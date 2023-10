Luboš Zálom: Neexistuje nic jako právo přijít do cizí země. Fiala je nepřítel svobody a trhu

Zásadní příčinou nelegální migrace je štědrý sociální systém EU a neochota se migraci bránit silou. Myslí si to místopředseda Svobodných Luboš Zálom, který v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz mluví o unijních kvótách, dotačním komunismu České republiky, škodlivosti dotací, koncesionářských poplatcích, volebních slibech i nedůsledném přístupu ODS k tržnímu pojetí ekonomiky, který pomohl „vytvořit“ Andreje Babiše. „Nevěřím příliš tomu, že by politici současné vlády měli v sobě tolik uvědomění, aby šli proti dotačnímu socialismu jako takovému. Dotace jim podle mě nevadí, pokud jdou směrem, který se jim zamlouvá,“ říká Luboš Zálom.

reklama

Po několika letech útlumu čelí Evropa další vlně nelegální migrace. Čím je to podle vás způsobeno?

Anketa Dopadly slovenské volby dobře? Dopadly 97% Nedopadly 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5258 lidí

Náporu nelegálních migrantů především z afrických zemí čelí v těchto dnech především Itálie. Tamní premiérka mluví o tom, že nedopustí, aby se její země stala uprchlickým táborem Evropy, šéfka Evropské komise pak volá po celounijním řešení. Co tato slova budou podle vás znamenat pro Českou republiku?

Celounijní řešení nemůže ve skutečnosti znamenat nic jiného než rozdělování migrantů podle nějakého určeného klíče. Vlastně kvóty, nanejvýš s možností se z nich nějakým způsobem vykoupit. Ostatně přesně o tom je nový tzv. migrační pakt. Itálie si podle mě uvědomuje, že migrační tlak nemůže zvládnout, nikoliv proto, že by jí k tomu chyběly síly, ale protože jí to nebude dovoleno. Dovedete si představit, že by některá členská země EU proti migrantům použila svoje ozbrojené síly? Že by ničila lodě pašeráků a migranty vracela zpět na africké pobřeží? Nikdo si to nedovolí. Samozřejmě že pak Itálii nezbývá než souhlasit s celounijním řešením a doufat, že tamní migranti budou „přerozděleni“ jinam. Třeba i do České republiky, i když v současné době se zdá, že si vystačíme s uprchlíky z Ukrajiny, kde je alespoň nějaká kulturní kompatibilita. Jak dlouho to vydrží, těžko říct. Dříve či později dostaneme i my příkaz přijmout určité množství migrantů z Afriky. Pokud se z takové povinnosti vykoupíme, je to samozřejmě zbytečné utrácení našich peněz za jakýsi odpustek z něčeho, k čemu vlastně žádnou morální povinnost nemáme. Může se stejně tak stát, že v té době budou už veřejné finance České republiky v takovém rozkladu, že si žádné migrační odpustky nebudeme schopni dovolit. Jediná možnost je samozřejmě všechny takové vnucené závazky odmítnout, nikoho nepřijímat a radši čelit hrozbě sporů s Evropskou unií.

Od masivního přílivu nelegálních migrantů si Evropská unie v posledních letech mohla tak trochu „odpočinout“. Využila podle vás dostatečně tento čas na nalezení správného a účinného řešení, jak čelit nelegální migraci?

Ona si Evropa moc neodpočinula. Ty migrační toky se přece nikdy nezastavily. Pouze média si našla jiná témata. Správné řešení na úrovni Evropské unie podle mě neexistuje. Samozřejmě teoreticky ano, tedy použít sílu. Ale k tomu Evropská unie nikdy nesáhne, její ideologie jí to nedovolí. Řešení musí přijít od jednotlivých národních států. Bránit si vlastní suverenitu, odmítnout jakékoliv tlaky na společné řešení, a třeba i stavět na hranicích ploty hlídané vojáky s nabitými zbraněmi, pokud to bude nutné. Myslím si, že většina členských států EU má k tomuto řešení naprosto dostačující nástroje. Je jenom na občanech, aby své vlády donutili je použít. To platí samozřejmě i pro nás.

Fotogalerie: - Čekání na Fica

Situace v Itálie zřejmě oprávněně znervózňuje také některé vnitrozemské státy EU. Měla by podle vás zpozornět i Česká republika? Jaká opatření bychom jako členský stát podle vás měli přijmout?

Odmítnout všechna současná pseudořešení, která přicházejí z Bruselu a dát jasně najevo, že si vlastní suverenitu budeme bránit všemi prostředky. Zatím se nic takového neděje. Místo toho naše vláda poslušně lobbuje za migrační pakt. Tedy za skryté kvóty. Podle mě je to zrada na českých občanech. Nemáme žádnou morální povinnost migranty přijímat. A pokud někdo mluví o jakési politické povinnosti vzešlé z jakýchsi smluv, automaticky souhlasí s něčím, co je nemorální. Jako by politické smlouvy byly víc než morálka. V současné Sněmovně ale nevidím žádnou stranu, která by byla schopna jiného přístupu, než jen servilně přijmout to, co si k této věci vymyslí v Bruselu. A zdůrazňuji, že jiný přístup k věci podle mě nemůže zaujmout ani SPD, i když se snad může snažit vzbuzovat opačný dojem.

V minulých dnech jste ekonomickou situaci České republiky označil za dotační komunismus. Nejsou to přece jen silná slova?

Byla to do určité míry nadsázka, ale zase tak mimo realitu to přece jen není. Co je podstatou komunismu? Společné vlastnictví výrobních prostředků, tedy alespoň tak říkají poučky. Jak velký podíl naší ekonomiky tvoří dotace? Kolik firem jsou příjemci nějakých dotací? Nikdy si nemůžete být jisti, že výrobek, který si kupujete, nebyl v nějakém kroku ovlivněn dotacemi. Zároveň firmy dostávají dotace prostřednictvím peněz, které jsou z daní zaplacených jinými firmami a vlastně i zákazníky. Je to koloběh peněz nikoliv v prostředí trhu, ale v prostředí dotací. Peníze se přelévají jednotlivými státními institucemi nebo vládními dotačními agenturami, koruna je vybrána na daních, aby vzápětí byla poskytnuta prostřednictvím dotací. Jako by všichni všem platili nějaké dotace a zároveň jsou všichni jejich příjemci. Jak zpívá Werich, když všichni všechněm všechno dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady. To je přece podstata komunismu. A k tomu se dalším a dalším roztáčením dotační mašiny blížíme.

Vláda Petra Fialy v rámci diskuse o konsolidačním balíčku slibovala, že zásadním způsobem oseká dotace, především do podnikatelského sektoru. Vidíte to jako reálný plán? Anebo byste souhlasil s některými, kteří tento plán označují pouze jako další díl honu na Andreje Babiše a jeho firmy?

Nebyla to nakonec i ODS, která svým nedůsledným přístupem k tržnímu pojetí ekonomiky pomohla Andreje Babiše vytvořit? Jeho podnikání přece bylo vždycky spojené s úzkou spoluprací se státem. Vzpomeňme si na povinné přimíchávání biosložek do pohonných hmot. To přece bylo tehdejšími politiky šito na míru právě Babišovi, příslušný zákon byl schválen těsně před volbami a politici se tehdy mohli přetrhnout, aby to ještě do voleb stihli. Že si člověk, jako je Babiš, jehož podnikání vždy stálo na spolupráci se státem, bude chtít svoje postavení pojistit třeba i tím, že do politiky sám vstoupí, nemohlo nikoho překvapit. Jestliže se tedy teď snaží ODS připravovat zákony, které jsou namířené proti dotačnímu impériu Andreje Babiše, je to především pokrytectví. Nevěřím příliš tomu, že by politici současné vlády měli v sobě tolik uvědomění, aby šli proti dotačnímu socialismu jako takovému. Dotace jim podle mě nevadí, pokud jdou směrem, který se jim zamlouvá. Na druhou stranu, pokud se jim podaří tržní prostředí alespoň zčásti od zhoubných dotací osvobodit, budiž jim to připočteno k dobru. Ať už byly jejich záměry jakékoliv.

Fotogalerie: - Slovensko za časů voleb

Podle statistiků Češi chudnou nejvíce z celé Evropy. Je to podle vás skutečně pouze tím, že se stále vyrovnáváme s pandemií, válkou na Ukrajině a dopady energetické krize?

Dnes už se snad nikdo soudný nemůže vymlouvat na covid a na ruskou agresi na Ukrajině. Ani na Babiše a jeho rozhazovačnou politiku. Fialova vláda je v polovině svého funkčního období. A čísla mluví neúprosně. Jsou přece státy, které i navzdory pandemii a válce v dnešní době nechudnou, ale naopak bohatnou. Příkladem by nám mohlo být Polsko. Polákům se od roku 2019 zvedly reálné platy v průměru skoro o třicet procent. Já bych asi všechny faktory, které dohromady tvoří celý problém chudnutí, shrhnul pod jeden výraz: přebujelý stát. Příliš mnoho lidí sice formálně pracuje, ale ve skutečnosti nevytvářejí žádné reálné hodnoty. Je rozdíl pracovat a být zaměstnán. Veřejný sektor má až příliš mnoho zaměstnanců a málo pracovníků. Kolik pracujících občanů dnes musí živit jednoho státního zaměstnance? A kolik peněz tak obrovský státní aparát spolyká? Pokud se z toho někdy máme dostat, musíme projít podobně zásadním procesem, jako po roce 1989. Radikálně zeštíhlit stát a umenšit jeho roli. Nestačí jenom mluvit o tom, kde se propustí několik úředníků. Situaci podle mě zachrání jen plošné škrty napříč celým státem. A ne pouze škrtat výdaje, ale především škrtat regulace a státní zásahy, které nedovolí trhu normálně pracovat a nastartovat konkurenci tím, že začnou vznikat nové firmy. Ostatně slabá konkurence je jedním z důvodů, proč chudneme. V prostředí se slabou konkurencí nemají firmy důvod snižovat ceny.

Premiér Fiala před časem představil svoji vizi pro Českou republiku, podle které se má naše země stát křižovatkou Evropy a zařadit se mezi nejvyspělejší státy světa. Předpokládám, že podobnou vizi mají také Svobodní. Proč ji ale nevěříte Petru Fialovi a současné vládě?

Premiér Fiala je nepřítel svobody a nepřítel trhu. Jakou vizi může mít takový člověk? K prosperitě se nelze proregulovat. K prosperitě nevedou státní výdaje. Musel bych se znovu opakovat. Jediná cesta, jak se dostat k prosperitě, je svobodné tržní prostředí, skutečný kapitalismus. V tom se vize Svobodných s myšlenkami pana premiéra zásadně liší. A ono vlastně příliš nezáleží na tom, co si pan premiér představuje. On si podle mě uvědomuje, že za dva roky končí. A na to, co dnes o prosperitě naší země řekl, si nikdo ani nevzpomene. Ostatně vzpomene si někdo, co který politik o dlouhodobých vizích pro naši republiku tvrdil před dvěma nebo čtyřmi lety?

Velký povyk sklidil také plán kabinetu navýšit koncesionářské poplatky a těmito platbami také zatížit mobilní zařízení, na kterých je možné sledovat televizi či rádio. Co vám na tomto kroku vlády vadí nejvíce?

Tak především jde o další zvyšování daňové zátěže. I když zastánci zvýšení poplatku budou tvrdit, že jde o platbu za službu, ve skutečnosti jde z logiky věci o daň. V tomto případě o daň z určitého zařízení. Tedy z televizního přijímače. A nově se tedy tato daň bude vztahovat i na mobilní telefony a bůhví co dalšího. Ale co je asi na tomto kroku nejvíce hanebné, je fakt, že tím jde současná vláda na ruku médiím, která ji velmi ochotně a hlasitě podporují. I když by veřejnoprávní média měla být nestranná a otevřená, nelze si nevšimnout, že současnou vládní garnituru podporují. A budou ji nepochybně podporovat i za dva roky, až se rozjede volební kampaň pro sněmovní volby. Vláda si tím vlastně za peníze občanů předplácí soustavnou reklamní kampaň a snaží se tvrdit, že bez veřejnoprávních médií bychom nemohli žít.

S příchodem podzimu se v médiích začaly objevovat zprávy o tom, že i letos máme počítat s návratem covidu-19. Obáváte se dalšího šíření této nemoci? Je podle vás vláda na něco podobného dostatečně připravena nebo bychom byli opět svědky nahodilých opatření?

Když se covid objevil, psal jsem, že se neobávám ani tak covidu jako spíš toho, že se stát bude snažit situaci nějak řešit. Skutečnost dalece předčila moje obavy. Myslím, že mnoho lidí si říkalo, že to, čeho jsme byli svědky v Číně, tedy drastická opatření, lockdowny, úplné zmrazení ekonomického i společenského života, je v našem kulturním prostředí nemožné. V Číně jsou přece lidé poslušní. U nás ne. Nakonec se podvolili skoro všichni. Nechali si vnutit strach z viru a prodali svoji svobodu za falešný pocit bezpečí. Dnes mnoho lidí tvrdí, že už znovu nebudou nosit roušky a respirátory a že se nenechají zavřít doma. Ale je podle mě jisté, že většina občanů se opět podvolí. Nedělám si iluze o tom, že by se Fialova vláda, pokud k tomu dostane příležitost a záminku, bude chovat jinak, než jak se zachoval Babiš s Hamáčkem. Lockdowny se ukázaly jako naprosto nefunkční strategie, pokud jde o boj s covidem. Ale jsou funkčním nástrojem pokud jde o dupání po lidské svobodě a vlastně i důstojnosti. Babiš prováděl svoji covidovou politiku s aktivním souhlasem tehdejší opozice. Fialova vláda se bude chovat úplně stejně. Potřebuje jen vhodnou záminku a podporu médií. Nemysleme si, že snad lidé jako Fiala nebo Rakušan chovají nějakou úctu vůči svobodě a důstojnosti lidí.

Psali jsme: Měl by stát nařizovat pokrok? V žádném případě, hřímá Zálom ze Svobodných Zálom (Svobodní): I přes nespravedlivé jednání magistrátu jsme boj proti ekoteroristům nevzdali Zvyšování daní je nepřípustné už jako princip. Ven z krize se nelze prodanit, říká Zálom Zálom (Svobodní): Je to tak, aktivisté za 30 km/h jsou teroristé

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE