Lidé se bojí a šetří. Se Stanjurovým balíčkem a touto vládou se oživení ekonomiky čekat nedá, obává se poslanec Hrnčíř

Sledujeme evidentně energetickou transformaci probíhající na pozadí trhu předražených energií. Jinými slovy a řečeno jednoduše: málokdo se v cenách vyzná, a tak byznysmeni vydělávají na obchodu s lidskou chudobou. Vy jste už uvedl, že aktuální rozhodnutí ERÚ by v předložené podobě znamenalo pro průměrnou českou domácnost o pět nebo šest tisíc korun v příštím roce víc. Do jaké míry to mohou spotřebitelé ovlivnit kromě úsporných opatření?

Spotřebitelé mohou příště volit vládu, která uvažuje pragmaticky, racionálně a své občany nenechá na holičkách (úsměv). Narážím tím nejen na fakt, že je vláda ve všech směrech naprosto ekonomicky bezradná, což se bohužel odrazilo na stavu naší ekonomiky, ale i na iracionální a nebezpečné chování jednotlivých členů vlády, které přímo překazilo jednání o možných dodávkách ropy ze Saúdské Arábie.

Jak probíhala vaše analýza, než jste dospěl k resume a vyčíslení na pět nebo šest tisíc korun? A z čeho jste vycházel?

Energetický regulační úřad (ERÚ) navrhuje pro příští rok nárůst regulované části ceny elektřiny pro domácnosti o 71 procent. Cena za jednu megawatthodinu (MWh) by tak vzrostla o 1 408 Kč s DPH. Typická roční spotřeba české domácnosti, která elektřinou netopí, se pohybuje v rozmezí 3 až 5 MWh. To znamená nárůst ceny v rozmezí 4 224–7 040 Kč.

Většina domácností začala šetřit, lidé opravdu doma nosí svetry a teplé ponožky, snižují náklady na topení. Někteří prostě pořezali více dříví, udělali větší zásoby a pálit budou v kotli, co se dá. Budou šetřit ještě více úplně na všem, a tím se krásně „podpoří“ ekonomika v recesi. Nechci být tak ironická, ale opravdu je tohle cíl současného kabinetu? Mimochodem, co se týká zdražování, nejdřív jsme slyšeli o jednotkách navyšování cen, pak zase že k žádnému ani nedojde…

Jak už jsem zmínil, ve vládě není jediný ekonom, což se bohužel odráží na každém jejím kroku. Opakovaně jsem spolu s ostatními ekonomy upozorňoval mimo jiné na fakt, že v případě stagnace, recese ekonomiky se musejí snížit daně a musejí se výrazně podporovat ekonomicky činné skupiny obyvatel (podnikatelé, živnostníci, zaměstnanci). Vláda ovšem udělala pravý opak a v rámci konsolidačního balíčku zvýšila nejen téměř všechny daně, ale i zrušila některé daňové odpočty, zvýšila povinné zálohy pro OSVČ a zvýšila daň z příjmů právnických osob. Tento krok pochopitelně ovlivnil spotřebitelské chování, v okamžiku účinnosti balíčku pak budou dopady samozřejmě ještě tvrdší.

Stále se také opakuje otázka, proč nemůže český stát jednat v případě ČEZ stejně jako Francouzi u EDF?

Připouštím, že by to bylo složité, ale v případě naší vlády chybí zejména vůle tento krok učinit.

Z elektřiny dělají hlavní aktéři politiky a byznysu drahou a nedostupnou záležitost, kterou ovšem potřebují všichni bez výjimky. Zeptám se laicky, vaše řešení, aby to bylo k žití?

Řešení nabízíme opakovaně již velmi dlouhou dobu. Vláda by především měla zastropovat cenu energií u výrobců formou věcného usměrňování ceny, nikoli u spotřebitelů, dále kompletně přenastavit konsolidační balíček, tak aby podporoval českou ekonomiku, tedy zavést zdaňování daňových nerezidentů, a naopak snížit daně pro daňové rezidenty. Jednoduše řečeno, podpořit ekonomicky činné občany a firmy, a tím se postarat o opětovné nastartování ekonomiky.

Bývalý předseda představenstva Pražské plynárenské Pavel Janeček vidí negativní důsledky politických rozhodnutí nebo neviditelné ruky trhu, jak kdo chce, zřetelně. „Je to atentát na český průmysl. Jedná se o něco neuvěřitelného a zvýšení souvisí s obnovitelnými zdroji,“ uvedl na Primě. Váš komentář?

V tomto se nedá nesouhlasit, ostatně to samé uvádím v odpovědi na jednu z vašich předchozích otázek.

Na začátku loňského roku byl přijat zřetelný směr k absolutnímu odstřižení od ruských energetických zdrojů. Nezdá se vám zajímavé, že se toto vůbec nedává do souvislosti se zdražováním? Samozřejmě když vezmeme čistě ekonomickou stránku věci.

Naopak, občané toto jasně vidí. Vidí i řadu absurdit, kdy jsme kupovali ruskou ropu a plyn pouze „přeprodané“ přes Německo za výrazně vyšší cenu atd. Nemohu opětovně nezmínit obrovské vládní fiasko při vyjednávání dodávek ropy ze Saúdské Arábie, zapříčiněné nelogickým a nebezpečným chováním jak ministryně obrany Černochové, tak i ministra průmyslu a obchodu Síkely.

Česká ekonomika vykazuje mezikvartální pokles o 0,3 %, kdy v důvodech figuruje slabá zahraniční poptávka a domácí stagnovala. Jaké jsou další důvody podle vás? Mimochodem, ČNB ponechala úrokové sazby beze změny…

Toto jsem zmiňoval v některém z předchozích rozhovorů. Spotřebitelé se po určitém uvolnění na počátku druhého pololetí zalekli přijetí konsolidačního balíčku a opětovně začali šetřit, čímž pochopitelně brzdí ekonomiku. Do budoucna se poté, co konsolidační balíček vstoupí v účinnost, bohužel žádné zázraky čekat nedají. Spíše naopak.

Novou továrnu gigafactory na baterie Volkswagen v Česku zatím nepostaví. O čem to svědčí a je to škoda pro českou ekonomiku, nebo naopak? Premiér Fiala konstatoval, že výstavba gigafactory zůstává mezi prioritami kabinetu. Podle něj by bylo dobré, aby v Česku byl umístěn celý řetězec výroby elektromobilů, tedy těžba lithia, výroba baterií a produkce elektromobilů.

Ano, i podle mne by to bylo dobré, ale vláda bohužel nedokáže zajistit takové prostředí, které by bylo pro velké investory zajímavé. Právě vysoká cena energií a dále nestabilní daňová situace je jedním z důvodů, proč mohou velké společnosti váhat s investicí v České republice. Ostatně Volkswagen není první, před časem odvolal dlouho připravenou investici i Microsoft. Je to další jasný důkaz diletantství a neschopnosti této vlády.

Na závěr vaše prognóza na roky 2024 a 2025?

Rád bych byl na závěr optimistický, tedy uvedu jen tolik, že vše záleží do značné míry na naší vládě. Pozitivní výhled můžeme očekávat v tom případě, že se vzpamatuje a začne činit racionální ekonomická rozhodnutí, nebo, a to bych preferoval, konečně uzná, že je její vládnutí pro Českou republiku škodlivé, a podá demisi.



