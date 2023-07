Lhali, záměrně, šíří se o koalici. Jak přežijí? Václav Vlk jednu možnost zná

Fialova vláda je pro jednu část společnosti splněný sen již od dob, kdy býval Václav Klaus předsedou OF. A není to sen o vládě demokratické. Jenže teď mají voliči spíše kocovinu a Babiš posiluje. „Slibovaný ráj a svoboda, až se zbavíme Babiše – předtím slibovaný ráj, až se zbavíme Klause – se prostě nedostavily,“ konstatuje publicista Václav Vlk. „Dnes začíná být většině voličů pětikoalice jasné, že byli obelháni,“ tvrdí dále a dodává, že je všeobecně rozšířeno, že předvolební lži byly záměrné.

Kabinet Petra Fialy už se blíží polovině svého vládnutí. Co se u nás změnilo za dobu, co u moci není více než polovinou voličů proklínaný Andrej Babiš?

Říkáte to poněkud pejorativně. Co je na volebním vítězství pěti demokratických stran špatného?

Praxe totiž ukazuje, že právě Fialova vláda je nikoli skutečně „demokratická“, ale od roku 1989 nejvíce chtivá používat totalitní praktiky. Viz „zakázané weby“‚ viz plán Ministerstva vnitra na sledování „uvědomělosti“ státních zaměstnanců, kterých je dnes neuvěřitelných 499 056, postupy státních zástupců v tzv. boji proti tzv. dezinformacím, které se pak často ukážou být pravdivými, ale nepříjemnými pravdami, neuvěřitelné množství obvinění, vyšetřování a trestních stíhání za „verbální trestné činy“. Přitom zrušení této komunisty a StB zneužívané nechutnosti bylo jedním ze základních hesel listopadu 1989.

Kdyby to bylo tak hrozné, jak říkáte, proč by se neplnilo Václavské náměstí či Letná nespokojenci, které by tam svolal nějaký nový „Milion chvilek pro demokracii“?

V současné době je velká část společnosti v kocovině. A to včetně značné části tzv. protibabišovské fronty, protože politické i ekonomické výsledky nynější vlády jsou doslova strašlivé. Nevídaný vzestup cen, propad HDP, neschopnost ministrů ovládat jednotlivá ministerstva a autistický způsob vlády a jednání Petra Fialy je vidět na výsledcích volebních průzkumů. ANO a nenáviděný Babiš posilují, ústy a ideologií „nejpokrokovější“ strany se propadají do ztracena. Po ČSSD, která se po nástupu „progresivních socialistů“ ve straně zhroutila mimo Parlament, následují dnes lidovci, kteří mají úžasnou volitelnost podle květnových průzkumů 3,4 procenta, TOP 09 vedená neuvěřitelnou Pekarovou Adamovou má 4,7 procenta a STAN se potácí těsně nad 5 procenty.

Slibovaný ráj a svoboda, až se zbavíme Babiše – předtím slibovaný ráj, až se zbavíme Klause – se prostě nedostavily. Naopak ve společnosti u střední a starší generace začínají převládat pocity, že kdyby Babiš svojí politikou neumožnil za své vlády výrazné zvýšení platů a důchodů, protože nynější vláda je neschopná s ekonomikou cokoliv udělat, žila by většina naší populace pod hranicí chudoby.

Ekonomicky si však nijak skvěle nevedly za poslední rok a půl ani jiné země Evropské unie. Copak lze kvůli tomu pětikoaliční vládu pranýřovat?

Kdyby jen kvůli tomu. Navíc se stále více rozšiřuje pocit, že se vracíme do doby totality, kdy jsou obyčejní – jinak konformní – lidé nejen perzekvováni placenými trolly na netu, ale už i různými „orgány“ a po totalitě toužícími aktivisty. Vyhledávání „dezinformací“ a nekorektních výrazů či postojů a předávání „výsledků“ do chtivých rukou části policie a různých odborů Ministerstva vnitra se obecně považuje za odpornější praxi, než byla „normalizace“ po ruské okupaci. Tím, že jsou prozatím v mírných „politických procesech“ a s „mírnými tresty“ odsuzovány nepohodlné osoby, se pomalu začíná praxe Fialovy vlády přibližovat móresům fanatiků z padesátých let.

Nechci zpochybňovat nic z toho, co jste poznal za minulého režimu, ale není tohle přirovnání poněkud zveličené?

Není nad vlastní zkušenost. Jako někdejší signatář Charty 77 to porovnávám se svými osobními zkušenostmi s totalitou. Jako mladí trampové, společensky samozřejmě v tehdejších letech nevítaná část mládeže, jsme nosili, tedy já osobně, na zádech každý víkend americkou vojenskou tornu, zvanou „usárna“. Na jejím vrchu bylo velikými písmeny vytištěno „US“. Nepamatuji se, že by nás tehdejší SNB anebo StB za to posílala k soudu jako ty mládence, co měli na sobě znaky Wagnerovy skupiny. Wagner je v našich očích vrah, ale to byli tehdy „američtí imperialisté“ v očích „pokrokového světa“ také, ne?!? A přesto nás soudruzi neoznačili za hlasatele genocidy, případně ideové souputníky americké armády, která, jak se tehdy hlásalo, na konci války vraždila atomovými zbraněmi nevinné japonské obyvatelstvo.

Vrátím se k tomu, proč ta nespokojenost s takto konající vládou není vidět v ulicích, na náměstích, v médiích?

Obyvatelé českých zemí jsou mimořádně trpěliví a jen tak je něco nerozčílí. Pokud se však hroutí zásobování obyvatelstva léky, děti se nemohou dostat na školy, protože ty školy prostě nejsou, trpělivost končí. Navíc si veřejně bereme příklad z tzv. západních států, abychom se obloukem vraceli k tomu, co jsme za Stalina a bolševiků zažili.

Následovat Západ znamená přebírat to nejhorší, co se v posledních třiceti letech v západní společnosti vytvořilo. Je to fanatismus, nenávist, pseudopokroková víra, mající všechny atributy intelektuálního šílenství až po vytváření pseudonáboženských rituálů, včetně „chrámů“ (větrníky a fotovoltaika), obětišť a náboženských setkání vybraných vyznavačů nové víry, označovaných jako „eko kongresy“, a tak dále.

To, že se naši sousedé z rozežranosti a duchovní prázdnoty zbláznili a chtějí spáchat hromadnou sebevraždu, ovšem zřejmě okouzluje celou pětikoalici vedenou Petrem Fialou a ideologicky kočírovanou novými fanatiky.

Advokát Tomáš Nielsen pro ParlamentníListy.cz přiznal, že ho děsí fakt, že nejen ministerstva, ale i veřejnoprávní média a dokonce soudy a orgány činné v trestním řízení začaly vážně pracovat s názory lidí, kteří za sebou nemají vůbec nic. Odkazoval přitom na lidi jako Cemper, bývalý gay pornoherec Janda, Kartous a další. Proč je třeba se jim a podobným často ze škol indoktrinovaných jedinou možnou pravdou vzepřít?

Třeba proto, že nechceme pod tlakem nedospělých aktivistů mluvit pravdu jenom doma a bát se ji vyslovit na veřejnosti nebo v práci, což je podle výzkumu veřejného mínění dnes celkem obvyklé a běžné u většiny obyvatel Německa, Rakouska a Itálie. Většina národa nevolila Fialu a pětikoalici proto, aby byli žáci a studenti přímo školou a všelijakými neziskovkami nuceni z obavy o své okolí lhát a opakovat jen „tu jedinou pravdu“.

Dnes začíná být většině voličů pětikoalice jasné, že byli obelháni. Obrovská dlouholetá mediální masáž podporovaná značnou částí české inteligence dokázala prakticky nemožné. Zvolit někoho, kdo je ve skutečnosti přímým protikladem toho, co před volbami sliboval.

Vítězství uhlazeného profesora, oplývajícího schopností hodně mluvit a nic neříct, tedy požehnáním pro tuto zemi není?

Z hlediska obyčejného voliče se stalo nemožné. Odborníci však vědí, že tyto mediální a finanční skupiny, které přesvědčily většinu národa, aby byla na Slovensku zvolena prezidentkou Čaputová a u nás Fiala, Rakušan, Bartoš a Pekarová, hrají starou hru založenou na určitém psychologickém úkazu. Při volbách by měl vládnout rozum, ale v dnešní době, ovšem stalo se to i v minulosti, například v cizině při volbě Hitlera anebo obdivování Stalina, že – jak řekl Jiří Přibáň – „v českém prostředí (podle mne také slovenském) jako by rozum vždy marně dobíhal ‚mravně rozhořčený lid‘, který má pro ‚pocit‘ větší smysl než pro ‚myšlení‘.“

Mediální a finanční skupiny si tedy povodily snadno manipulovatelné voliče?

Stejně tak postupovala mainstreamová média, tzv. pokrokoví intelektuálové a všichni ti, kteří toto hladové zvíře zvané „rozhořčený lid“ krmili neustálou nenávistí. Ke každému, kdo z jakéhokoliv důvodu neodpovídal jejich představám. A výrazné a skutečně schopné osobnosti našeho politického života byly nejvíce dehonestovány a politika „Antibabiš“ je jenom další z odporných fází ovlivňování voleb. Mnozí z těch, kteří dnes zděšeně zírají na to, co se kolem nich děje, nechápou, že svým „morálním rozhořčením“ a hledáním toho „dokonalého politika“ zavedli ve volbách náš stát až tam, kde je.

Fialova vláda prakticky neplní žádné sliby, které před volbami dávala. Obecně je rozšířen názor, že celá koalice již před volbami lhala, a to záměrně. Vláda doposud využívá toho, že většina obyvatel má stále kde brát peníze ze svých úspor, a že to, co bude následovat, prostě nějak přežije. Jak? Asi neví, ale doufá v zázrak.

Někdy to až vypadá, že se pětikoaliční vláda nerozhoduje podle toho, co je dobré pro lidi této země, ale z nějakého jiného popudu. Co si o tom myslíte?

Problémem je to, že tzv. neziskovky, které jsou ve skutečnosti jen lobbistickými skupinami ekonomických molochů, podporované již předem připravenou ideologií ve skutečnosti ovládají jak vládu, tak velkou část medií, přes něž zastrašují obyčejné lidi.

Jak nedávno pravil na besedě u Václava Moravce jeden psycholog, vyrábějí nová média a jejich ovladatelé pak mladou, nasycenou, ale úplně zblblou nastupující generaci. Všechna ta dnešní propaganda, manipulovaný Facebook, řízený TikTok a sociální sítě, dirigované zezadu cenzory, politikou a pseudo náboženským fanatismem (Green Deal, LGBT, a tak dále) je z hlediska naší společnosti a hlavně mladší generace stejně nebezpečná, jako byly kdysi drogy v 60. letech. Fanatické nadšení pro tehdejší „bořitele starých pořádků“, hippie, skončilo ve společnosti po brutálních vraždách provedených stoupenci „hippie Kinga“ Charlese Mansona a hlavně těhotné herečky Sharon Tateové. Co asi bude potřeba dnes, aby veřejnost zjistila, kdo to jsou a co vlastně představují „pokrokáři“ dnes schovaní za pětikoalicí a Petrem Fialou?

Zase záleží na tom, jak velké kdo má klapky na očích. Co ovládá nynější politické špičky v zemi?

Politická neschopnost, ekonomická negramotnost, chronická lhavost a šílená touha po moci. Po 30 letech boje proti klasické demokracii se této skupině intelektuálů podařilo uchopit moc, ale když se dívají kolem sebe v Evropě – Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Itálie, Finsko, a tak dále – a na studenou občanskou válku v USA, trpí strašlivým strachem, že pokud o tu moc přijdou, bude to navždy. A někdo je může volat k zodpovědnosti.

Ale kdo to může být?

Na návrat Babiše bych si nevsadil. To by byla podle mne ta lepší varianta. A to fakt nejsem volič a fanda Babiše.

Problém je v tom, že nikdo soudný ve stavu, do kterého jsme se dostali po neustálém „vylepšování“ demokracie, nemá chuť zvednout moc ve státě, kde jsou úředníci neodvolatelní, policisté nezvladatelní a utržení ze řetězu, pokladna prázdná a vedle nás se vede proxy válka mezi Západem a Východem. A v Evropě likviduje ekonomiku Green Deal. Není o co stát.

Ale za to si můžeme sami, že jsme se k tomu, co se dnes doma děje, nechali donutit, anebo jsme podlehli vlivům politických šíbrů a místních pomatenců.

