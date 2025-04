Kriminalizace za plakát? Zkušený senátor z ODS se zastal Okamury

Co říkáte na kampaň Spolu?

Předvolebním kampaním je vyčítána ztráta obsahu a já nemůžu nesouhlasit. Toto pojetí začalo nejpozději před tuctem let, kdy si Akce nespokojených občanů 2011 tehdy už pod označením ANO 2011 začala klestit cestu do Sněmovny, aniž by se obtěžovala připravit volební program – ten přece nikdo nečte, tak proč s ním ztrácet čas. A ostatní subjekty, vidouce úspěch Babišovy politické divize, vyhodnotily přechod od tradičního souboje politických tezí typu „nižší daně" versus „více jistot" k marketingu vytěsňujícímu politiku jako cestu k úspěchu.

Takže pokud PR agentura přijde s myšlenkou, že modrá je okoukaná, hoďte tam zelenou a oranžovou, nezaváhají ideově znejistění politici ani na vteřinu a poděkují a za dobré doporučení a radu k nezaplacení možná i zaplatí. K tomu nějaký slogan typu „kdo není s námi, je proti nám“, aby se v něm mohl najít každý, kdo chce stát na správné straně, kdo by nechtěl?! - ať už je jí cokoliv, a skvělý výsledek se nemůže nedostavit.

Před časem jsem podobnému přístupu dal název „semaforové chování“. Pokud stojím na křižovatce a jdu tam, kde zrovna svítí zelená, určitě někam dojdu rychleji. Ale jen těžko tam, kam jsem dojít původně chtěl.

...a co na ANO a nejhoršího premiéra na světě na billboardech?

Babišovy agentury mají jeho voliče dobře přečteného a vědí, že negativní kampaň bude fungovat. Zároveň tak můžou vyzkoumat, jestli dno, které v komunikaci hloubí, půjde ještě o kousek níž posunout. Půjde.

Vždy jsem ale předpokládal, že „naši“ voliči přece jen více přemýšlejí a podobným stylem si je nezískáme. Nepříjemně mě tudíž překvapilo, že na tuto antikampaň reaguje antikampaní i Spolu. Nebylo mi známo, že by si náš volič na ní až tak potrpěl. Víc by mě ale zajímalo, jestli by podobná forma komunikace, kdy se kandidáti netrumfují v tom, kdo je lepší a proč, ale ponižují se v mezinárodním srovnání, mohla slavit úspěch jinde na světě. Málokdo pro znechucení z politiky dokáže udělat tolik jako politici sami.

Je podle vás škoda odchodu pana Zahradila z ODS, nebo se to dalo čekat?

Vím, že Jan Zahradil měl dlouhodobě v ODS určitý tábor odpůrců, kteří nyní plesají a na celém jeho mnohaletém působení v ODS určitě nenechají nit suchou. Možná ji i zkropí nějaká ta slza radosti. Ale odchodu skoro každého člena z každé politické strany je škoda – pokud lidé neformují politiku uvnitř politických stran, těžko se pak můžou divit, že není taková, jakou by si ji přáli. Jsou ovšem i členové, u nichž je škodou jejich setrvání.

Odchodu Jana Zahradila z ODS je škoda dvojnásobná: Strana v něm ztrácí jednoho ze zakladatelů tolik potřebného eurorealismu – tedy zlaté střední cesty mezi snahou o vznik evropského superstátu a úsilím Evropskou unii úplně zrušit. Nemuseli jsme se shodovat ve všem - a také jsme se jistě neshodovali, ale pro zdravou diskuzi k nalezení nejlepších možných postojů, je potřeba mít kolem sebe i lidi, kteří některé věci vidí jinak. Kromě toho nás s Janem Zahradilem spojoval i podobný rockový hudební vkus.

Je podle vás správné před volbami kriminalizovat - u nás Tomia Okamuru, v Rumunsku prezidentského kandidáta a ve Francii Le Penovou?

Kriminalizovat kohokoliv není dobré nikdy, natož pak politiky před volbami. Trestní právo má sloužit k postihování trestných činů, ne jako nástroj politického boje. Samozřejmě i politici mají být za trestné činy postiženi, ale pořád musí být zachována demokratická dělba moci. Prokázání činu musí být jednoznačné a v případě pochybností je třeba uplatnit zásadu „in dubio pre reo".

Lidé nesmějí ztrácet důvěru v soudní moc, což se snadno může stát, pokud by si soudci svoje politické názory začali promítat do podoby svých rozsudků. Důvěra se snadno ztrácí, ale těžko získává, a kdokoliv se z nelegitimního odstranění politického soupeře nástroji soudní moci raduje, může být dalším z těch, kdo bude odstraněn.

Jaká je podle vás nálada uvnitř ODS?

Těžká odpověď, pokud nechci sklouznout do přílišného zjednodušování. ODS je pestrý kolektiv osobností s různými pohledy i hodnoceními, takže obecně se dá říct snad jen to, že momentálně neprobíhá období euforie bez hranic. Řekl bych, že ODS je „v očekávání“.

Pan předseda Petr Fiala ve svém posledním kongresovém vystoupení říkal, že ODS se v rámci koalice Spolu nerozpustila ani neztratila svoji identitu, což je možná jedna z věcí, u které si momentálně členové ODS nejsou úplně jisti, jestli je stále platná. Ale to, že se členové o takových věcech baví a že si zachování identity přejí, je dobrým znamením, aby se její rozpuštění nakonec doopravdy nestalo. I když se dle kampaně Spolu prosté logotypů jednotlivých koaliční stran může zdát, že vývoj zatím „modrým“ směrem neplyne.

Snad nedojde k naplnění jednoho z mých bonmotů: „Může se něco velkého rozpustit v něčem malém ? Ano, pokud tím velkým je ODS a tím malým TOP 09“. To není nic proti TOP 09, ta bojuje o své přežití opravdu houževnatě.

Máme tu další fámu, že prý se ucházíte o přední posty ve straně: A když ne na celostátní úrovni, tak alespoň na té městské...

Pokud by se jednalo o možný „přední post“ ve straně, pak se jedná opravdu o fámu. Vznikla možná mým přijetím nominace na místopředsedu krajské ODS. Tato nominace mi byla v minulosti nabízena již několikrát, ale dosud jsem ji vždy s díky odmítl. Není to pozice, po které bych jakkoliv toužil.

Netoužím po ní ani teď, ale pokud by moje maličkost mohla pomoci k byť jen trochu zlepšenému vnímání ODS v Plzeňském kraji, jsem to připraven udělat.

Jací jsou podle vás někteří „neviditelní" ministři - Baxa, Ženíšek, Kulhánek...?

Nechci hodnotit jednotlivá jména. Obecně mě napadají tři možná vysvětlení, jak se ministr může stát „neviditelným“: Že nedělá nic špatně. Nebo dělá vše dobře, ale není to nic významného. Nebo že ministerstvo má zanedbatelný vliv na život obyvatel. Ve třetím případě je to na zvážení, jestli je existence ministerstva správným cílem pro vynakládání peněz vybraných z daní občanů a firem. Ve druhém případě by se úvahy o budoucnosti měly týkat přímo osoby ministra ve vládě. Takže doufejme, že správnou odpovědí je první možnost.

Ale přece jen jmenovitě. Myslím, že ministr kultury je ze jmenovaných jediný viditelný. A myslím to opravdu pozitivně a nejen tím, jaké je současné dění kolem navyšování poplatků České televize a Českého rozhlasu.