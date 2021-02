Libor Rouček je zoufalý: V Británii se z covidu poučili. V Austrálii se registrují před každým obchodem. U nás? Vláda má nejhorší výsledky a lidé nedodržují opatření!

EVROPAN LIBOR ROUČEK Britové byli schopni se poučit, mají jasný plán! My jsme nejhorší na světě. Bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček srovnává situaci u nás a zahraniční zkušenosti. Protože má naše vláda nejhorší výsledky, je podle něj pravděpodobné, že jakákoli jiná vláda by mohla mít lepší. „Problém u nás je, že nemáme jasný spouštěcí mechanismus, jak vládu nahradit jinou. Do voleb zbývá sedm měsíců. Ke všem krizím by se přidala ještě vládní krize. Víme, jak se chová pan prezident. Víme, jak dlouho trvalo vytvoření jakékoli vlády,“ říká.

Stále slyšíme jen, že situace je extrémně vážná a že nás postihla katastrofa, nemocnice jsou přeplněné. Jenže ostatní státy naopak otevírají ekonomiku a posílají děti zpátky do škol. Vy jste poukazoval na situaci ve Velké Británii, kde plánují obnovit chod státu naplno do 21. června. Pane doktore, jak je možné, že tam se daří epidemii zvládnout, ale u nás ne?

Když si vezmeme Británii jako příklad... Před rokem byla Británie jedna z nejpostiženějších zemí co do počtu nakažených i úmrtí. Britové byli schopni se z toho poučit. Vypracovat jasný epidemiologický plán a nyní ho kombinují s očkováním. Očkování je jediná cesta ven, jak potvrzují zkušenosti z Izraele, Británie i Spojených států. Britové mají jasný plán, který zahrnuje trasování, i určitou izolaci, omezování ekonomického i veřejného života, je to plán srozumitelný a lidé ho respektují. Mají situaci pod kontrolou.

Když přišla britská mutace, byli schopní podle plánu opatření přitvrdit a lidem vše vysvětlit. Lidé opatření dodržovali. Britové na pár týdnů přitvrdili a situace se jim nevymkla z rukou. Masivně očkují a čtvrtina populace už je proočkovaná. Podle plánu si pak promítnou, jak dlouho jim bude trvat naočkovat 70 procent lidí, což bude na začátku léta, a opatření postupně uvolňují. Boris Johnson tak mohl představit jasný a srozumitelný postup. Když vše dobře půjde, 21. června bude v Británii pandemie pod kontrolou.

To jsou věci, které se u nás nepodařily. Na rozdíl od Britů jsme reagovali výborně v první vlně a byli jsme jedni z nejlepších na světě, ale usnuli jsme na vavřínech. Když se pak mělo přitvrdit mírnými prostředky... Vzpomeňme si, jaká byla reakce, když ministr Vojtěch navrhnul, aby se nosily roušky. Andrej Babiš se proti tomu hned postavil. Když padaly návrhy, že se lidé budou registrovat v restauracích, okamžitě se proti tomu zvedla vlna odporu. Vláda se bála, nevysvětlila, že nejde o špiclování lidí, jestli jdou nebo nejdou na pivo, ale že je cílem mít přehled o nakažených.

V jiných zemích také nevidíme případy jako u nás, kdy exministr Prymula káže vodu a pije víno. Máme nejen krizi epidemickou, ale i krizi mravní a morální. V této situaci je velmi těžké něco nařizovat, zpřísňovat, protože už tomu nikdo nevěří. Lidé nařízení obcházejí.

V každé zemi je nějaký nouzový stav, ale v žádné zemi nevidíme, že postup neustále právníci nebo politici zpochybňují. Zákony jsou jasné, na nich se všichni shodnou, ať je to vláda nebo opozice. Jako ve fotbale nikdo nezpochybňuje pravidla ofsajdu. U nás, když se podíváme na uplynulé dva týdny, je to naprostá katastrofa. Co právník, to jiný názor. Nouzový stav starý, nebo musí být nový? Co vláda večer dohodne s opozicí, ráno neplatí. Senátoři mají jiný názor, pak hejtmani…

Naše krize není jen epidemiologická, ale mnohem hlubší. Má kořeny i v mravnosti a morálce. Když se lidé nechovají mravně, naruší to morálku společnosti. Vláda musí zpřísnit, jinak budou lidé umírat před nemocnicemi, ale obávám se, že tím maximálně stabilizuje stav na neskutečně vysokých číslech. Máme co do počtu nakažených i zemřelých největší počet na světě v přepočtu na počet obyvatel. Jediné řešení je co nejrychlejší a nejširší vakcinace pokud možno celé populace. Ať je sebetvrdší lockdown, tak při těchto obrovských číslech… Jediná šance je očkování. Myslím si, že bude trvat cca do července, než dostaneme situaci pod kontrolu.

Není jen epidemiologická a morální krize, vše má devastující dopad i na ekonomiku. Ministryně financí sama přiznala, že máme peníze jen do poloviny roku, a to připomeňme půlbilionový dluh. Pokud by tato situace pokračovala, zhroutí se ekonomika. Stát mnoho lidí platí jen za to, že sedí doma. Do podniků nemůžou. To také nelze dělat donekonečna.

V Rakousku rozvolňují opatření, kancléř Sebastian Kurz konstatoval, že lockdown ztratil účinnost. I od našich politiků ještě v minulém týdnu zaznívalo, že zpřísňování vlastně nemá smysl, než ovšem přišli s dalšími variantami omezení života lidí v republice. Tvrdší sankce, atmosféra strachu... opravdu není jiná cesta?

Strachem se nic nevyřeší. Strach není konstruktivní, není v něm řešení. Je to přirozená psychologická reakce. Je jasné, že lidé, když vidí každý večer v televizi přeplněné nemocnice, strach mají. To je bez debat.

Ale i na příkladu Rakouska vidíme, že podobně jako ve všech zemích mají nějaký druh lockdownu. V Rakousku, koneckonců i v Německu došli k názoru, že přísnější opatření situaci nezlepší. Ale jak v Rakousku, tak v Německu je počet nemocných, nakažených, lidí v nemocnicích, několikanásobně nižší než u nás. Když si promítnou dynamiku epidemie a do toho připočítají postup očkování, vychází jim, že stačí vše udržovat na aktuální rovině.

Se Slovenskem jsme nejotřesnější případ. V ostatních zemích se situace lepší. V Německu, i přes komplikace s mutacemi koronaviru, mají situaci pod kontrolou a soustředí se na očkování. U nás musíme dostat situaci pod kontrolu, jinak budou lidé umírat tak, jak jsme viděli v Číně nebo v Americe, budou umírat před branami nemocnic.

Jak jste zmiňoval, lidé jsou naštvaní, a to i na ČSSD. Co se týká ČSSD, vy jste od začátku kritizoval účast ve vládě. Pane doktore, jak hodnotíte aktuální vystupování lídrů? Mimochodem, zaujalo poslední heslo na sociální síti: Obětujme březen, porazíme covid. V komentářích lidé odpověděli, že už obětovali rok.

Lidé jsou právem naštvaní. Rok probíhají opatření, ale máme nejhorší výsledky na světě. Jistě, že za to někdo může, a je to vláda. U nás navíc máme problém v tom, že jde o vládu Andreje Babiše, kterému od začátku dvě třetiny lidí nevěří. ČSSD měla určitý étos, historické hodnoty, a vstupem do vlády s trestně stíhaným oligarchou, mravní a morální étos definitivně ztratila. Sklízí plody za účast ve vládě. Je jedno, jestli má kolikrát ministr Hamáček z vlády nejrozumnější názory... To lidé nevnímají, odnese to celá vláda. A ČSSD, té hrozí, že se nedostane do Parlamentu.

Současná neutěšená situace opět vyvolala požadavky na demisi vlády. Vy říkáte, že by nastal ještě větší chaos. Nevěříte, že by opozice nebo úřednická vláda mohla jednat efektivněji?

Nemáme ani pořádný volební zákon. Musíme si nejdřív vyřešit všechny tyto věci a pak na podzim v řádném termínu uspořádat volby. A volby rozhodnou. Ano, teoreticky by mohla mít jiná vláda lepší výsledky. Ale nikdo si nedovede představit, jakým způsobem a jaká vláda by vznikla.

Přicházejí zprávy o tom, že v příhraničních okresech s Německem jsou poměrně napjaté vztahy mezi Čechy a Němci, kdy domácí podezírají Němce, že při kontrolách u vjezdu do Německa je odbavování schválně pomalé. Němci mají oproti tomu pocit, že jim tam Češi „tahají covid“. Může tato situace trvale poškodit vztahy mezi Čechy a Němci? Jaké máte zprávy od vašich spolupracovníků, přátel z Německa?

Vedu z české strany Česko-německé diskusní fórum. Spolupředsedou z německé strany je bývalý ministr Schmidt. Ve čtvrtek jsme měli takovou online minikonferenci. Loni se nám při první vlně, kdy byla hranice zavřená z české strany, podařilo dát dohromady starosty, zástupce hospodářských komor, pendlery z příhraničí. Dohodli jsme rozumný mechanismus. Vznikla i pracovní skupina na ministerstvech. Když je dnes nějaký problém, regiony jsou v kontaktu.

Ano, na hranicích si lidé zanadávají, ale podobně si zanadávají i jinde. Ve skutečnosti Češi situaci chápou. Proč to ti Němci dělají? Vždyť máme mnohokrát větší nákazu. Kdyby to bylo naopak, budeme první, kdo hranici zavře. Teď právě jednáme o tom, aby se pro nezbytné kontakty, to znamená pro pendlery, řidiče kamionů, doufejme, že i pro tranzit, aby se situace postupně uvolnila a ulehčila. Vidíme, že je spolupráce rozumná a všichni vycházejí vstříc. Ani bavorský a saský stát nechce přijít o pendlery. Provázanost je už dnes taková, že bez vzájemné provázanosti by se nedalo už žít bez následků ani na české, ani na německé straně.

Jsem přesvědčen, že krizové situace přispějí k tomu, aby se vytvořily mechanismy, které problémy do budoucna odstraní a že spolupráce se prohloubí. Uvidíme v příštích dnech, jak budou jezdit čeští pacienti do německých nemocnic. Jsem přesvědčen, že ke zhoršení česko-německých vztahů nedojde; naopak, myslím si, že tato krize pomůže k prohloubení spolupráce.

My jsme spolu naposledy mluvili začátkem roku. Pane doktore, jak je to s vámi? Máte už covid za sebou, nebo se vám vyhýbá?

Covid jsem zatím neprodělal. Musím to zaťukat. Zatím se mi vyhýbá, i když spousta lidí v mém okolí už nemocná byla. Někteří si dělají legraci, že tím, jak jsem byl poslancem, mám pořád imunitu (smích). Můj laický názor je, že jak jsem žil celý život v nejrůznějších zemích, a nejen v parlamentech, ale i na ulici a ve slumech... Tak si nějak organismus zvyknul (smích). Ale nechci se rouhat. Neměl jsem chřipku ani rýmu několik let. Snažím se zdravě jíst, zdravě žít. Chodit do přírody a sportovat. Těším se, až vytáhnu kolo.

