Koronavirus je voják Alláha! Olizování mříží svatyní, rychlé šíření nákazy... Expert nechává nahlédnout do dění v muslimském světě

Voják Alláhův, ale i zabiják muslimů. Prvním označením nazval nedávno koronavirus duchovní Jamil al-Mutawy z Pásma Gazy, druhé vyplývá ze statistik v muslimských zemích. Čím si vykládáte tu nesmyslnost v kázání Palestince?

Je to prostě idiot, který je tak fanaticky zaslepen nenávistí k nemuslimům, že neuvažuje logicky. Už teď to v Gaze má údajně vypadat tak, že onen voják Alláha – koronavirus – začne zabíjet muslimy masověji než nemuslimy v Evropě. A to vzhledem k mizerné úrovni hygieny a k špatnému stavu zdravotnictví v mnoha muslimských zemích včetně Pásma Gazy.

Vždyť podobná kázání by měla z kazatelů učinit hlupáky a úplně odradit věřící. Vždyť muslimové mají k ruce moderní komunikační prostředky, nové informace a tak dále. Proč se to neděje?

V islámu je víra nadřazena logice a rozumu. Většina muslimů tedy nepřemýšlí nad logikou nejen v tomto případě, ale také celkově o islámu. Jakmile muslim začne logicky uvažovat o své víře a jejím výkladu, tak se setká s takovými nemorálnostmi a nelogickými dogmaty, že je na cestě k odpadnutí od islámu a ke ztrátě víry. To chápali již první muslimové a proto byli radikálně proti logice a rozumu.

Jak vlastně muslimové ve světě všeobecně přistupují ke koronaviru?

Co sleduji, tak buď se snaží vše bagatelizovat, anebo se již bojí stejně jako lidé v Evropě. Až na malé výjimky, jako je ten blbec muslimský kazatel z Pásma Gazy. V arabském světě mají dlouholetou zkušenost s podobnou hrozbou, s nemocí MERS, a tak to raději už moc nepodceňují.

Nenutí je ale víra v to, že vše zařídí Alláh, k menší ostražitosti, k opovržení vládními nařízeními, k poněkud fatalistickému chování v období pandemie?

Máte nějaké zprávy o tom, že je karanténa vzhledem k muslimské komunitě a jejím zvykům někde v Evropě zmírňována?

Ano, ale není to jen kvůli muslimům. Je to celkově kvůli čtvrtím obydleným přistěhovalci – převážně muslimy – například ve Francii. Například web Eurabia.cz píše, že francouzský satirický týdeník Le Canard enchainé se dostal k dopisu náměstka ministra vnitra, v němž uvádí, že „není prioritou prosazovat dodržování karanténních nařízení v sociálně citlivých zónách, protože by to mohlo vyvolat nepokoje“.

Ve svém aktuálním komentáři v Reflexu jste psal, že v Česku je hodně muslimů lékařů, takže se starají o nemocné. Do jaké míry jsou lékaři vlažnějšími či zarytějšími následovníky Koránu?

Je to specifikum určité části muslimské komunity v Česku, svázané s politikou bývalého Československa a vlád některých muslimských zemí. Do Česka tehdy přijížděli studovat hlavně vojenští specialisté. Další důležitou skupinou byli lékaři, kteří v muslimských zemích scházeli. I po roce 1989 byli lékaři jednou z nejčastějších skupin muslimských studentů na českých vysokých školách. Tito lékaři jsou vesměs silněji nábožensky založení, protože mnozí z nich byli v mládí během studií členy či alespoň sympatizanty islamistických hnutí jako je Muslimské bratrstvo či Hizb ut-Tahrir. Dnes již nejsou tak aktivní v politické rovině, ale v té náboženské stále. Účastní se na životě a aktivitách islámských nadací, mešit a podobně. Například na aktivitách saúdskoarabských nadací šířících islám po Evropě.

Jaký islámský stát se k pandemii covid-19 zachoval nejzodpovědněji?

Těžká otázka. Takhle do hloubky to nesleduji, takže to nevím.

Írán je jednou z nejvíce ohrožených zemí. Proč?

Těch teorií o kolébce koronaviru už mezi lidmi koluje několik. Netopýří jeskyně a jejich obyvatelé s pomocí luskounů, laboratoře v Číně, laboratoře v USA. Která v muslimském světě dostává nejvíce hlasů, anebo tam žijí svým životem ještě další?

Opět, nijak zásadně tuto věc nesleduji. Ale podle přehledu izraelské nevládní organizace MEMRI se hodně šíří konspirace o umělém původu viru, a to údajně jako snaha USA a židů oslabit muslimy a prosadit své ekonomické zájmy.

Loni jste vydal již třetí dotisk knihy Islám a islamismus v České republice. To znamená, že jsou u nás knihy o islámu populární?

Podle mne se trh s knihami na téma islámu stabilizoval a není to už úplně populární oblast. Knihy na toto téma většinou kupují lidé, co mají o téma větší zájem. Je sice pár úspěšných titulů, ale většinová populace nemá moc zájem vzdělávat se v problematice islámu. Jsem toho názoru, že to je špatně. Ne kvůli tomu, že takové knihy vydávám, ale kvůli tomu, že je pak nevzdělaná, šíří o islámu nesmysly a nahrává tak jeho obhájcům. Nicméně i kvůli tomu, že je pak argumentačně nevybavená a slabě vyzbrojená na debaty s muslimy a obhájci islámu. A to prostě oslabuje a diskredituje odpůrce islámu.

Svou knihu Islám a islamismus v České republice jsem vydal potřetí ve velmi rozšířené verzi, s množstvím kopií tajných muslimských dokumentů, fotek a podobně. Hlavně kvůli tomu, že dnes v Česku prostě není kniha, která by mapovala vývoj tuzemské muslimské komunity s důkazy a s uvedením věcí, které jsou běžnému člověku, ale mnohdy i odborníkům, skryty.

Myslím si, že právě proto, že česká muslimská komunita má uvnitř hodně radikální názory, se tomu tématu knižně nevěnuje žádný český akademický odborník na islám. Nechce totiž své oblíbence diskreditovat.

Kdysi se mi při rozhovoru jeden islamolog z Univerzity Karlovy stěžoval, že dnes se k islámu vyjadřuje úplně každý. Herci, herečky a truhláři – ve zjevné narážce na vás – ale odborníci jsou pomíjeni. Jak to vnímáte?

Nepřekvapuje mě to. Tihle zaslepení islamologové vidí islám jen pozitivně a snaží se ho tak prezentovat české veřejnosti. Proto jim hodně vadí, že já nevydávám knihy a texty založené na lžích nebo předsudcích, ale na základě islámských textů a originálních muslimských názorů. Ale pan islamolog zároveň ukázal, že nedokáže popřít to, co říkám, jinak, než osobními útoky na mou osobu. Nechci se nijak obhajovat před lidmi. Nechť mne obhajuje kvalita mé práce ve vzdělávání české společnosti v problematice islámu.

Jen bych dodal, že mám sice výuční list na řemeslo truhlář, ale také jsem odmaturoval z marketingu a managementu. Zároveň studuji na univerzitě obor se zaměřením na teologii. No, uvidíme, jestli se mi podaří dostudovat. Nejsem sice úplně dobrý student, studuji ve svém volnu a je to můj koníček, ale když vím, jak nesnášejí někteří lidé v akademickém prostředí jiné akademiky s odlišným názorem, tak mám trochu obavu z objektivity těchto lidí vůči kolegům. Jako příklad může sloužit tento pan akademik z Univerzity Karlovy, který by nejspíše nenechal dostudovat univerzitu nikoho, kdo má na islám jiný názor než on. I kdyby byl mnohem lepší a vzdělanější.

Mimochodem, rád bych ocitoval slova právničky Kláry Samkové z předmluvy k mé knize, která ve stručnosti vystihují její obsah: „Učit se od nepřítele je už podle starověkého čínského mistra Sun Tze to nejvyšší umění. Berte tuto knížku, totiž 'Islám a islamismus v České republice' jako vhled do nepřátelských pozic. Protože nepřátelské pozice to jsou. Je na nás, abychom to pochopili, poučili se a jak praví klasik, přijali 'poučení z krizového vývoje'. Je třeba vzít na vědomí, že u nás skutečně 'přistáli Marťani', kteří s námi mají společného pouze to, že to jsou lidské bytosti, přičemž ve všech ostatních aspektech vnímání světa se lišíme.“

