Lékař varuje před manželstvím pro všechny. Co přijde pak? Ukázka z Británie

„Pravda je, že z bezpečnostního hlediska se chaosu na území Ruska obávám, stejně jako islamizace a úpadku západní Evropy,“ uvedl poslanec a lékař Vladimír Zlínský (SPD), který se dlouhodobě věnuje krizovým situacím. „Naše území se může stát primárním cílem pro ruské zbraně, a to včetně jaderných. Dále spoléhání se na to, že nás někdo ochrání, se již v našich dějinách několikrát ukázalo jako zavádějící,“ uvedl. Vidí zásadnější diskusi než o problematice manželství pro všechny: „Já ovšem považuji za zásadnější problém úpadek počtu narozených dětí v ČR za poslední 2 roky o 21 %.“

Odhlasováno. Smlouva o obranné spolupráci v prvním čtení prošla Sněmovnou téměř jakoby nic a podle většiny reakcí i na sociálních sítích, je to naprosto v pořádku, „vždyť jsme v NATO“. Proti hlasovali poslanci SPD a asi tři poslanci hnutí ANO. A vy osobně? Proč jste proti, když drtivá většina nadšeně souhlasí, nic lepšího neexistuje než „americký deštník“ a evidentně budou souhlasit i v dalším čtení?

Hnutí SPD je proti pobytu jakýchkoli cizích vojsk na našem území. Smlouva o obranné spolupráci mezi USA a ČR dává legislativní rámec k pobytu amerických vojsk na našem území. Já jsem ve svém vystoupení kritizoval velmi omezené možnosti orgánu zastupujícího české zájmy, tedy ministerstva obrany, kontrolovat materiál a vojenské vybavení uložené v dohodnutých zařízeních, které může využívat americká armáda. Dále nebude možné kontrolovat převážející dopravní prostředky - vozidla, plavidla a letadla bez schválení amerických orgánů. Při zasedání na půdě Poslanecké sněmovny ČR na toto téma se z řad koalice a hnutí ANO stále ozývaly hlasy, že u nás žádné americké vojenské základny nebudou. Já nevidím rozdíl mezi dohodnutým zařízením a vojenskou základnou jiný než ten, že dohodnuté zařízení se stane vojenskou základnou americké armády po dislokaci jejich jednotek na našem území.

Paní ministryně obrany společně s mnoha pamětníky událostí roku 1968 už nikdy nechce zažít ruskou invazi a okupaci našeho státu, navíc „v ruské dusivé náruči“. Vy se jí divíte? Podle ministryně Jany Černochové jsme ve Sněmovně v uplynulých dnech „bohužel viděli demagogii a laciný populismus v podání SPD“. Právě vy včetně celé SPD jste pro většinu „pátá kolona“. v lepším případě „dezoláti, chcimírové, dezinformační scéna“ atd.? Co k tomu říci?

Také jsem byl po svém vystoupení kritizován za připomenutí roku 1983, kdy byly s velkou pravděpodobností na našem území umístěny jaderné hlavice do taktických raketových střel krátkého doletu v místě dislokace sovětské armády. Toto vedlo k velké eskalaci napětí mezi SSSR a USA trvající několik let. Podobné to může být z ryze pragmatického hlediska i nyní, kdy rozmisťování americké armády ve střední a východní Evropě vyvolá tlak na Ruskou federaci a ta přijme adekvátní opatření, které povede k eskalaci dalšího napětí a reakci protistrany, a tak pořád dokola. Já to nevidím ideologicky, ale spíše z bezpečnostního hlediska, kdy tato eskalace nemusí být pro naši bezpečnost vůbec příznivá.

Co se týká nálepek, nyní vítězí „ruská pátá kolona“. Sice se jmenuji Vladimír a moji předkové pocházejí někde z východních stepí či Krymu a byli součástí tatarských nájezdů na východní Moravu v 17. století, ale to je asi tak všechno, co mám s Ruskem společného. Pravda je, že z bezpečnostního hlediska se chaosu na území Ruska obávám, stejně jako islamizace a úpadku západní Evropy.

Není tajemstvím, že jste odborník na krizové situace a dlouhodobě se touto problematikou zabýváte. Že jste „katastrofista“ jste připouštěl i v době převládající české představy o vizi hlubokého míru. Máte klidnější spaní, když víme, že nás čeká intenzivnější spolupráce české a americké armády, posilování vojenské infrastruktury, vojenské vzdělávání a společný výcvik?

Jak jsem uvedl dříve, kvalitu mého spaní to určitě nezvýší, jelikož se naše území může stát primárním cílem pro ruské zbraně, a to včetně jaderných. Dále spoléhání se na to, že nás někdo ochrání, se již v našich dějinách několikrát ukázalo jako zavádějící. Spoléhání se na někoho jiného podlamuje odhodlání zajistit obranu svého území vlastními silami. To vidím jako zásadní problém. Hledat spolupráci v oblasti obrany s partnery se stejnými geopolitickými zájmy je správná cesta, ale jako silný a sebevědomý partner, nikoli téměř odzbrojený stát hledající svého mocného ochránce. Často tento ochránce začne prosazovat na jím chráněném území všemi možnými cestami své vlastní zájmy, nikoli zájmy závislé země. To nakonec potvrzuje historie opakovaně.

Po ekonomické stránce se zbrojení vyplatí. „Z každé koruny vynaložené na zakázku pro český obranný průmysl se zpět do státního rozpočtu vrátí až 40 haléřů. A tato jedna koruna investovaná do obrany země zároveň generuje odhadem dalších až 3,20 Kč v národní ekonomice,“ spočítala ministryně Černochová. A co ekonomický aspekt?

Mezi tím už v mediálním prostoru převládlo téma manželství pro všechny s odkazem na doporučení prezidenta Petra Pavla, že „není možné, aby část společnosti měla omezená práva kvůli své sexuální orientaci“. Co se týká řazení informací, myslíte si, že se na tom podílejí čeští politici i novináři společnou rukou? Laicky řečeno, že nikomu nevadí, že společensky řešíme válku a sex najednou?

Myslím si, že homosexuální lobby je mimořádně silná v mediální oblasti, v progresivistických politických kruzích a má mimořádnou podporu některých neziskových organizací. Dále se projevuje jejich vliv u mladé generace, kdy je mimořádně cool vypadat jako homosexuální osoba či se k tomu veřejně přihlásit. Na druhou stranu mám známé mezi homosexuály a nemám s nimi v komunikaci žádný problém a rozhodně netrpím žádnými předsudky vůči nim. Já ovšem považuji za zásadnější problém než manželství pro všechny úpadek počtu narozených dětí v ČR za poslední 2 roky o 21 %. Z tohoto pohledu se mně jeví řešení problematiky tohoto zákona jako marginální. Pokud tento zákon projde, očekávám v další fázi tlak na snižování věku k zákonnému uskutečnění pohlavního aktu, k uzavření manželství a k uzákonění mnohoženství a v rámci rovnoprávnosti i mnohomužství. A nyní trochu nadsázky. Ještě bych chtěl připomenout, že některé děti ve Velké Británii se již identifikují nejenom jako To, ale nyní již jako koně, kočky a světe, div se, dinosauři. Předpokládám, že není daleko doba, kdy pojem člověk bude prohlášen za sociálně-myšlenkový konstrukt a každý se bude moci prohlásit za to, jak se bude cítit, včetně zombie a upíra. Přičemž zákonitě bude následovat tlak na nutnost uzákonění uspokojení jejich potřeb v rámci univerzálních lidských práv.

Po zhlédnutí zpráv, dokážu si představit, že dojdou někteří k závěru: raději se nahraďme umělou inteligencí! Jenže, vážně už to přestává být legrace. Do jaké míry jsme už „ohne sranda“ dopustili, že jsme otroky informatiků?

V tomto případě jsme nic nedopustili, ale jaksi to samo povstalo, protože k tomu nastala příznivá situace. Máme dostatečně výkonný hardware, zasíťovali jsme společnost, shromažďujeme velké množství informací, které neumíme zpracovat lidskou myslí. Ale tyto informace naopak tvoří krmivo pro růst schopností umělé inteligence. Využití umělé inteligence bude ohrožovat některá zaměstnání s opakující se duševní prací a určitě bude prospěšná i jako pomocník při rozhodování v těch oblastech, kde bude hrát zatím ústřední roli člověk. Například v medicíně mne napadá mnoho možností, jak umělá inteligence zpříjemní a zkvalitní práci lékaře. Zde je skutečně pole neorané. Na druhou stranu tyto systémy mohou vést v medicíně k dehumanizaci. Jejich celospolečenské použití vytvoří závislost na těchto technologiích a může to vést ke vzniku společnosti dohledu nad jejími členy ve prospěch vládnoucí třídy. Určitě nyní zažijeme překotný vývoj v této oblasti a já se pokusím aspoň trochu ze své pozice do toho vstoupit. Už jsem na téma digitalizace zdravotnictví a využití umělé inteligence na půdě Parlamentu ČR uspořádal 2 semináře a míním v této aktivitě dále pokračovat.

Mimochodem, myslím, že to bylo letos v březnu, kdy jste otevřel v Poslanecké sněmovně diskusi o dramatickém poklesu počtu narozených dětí v České republice v roce 2022. „Doufám, že nedosáhnu úrovně pana řeporyjského starosty,“ podotkl jste tehdy. A vaše aktuální reakce?

Řadu našich čtenářů zaujala práce nové speciální instituce, konkrétně jde o Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Byly zveřejněny informace, že ze státního rozpočtu, konkrétně z Ministerstva školství má tomuto institutu přistát na účtu přes 563 milionů korun. Stát by dodal přes 96 procent financí. Máte informace o tom, jak v práci pokračují?

Zatím bych ji dešifroval jako další organizaci, která má radit, jak šířit ty správné informace mezi naším obyvatelstvem a potlačovat ty nechtěné a nesprávné v době krizových situací. Určitě se tam dobře přiživí mnoho nezávislých odborníků těchto humanitních oborů - sociologie, ekonomie, psychologie, pedagogiky, filozofie, demografie, politologie i práva, kteří znají všechno lépe, než zbytek naší nevědomé populace.

Na druhou stranu jsme zatím neviděli žádné reálné výstupy této organizace. Výsledkem její činnosti mají být výstupy, které zkvalitní práci a rozhodování politiků v době jakékoli krizové zdravotní či společenské situace a bude dávat rady a doporučení, jak efektivně řídit společnost za těchto situací. Já jsem vždy volal po tom, aby se konstituoval orgán, který bude připravovat naše občany na možné krizové situace. Ale tato moje myšlenka je v tomto případě totálně postavená na hlavu, jelikož jmenovaná organizace má radit politikům, jak řídit společnost ve prospěch těch jediných správných myšlenek a postupů a jejich politických představitelů.

