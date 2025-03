Lež, která má dlouhé nohy. Drulák mezi Trumpem, Evropou a Ruskem

Pro Donalda Trumpa je dohoda o těžbě nerostných surovin na Ukrajině důležitá, dosud však nebyla podepsána. Lze očekávat, že se do věci zapojí i Rusko a Spojené státy budou odebírat vzácné minerály jak z Ukrajiny, tak z Ruska?

Nejprve je potřeba připomenout, že Trump nevidí konflikt na Ukrajině jako otázku americké národní bezpečnosti. Vidí to v této chvíli jako byznysovou příležitost. Je to konflikt, který Trump nezahájil, nepřispěl k němu, není s ním spokojený a chtěl bych ho ukončit. Má tam dvě podmínky. Jednak na tom chce vydělat a za další nechce, aby Američané ztratili tvář a vypadali jako poražení, kteří odtáhli s nepořízenou.

Vzhledem k tomu, že chce, aby Spojené státy vydělaly, je zde dohoda o nerostných surovinách a jejich privilegovaném využívání ze strany USA. Otázka zní, kde všechny ty suroviny jsou, ale určitě se významná část z nich nachází na územích, které okupuje Rusko. Nepochybně jedná Trump o tomtéž i s Ruskem, což bylo koneckonců naznačeno a z ruské strany přišlo potvrzení, že jsou připraveni na tom spolupracovat. Je jasné, že s Ukrajinou se Trumpovi jedná lépe, protože ta je ve slabší pozici. Sráží se to zase s tím, že Ukrajina začíná zastávat stanoviska, která jsou s viděním Donalda Trumpa v rozporu, a tuto odlišnou ukrajinskou linii podporují Evropané.

Pokud jde o Evropu, odtud zaznívají do Ameriky rozhořčené hlasy, že Trumpův přístup je spíše hokynářský a může tím Rusko posílit. Co Evropa zmůže, když Ukrajinu už nepodporují Spojené státy? Může to Evropa nahradit?

Evropa by sice peníze dohromady dala, ale je otázkou, jak je to udržitelné, protože evropské rozpočty jsou napnuté, většina vlád je nepopulární a dávat další peníze na válku, od které se Evropané postupně odvracejí, bude podstatně těžší. Političtí lídři v Evropě se snaží vybičovat náladu proti Trumpovi a uměle vytvářet jakousi hrdost Evropanů sami na sebe a ukazovat morální nadřazenost nad Trumpem. To je dnešní linie lidí jako Macron nebo britští politici. Nejsem si ale jist, že jim to může dlouhodobě vycházet, protože i evropský volič vidí, že válka nikam nevede. Z hlediska finančního proto může Evropa nahradit Spojené státy, ale pak jsou tu strategické věci. Američané skutečně Ukrajincům pomáhali vést válku. Sdílením zpravodajských informací nebo využíváním různých raketových systémů. Tohle Evropané nahradit nemohou. A na dodávky dalších zbraní a munice na Ukrajinu už nejsou průmyslové kapacity. I kdyby Evropa začala vyrábět, nikdy nebude vyrábět v takovém tempu a množství, jaké by Ukrajina potřebovala.

Jak jste uvedl, pro USA není válka na Ukrajině otázkou národní bezpečnosti, ale nám v Evropě zdejší vůdci tvrdí, že pokud Rusko nebude poraženo, rozjede se z Ukrajiny dál. Je na tom něco? A jak dlouho této rétorice bude evropská populace tleskat?

Je to lež, která má bohužel docela dlouhé nohy. Nejenom naši představitelé, ale řekl to už i prezident Macron, že pokud nebude Rusko zastaveno na Ukrajině, bude dál pokračovat na Západ. Na tomhle se evropští představitelé snaží vybičovat podporu veřejného mínění, aby jim byly strpěny naprosto nesmyslné výdaje, které si válka na Ukrajině vyžádala.

Jak dlouho si Evropané nechají lhát do kapsy? To bude záviset na stavu evropských ekonomik. Povede-li se lidem relativně dobře, lidé mávnou rukou a bude jim to jedno. Přijde-li těžší ekonomická situace, lidé si začnou uvědomovat své vlastní priority. V každém případě může tahle lež nějakou dobu fungovat.

Proč je podle vás lež, že by Rusko po zdolání Ukrajiny mohlo dostat chuť na další expanzi hlouběji do Evropy?

Rusko nikdy nic takového nenaznačovalo. V minulých letech jsme slýchali o Ukrajině a o tom, že Rusové mají problém s ukrajinským členstvím v NATO. Nic z toho, co Rusko dělá, neukazuje na to, že by chtělo nevyprovokovaně zaútočit na členský stát NATO. Jsou tu navíc pochybnosti, jestli by vůbec Rusko mělo kapacitu něco takového podniknout. Vždyť se zatím ani nezdá, že by Rusko mělo zájem o západní Ukrajinu a není ani na Dněpru. Z tohoto hlediska považuji za fantasmagorii mluvit o tom, že Rusko převálcuje Ukrajinu a ještě se pak pustí dál na západ do Evropy. Neexistují pro to žádné informace ani důvody.

Jaká je budoucnost vztahů mezi Evropou a USA po skončení ukrajinské války? Zatím vidíme silné napětí, i když jste na své nedávné přednášce naznačoval, že se můžeme Američanům hodit kvůli Číně.

Evropa se podle mého názoru transformuje do role, již kdysi plnila Latinská Amerika, která se dnes osamostatňuje a má vlastní pozice. Evropa se dostala do mentální závislosti na Spojených státech amerických a dnes slyšíme, že by se Evropa této závislosti chtěla zbavit a mít vlastní politiku. Není však zřejmé, že na to Evropa má kapacitu.

Vybudování vlastní bezpečnostní politiky znamená, že by Evropa musela mít i vlastní průmyslovou kapacitu a tohle není něco, co zařídíte politickým vyhlášením. Tak si to představuje Macron nebo Brusel. Průmyslová kapacita Evropy byla dosud soustavně ničena v důsledku Green Dealu. Nadto není vůbec zřejmé, jestli má Evropa schopnost mobilizovat statisícové armády, které by byly schopné bojovat. Do určité míry jsou toho schopní Poláci a Ukrajinci či Rusové, kteří to ukazují. Vůbec se neodvažuji tvrdit, že to umějí Francouzi, Němci, Angličané nebo Italové. O nás ani nemluvě. Všechno to jsou pěkná prohlášení, která nemají žádnou oporu v realitě.

Do jaké míry by z horších vztahů Evropy a USA mohly těžit státy jako Itálie nebo Maďarsko, kde tamní premiéři mají vysoce nadstandardní vztahy s Donaldem Trumpem? Třeba v možných úlevách v dalších clech, protože politicky se nezdá, že by nyní Meloniová a Orbán měli nějaké výraznější slovo.

Tyto státy nebudou mít možnost, že by je Američané brali nějak vážně. Očekával bych, že je Washington trochu ušetří, když třeba na Evropu uvalí nějaké sankce, zvýší cla a budou hledat kompenzační opatření pro státy s přátelsky naladěným vedením k USA. Toto bych očekával. Byla by však iluze myslet si, že tato administrativa bude brát vážně cokoli, co jí říká někdo z Evropy. Takhle Američané nefungují. Stojí před námi svět, kde Američané budou v Evropě mnohem méně angažovaní. Čas od času mohou Evropu potřebovat, ale jako vazala nebo si od Evropanů koupit souhlas či podporu. Jinak se o Evropu starat nebudou.

Evropa si musí sama uvážit, jakým způsobem by měla vypadat zdejší bezpečnost. Závěr, že nemáme spoléhat na Spojené státy, je správný a nesouvisí s Trumpem. To se nabízí dlouhodobě, protože když v bezpečnosti na někom závisíme, tak jako my na USA, vylučuje se tím pro nás možnost samostatné zahraniční politiky.

