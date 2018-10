Lídr ANO Stuchlík se rozpovídal pro PL: Docent Svoboda? Hudeček? Krnáčová?

Jaká je vaše hlavní priorita pro Prahu, kam chcete město posunout?

Chci prostě Prahu bohatší. A to není jen nějaký slogan z plakátů. Chci, aby byla bohatší ve všech směrech. Kulturně, kvalitou života, ale samozřejmě i ekonomicky. Chci Pražáky zbavit toho pocitu odcizení, že jim toto město už nepatří a že tady nejsou doma. Pocit, který podle mě v mnohých z nás několik let celkem sílí. Praha může v příštích letech investovat rekordních 28 miliard korun a začít se rychle rozvíjet. Každá investovaná koruna daní prostě musí být vidět v ulicích. Hlavně musíme začít stavět dopravní infrastrukturu, dobudovat městský okruh, záchytná parkoviště a taky metro D. Musíme obnovit zanedbaný veřejný prostor. Dokončit opravu spodní části Václavského náměstí a opravit i jeho horní část. Zrekonstruovat Vinohradskou třídu, dotáhnout obnovu Stromovky, otevřít Šlechtovu restauraci, opravit oboru Hvězda, park na Karlově náměstí a konečně dotáhnout rekonstrukci Malostranského náměstí. Nechci se ale soustředit jen na ta exponovaná místa, téměř každý druhý Pražan žije na sídlištích, proto jsme přišli i s akčním plánem právě pro ně.

K sídlištím se dostaneme, ale nejdřív si řekněme, jaké má podle vás Praha největší problémy? Všichni se asi shodneme, že je to doprava a situace na trhu s byty. Já bych ale chtěl změnit i další oblasti. Málo se podle mě investovalo do kvality života. Praze na účtech leží přes 30 miliard korun a ty peníze je třeba rozumně investovat. Během toho se ale samozřejmě musí připravovat velké dopravní investice. Je to hodně projektů, nebude to snadné řídit, ale já si myslím, že na to manažerské schopnosti mám, a hlavně jsou za mnou výsledky.

Zmínil jste, že jedním z největších problémů jsou vysoké ceny bydlení. Jak byste to chtěl řešit?

Vysoké ceny jsou jen důsledek, my ale musíme hlavně řešit příčinu. Tou je, že se prostě nestaví, bytů je proto nedostatek a jejich ceny rostou. My jsme přišli s naprosto reálným plánem, jak do roku 2030 postavit 140 tisíc bytů. Je pro to ale nutné vytvořit podmínky, dnes v různých fázích povolovacích řízení visí 40 tisíc bytů. Řešením je ta řízení zjednodušit, abychom v jejich průměrné délce nebyli na úrovni Čadu nebo Konga. Je potřeba mít jeden stavební úřad, je potřeba zavést povinné lhůty na vyřízení v jednotlivých fázích, a hlavně hlídat jejich dodržováni. Úředníci by měli být hodnoceni podle toho, jak se jim ty stanovené lhůty daří plnit. Pak je to samozřejmě sejmutí uzávěru z rozvojových území, takzvaných brownfieldů. To jsou bývalá nádraží a továrny uvnitř města, kde mohou vznikat celé čtvrti. Jen Bubny jsou svojí rozlohou téměř velké jako celé Staré město. Zásadní je ale i dokončení metropolitního plánu a vznik úplně nového stavebního zákona.

A co doprava? Jaký plán máte pro dopravu? Po Adrianě Krnáčové zůstala v Praze celkem paseka.

Jediné řešení je, že město musí investovat. Hodně investovat a navíc je potřeba ty investice správně řídit, a hlavně kontrolovat. Stavební deficit tu každopádně nevznikal poslední čtyři roky, ale desítky let. Je nutné dostavět městský okruh – to je pokračování Blanky. Samozřejmě opět tunelem, aby auta zmizela pod zem. Chceme dostavět vnější okruh, aby do města nezajížděli ti, kdo do vnitřní Prahy nemusí, a dále metro D a tramvajové tratě. K tomu je samozřejmě nutné dobudovat síť P+R parkovišť, protože Praha jich má jen 10 procent z potřebné kapacity. To jsou reálné důvody, které způsobují problémy s dopravou. Do údržby komunikací se sice investovalo nejvíce peněz v historii, ale chybí kvalitní koordinace. Jednotlivé složky města spolu musí komunikovat, aby se nestávalo, že jedna silnice bude jeden rok opravena kvůli vodě, druhý kvůli plynu a další třeba kvůli rekonstrukci tramvajové trati.

Proč se to nestavělo ale už v posledním volebním období?

To je i má výtka k současnému vedení, určitě nemuselo sedět na 30 miliardách, ale mělo je smysluplně investovat. Na druhou stranu, každý, kdo řídil někdy investice, ví, že miliardové stavby se neplánují čtyři roky, ale několik volebních období dopředu. Bohužel, když jsem se ptal paní primátorky, zjistil jsem, že poslední garnitura aktuální radě nepředala žádný smysluplný investiční projekt. Teď je to jiné, po současném vedení tu ty projekty alespoň zůstávají. Každopádně je ale potřeba, aby ve vedení města byl někdo, kdo má zkušenost s vedením velkých projektů a řízením stamilionových investic. Buď to může být celoživotní politik, nebo aktivista, který nejenže investovat neumí, ale hlavně ani z principu nechce, nebo to může být manažer, který tyto zkušenosti má. Ať se lidé rozhodnou, která cesta je pro ně přijatelnější.

Máte pocit, že Svoboda ani Hudeček neplánovali investice na delší období?

To není můj pocit, to je realita. Chápu sice, že třeba pan Svoboda vedl město v době ekonomické krize, ale to mu nijak nebránilo, aby investice připravoval. Po panu Hudečkovi na magistrátu místo projektů zůstal nepořádek a neobsazených dvanáct ředitelských pozic. A investice fakticky neplánoval ani jeden z nich, a to je právě ten hlavní důvod, proč se většina velkých projektů dosud nezrealizovala. Myslím si, že pražští politici se řídí logikou, že u čeho se nestihne přestřihnout páska před volbami, to letí do koše. Po čtyřech letech pak přijde někdo nový a začne opět vymýšlet další kolo. Takto se strategické a dlouhodobé investice opravdu řídit nedají, když jste v životě řídil investici maximálně tak na nákup rodinného bytu.

Co znamená ten váš akční plán na sídliště? Není to zase jen nějaká vábnička na voliče?

Ale to vůbec ne. Je to plán, který jsme konzultovali s odborníky z města a s urbanisty. Chceme proměnit sídliště, aby se tam lépe žilo, zároveň ale odmítám jejich zahušťování. Přece jen tam žije téměř každý druhý Pražan a do většiny sídlišť se nikdy v podstatě neinvestovalo. Chceme proto zrekonstruovat 35 vnitrobloků ročně, postavit nebo opravit 250 hřišť, vybudovat síť koupališť nebo veřejných kluzišť. Víme také o potřebě nových lůžek v domovech pro seniory, proto jsme zjistili možnosti a v plánu počítáme i se 1440 novými lůžky. To jsou konkrétní závazky, které si občané budou moci ověřit. Zároveň ale počítáme s tím, že vybudujeme síť rodinných center, kde maminky budou moci nechat své děti, když si budou potřebovat něco zařídit. Na každém sídlišti také bude sportovní kroužek, který naváže na tradici Sokola. Děti se budou pohybově rozvíjet a rodiče se nebudou bát je vypustit před dům. Důležitá je i péče o zeleň, která často nefunguje tak, jak by měla. Zřídíme proto městského zahradníka a ten se o ni bude starat. V období celé kampaně jsem se potkával s lidmi na Sousedských večeřích a samozřejmě jsem se ptal, co je trápí. Zanedbané okolí jejich domovů byla bohužel velmi častá odpověď.

A jak vám k tomu všemu pomůže číslo na premiéra?

Samozřejmě se věci mnohem lépe prosazují, když je předseda vlády ze stejného hnutí, stejně tak ministr dopravy a další ministři. Díky tomu se mi třeba už teď podařilo přesvědčit ministra Ťoka, že by se i městský okruh měl zařadit mezi prioritní stavby a díky tomu celou stavbu o rok urychlit. Ten mobil je samozřejmě určitá zkratka, které se všichni chytli, ale já jim za to děkuji. Vlastně nám pomohli s kampaní.

Kdybyste ve volbách neuspěl, jste připravený na svou roli v opozici, nebo byste se zachoval jako pan Tůma, který když se nestal primátorem tak se na působení v politice vykašlal?

Upřímně, já chci uspět a v Praze vyhrát. Uvidíme, jestli mi voliči dají šanci ukázat jim, že jsem dobrý manažer, který chce našemu krásnému hlavnímu městu splatit to, že jsem v Praze mohl podnikat a být úspěšný. Jsem ale pro město připraven pracovat v jakékoliv pozici.

autor: Tomáš A. Nový