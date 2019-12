Libor Rouček očekává, že šéf ODS odsoudí chování starosty Novotného: Na internetu má spoustu komentářů, které mu fandí, ale...

Řeporyjský starosta Pavel Novotný vystoupil v ruské státní televizi a vzbudil pořádný rozruch. Vy jste na sociální síti kritizoval způsob, jakým se tam prezentoval. „Svědčí o naprostém mravním úpadku a rozkladu vystupujícího i strany, kterou reprezentuje. Strany ODS, která ještě donedávna o sobě tvrdila, že představuje a brání tradiční konzervativní hodnoty..!“ Zatím to nevypadá, že by chtěl předseda ODS k tomu něco zásadně říci. Myslíte si, že by měl?

Měl by k tomu něco říct. ODS se prezentuje jako konzervativní strana, která je založená na tradičních hodnotách. Starosta Novotný zastupuje ODS, ale nejen v rozhovoru pro ruskou televizi se nechová jako slušný seriózní politik. Naopak, jak jsem už řekl, dělá ostudu sobě, Řeporyjím a nám všem. Očekával bych, že se k tomu předseda ODS Fiala nějakým způsobem vyjádří a jeho chování odsoudí. Jedna věc je, jakým způsobem starosta Novotný argumenty prezentuje, a druhá věc je obsah. A to je na zvláštní debatu, která neprobíhá, a to zda stavět pomník vlasovcům.

Jaký je na to váš názor? Lze, pokud jde o ruské emoce, výstavbu památníku od Pavla Novotného vnímat jako pokus o schválnost vůči Rusku, nebo jako sebevědomý krok, protože vlasovci pomohli osvobodit Prahu?

Anketa Chcete šéfa ODS Petra Fialu za premiéra? Chci 3% Nechci 97% hlasovalo: 17393 lidí

Čeho Pavel Novotný dosáhl a čeho tím ještě může dosáhnout? Mluví se totiž o tom, že si toto Rusové nenechají líbit…



Nedosáhl ničeho pozitivního, i když najdeme na sociálních sítích u nás spoustu komentářů, které mu fandí. Co mohou dělat Rusové? Nic. Z jejich strany uslyšíme pár komentářů. My bychom se měli poučit z historie, znát historii, ale dívat se do budoucna. Máme 75 let od skončení druhé světové války, 50 let od sovětské okupace v roce 1968, jsme svobodná země, jsme členy EU a NATO a měli bychom se dívat do budoucna, abychom měli vztahy jak uvnitř aliancí, kde jsme, tak k dalším zemím, jako jsou Ukrajina nebo Rusko. Kroky, jako je ten, o kterém mluvíme, nikdo nic nezíská. Pavel Novotný nedosáhl ničeho kromě toho, že se zviditelnil jak u nás, tak v Rusku.

Reakce ruského ministerstva zahraničí byla ostrá. Když se podíváme na ruské, potažmo sovětské ztráty na životech během druhé světové války, vnímají je tak, že to je obrovská národní oběť zbytku Evropy, kterou přinesli, a o tom se nežertuje?

Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 5% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 3% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 91% hlasovalo: 21927 lidí

Může mít vše nějakou další dohru? Může Novotného výstup nějak zneužít ruská propaganda?

Ruská oficiální státní i církevní propaganda se nějakých patnáct let snaží vykreslovat Západ jako zkaženou, morálně prohnilou společnost a proti tomu stavět krásný, čistý, nezkažený ruský národ. Každé takové vystoupení je voda na mlýn ruské propagandy uvnitř Ruska. Řeknou: to je přesně to, o čem mluvíme, ten člověk nemá úctu k těm 27 milionům našich lidí, kteří ve válce zahynuli. Je to voda na mlýn domácí ruské propagandy.

Dr. Libor Rouček ČSSD

Bývalý europoslanec

K jinému tématu… na Facebooku máte řadu fotek z vánočních trhů, například ze Štrasburku. U nás se na náměstích postupně instalují betonové zábrany. Jak je tomu jinde? A vadí vám osobně betonové zátarasy?

Mně osobně hrubé betonové zátarasy, které vidíme u nás, vadí. Samozřejmě je potřeba zajistit bezpečnost lidí. Ale jak ukazuje např. Francie a konkrétně Štrasburk, který má pověst hlavního města Ježíška… město je krásně vyzdobené, jsou tam desetitisíce lidí, hlava na hlavě. Vzpomeňme si, že tam došlo loni k teroristickému útoku. Samozřejmě že jsou bezpečnostní opatření potřeba, ale dělejme to diskrétním způsobem. Vstupní brány, ano, jsou tam policisté… ale je to děláno skoro neviditelným způsobem na rozdíl od brutálních betonových zátarasů u nás. Lze to udělat jinak, aby zábrany byly funkční, ale nebily do očí a nepoškozovaly atmosféru.

Všímám si toho ve více městech i v australských. Také tam byly útoky. Pěší zóna je ohraničená, ale způsobem, že vidíte například betonový válec ve formě lavičky. Vůbec nevíte, že jde o ochranu proti útokům.



Evropou nanovo otřásla série teroristických útoků, z nichž ten mediálně nejpropíranější se odehrál v Londýně, kde útočník stihl dva lidi zabít a mnoho dalších vážně zranit, než ho tři kolemjdoucí zpacifikovali. Jsme stále vážně ohroženi, nebo je potřeba spíš ocenit, že celkový počet útoků oproti předešlým rokům poklesl?

To, co se stalo v Londýně nebo v Haagu, ukazuje, že žádné město není imunní, ale také že lidé jsou připraveni, když k něčemu takovému dojde, a snaží se útočníka zneškodnit. Vidíte rozdíl například mezi Spojenými státy a Británií. V Británii donedávna ani policisté nenosili zbraně, protože chtěli ukázat, že jsou tu proto, aby lidem pomohli, a když jsou problémy, tak je chtějí řešit jiným způsobem. V době hrozby teroristických útoků se to změnilo. V žádné zemi nelze vyloučit, že se terorista nebo duševně vyšinutý člověk bude snažit něco spáchat. Samozřejmě v době svátků je nebezpečí vyšší. Jak teroristé, tak duševně vyšinutí lidé se tím více zviditelní. Jak ukazuje i Štrasburk, loni se tam něco stalo, ale letos je všude spousta lidí, hlava na hlavě a fantastická atmosféra. Nemůžeme se nechat odradit úzkou skupinkou teroristů, kteří si nepřejí, abychom slavili Vánoce.

