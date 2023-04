Lháři prolhaní! Živnostníci, toto vám před volbami slibovali, dohledal Okamura

Nejviditelnějším koaličním politikem posledního týdne byl bezesporu ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Navrhuje například snížení daně loterijním společnostem. Co na jeho kroky jako opozice říkáte?

To je snad zlý sen. Ministr Stanjura chce na jedné straně snížit daně loterijním společnostem, zatímco chce zároveň zvyšovat daně všem českým občanům – chce zvýšit DPH, daň z nemovitosti i odvody živnostníkům. Podle mého názoru to může vypadat, že je koupen a lobbuje za soukromé zájmy hazardu. Čím dříve tato škodlivá vláda skončí, tím lépe!

Připomínám, že již vloni chtěl šéf poslaneckého klubu ODS Marek Benda snížit daň loterijním firmám z 35 na 23 procent. Návrh plánoval připojit k zákonu o dani z mimořádných zisků. Je vidět, že hazardní lobby je v ODS a Fialově vládě mimořádně silná. Lidé mají vlády dost. I proto pořádáme ve stredu 24.kvetna demonstraci od 15.30 v Liberci na Soukennem náměstí.

Zmínil jste, že na druhé straně ministr financí Stanjura navrhuje zvýšení DPH na léky, teplo, vodné a stočné. Jaký to bude mít, podle vás, na občany dopad?

Samozřejmě negativní – a přinese to další inflaci a zdražování. Je to další podvod na voliče a popření předvolebních slibů. Vláda chce zásadně zvýšit DPH a tím všem lidem plošně zdraží léky, vodné a stočné, veřejnou dopravu, stravovací služby, teplo atd. Vláda chce zrušit sníženou 10% sazbu DPH a zvýšit ji na 14 %, a dále nově převést do nejvyšší 21% sazby vodné a stočné, palivové dřevo, teplo, opravy obuvi, ubytovací služby, vstupenky na sportovní a kulturní akce atd.

Hnutí SPD je dlouhodobě proti zvyšování daní našim firmám a občanům – a s tímto vládním návrhem zásadně nesouhlasíme. Je potřeba hledat úspory zejména na výdajích státního rozpočtu. Pro Ukrajince vláda jen za poslední rok utratila i na dluh přes 50 miliard korun, ale naše občany nadále sdírá z kůže?

Takže Stanjura připravuje opatření, které ještě zesílí Fialovu drahotu. To za situace, kdy máme jedny z nejdražších energií v Evropě, jednu z nejvyšších inflací, drahé potraviny, klesající reálné mzdy, a nemáme ani základní léky. Občané jezdí do Německa, Polska a Rakouska za kvalitnějšími, ale zejména levnějšími potravinami. Aby občané jezdili za levnými nákupy do Polska, radí i ekonomický poradce premiéra Petra Fialy Štěpán Křeček.

Vláda, která rezignovala na řešení problémů občanů, je k ničemu. Už i portugalský parlament v minulém týdnu schválil zavedení nulové sazby daně z přidané hodnoty na 40 vybraných druhů potravin do října tohoto roku. Portugalsko je tak po Polsku další evropskou zemí, která zavedla nulovou sazbu DPH na potraviny.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) se pustil do kontrol cen potravin v řetězcích supermarketů a na tiskovce pak oznámil, že výsledek je mnohem horší, než čekal. Jaká opatření proti drahým potravinám byste zavedli vy?

Je vidět, že ty kontroly jsou naprosto neúčinné, protože potraviny jsou předražené stále. Hnutí SPD již více než rok navrhuje snížení DPH u potravin na nulovou sazbu, protože ta současná (15 %) je prakticky nevyšší v Evropě. Kromě toho požadujeme zavést do zákona pro maloobchodní řetězce povinnost nakupovat určitou část potravinářských komodit, které lze vyprodukovat v České republice, od našich domácích výrobců.

Ministr vnitra Vít Rakušan, předseda STAN, pod něhož spadá řízení České pošty, začal minulý týden hovořit o tom, že by se důchodcům měla omezit možnost výběru důchodu v hotovosti na poštovních pobočkách, je to prý bezpečnostní riziko. Měli by mít důchodci nadále možnost vybrat si důchod v hotovosti na poště?

Jde o další krok vlády, který by tvrdě existenčně poškodil naše seniory a mnohým z nich by v podstatě znemožnil přístup k jejich zákonným důchodům, jelikož nemají zřízeny bankovní účty. Zároveň jde o alibismus, kterým se ministr Rakušan snaží předejít budoucím nevyhnutelným problémům při výběru důchodů po plánovaném nesystémovém a chaotickém zrušení tří set poboček České pošty, které dosud ve větších městech obsluhují statisíce klientů.

Ministrův návrh je zároveň součástí tlaku na omezování používání hotovosti, což je velmi nebezpečný a pro hnutí SPD absolutně nepřijatelný trend. My naopak požadujeme zakotvit právo na používání peněžní hotovosti do ústavního pořádku České republiky.

Zrušení tří set poboček České pošty vládou Petra Fialy (ODS) nevratně poškodí tisíce domácností, naše seniory, a také výrazně sníží dostupnost veřejných poštovních služeb po celém území České republiky. Česká pošta vyžaduje hloubkový audit hospodaření a potřebuje kvalitní manažerské řízení bez zásahů a vlivu politických trafikantů. Vláda už zrušení 300 poboček České pošty schválila. Podle ministra financí Stanjury (ODS) je to málo ambiciózní a zrušil by jich ještě více...

Hnutí SPD odmítá rušení poboček pošty a propouštění provozních zaměstnanců.

Když už jsme začali o důchodech, tak ministr práce a sociálních věcí, předseda lidovců Marian Jurečka hovoří o tom, že by se měla omezit jejich valorizace a zvýšit věk odchodu do důchodu. Má to být součást penzijní reformy, kterou vláda vysvětluje tak, že když se neudělá, tak za pár desítek let na důchody vůbec nebude. Jak byste problém penzijního systému řešil vy?

My se zvyšováním věku odchodu do důchodu a s omezováním valorizace důchodů nesouhlasíme. Hranici 65 let pro vznik nároku na starobní důchod považujeme za nepřekročitelnou a neprolomitelnou i z toho důvodu, že klíčový parametr, doba dožití ve zdraví, se již desítky let nezvyšuje a pohybuje se na úrovni 62 let u mužů a 64 let u žen. Hranice věku odchodu do důchodu v 65 letech je podle hnutí SPD maximální s tím, že u fyzicky náročných profesí musí být nižší. To budeme prosazovat i v komisi pro důchodovou reformu.

Ohledně budoucí udržitelnosti našeho průběžného důchodového systému v první řadě prosazujeme dlouhodobou systémovou prorodinnou politiku a podporu porodnosti v pracujících rodinách. Dále prosazujeme daňové zvýhodnění, vyšší rodičovský příspěvek a porodné, zajištění dostatečné kapacity ve školkách a školách a masivní státní podporu dostupného bydlení, včetně nízkoúročených novomanželských půjček. Důležité je i vytvořit prostředí pro trvalý růst reálných mezd. To jsou recepty na důchodovou reformu SPD, a nikoliv asociální návrhy ministra Jurečky a Fialovy vlády.

Podle Hospodářských novin Jurečkovo ministerstvo prosazuje zvýšení záloh na sociální pojištění u OSVČ o 70 % na 5052 Kč měsíčně pro činnost hlavní, respektive 1988 Kč pro činnost vedlejší. Co si o tom má živnostník myslet?

Živnostníci a drobní podnikatelé jsou další skupinou, kterou chce Fialova vláda ekonomicky zlikvidovat. My odmítáme zvyšování daňové zátěže českým občanům – a sociální odvody jsou daněmi, i když se jim tak neříká. Živnostníci mají z určitého pohledu výrazně horší podmínky než zaměstnanci. Při zrušení superhrubé mzdy se snížily daně zaměstnancům, ale adekvátní opatření pro živnostníky zavedeno nebylo. Hnutí SPD důrazně protestuje proti jakémukoli zvyšování daní českým občanům a firmám!

„SPOLU vám garantujeme, že my daně nezvedneme! Proto SPOLU nebudeme provádět levicové daňové experimenty, ale snížíme státní výdaje a dáme finance dohromady!“ – slibovali SPOLU (ODS, TOP09, KDU-ČSL) před volbami. Lháři prolhaní!

Živnostníci nemají zaměstnanecké benefity, nemají maximální délku pracovní doby ani nárok na placenou dovolenou, nesou náklady spojené s výkonem své práce a ručí vlastním majetkem. Nemají nárok na odstupné při skončení pracovního poměru.

Snahy o škrty v sociální oblasti se střetávají s upozorněním Nejvyššího kontrolního úřadu, který upozornil na to, že Fialova vláda navazuje na vládu Babišovu i na předchozí kabinety v mimořádném plýtvání veřejných peněz. Zejména upozornil na neefektivnost dotací. Souhlasíte se závěry NKÚ?

Rušení dotací soukromým firmám je určitě obrovská oblast, kde by se dalo ušetřit velmi mnoho prostředků. Nesouhlasíme ale s krácením dotací zemědělcům, protože ti jsou diskriminováni tím, že jejich konkurenti v EU dostávají mnohem větší dotace. Pokud by se zrušily dotace zemědělcům v celé EU a v místech, odkud se k nám potraviny dovážejí, byli bychom i pro rušení dotací u nás.

Pane Okamuro, vraťme se k té zprávě NKÚ, prosím.

Právě jsem se k tomu chtěl dostat. Prezident NKÚ Miroslav Kala například poukázal na to, kolik peněz se vydalo na dotace. Za období 2014 až 2022 se jenom podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím vyplatilo 750 miliard korun! Dotační projekty ministerstev neplní daná určitá kritéria. Výrazné úspory lze podle NKÚ nalézt v systému dotací, který je podle něj zbytnělý a neřiditelný. To se pak nedivím, že nejsou peníze na důchodce a na české občany... Hnutí SPD prosazuje omezení dotací soukromým firmám, protože dotace napomáhají korupčnímu prostředí, pokřivují tržní prostředí tím, že někdo dotace dostane, někdo ne, a jsou odpovědny za neefektivní vynakládání veřejných prostředků a nárůst státního dluhu. Prosazujeme i omezení byrokracie.

Velká většina z projektů podle NKÚ splnila cíle a předpoklady pouze na 10 procent, ale přesto jsou ty dotace vypláceny a jsou prezentovány jako úspěšné. Pokud máme počet projektů v letech 2014 až 2020 více než 70 tisíc, tak je naprosto iluzorní bavit se o tom, že snížíme počet úředníků. Prezident NKÚ připouští, že ekonomickou kondici Česka loni ovlivnila válka na Ukrajině a její dopady, avšak většina nedostatků, na které NKÚ ve své zprávě poukazuje, podle něj s válkou ale nijak nesouvisí anebo jen velmi okrajově. To znamená, že Fialova vláda se na válku na Ukrajině jenom vymlouvá.

Systém stovek dotačních titulů, v jejichž rámci se rozdělují stovky miliard korun, se stal podle NKÚ neřiditelným. Podle něj jsme přešli z tržní na dotační ekonomiku. Ve výroční zprávě poukazuje na to, že jen sama obsluha tohoto systému vyžaduje mnoho lidí i peněz. NKÚ ve své zprávě uvádí mimo jiné, že od roku 2017 roste počet zaměstnanců státu ročně zhruba o 10 tisíc lidí. Celkové peníze na jejich platy a ostatní platby rostou v průměru zhruba o 20 miliard za rok.

Rozruch vzbudila i Armáda ČR, která chce v květnu provádět nácvik odvodů. Zaznívají rozporné názory, zda je to obvyklý standard, nebo reakce na mimořádnou situaci ve světě. Budete se o to jako opozice v Poslanecké sněmovně zajímat?

Podle mého názoru chystá Fialova vláda kroky na útočnou válku NATO proti Rusku, kterou jasně odmítáme! My chceme mír a normální život, ne válku a bídu!

Navíc šéf České lékařské komory Milan Kubek upozornil, že s nimi nikdo z generálního štábu nekomunikuje, což je jeden z mnoha důvodů, proč akci budou bojkotovat. Podle něho to nemá vůbec žádnou oporu v zákoně a lékaři nejsou povinní se něčeho takového účastnit.