo Sieg Covid.

„Musím přiznat, že mě ruský vězeňský systém dokázal překvapit. Nepředstavoval jsem si, že je možné vybudovat skutečný koncentrační tábor sto kilometrů od Moskvy,“ měl napsat ruský opoziční předák Alexej Navalnyj na Instagramu. „Všude jsou videokamery. Všechny sledují a nejmenší porušení hlásí. Zdá se mi, že někdo nahoře četl Orwellův román 1984 a řekl: Aha, paráda. Pojďme to udělat. Výchova skrze odlidštění.“ Co na ruský „koncentrační tábor“ říkáte?

Možná jsem pitomec, ale „skutečný koncentrák“, z něhož si privilegovaný ruský Václav Havel, tedy prověřený kádr a postupně vytvářený mýtus, vypisuje příspěvky na Instagramu, mi nepřipadá jako úplně důvěryhodný příběh. Ale chápu, že pravda nesmí stát v cestě dobrému příběhu. Myslím, že to, co popisuje jako Orwellův román 1984 a výchovu skrze odlidštění, je daleko příhodnější pro současnou koronafašistickou totalitu. Přečtěte si román sami a myslím, že se budete divit, kolik nadčasových myšlenek kopírujících tuto dobu Orwell do knihy vepsal. Nebo spíš kolik těch myšlenek současní fašisti aplikovali do našich životů. Tomu, že je Navalnyj mučedník a skutečný disident mohou věřit leda tak pologramotní novináři nebo „demokratičtí“ rádoby politici, kterých je v našem Parlamentu a zcela zbytečném Senátu mým odhadem tak 95 procent.

