Lidé vidí, varuje expert na reklamu před přikrášlováním Ukrajinců. Lež se vždy obrátí proti původci

Bývalý prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro CNN Prima News zareagoval na závažné kriminální činy připisované Ukrajincům. Když sem přišli uprchlíci z Ukrajiny, tak byl informován, že 80 procent z nich jsou ženy a děti, ale ve skutečnosti velkou část z nich tvoří mladí muži. „Stačí se projít po Praze. Vidíte fára, v nich mladé muže a na tom bouráku je ukrajinská espézetka. To pak lidem nemůže nikdo nic nalhávat, když to vidí, jak to doopravdy je,“ říká pro ParlamentníListy.cz mediální expert Jiří Mikeš. Nikdo proti Ukrajincům jako národu nic nemá, ale měli bychom vědět, koho tu máme, a ne o tom lhát.

reklama

Anketa Souhlasíte s ministrem Rakušanem, že spáchá-li zločin stát (má na mysli Rusko), musíme trestat i jeho občany? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 6278 lidí

Kdo je schopen znásilnit, je schopen také bojovat. Co si o tomto výroku bývalého prezidenta Miloše Zemana v rozhovoru pro CNN Prima NEWS, který byl reakcí na závažné kriminální činy připisované Ukrajincům, myslíte?

Ten rozhovor jsem si vyslechl a s prohlášením pana Zemana docela souhlasím, nevidím v něm vůbec žádný problém. Je jasné, že tihle kluci jsou nabití jak patrona, a když tady nemají žádný protějšek, jsou z toho agresívní. A to, že můžou doma na Ukrajině pomáhat své zemi, která je ve válce, je samozřejmé. Tihle hoši odtamtud zdrhli, přitom utéci před válkou měli jen matky s malými dětmi a možná senioři, kteří už na bojování nemají. Ale ti, co si myslí, že válka, kterou vedou proti agresorovi, je správná, by měli své vlasti a svému národu pomoci, a ne fouknout někam do zahraničí. Jestli je někomu 18, 19 let a má rád svou zemi, tak by měl zůstat a pomáhat jí. V tomto s panem exprezidentem souhlasím.

Miloš Zeman dokonce ukrajinské muže, kteří se v zahraničí vyhýbají povolávacímu rozkazu, označil „téměř za dezertéry“. Ale copak se jim lze divit?

Když se bavíte s obyčejnými Ukrajinci, kteří tady jsou už delší dobu, tak nabýváte dojmu kdoví, jak to tam všechno bylo s tím demokratickým vývojem, proč byl ten Majdan, co všechno se zvrtlo, jakou válku tedy vedou. Tak si počkejme, až to snad jednou skončí a až se to potom rozebere, jak to vlastně bylo a jaká byla úloha pana Zelenského. Protože si dobře vzpomínám, že když byly na Ukrajině prezidentské volby, říkal Zelenskyj, že Rusové a Ukrajinci jsou bratři, téměř jeden národ. A až ho zvolí, že hned zahájí jednání s Ruskem o urovnání krize na Donbasu. A najednou tam přijel Boris Johnson a všechno je jinak. Buďme tedy alespoň trochu soudní a počkejme si na zhodnocení toho, jak to všechno bylo, kdo je za to zodpovědný a nedělejme unáhlené soudy. To, že Rusové na Ukrajinu zaútočili, je jasné. Teď je otázka, jak to tam všechno bylo na Donbasu a jinde. Počkal bych si, až se to všechno objektivně zhodnotí.

Psali jsme: „Ukrajinci jsou zlatí, že?“ Holec po znásilněních značně přitvrdil Zmocněnkyně Šimáčková o násilí Ukrajinců: Nešťastné případy. Nenávistné „stereotypní pravdy“. Budou kulaté stoly smíření Znásilnění Češky Ukrajincem. Hamplová se neudržela: Vláda vytváří podhoubí! Stehlíková má jasno: Snadno manipulovatelní Romové naskočili na protiukrajinskou vlnu

Některá média u tohoto vyjádření připomínala, že je Miloš Zeman držitelem modré knížky a nikdy neabsolvoval vojenskou službu. Mělo by to znamenat, že zrovna o tomhle by mluvit nemusel?

Proč by jako bývalý prezident a jako člověk, který dosáhl určitého věku, který má nadhled, hodně toho přečetl, hodně toho viděl, proboha, nemohl říkat svůj názor? A jestli měl modrou knížku, nebo neměl, nehraje roli. Já jsem vojnu absolvoval, a kdyby mě z nějakého zdravotního důvodu nevzali, tak bych proti tomu tehdy vůbec nic neměl.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bývalý prezident je toho názoru, že by se u každého takového trestného činu měla uvádět i národnost pachatele. Pokud nejde o Čecha, policie zpravidla konstatuje, že to je cizinec bez dalšího upřesnění. Nevyvolávalo by to však negativní reakce vůči nějakému národu jako celku, pokud by v krátké době došlo k trestným činům příslušníků jednoho národa, jak se stalo minulý týden v případě znásilnění spáchané dvěma Ukrajinci?

To je takové schovávání se za něčím. Stejně se u nás nic neutají, stejně vždy vyplave na povrch, kdo to byl. Mně by vůbec nevadilo, kdyby někdo řekl, že pachatelem byl cizinec Mohamed a nedal tam příjmení ani národnost. I tak by bylo zřejmé, že nejspíš pocházel z některé arabské země. Stejně, jako když se uvede Boris, se bude spekulovat, že to byl Rus. Lidé se toho stejně dopídí, o jakého cizince šlo. Tak proč to neuvádět?

Jan Birke SOCDEM



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Miloši Zemanovi vadí, že když sem přišli uprchlíci z Ukrajiny, tak byl informován, že 80 procent z nich jsou ženy a děti, a předpokládal jsem, že zbývajících 20 procent budou převážně starší lidé. Ale s odvoláním na dlouholetého starostu Náchoda Jana Birkeho uvedl, že do tohoto města bylo přiděleno 1000 ukrajinských uprchlíků, přičemž „velká část z nich“ jsou prý mladí muži. A pozorovatelné je to i na mnohých jiných místech. Čím to, že těch mladých mužů z Ukrajiny je u nás tolik?

Tak ono stačí se projít po Praze. Vidíte fára, v nich mladé muže a na tom bouráku je ukrajinská espézetka. To pak lidem nemůže nikdo nic nalhávat, když to všude vidí, jak to doopravdy je. Nikdo tady nemá nic proti Ukrajincům jako národu. Jsou to pracovití a schopní lidé. Ale je chybou, jestli si nedokážeme zjistit, kdo to tady vlastně je, a udělat si o tom přehled, a místo toho tvrdit, že 80 procent z nich jsou ženy s dětmi, když na ulicích vidíte, jak to je ve skutečnosti, nebo když slyšíte, co se povídá v hospodách. Měli bychom být otevření a mít informace, a ne to překrucovat nebo dokonce lhát. Lež se proti jejímu původci vždy obrátí.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Měla by tedy česká vláda přijít s nějakým opatřením, které by šlo proti pobytu Ukrajinců, co by tu být neměli? Před začátkem války u nás existovaly limity pro příchozí Ukrajince, kteří tu chtěli pracovat, i když nemálo jich tu pobývalo načerno. Nebo na laxnosti Fialovy vlády v tomto směru nic špatného není?

Tahle vláda se má starat o Čechy, Moravany a Slezany. To je její cílová skupina číslo jedna. Jestli sem pouštíme nějaké imigranty, tak je zapotřebí zjistit, kdo to je, proč sem přichází, z jakého důvodu, a mít to pod kontrolou, ne se na to úplně vykašlat a pustit to ze zřetele. To se nevyplatí. Jestli tu budou lidé, co sem nepatří, a nikdo neví, co jsou zač, tak nám může stoupnout kriminalita. Třeba nestoupne, ale každopádně bychom měli mít přehled, kdo tady s námi vlastně žije.

Psali jsme: Takže ta vaše „tvrdá data“, pane Rakušane. Bobošíková prozkoumala statistiky kriminality Ukrajinců Ukrajinci a znásilnění. Rakušan odmítl kolektivní vinu. Ruské tenistky zpět, ozývá se „Nečekat!“ Co s Ukrajinci v ČR? Jasná odpověď. Jinak hrozí problémy „Zloději versus hlupáci.“ „Ponesou důsledky.“ Jozef Banáš o dnešku, migraci či Ukrajině

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama