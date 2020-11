Libor Rouček porovnává proticovidová opatření z jiných států. A toto navrhuje u nás

EVROPAN LIBOR ROUČEK „Je v zájmu celé země zanalyzovat selhání a říct, kdo za to může,“ říká bývalý místopředseda Evropského parlamentu Libor Rouček k záměru vytvořit parlamentní vyšetřovací komisi, která by se zabývala chybami před druhou vlnou koronaviru. Popisuje zkušenosti z jiných států a s odkazem na Německo doporučuje otevřít v nejbližší době některé obchody. „Hlavně děti teď potřebují boty a oblečení.“ I když považuje opatření v České republice za nevyhnutelné, zákaz nočního vycházení je podle Roučka naprosto zbytečný.

Ministr vnitra Jan Hamáček plánuje zřízení parlamentní vyšetřovací komise pro analýzu chyb před druhou vlnou koronaviru. Je to podle vás dobrý nápad?

Nevím, jestli to nazývat vyšetřovací komisí. Ale v zájmu nás všech je zanalyzovat, proč jsme jako Česká republika tak selhali. Proč jsme v březnu a v dubnu byli jedněmi z nejlepších na světě a pak jsme měli v říjnu nejvíc případů a nejvíc úmrtí. Bez ohledu na politické názory je důležité zanalyzovat, proč máme nejhorší výsledky, a hledat poučení, aby se to neopakovalo. Je v zájmu celé země zanalyzovat selhání a říct, kdo za to může, jestli instituce, politici… máme spoustu vládních rad pro zdravotní rizika atd., tak si řekněme také, k čemu jsou, když máme tak špatné výsledky.

Kdo podle vás během druhé vlny koronavirové krize nejzásadněji pochybil?

Po březnu a dubnu měla opatření celá společnost dost, lidé byli rádi za uvolnění. Už v létě jsme v našich rozhovorech mluvili o tom, že jsme na rozdíl od Německa polevili. Politické vedení státu po konzultacích s epidemiologickými odborníky mělo nastavit pravidla. Bohužel to neudělalo a koncem srpna začala čísla stoupat. Premiér byl proti opatřením i proti nošení roušek. Pak stačilo se pár týdnů zpozdit, a výsledek vidíme.

Jak nahlížet na současná opatření? Sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 20. listopadu, je to rozumné?

Opatření jsou nevyhnutelná. Když se podíváme do jiných evropských zemí, postupují podobně. Jen u nás přišla o dva tři týdny později. Byl jsem o víkendu jak v Německu, tak ve Štrasburku a opatření jsou podobná. Ještě v neděli bylo možné si v Německu dojít do restaurace na oběd, ale od pondělí už vydávají jídlo jen přes výdejní okénko. Ve Francii mají lidé zákaz vycházení, ale mohou si jít nakoupit, jednu hodinu denně mohou jít do parku, zacvičit si nebo jezdit na kole. Fungují tam podniky, lidé chodí do práce, pokud nemají možnost pracovat on-line. Děti chodí do školy. Jen na univerzitách mají on-line vyučování. Můj syn studuje na univerzitě ve Štrasburku. Jeden týden byli ve třídě, pak druhý on-line a od pondělí už mají vše včetně písemných zkoušek on-line. Také v Německu chodí děti do školy.

Anketa Věříte novému ministru Blatnému víc než Prymulovi? Věřím víc Blatnému 7% Věřil(a) jsem víc Prymulovi 59% Věřím oběma 6% Nevěřím ani jednomu 28% hlasovalo: 14504 lidí

Na rozdíl od nás jsou v Německu otevřené obchody s oblečením a botami. Je zima. Hlavně děti teď potřebují boty a oblečení. Já bych se přimlouval za to, aby se při nejbližší příležitosti toto uvolnilo.

Co se týká nouzového stavu, ano, spousta věcí se nedá bez něj dělat. To je v pořádku. Ve Španělsku si dokonce nouzový stav odhlasovali až do května.

Jak se česká veřejnost vyrovnává s omezeními, hlavně s těmi nejnovějšími? Zákaz vycházení po 21. hodině, uzavření obchodů ve 20 a také v neděli… lidé si také stěžují na omezenou otevírací dobu úřadů a pošty, protože se tvoří fronty. Konkrétně tato opatření, dávají smysl podle vás?

Než se některé opatření udělá, měli by si lidé, kteří rozhodují, zanalyzovat, jaká je na úřadech a v obchodech běžná praxe. Když jste zmínila zákaz nočního vycházení, u nás je to naprosto zbytečné. Máme zimu na krku, jsou zavřené restaurace a bary a dá se téměř vyloučit, že mladí lidé budou někde popíjet venku v parku.

Snažil bych se otevřít některé obchody. Proč by nemohly být otevřené obchody s dětským oblečením a botami? Stačilo by povolit vstup do obchodu určitému počtu lidí. Jinak dochází k extrémům. Před uzavřením se do obchodů nahrnou lidé a to samé se opakuje při otevření.

To samé na úřadech. Když mají otevřeno dva dny v týdnu a do toho přijde státní svátek, je jasné, že se tvoří fronty. Ano, opatření musíme udělat, potvrzuje se to celosvětově. Kromě nošení roušek, dodržování odstupu, dodržování hygieny je to hlavně omezení sociálních kontaktů, co možnost nákazy snižuje. Proto země přistupují k různým lockdownům.

Je ale důležité vytvořit kompromis mezi epidemiologickými opatřeními a potřebami lidí a ekonomiky. Nikdo nechce, abychom si naprosto zničili ekonomiku a měli situaci, ze které se bude dostávat celá generace.

Během 28. října jsme kromě připomenutí vzniku samostatného československého státu byli také svědky několika demonstrací. „My nezpochybňujeme nemoc covid, my zpochybňujeme opatření vlády, která likvidují životy, naše práva a naši zemi. Nikdo doposud nedokázal vysvětlit, jak opatření vlády, a zda vůbec, zabírají na covid. Ale my víme, že ničí nás,“ uvedl pořadatel demonstrace na náměstí Republiky David Tesař. Co k tomu říci? S jakými reakcemi veřejnosti se setkáváte?

Lidé samozřejmě na situaci reagují různě. Obavy má hlavně starší generace seniorů, protože u nich může mít nemoc tragické následky. Mladí lidé jsou lehkomyslní, neuvědomují si, že nákazu mohou šířit dál. Pochopitelné jsou reakce živnostníků, podnikatelů, kteří dvacet let budovali firmu a najednou je jejich snažení během několika měsíců zničeno. Nelze se divit, že demonstrují. Přesto, že máme nouzový stav, máme demokracii. Když se mi něco nelíbí, mám možnost demonstrovat. Je to naprosto pochopitelné. Nepřípustný je průběh jako na Staroměstském náměstí, kdy situace zneužili fotbaloví chuligáni, kteří se sjeli z republiky, aby si vyřídili účty s policií. To nemá co dělat s životem slušných živnostníků a restauratérů. Když se podíváme po světě, vidíme nespokojenost všude.

Opět došlo k výměně na pozici ministra zdravotnictví. Co říkáte vyšehradské schůzce?

Je nešťastné, že se to děje za současné situace. Bohužel to něco říká o české politice. I když jsme měli ministra, který nepřišel z politického prostředí, okamžitě se nechá zatáhnout do takových metod a praktik… něco nařídí a pak nařízení nedodržuje. Navíc domlouvá bůhví jaké kšefty. Odchod takového ministra bylo naprosto správné rozhodnutí. Špatná je doba, potřebujeme na postu ministra zdravotnictví odborníka, člověka, který napomůže, abychom se z děsivých čísel dostali.

Evropou otřásla v úterý tragická zpráva o teroristickém útoku ve Vídni. Co je teď namístě udělat?

Tento útok podobně jako útoky ve Francii naznačují, že radikální islamistické spektrum se aktivizuje a opatrnost je namístě. Samozřejmě vánoční trhy letos většinou nebudou. Štrasburk, označovaný za domov Ježíška, nebude mít vánoční trhy. Ve Vídni mělo být několik trhů, ale v omezeném množství. Ale je potřeba určité ostražitosti. Naštěstí jsme na tom lépe než ve Francii, kde je radikální islám rozšířen. Zaplať pánbůh, že taková situace není u nás.

